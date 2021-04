ငွက္ဖ်ားကင္းစင္ေသာ ကမၻာႀကီးျဖစ္ေျမာက္ေရး WHO ေမွ်ာ္မွန္း

[ Zawgyi / Unicode ]



ငှက်ဖျားကင်းစင်သော ကမ္ဘာကြီးဖြစ်မြောက်ရေး WHO မျှော်မှန်း



ဧပြီလ (၂၅)ရက် ကမ္ဘာ့ငှက်ဖျားရောဂါနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအောင်မြင်နေမှုကို အခြေခံပြီး ကမ္ဘာကြီးမှာ ငှက်ဖျားရောဂါလုံးဝကင်းစင်တဲ့အထိ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။



COVID-19 ကပ်ဘေးရောဂါနဲ့ အခြားအကျပ်အတည်းအမြောက်အများရှိနေပေမဲ့လည်း ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်အကုန်မှာ နိုင်ငံပေါင်း ၂၄ နိုင်ငံအတွင်း ငှက်ဖျားရောဂါကူးစက်မှုမရှိအောင် သုံးနှစ်နဲ့ အထက်ကြာ တဲ့အထိ ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကပဲ El Salvador၊ Algeria နဲ့ Sri Lanka နိုင်ငံတွေအပါအဝင် ဒီကနေ့အချိန်ထိ နိုင်ငံပေါင်း ၃၈နိုင်ငံမှာ ငှက်ဖျားရောဂါ ကင်းစင်ကြောင်း WHO ကအသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။



ငှက်ဖျားရောဂါပပျောက်ရေး ပန်းတိုင်နဲ့ အကွာအဝေး ဘယ်လောက်ပဲ ရောက်နေရောက်နေ နိုင်ငံအားလုံးအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ WHO ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။



"လာမယ့် ငါးနှစ်အတွင်း ငှက်ဖျားရောဂါ လုံးဝပပျောက်ဖို့ အဆင့်ထိရောက်နိုင်တဲ့ အလားအလာရှိနေတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၂၅ နိုင်ငံကို WHO က ဖေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အတူတကွလုပ်ဆောင်ပြီး တဦးချင်းစီရဲ့ အောင်မြင်မှုအပေါ်တည်ဆောက်၊ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ရန်ပုံငွေနဲ့ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့် ကျနော်တို့ဟာ ငှက်ဖျားရောဂါကင်းစင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးအဖြစ် အိပ်မက်ကို မက်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။”



ငှက်ဖျားဟာ ကာကွယ်၊ ကုသနိုင်တဲ့ ရောဂါတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း နှစ်စဉ် လူပေါင်း ၄၀၀၀၀၀ ကျော်သေဆုံးပြီး အများစုကတော့ အာဖရိကတိုက် ဆာဟာရ ရပ်ဝန်းဒေသက ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် နှစ်စဉ် ငှက်ဖျားရောဂါကူးစက်သူပေါင်း သန်း ၂၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။