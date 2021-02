ကန္ ပစ္မွတ္ထား အေရးယူသူစာရင္းမွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦး ထပ္တိုး

{{Zawgyi/Unicode}}

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အာဏာသိမ္းမႈအတြက္ တာဝန္ရွိတဲ့ စစ္ေရးယႏၲရားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနသူ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ဦးကို ပိတ္ဆို႔အေရးယူလိုက္ေၾကာင္း အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ ႏိုင္ငံျခားပိုင္ဆိုင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာန (OFAC) က တနလၤာေန႔ ေဖေဖၚဝါရီလ (၂၂) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနသူေတြကို ျမန္မာလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြက သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အခုလို အေရးယူမႈလုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ အဲဒီေၾကညာခ်က္မွာေဖၚျပထားပါတယ္။

ထပ္မံအေရးယူလိုက္တဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးကေတာ့ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မိုးျမင့္ထြန္းနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔ အာဏာသိမ္းအၿပီး ေဖေဖၚဝါရီလ (၂) ရက္ေန႔မွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ စစ္ေကာင္စီအဖြဲ႕မွာ သူတို႔ႏွစ္ဦးကို ထည့္သြင္းဖို႔ရွိေၾကာင္း ျမန္မာစစ္တပ္က ေၾကညာထားတဲ့ အတြက္ အေမရိကန္အစိုးရဘက္က သူတို႔ကို ဒဏ္ခတ္အေရးယူလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အာဏာသိမ္းၿပီးၿပီးခ်င္း အေမရိကန္ဘက္က တုန႔္ျပန္အေရးယူတဲ့အေနနဲ႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္ (၁၀)ဦးအပါအဝင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးတခုရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီသုံးခုကိုဒဏ္ခတ္အေရးယူလိုက္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကေန ေဖၚဝါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔က ေၾကညာထားပါတယ္။

အဲဒီစာရင္းထဲမွာ- ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စိုးဝင္း၊ ဒုသမၼတ အၿငိမ္းစားဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြ၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္ဝင္း၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးထြဋ္၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမထြန္းဦး၊ ေရတပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္ဆန္း၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲဝင္းဦးနဲ႔ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္လင္းေဒြးတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္က အေရးယူထားတဲ့ ျမန္မာကုမၸဏီသုံးခုကေတာ့ Myanmar Ruby Enterprise၊ Myanmar Imperial Jade Co., LTD. နဲ႔ Cancri (Gems and Jewellery) Co., LTD. တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေဖေဖၚဝါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔က သမၼတရဲ႕ အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ သမၼတ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္ ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ ျမန္မာအေပၚ ပစ္မွတ္ထားဒဏ္ခဏ္အေရးယူမႈအသစ္ (E.O. 14014) အမိန႔္အရ ဘ႑ာေရးဌာနက လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္တယ္လို႔ တနလၤာေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

” ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနေတြအရ အိမ္ၿခံေျမေတြကိုပိတ္ဆို႔ျခင္း” ဆိုတဲ့ သမၼတရဲ႕ အမိန္႔ေအာက္မွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြေတြျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ စစ္တပ္ ဒါမွမဟုတ္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ေတြရဲ႕ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ေတြ သို႔မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြ၊ အရာရွိေတြ၊ အရာရွိေဟာင္းေတြကို ပစ္မွတ္ထား အေရးယူထားတာျဖစ္ပါတယ္။

.........................................

{{Unicode}}



မြန်မာနိုင်ငံမှာ အာဏာသိမ်းမှုအတွက် တာဝန်ရှိတဲ့ စစ်ရေးယန္တရားနဲ့ ချိတ်ဆက်နေသူ နောက်ထပ်နှစ်ဦးကို ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်ကြောင်း အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက် နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်ရေးဌာန (OFAC) က တနင်္လာနေ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။

ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေသူတွေကို မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက အခုလို အရေးယူမှုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ အဲဒီကြေညာချက်မှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။

ထပ်မံအရေးယူလိုက်တဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကတော့ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ အာဏာသိမ်းအပြီး ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂) ရက်နေ့မှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ စစ်ကောင်စီအဖွဲ့မှာ သူတို့နှစ်ဦးကို ထည့်သွင်းဖို့ရှိကြောင်း မြန်မာစစ်တပ်က ကြေညာထားတဲ့ အတွက် အမေရိကန်အစိုးရဘက်က သူတို့ကို ဒဏ်ခတ်အရေးယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။

မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြီးချင်း အမေရိကန်ဘက်က တုန့်ပြန်အရေးယူတဲ့အနေနဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင် (၁၀)ဦးအပါအဝင် မြန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတခုရဲ့ လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီသုံးခုကို ဒဏ်ခတ်အရေးယူလိုက်ကြောင်း အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ ဖေါ်ဝါရီလ (၁၁) ရက်နေ့က ကြေညာထားပါတယ်။

အဲဒီစာရင်းထဲမှာ- ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ဒုသမ္မတ အငြိမ်းစားဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေ၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိန်ဝင်း၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်၊ ဗိုလ်ချုပ် မြထွန်းဦး၊ ရေတပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်ဆန်း၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲဝင်းဦးနဲ့ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်လင်းဒွေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။

အမေရိကန်က အရေးယူထားတဲ့ မြန်မာကုမ္ပဏီသုံးခုကတော့ Myanmar Ruby Enterprise၊ Myanmar Imperial Jade Co., LTD. နဲ့ Cancri (Gems and Jewellery) Co., LTD. တို့ဖြစ်ပါတယ်။

ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၁) ရက်နေ့က သမ္မတရဲ့ အထူးလုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန် ပြဌာန်းလိုက်တဲ့ မြန်မာအပေါ် ပစ်မှတ်ထားဒဏ်ခဏ်အရေးယူမှုအသစ် (E.O. 14014) အမိန့်အရ ဘဏ္ဍာရေးဌာနက လုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ တနင်္လာနေ့က ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။

” မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေတွေအရ အိမ်ခြံမြေတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်း” ဆိုတဲ့ သမ္မတရဲ့ အမိန့်အောက်မှာ နိုင်ငံခြားသားတွေတွေဖြစ်တဲ့ မြန်မာ စစ်တပ် ဒါမှမဟုတ် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ လက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေ သို့မဟုတ် ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေ၊ အရာရှိတွေ၊ အရာရှိဟောင်းတွေကို ပစ်မှတ်ထား အရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။