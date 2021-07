ျမန္မာ့အေရး ကုလလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမယ္

(Zawgyi/Unicode)

မြန်မာ့အရေး ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီ အလွတ်သဘောဆွေးနွေးမယ်

(Unicode)

မြန်မာနိုင်ငံအကျပ်အတည်း၊ ပဋိပက္ခနဲ့ ကိုဗစ်အရေး လက်ရှိဘယ်အခြေအနေမှာရှိနေသလဲ Myanmar Crisis: Conflict and COVID – Where Are We Now? ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လတ်တလောရင်ဆိုင်နေရတဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ကိုဗစ်အခက်အခဲတွေကို ဒီကနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၉ နာရီကျရင် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးကြဖို့ ရှိပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုအခြေအနေ၊ မြန်မာ့အရေး အာဆီယံရဲ့ အချက် (၅) ချက်ပါ သဘောတူညီချက် ဆောင်ရွက်နေမှု တိုးတက်မှု အခြေအနေ၊ စာနာမှုအကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ဆိုးရွားလာနေတဲ့ COVID-19 ကူးစက် ပြန့်ပွားမှုအခြေအနေ စတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လတ်တလော ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြည်တွင်းက ဒီမိုကရေစီအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေရဲ့အသံတွေကို နားထောင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် ဗြိတိန်နိုင်ငံက ကမကထပြုပြီး ဒီဆွေးနွေးပွဲကို ခေါ်ယူ ကျင်းပတာပါ။

ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ကြားကာလ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) က အမျိုးသမီးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါ်စူဆန်နာလှလှစိုး၊ ကချင် ကြားဖြတ် နိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အဖွဲ့ (Kachin Political Interim Coordination Team- KPICT) က အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဂွမ်ဆန်းအဲန်စန်းတို့ တက်ရောက်တင်ပြကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Arria Formula Meeting လို့ခေါ်တဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာ့အရေး အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးပွဲကို NUG ကိုယ်စားလှယ်တဦး တက်ရောက်တင်ပြတာ ဒါဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။

မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ဧပြီလအတွင်း ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် Arria Formula Meeting အလွတ်သဘောဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ခဲ့ချိန်က NUG အစိုးရမဖွဲ့ခင်တည်ရှိခဲ့တဲ့ CRPH အနေနဲ့ ပါဝင် တင်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။