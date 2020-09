WHO ရန္ပံုေငြ ၿဗိတိန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ထည့္ဝင္မည္

(Zawgyi / Unicode)

(Unicode)

WHO ရန်ပုံငွေ ဗြိတိန် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြှင့်ထည့်ဝင်မည်

ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ် (WHO) ကို ရန်ပုံငွေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုးပေးသွားမယ်လို့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson က ကတိပြုလိုက်ပါတယ်။

မနေ့ကကျင်းပတဲ့ ၇၅ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံကို ဗွီဒီယိုကနေတဆင့် ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းတွေအတွက် WHO ကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေ လုပ်သွားမယ်လို့ ပြောလိုက်သလို နိုင်ငံတကာမှာ ကာကွယ်ဆေး ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက် သုတေသန လုပ်နေတာတွေကိုလည်း နောက်ထပ် ငွေကြေးအကူအညီတွေပေးဖို့ ကတိပြုလိုက်ပါတယ်။

“ဒီရောဂါပိုး ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ် (WHO) ရဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေကို ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့ ထောက်ခံပါတယ်။ WHO အနေနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့ လိုအပ်နေပေမယ့်လည်း WHO ဟာ လူသားမျိုးနွယ်တွေကို ဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် ဦးဆောင်နေတဲ့ တခုတည်းသောအဖွဲ့အဖြစ် ရှိနေဆဲပါ။ ဒါကြောင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်က အလှူရှင်နိုင်ငံတွေထဲမှာ WHO ကို အများဆုံးထောက်ပံ့တဲ့ နိုင်ငံတခုဖြစ်ပြီး လာမယ့် ၄ နှစ်အတွက် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ထပ်တိုးပြီး စတာလင်ပေါင် သန်း ၃၄၀ ကူညီထည့်ဝင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် Johnson က ပြောသွားတာပါ။

ဒါပေမယ့်လည်း ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၁ သန်းနီးပါးလောက် ရှိလာနေတဲ့အတွက် စီးပွားရေး ထိခိုက်ကျဆင်းမှုတွေက အလွန်ကြီးမားပြီး နောက်ထပ်လည်း ထပ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ သူက ပြောလိုက်ပါတယ်။

ဒါ့အပြင် လူတွေကို နောက်ထပ် ကပ်ရောဂါကနေ ကာကွယ်နိုင်အောင် အချက် ၅ ချက်ပေါ် အခြေခံတဲ့ ကျန်းမာရေး ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ပေးနိုင်မယ့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်မှုအသစ်ကိုလည်း တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သုတေသနကွန်ရက်တွေ ကာကွယ်ဆေးပိုပြီးတော့ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့၊ ကပ်ရောဂါ အစောပိုင်းသတိပေးမှုစနစ်နဲ့ လိုအပ်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့မှု အလုံအလောက်ရှိဖို့ ပါဝင်ပါတယ်။

ဒါ့အပြင် ပြည်ပပို့ကုန်တွေအပေါ် ထိန်းချုပ်တာတွေကို ရုပ်သိမ်းပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရေးပေါ် အသုံးပြုတဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတွေကို ကုန်သွယ်ခွန်တွေ မကောက်ဖို့လည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။