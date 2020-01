coronavirus ပိုး ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အေရးအေပၚအေျခအေနအျဖစ္ WHO ေၾကညာလိုက္ၿပီ

(Zawgyi/Unicode)

Coronavirus ျပန္႔ႏွံ႔ကူးစက္ေနတဲ့ အေျခအေနကို အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးအရ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနအျဖစ္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO) က ေၾကညာလိုက္ပါၿပီ။

ဝူဟန္းက ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြကို ျပန္ေခၚဖို႔ အစီအစဥ္လုပ္္ေနတဲ့အေၾကာင္း ဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။

WHO ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Tedros Adhanom Ghebreyesus က “novel coronavirus ကမာၻမွာ ကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႔ေနတဲ့အေပၚ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ႏုိင္ငံတကာ အေရးေပၚအေျခအေနတရပ္အျဖစ္ က်ေနာ္ ေၾကညာပါတယ္။ အခု လို ေၾကညာရတာရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေနေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ပ်က္ ေနတဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ စိုးရိမ္စရာ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ပိုအားနည္းၿပီး ေရာဂါပိုးကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔ ျပင္ဆင္မႈအားနည္းတဲ့ ႏုိင္ငံေတြဆီ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ေရာက္ရွိသြားမယ့့္ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ ရွင္းရွင္းေျပာပါရေစ၊ အခုေၾကညာခ်က္ဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈမရွိဘူးဆိုတဲ့ မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခု မဟုတ္ပါဘူး။ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးျပန္႔ႏွံ႔ေနတာအေပၚ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းကို WHO အေနနဲ႔ အခုိင္အမာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ဆဲပါ။ ဒါဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈမရွိဘူးဆိုတဲ့ မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခု မဟုတ္ဘူး၊ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ျပန္႔ႏွံ႔ေနတာအေပၚ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းကို WHO အေနနဲ႔ အခုိင္အမာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ဆဲပါဆိုတာ က်ေနာ္ ထပ္ေျပာပါရေစ” လို႔ ၾကာသပေတးေန႔က ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕၊ WHO ႐ံုးခ်ဳပ္မွာလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြင္း ေျပာသြားပါတယ္။

-----------------------------

(Unicode)

Coronavirus ပိုး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အရေးအပေါ်အခြေအနေအဖြစ် WHO ကြေညာလိုက်ပြီ

Coronavirus ပြန့်နှံ့ကူးစက်နေတဲ့ အခြေအနေကို အများပြည်သူ ကျန်းမာရေးအရ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) က ကြေညာလိုက်ပါပြီ။

WHO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus က “novel coronavirus ကမ္ဘာမှာ ကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့အပေါ် အများပြည်သူကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ နိုင်ငံတကာ အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ်အဖြစ် ကျနော် ကြေညာပါတယ်။ အခု လို ကြေညာရတာရဲ့ အဓိကအကြောင်းက တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကြောင့် မဟုတ်ဘဲ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဖြစ်ပျက် နေတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်စရာ အကောင်းဆုံးကတော့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစနစ် ပိုအားနည်းပြီး ရောဂါပိုးကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့ ပြင်ဆင်မှုအားနည်းတဲ့ နိုင်ငံတွေဆီ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ရောက်ရှိသွားမယ့့် အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် ရှင်းရှင်းပြောပါရစေ၊ အခုကြေညာချက်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ချက်တခု မဟုတ်ပါဘူး။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပြန့်နှံ့နေတာအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကို WHO အနေနဲ့ အခိုင်အမာ ယုံကြည်စိတ်ချဆဲပါ။ ဒါဟာ တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ချက်တခု မဟုတ်ဘူး၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ပြန့်နှံ့နေတာအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကို WHO အနေနဲ့ အခိုင်အမာ ယုံကြည်စိတ်ချဆဲပါဆိုတာ ကျနော် ထပ်ပြောပါရစေ” လို့ ကြာသပတေးနေ့က ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာမြို့၊ WHO ရုံးချုပ်မှာလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း ပြောသွားပါတယ်။