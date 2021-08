ကိုဗစ္ပိုး မူလဇစ္ျမစ္ စံုစမ္းဖို႔ အၾကံေပးအဖြဲ႔သစ္ WHO ဖြဲ႔စည္း

{{Zawgyi/Unicode}}

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ် WHO က ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပိုးရဲ့ မူလဇစ်မြစ်အစ စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်ရေး အကြံပေးအဖွဲ့တဖွဲ့ကို ဖွဲ့ထားကြောင်း မနေ့ သောကြာနေ့က ပြောပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဆောင်ရတာဟာ ရောဂါပိုးရဲ့ မူလဇစ်မြစ် စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်ရေးကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ နိုင်ငံရေးအရ အပြန်အလှန် ပြောဆိုကြတာကို အဆုံးသတ်သွားအောင်လို့ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။



ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုစတင်ပျံနှံ့တယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး WHO က သေသေချာချာ ရှင်းမပြနိုင်ခဲ့တာဟာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားမှာ တင်းမာမှုတွေဖြစ်လာစေသလို အထူးသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မှာ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်ကုန်ခါနီးက ကိုဗစ် - ၁၉ ဖြစ်ပွါးမှု ပထမဆုံးစတင်ခဲ့တဲ့နောက် တရုတ်နဲ့ အမေရိကန်တို့ကြား တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။



အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအစွဲတွေမပါပဲ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ရဲ့မူလဇစ်မြစ်အစကို တွေ့ရှိရေး လေ့လာမှုကို အရှိန်မြင့်လုပ်ဆောင်မှုမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လည်း WHO က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။



အဲဒီအကြံပေးအဖွဲ့ကို နိုင်ငံတကာ သိပ္ပံဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့ ISAG ရဲ့ နိုဗယ်ပိုးဖြစ်ပွါးစေတဲ့ ဇစ်မြစ်ဖေါ်ထုတ်ရေးအဖွဲ့ Origins of Novel Pathogens (ISAG- ONP) လို့ခေါ်ပြီး စူးစမ်းလေ့လာမှုတွေကို အမြန်လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။



WHO ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Fadela Chaib က ကျနော်တို့အားလုံး အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့၊ ခင်ဗျာရော ကျနော်ရော လူတိုင်း လူတိုင်း အင်မတန်ဆိုးဝါးတဲ့ ကပ်ရောဂါပိုးရဲ့ မူလဇစ်မြစ်အစကို သိချင်နေကြပါတယ်လို့ မနေ့ သောကြာနေ့က ကုလသမဂ္ဂမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။



အမေရိကန် အစိုးရကလည်း WHO ရဲ့ အစီအစဉ်ကို ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ သမ္မတဂျိုဘိုင်ဒန် က ပြီးခဲ့တဲ့ မေလထဲက ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ မူလဇစ်မြစ်အစ ကို ရှာဖွေပြီး ၃လ အတွင်း အစီရင်ခံတင်ပြဖို့ သူရဲ့အရာရှိတွေကို ညွှန်ကြ ားခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံက ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပိုးရဲ့ မူလဇစ်မြစ်အစကို ရှာဖွေရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ဘယ်တုံးကမှ ငြင်းပယ်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့ ဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရဲ့ပြောဆိုချက်ကို နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။