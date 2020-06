VOA ရဲ႕ ယာယီအႀကီးအကဲအျဖစ္ Elez Biberaj ကုိ ခန္႔အပ္

(Zawgyi/Unicode)

မၾကာေသးခင္က အေမရိကန္ ကမာၻ႔သတင္းမီဒီယာ ဌာန U.S. Agency for Global Media (USAGM) ရဲ့ အႀကီးအကဲ အသစ္ျဖစ္လာတဲ့ Michael Pack က VOA အသံလႊင့္ဌာနက ဝါရင့္ သတင္းသမား Elez Biberaj ကို VOA ရဲ့ ယာယီဒါရိုက္တာအျဖစ္ ခန္႔အပ္လုိက္ပါတယ္။

အခုလို VOA ယာယီအႀကီးအကဲ အျဖစ္ခန္႔အပ္တာကို မစၥတာ Pack က အဂၤါေန႔မွာ ဝန္ထမ္းေတြကို အီးေမးလ္ ေပးပို႔ေၾကညာခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္အစိုးရ အေထာက္အပံ့ေပးထားတဲ့ တျခား ပင္မသတင္းမီဒီယာေတြအတြက္ ယာယီအႀကီးအကဲ အမည္စာရင္းေတြကိုပါ ေပးပို႔ခဲ့တာပါ။

မစၥတာ Biberaj ဟာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကစၿပီး VOA ရဲ႕ Eurasia ဌာနခြဲဒါရိုက္တာ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ၿပီး ရုရွား၊ ယူကရိန္း၊ အာေမးနီးယား ေဂ်ာ္ဂ်ီယာနဲ႔ ေဘာလ္ကန္ ေဒသေတြ မွာရွိတဲ့ VOA ပရိတ္သတ္ေတြ အတြက္ အစီစဥ္ေတြကို တာဝန္ယူ ထုတ္လႊင့္ေပးသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အယ္လ္ေဘးနီးယား ဌာန ရဲ့ အႀကီးအကဲအျဖစ္လည္း တာဝန္ယူေနသူပါ။

ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္ က ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပါရဂူဘြဲရထားတဲ့ မစၥတာ ဘိုင္ဘရက္ဂ်္ ဟာ အယ္လ္ေဘးနီး အကူးအေျပာင္းကာလ- ဒီမိုကေရစီခရီးၾကမ္း “Albania in Transition: The Rocky Road to Democracy” အပါအဝင္ စာအုပ္ ၄ အုပ္ကို ေရးသားခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလ အေစာပိုင္းတုန္းက USAGM အႀကီးကဲသစ္ က လက္ေအာက္ခံသတင္းဌာနေတြက အႀကီးအကဲေတြကို အလုပ္ေတြ ျဖဳတ္မပစ္ခင္ ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ VOA အႀကီးကဲအျဖစ္ တာဝန္ယူထားတဲ့ Amanda Bennett နဲ႔ ဒုတိယအႀကီးအကဲ Sandy Sugawara တို႔က ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ တဲ့ေနာက္ မစၥတာ ဘိုင္းဘရက္ဂ်္ ကို အခုလို ခန္႔အပ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလိုခန္႔အပ္လိုက္တဲ႔အခ်ိန္ဟာ ဗီြအိုေအရဲ႕သတင္းတည္းျဖတ္မႈအေပၚ ေစာင္႔ၾကည္႔စိစစ္မႈေတြ အရွိန္ျမင္႔လာေနတဲ႔ ကာလလဲျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ိန္ထဲမွာပဲ USAGM လက္ေအာက္က က်ဴးဘားအသံလႊင့္ဌာနရံုး အတြက္ ယာယီ လက္ေထာက္အႀကီးအကဲ အျဖစ္ Jeffrey Scott Shapiro ၊ လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ RFA ရဲ့ ယာယီအႀကီးအကဲ အျဖစ္ Parameswaran Ponnudurai ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း သတင္းမီဒီယာ ကြန္ယက္ အတြက္ Kelley Sullivan နဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ ဥေရာပအသံ (RFE/ RL) အတြက္ Daisy Sindelar တို႔ကို ယာယီအႀကီးအကဲေတြ အျဖစ္နဲ႔ ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့တာပါ။

................

VOA ရဲ့ ယာယီအကြီးအကဲအဖြစ် Elez Biberaj ကို ခန့်အပ်

(Unicode)

မကြာသေးခင်က အမေရိကန် ကမ္ဘာ့သတင်းမီဒီယာ ဌာန U.S. Agency for Global Media (USAGM) ရဲ့ အကြီးအကဲ အသစ်ဖြစ်လာတဲ့ Michael Pack က VOA အသံလွှင့်ဌာနက ဝါရင့် သတင်းသမား Elez Biberaj ကို VOA ရဲ့ ယာယီဒါရိုက်တာအဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။

အခုလို VOA ယာယီအကြီးအကဲ အဖြစ်ခန့်အပ်တာကို မစ္စတာ Pack က အင်္ဂါနေ့မှာ ဝန်ထမ်းတွေကို အီးမေးလ် ပေးပို့ကြေညာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်အစိုးရ အထောက်အပံ့ပေးထားတဲ့ တခြား ပင်မသတင်းမီဒီယာတွေအတွက် ယာယီအကြီးအကဲ အမည်စာရင်းတွေကိုပါ ပေးပို့ခဲ့တာပါ။

မစ္စတာ Biberaj ဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကစပြီး VOA ရဲ့ Eurasia ဌာနခွဲဒါရိုက်တာ အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာ ဖြစ်ပြီး ရုရှား၊ ယူကရိန်း၊ အာမေးနီးယား ဂျော်ဂျီယာနဲ့ ဘောလ်ကန် ဒေသတွေ မှာရှိတဲ့ VOA ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် အစီစဉ်တွေကို တာဝန်ယူ ထုတ်လွှင့်ပေးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အယ်လ်ဘေးနီးယား ဌာန ရဲ့ အကြီးအကဲအဖြစ်လည်း တာဝန်ယူနေသူပါ။

ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ် က နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပါရဂူဘွဲရထားတဲ့ မစ္စတာ ဘိုင်ဘရက်ဂျ် ဟာ အယ်လ်ဘေးနီး အကူးအပြောင်းကာလ- ဒီမိုကရေစီခရီးကြမ်း “Albania in Transition: The Rocky Road to Democracy” အပါအဝင် စာအုပ် ၄ အုပ်ကို ရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။

ဒီလ အစောပိုင်းတုန်းက USAGM အကြီးကဲသစ် က လက်အောက်ခံသတင်းဌာနတွေက အကြီးအကဲတွေကို အလုပ်တွေ ဖြုတ်မပစ်ခင် ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ VOA အကြီးကဲအဖြစ် တာဝန်ယူထားတဲ့ Amanda Bennett နဲ့ ဒုတိယအကြီးအကဲ Sandy Sugawara တို့က နုတ်ထွက်သွားခဲ့ တဲ့နောက် မစ္စတာ ဘိုင်းဘရက်ဂျ် ကို အခုလို ခန့်အပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။

အခုလိုခန့်အပ်လိုက်တဲ့အချိန်ဟာ ဗွီအိုအေရဲ့သတင်းတည်းဖြတ်မှုအပေါ် စောင့်ကြည့်စိစစ်မှုတွေ အရှိန်မြင့်လာနေတဲ့ ကာလလဲဖြစ်ပါတယ်။

တချိန်ထဲမှာပဲ USAGM လက်အောက်က ကျူးဘားအသံလွှင့်ဌာနရုံး အတွက် ယာယီ လက်ထောက်အကြီးအကဲ အဖြစ် Jeffrey Scott Shapiro ၊ လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ရဲ့ ယာယီအကြီးအကဲ အဖြစ် Parameswaran Ponnudurai ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း သတင်းမီဒီယာ ကွန်ယက် အတွက် Kelley Sullivan နဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ဥရောပအသံ (RFE/ RL) အတွက် Daisy Sindelar တို့ကို ယာယီအကြီးအကဲတွေ အဖြစ်နဲ့ ခန့်အပ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့တာပါ။