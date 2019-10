အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့သူေတြ ကုသဖို႔ အကူအညီလိုအပ္

ကမာၻေပၚမွာ အျမင္အာ႐ုံ ခ်ိဳ႕ယြင္းသူ ဒါမွမဟုတ္ မ်က္လုံးကြယ္ေနသူ လူေပါင္း ၂ ဒသမ၂ ဘီလီယံ ထက္မနည္း ရွိတယ္လို႔ ကမာၻ႔ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ WHO ကထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာ အသစ္တခုမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ေျခ ရွိတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ခုခ်ိန္ထိ ဘာမွ လုပ္မေပးႏိုင္ေသးတဲ့ အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့ေနသူ လူေပါင္းက ၁ ဘီလီယံထက္ မနည္းရွိတယ္လို႔ WHO ကေျပာပါတယ္။



ကမာၻတဝန္းက လူေပါင္း ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ဟာ အနီးမႈန္ အေဝးမႈန္လိုမ်ိဳး၊ ေရတိမ္စြဲတာလိုမ်ိဳး၊ မ်က္လုံးသူငယ္အိမ္ အားနည္းတာ လိုမ်ိဳး အေျခအေနေတြ အတြက္ သူတို႔လိုအပ္တဲ့ ကုသမႈ မရၾကတာေၾကာင့္ အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီး ေနထိုင္ေနၾကရတယ္လို႔ WHO က ပထမဆုံးထုတ္ျပန္တဲ့ အျမင္အာ႐ုံဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။



ဒီကေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အျမင္အာ႐ုံဆိုင္ရာေန႔ World Sight Day မတိုင္ခင္မွာပဲ WHO က ဒီအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္တာပါ။ သက္ႀကီး႐ြယ္အို လူဦးေရ မ်ားလာတာ၊ ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံ ေျပာင္းလဲလာတာနဲ႔ အထူး သျဖင့္ေတာ့ ဝင္ေငြနိမ့္ႏိုင္ငံေတြ၊ အလယ္အလတ္အဆင့္ ဝင္ေငြရွိ ႏိုင္ငံေတြမွာ မ်က္လုံးက်န္းမာေရး ေစာ့င္ေရွာက္မႈ မရွိလွတာ ေတြဟာ အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့သူ အေရအတြက္ ပိုမ်ားလာေနတာရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းရင္းေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ WHO အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သာမန္ မ်က္မွန္တပ္ဖို႔ေတာင္ အလြယ္တကူ မရသူေတြ ဒါမွမဟုတ္ မ်က္လုံးသူငယ္အိမ္ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူခြင့္မရသူေတြ စတဲ့ လူေပါင္း ၁ ဘီလီယံရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ ရန္ပုံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလီယံ လိုအပ္တယ္လို႔ WHO ကေျပာပါတယ္။

(Unicode)

အမြင်အာရုံချို့တဲ့သူတွေ ကုသဖို့ အကူအညီလိုအပ်



ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမြင်အာရုံ ချို့ယွင်းသူ ဒါမှမဟုတ် မျက်လုံးကွယ်နေသူ လူပေါင်း ၂ ဒသမ၂ ဘီလီယံ ထက်မနည်း ရှိတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာ အသစ်တခုမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ခြေ ရှိတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ခုချိန်ထိ ဘာမှ လုပ်မပေးနိုင်သေးတဲ့ အမြင်အာရုံချို့တဲ့နေသူ လူပေါင်းက ၁ ဘီလီယံထက် မနည်းရှိတယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။



ကမ္ဘာတဝန်းက လူပေါင်း ၁ ဘီလီယံကျော်ဟာ အနီးမှုန် အဝေးမှုန်လိုမျိုး၊ ရေတိမ်စွဲတာလိုမျိုး၊ မျက်လုံးသူငယ်အိမ် အားနည်းတာ လိုမျိုး အခြေအနေတွေ အတွက် သူတို့လိုအပ်တဲ့ ကုသမှု မရကြတာကြောင့် အမြင်အာရုံချို့တဲ့ပြီး နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ WHO က ပထမဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့ အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ အစီရင်ခံစာထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။



ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံတကာ အမြင်အာရုံဆိုင်ရာနေ့ World Sight Day မတိုင်ခင်မှာပဲ WHO က ဒီအစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်တာပါ။ သက်ကြီးရွယ်အို လူဦးရေ များလာတာ၊ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲလာတာနဲ့ အထူး သဖြင့်တော့ ဝင်ငွေနိမ့်နိုင်ငံတွေ၊ အလယ်အလတ်အဆင့် ဝင်ငွေရှိ နိုင်ငံတွေမှာ မျက်လုံးကျန်းမာရေး စော့င်ရှောက်မှု မရှိလှတာ တွေဟာ အမြင်အာရုံချို့တဲ့သူ အရေအတွက် ပိုများလာနေတာရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတွေ ဖြစ်တယ်လို့ WHO အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။



သာမန် မျက်မှန်တပ်ဖို့တောင် အလွယ်တကူ မရသူတွေ ဒါမှမဟုတ် မျက်လုံးသူငယ်အိမ် ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူခွင့်မရသူတွေ စတဲ့ လူပေါင်း ၁ ဘီလီယံရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ရန်ပုံငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄ ဘီလီယံ လိုအပ်တယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။