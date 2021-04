NUG ဝန္ႀကီး ေဒၚဇင္မာေအာင္ရဲ႕ အာဆီယံအစည္းအေဝးအျမင္

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္မွာ စေနေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့အေရး အာဆီယံ အထူးအစည္းအေဝးမွာ NUG အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရရဲ႕ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ကို အာဆီယံ တာဝန္ရွိသူေတြဘက္က ဖတ္ၾကားခဲ့တယ္လို႔ NUG ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒၚဇင္မာေအာင္က ဗြီအိုေအကို ေျပာပါတယ္။ အစည္းအေဝးမွာ လူကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ေနတဲ့ စစ္ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြ အပ္ႏွင္းထားတဲ့ အာဏာကို အၾကမ္းဖက္ လုယူထားသူတဦးျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သတိေပးရာ ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔လည္း မဇင္မာေအာင္ က ေျပာပါတယ္။



အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျကာတာမြို့တော်မှာ စနေနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့အရေး အာဆီယံ အထူးအစည်းအဝေးမှာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ သဘောထားကြေညာချက်ကို အာဆီယံ တာဝန်ရှိသူတွေဘက်က ဖတ်ကြားခဲ့တယ်လို့ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်ဇင်မာအောင်က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ အစည်းအဝေးမှာ လူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်နေတဲ့ စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာ မြန်မာပြည်သူတွေ အပ်နှင်းထားတဲ့ အာဏာကို အကြမ်းဖက် လုယူထားသူတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သတိပေးရာ ရောက်ခဲ့တယ်လို့လည်း မဇင်မာအောင် က ပြောပါတယ်။

မြန်မာ့အရေး အာဆီယံ အထူးအစည်းအဝေး ရလာဒ်အပေါ် ဒေါ်ဇင်မာအောင်ကို မအင်ကြင်းနိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။

မေး ။ ။ မင်္ဂလာပါ ဒေါ်ဇင်မာအောင် ရှင့်။ မြန်မာ့အရေး အာဆီယံ အထူးအစည်းအဝေးပွဲကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာကာတာမြို့ ကျင်းပသွားတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်လည်း လူကိုယ်တိုင်သွားပြီး တက်ရောက်ပါတယ်။ ဆိုတော့ မြန်မာ့အရေး အာဆီယံ အထူးအစည်းအဝေးရဲ့ ရလဒ်ကို ဒေါ်ဇင်မာအောင်တို့ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲရှင့်။

ဖြေ ။ ။ မင်္ဂလာပါ။ ထွေထွေထူးထူးတော့ မရှိပါဘူး။ သူက consensus လို့ ပြောတဲ့အတွက် ဘယ်လိုမျိုး consensus လည်းတော့ မသိဘူးပေါ့။ ကျမတို့ ကြိုပြီးတော့ မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ တိကျတဲ့ ရေရာတဲ့ အချက်အလက်တွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးအားဖြင့်တော့ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့တွေပေးမယ် ဆိုတာမျိုးတွေ။ နောက်ပြီးတော့ Special Envoy အဓိကတော့ UN Special Envoy ကိုတောင် ဝင်ခွင့်မပေး၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် မပေးတဲ့ အခြေအနေမျိုုးမှာ အာဆီယံကနေ Envoy လွှတ်မယ်ဆိုတာက ကျမတို့အတွက် သိပ်ပြီးတော့ မျှော်လင့်စရာ မရှိပါဘူး။ နောက်တခုက Consensus ရဲ့ ပထမဦးဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ All parties shall exercise utmost restraint ဆိုတာ all parties လို့ ပြောလိုက်တာဟာ တဘက်သတ် စစ်တပ်ရဲ့ အကြမ်းဖက်ခံနေရတဲ့ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လက်ရှိအမှန်တရားကို မျက်ကွယ်ပြုထားတဲ့ အချက်အလက်လို့ ကျမ မြင်ပါတယ်။

ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မနေ့ကပဲ အာဆီယံက consensus ထုတ်ပြီး၊ ညနေပိုင်းမှာပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ သံပုံးတီးပြီးတော့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို လမ်းပေါ်ခေါ်ပြီးတော့ အတင်းဖိအားပေးပြီးတော့ သီချင်းဆိုခိုင်းတယ်၊ ကခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ တကယ့်ကို ကာယိန္ဒြေ ပျက်ပြားစေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှု လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေက ဆန့်ကျင်နေတယ်။ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုတွေကလည်း ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ ဒါက တဘက်သတ် ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာ ဘာကြောင့် All parties သုံးရတာလဲ။ ဒါက အာဆီယံကိုယ်နှိုက်ကိုယ်က မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ASEAN people ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ အသံကို ကိုယ်စားပြုနိုင်မှု မရှိတဲ့ Consensus လို့ပဲ ကျမအနေနဲ့ ပြောချင်ပါတယ်။

မေး ။ ။ တဘက်မှာကြတော့ အာဆီယံ အထူးအစည်းအဝေးကနေ အားလုံးသဘောတူတဲ့ အချက်တွေ (၅) ချက် ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီ (၅) ချက်လုံးက စောစောက ဒေါ်ဇင်မာအောင် ပြောသွားသလို နံပတ်တစ်အချက်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုအားလုံး ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းဖို့ဆိုတဲ့ ကိစ္စမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က သူ့အနေနဲ့ အစည်းအဝေးမှာ သဘောတူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စောစောက ရန်ကုန်မှာ ချက်ချင်းဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စ။ သူ တကယ်ပဲ ဒီအချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ရှိမရှိဆိုတာကိုတော့ အချိန် ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာအထိ စောင့်ကြည့်သွားဖို့ ရှိသလဲ။

ဖြေ ။ ။ စောင့်ကြည့်စရာကို မလိုဘူး။ ကျမတို့က အဖြေက သိပြီသားကြီး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ကတည်း တချိန်လုံး ဒီလိုပဲ လုပ်လာတာ။ ဥပမာ ပြောရရင် အာဆီယံကို မြန်မာနိုင်ငံ ဝင်ရောက်ဖို့ နအဖ လက်ထက်မှာ ကြိုးစားခဲ့ကတည်းကိုက စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို အသက်ဆက်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ နိုင်ငံတကာကို လှည့်ဖြားပြီး လုပ်ခဲ့တာ။ ထုံးစံအတိုင်း အမြဲတမ်း အပြင်မှာပြောခဲ့တာတမျိုး ပြည်တွင်းပြန်ရောက်ရင် သူ့ပြည်သူကို ဆက်ဆံတာတမျိုးဆိုတာ ကျမတို့က နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ ပြည်သူလူထုအတွက် အသစ်အဆန်း မဟုတ်ဘူး။ ဆိုတော့ နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုဖို့ awareness ဖြစ်ဖို့၊ သတိထားဖို့ လိုတယ်။ အပြင်မှာပြောရင်တမျိုး၊ ပြည်တွင်းမှာပြန်ပြီး ဆောင်ရွက်တဲ့အခါတမျိုး။ အဲဒီတော့ ဒီဘက်ခေတ်လို အနေအထားမျိုးကြီးမှာ ကြေညာချက်ထဲမှာလဲပါတယ်။ ဘရူးနိုင်းကပြောတဲ့ ကိစ္စတချို့ဆိုရင် Digital နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ။ Digitalization လုပ်ဖို့ကိစ္စတွေ။ Sustainability တို့ ဘာတို့ပြောတယ်ဆိုရင် ထားပါတော့ ပြည်တွင်းမှာလည်း အင်တာနက်တွေလည်း ဒီလောက်ဖြတ်တောက်နေတော့၊ ရှေ့မှာကြေညာချက်ထဲမှာ ပြောသွားတဲ့အချက်တွေနဲ့ နောက်ဆုံး Consensus မှာပါတဲ့ အချက်တွေက ရှေ့နောက်မညီညွှတ်ဘူးလို့ ကျမတို့က ပြောလို့ရတယ်။ မနေ့က Statement မှာ။ ဒါက ဘာကိုပြနေသလဲဆိုရင် အာဆီယံမှာ ဒီလို အာဏာရှင်တွေနဲ့ Consensus ယူနေရတာသည် Value အားဖြင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ ထို့အတူပဲ ပြန်လာတော့လဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ဒီလိုပဲ ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ကျမတို့အဖို့ အဆန်းမဟုတ်ဘူး။ စောင့်ကြည့်ဖို့ အချိန်ပေး မသင့်တော့ဘူး။ စောင့်ကြည့်လို့ရှိရင် နောက်ထပ်အနှစ် (၂၀) စောင့်ကြည့်မှာလား။ (၁၅) နှစ် စောင့်ကြည့်မှာလား။ ဒါဆိုရင် နောက်ထပ် အာဆီယံရဲ့ မြေပုံ ကမ္ဘာမြေပုံပေါ်မှာ နောက်ထပ်အကြွင်းမဲ့ အာဏာရှင်နိုင်ငံတခု ပေါ်ပေါက်လာဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ ကျမတို့ကတော့ မစောင့်ကြည့်သင့်ဘူး။ စောင့်ကြည့်စရာလဲ မလိုတော့ဘူး။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေ ရှိခဲ့ဖူးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

မေး ။ ။ အဲဒီတော့ အာဆီယံက အထူးအစည်းအဝေး မတိုင်မီမှာ NGU အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရကိုလည်း သူတို့ဆက်သွယ်တယ်လို့ ကြားတယ်။ အဲဒါ ဟုတ်မဟုတ် ဒေါ်ဇင်မာအောင်တို့ကို အာဆီယံဘက်က ဆက်သွယ်ခြင်း ရှိမရှိ သိလို့ရမလားရှင့်။

ဖြေ ။ ။ သိရပါတယ်။ ကျမတို့ အာဆီယံရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ Chairperson ဆီကို ကျမတို့ NGU နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက စာပေးပို့ပါတယ်။ အဲဒီ Statement ကိုလည်း ဖတ်သွားတယ်လို့ ကျမတို့ သတင်းတွေအရ ပြန်လည်သိရှိရပါတယ်။ ထို့အတူ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးရုံးကလည်း ဆက်သွယ်ပြီးတော့ ဘာများ ဒီအစည်းအဝေးမှာ ပြောချင်လဲ။ NGU ရဲ့ အသံကို သူတို့ Offer လုပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အစည်းအဝေး မလုပ်ခင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ အစည်းအဝေး ညနေပိုင်းမှာရှိတယ်။ အစည်းအဝေးမတိုင်ခင် ညနေမှာ သူ ဒါတွေကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ အားလုံးဆီကို သူတို့ဖြန့်ဝေပေးပါတယ်။ ဆိုတော့ ပြောရလို့ရှိရင် NGU ဆက်သွယ်တယ်ဆိုတာ အဲဒီလိုမျိုး ဆက်သွယ်ပြီးတော့ ကျမတို့ရဲ့ အသံ၊ ဘာပြောချင်လဲ။ ဒီအစည်းအဝေးမှာ ဘာပြောချင်လဲဆိုပြီးတော့ Offer လုပ်ပါတယ်။ အဲဒီ Offer ကို ကျမတို့ အင်ဒိုနီးရှားဆီကနေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။

မေး ။ ။ အဲဒီတော့ NGU ဘက်က အထူးအစည်းအဝေးမှာ NGU ရဲ့ သဘောထားကို ဖတ်သွားတယ်လို့ ကြားတယ်ဆိုတာ သူတို့ အတိအကျ ပြန်ပြောသေးလား။

ဖြေ ။ ။ တံခါးပိတ် အစည်းအဝေး ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ အကုန်လုံးကို အပြင်ကို ထုတ်ပြန်တာ မရှိပါဘူး။ ကျမတို့ ဆက်သွယ်နေတဲ့ Channel ကနေ ဒီဟာကို တင်ပြသွားတယ်။ ဖတ်ကြားသွားတယ်လို့ ကျမတို့ သတင်းပြန်ကြားသိရပါတယ်။

မေး ။ ။ အဲဒီတော့ NGU က အထူးအစည်းအဝေးပွဲအတွက် အဓိက ဘာတွေတင်ပြခဲ့သလဲရှင့်။

ဖြေ ။ ။ အဓိကတော့ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကို၊ စစ်ကောင်စီကို အသိအမှတ် မပြုဖို့ရယ်။ နောက် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်၊ တရားလက်လွှတ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်း ခံနေရတဲ့လူတွေအားလုံးကို ပြန်လွှတ်ဖို့။ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးဖို့။ နောက်ပြီးတော့ အာဆီယံ Charter မှာပါတဲ့အတိုင်း Unconstitutional ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ မညီညွှတ်ဘဲ လုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်ကောင်စီကို အသိအမှတ် မပြုဖို့ အဓိက အဲဒါပါပဲ - အစောပိုင်းတုန်းက ပြောကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ။ နောက်ပြီးတော့ သတိထားဖို့က အာဆီယံနဲ့ အစည်းအဝေးတွေက အချိန်ဆွဲတာမျိုး၊ စစ်ကောင်စီရဲ့ အသုံးချတာ မခံရဖိုဆိုပြီးတော့ ကျမတို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။

မေး ။ ။ အဲဒီတော့ ဘာပဲပြောပြော အာဆီယံက အခုလို မြန်မာ့အရေးကိစ္စကို အလေးအနက်ထားပြီးတော့ ဆောင်ရွက်လာတဲ့ကိစ္စ။ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတတို့ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံက ဝန်ကြီးချုပ်၊ သမ္မတတို့ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ အစည်းအဝေး အနေအထားမှာ မြန်မာ့အရေးကို အခုဘယ်လို ဆက်လက်ကိုင်တွယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ အပိုင်းမှာလဲ တဘက်မှာလဲ ဒေါ်ဇင်မာအောင်တို့ သုံးသပ်တာက အာဆီယံဘက်က ဆောင်ရွက်ချက်တွေက ထိရောက်မှု မရှိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ရှေ့ဆက်ပြီး အခုမြန်မာ့အရေးကို နိုင်ငံတကာဘက်က ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားဖို့ ဒေါ်ဇင်မာအောင်တို့ မြင်ပါသလဲရှင့်။

ဖြေ ။ ။ အဓိကအားဖြင့်တော့ အားလုံးက သေချာတာကတော့ ပထဝီနိုင်ငံရေးအရ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေရဲ့ အနေအထားရတော့ ကျမတို့ အစပြုခဲ့တာ ပြည်တွင်းကပဲ အစပြုခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ ပြည်ပက လက်မခံတာက နောက်မှ။ ကျမတို့ ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်က စစ်ကောင်စီ အာဏာသိမ်းတာနဲ့ မြန်မာပြည် နောက်ထပ်အာဏာရှင် တကျော့တပတ် အဆိုးကြော့တပတ်လည်မယ့် ဒီသံသရာကြီးကို ကျမတို့ ဖြတ်ချင်နေတာ ဖြစ်တယ်။ ဆိုတော့ တကယ့်ကို Organic ဖြစ်တယ်။ အစစ်အမှန် ဖြစ်လာတဲ့ သဘောထားတွေကို ပြည်တွင်းက အင်အားနဲ့ ကျမတို့ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့က အားလုံးဝိုင်းရံပြီးတော့ ကိုယ့်ခွန်ကိုယ်အားနဲ့ အဓိကရုန်းကြရမှာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို ရုန်းတဲ့ကိစ္စတွေအပေါ် နိုင်ငံတကာက ခြံရံလာဖို့အတွက် အသိအမှတ်ပြုလာဖို့ကတော့ ဆက်လက်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နေရမှာ ဖြစ်တယ်။ အပြင်ကအားကို ကျမတို့ အလုံးစုံအားကိုးပြီး ကျမတို့ ဘာမှမလုပ်ဘဲနေလို့ မရဘူး။ ကျမတို့ဘက်က အဓိက ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ အပြောင်းအလဲအတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်း တဦးချင်း၊ တယောက်ချင်းဆီက စလို့လုပ်ရမှာ။ နိုင်ငံရေးအရ တာဝန်ရှိနေတဲ့ ဦးဆောင်မှုပေးတဲ့ NGU အပါအဝင် တဦးချင်း၊ တယောက်ချင်း နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ သဘောထားတွေကို ထုတ်ဖော်နေတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ ပိုပြီးသန်မာဖို့ ကျမတို့ အင်အားရှိဖို့၊ ပိုပြီးတော့ စုစည်းပြီးတော့ ပိုပြီးတော့ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့ ပိုအရေးကြီးလာပါတယ်။

ဒုတိယတချက်က ပထဝီနိုင်ငံရေး အနေအထားအရ အရေးကြီးတယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွှေအပေါ်မှာလည်း ကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှုမှာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအတွက် ကောင်းကျိုးကို သယ်ဆောင်လာမှာ ဖြစ်တယ်။ မည်သည့်နိုင်ငံရေးစနစ်ကို ပြည်တွင်းမှာ ကျင့်သုံးသည်ဖြစ်စေ၊ အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကျမတို့ ဒီထက်ပိုပြီးတော့ နားလည်သဘောပေါက်လာအောင် Engage လုပ်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်သွားကြရမယ်လို့ မြင်ပါတယ်။

မေး ။ ။ အခုဆိုရင် အာဆီယံ အထူးအစည်းအဝေးပွဲမှာ ဒေါ်ဇင်မာအောင်တို့ အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရရဲ့ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကို သူတို့ ဒီအစည်းအဝေးမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ရှေ့မှာပဲ ဒါကို သူတို့ဖတ်ကြားပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားမှာ ဘာပဲပြောပြော အာဆီယံဘက်က၊ နောက်ပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုလည်း တိုက်တွန်းတဲ့အထဲမှာ သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ အခု အာဆီယံရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်း သူတို့ခန့်အပ်ပြီး ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ အပိုင်းမှာ အဲဒါနည်းလမ်းတခုအနေနဲ့ ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ မရှိဘူးလား။

ဖြေ ။ ။ စစ်ကောင်စီနဲ့ ထိုင်ပြီးတော့ စကားပြောဖို့ဆိုရင်တော့ စစ်ကောင်စီရဲ့ သွေးစွန်းနေတဲ့ လက်တွေကို အရင်ပြန်ပြီးတော့ ပြင်ဆင်ဖို့ ပြောင်းလဲဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ အခုနပြောသလို အာဆီယံကိုယ်တိုင်က ဒီလောက် လူသတ်ပြီးတော့၊ အကြမ်းဖက်တဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်နဲ့ အတူတူထိုင်ပြီးတော့ စကားပြောတာကိုက၊ အဲဒီလို စကားပြောပြီးတော့ အဖြေတခုကောင်းကောင်း မရဘူးဆိုရင် အာဆီယံရဲ့ ပုံရိပ်ကိုလည်း ကျဆင်းစေမှာ ဖြစ်တယ်။ ထို့အတူ ပြည်တွင်းမှာလည်း ကျမတို့ ပြည်သူလူထုရဲ့ အသံကို နားထောင်ရပါတယ်။ ဆိုတော့ ကျမတို့ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံရေးအရ Principle အရကော ပြည်သူလူထုရဲ့ သဘောထားအမြင်အရ အခုလက်ရှိ ရှိနေတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်နဲ့ စကားပြောဖို့ ခက်ပါတယ်။ ဆိုတော့ သူကိုယ်တိုင်က သူ့အမှားအယွင်းကို အရင်ဝန်ခံရမယ်။ ပြီးတော့ တာဝန်ယူရမယ်။ တာဝန်ခံရမယ်။ ဒါဆိုရင် ကျမတို့ စကားပြောဖို့ လမ်းစပွင့်သွားမယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာ လူသားတွေအပေါ်မှာ ကျူးလွန်တဲ့ ပြစ်မှုတွေကို ထပ်ခါတလဲလဲ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ လူတယောက်နဲ့ ကျမတို့က အူးရားဖားရား စကားပြောဆိုအစီအစဉ် မရှိပါဘူး။ နိုင်ငံရေးဟာ Dialogue နည်းနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာကို ကျမတို့ လက်ခံပါတယ်။ နောက်ဆုံးပန်းတိုင် ဖြစ်တယ်။ စစ်ပွဲတွေကိုလည်း ဒီလိုပဲ ဖြေရှင်းရတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အမှားကို ကိုယ့်အပြစ်ကို ဝန်ခံထားခြင်း မရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင် ဆက်လက်ပြီးတော့ ကျူးလွန်နေတဲ့ ရာဇဝတ်သားတပိုင်း ဖြစ်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေထက်တော့ ကျနော်တို့ စကားပြောဖို့ ခက်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး စကားပြောဖို့ဆိုရင် စစ်ကောင်စီ ကိုယ်တိုင်က ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူ၊ ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖယ်ရှားပြီးတော့ အမှန်တကယ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ တကယ့်ကို ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ထို့အတူ ပြည်သူလူထုနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ လိုအပ်နေတဲ့ ပန်းတိုင်ကို အတူတူသွားမယ်ဆိုတဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ အဖြေရှာလိုတဲ့စိတ်နဲ့ ချဉ်းကပ်လာပြီဆိုရင်တော့ ကျမတို့ စကားပြောဖို့ အဆင်သင့် ရှိပါတယ်။

မေး ။ ။ အခု NGU အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရအပေါ် အာဆီယံရဲ့ သဘောထားကော ဘယ်လိုတွေ့ရသလဲရှင့်။

ဖြေ ။ ။ အာဆီယံရဲ့ သဘောထားကတော့ အဓိက ကျမတို့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားခံထားရတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဖြစ်တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို သူတို့ အသိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ Stand ကနေ ရပ်ပြီးတော့ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို အခြေပြုပြီးတော့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက Initiate လုပ်ထားတဲ့ တကယ့်တိုင်းရင်းသားတွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ state holders တွေနဲ့ စကားပြောဆွေးနွေးပြီးတော့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ NUG အပေါ်မှာလည်း သူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ ဒီရဲ့အသံတွေကို နားထောင်သွားဖို့ ဆက်လက်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ကျမတို့ နားလည်တယ်။ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတာ ရှိသလို၊ အာဆီယံမှာလည်း ASEAN Parliamentary Group ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ဒါက ကျမတို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘဝကတည်းက ပြီးခဲ့တဲ့ (၅) နှစ်ကတည်းက လွှတ်တော်အချင်းချင်း ဆက်ဆံဆောင်ရွက်မှုတွေမှာ အာဆီယံပါလီမန်နဲ့လည်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတာ ရှိတယ်။ ဒီတရားဝင်မှုကို အာဆီယံကိုယ်တိုင်က ငြင်းပယ်လို့ မရပါဘူး။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့ သူတို့ ဘယ်လိုပဲ နိုင်ငံရေးအရ အငြင်းပွားစရာတွေ ရှိနေပါစေ။ ကျမတို့ရဲ့ ဖြစ်တည်မှု၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ Mandate တွေပေါ်မှာ အာဆီယံကိုယ်တိုင်က ငြင်းပယ်လို့ မရပါဘူး။ တဘက်မှာလဲ စစ်ကောင်စီကို သူတို့ အသိအမှတ်ပြုလို့ မရတဲ့အပိုင်းတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဆိုတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် တကယ့် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း အခြေအနေမှာ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့ အစိုးရတရပ်ကို ဆက်ဆံသလိုမျိုး နှစ်ဘက်စလုံးကို ဆက်ဆံဖို့ ခက်နေတယ်ဆိုပေမယ့် Legitimacy က ကျမတို့ဘက်မှာ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျမတို့နဲ့ စကားမပြောဘဲနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို Negotiate လုပ်မယ်၊ စကားပြောမယ်လို့ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အာဆီယံအနေနဲ့လည်း အခက်အခဲ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။

မေး ။ ။ မြန်မာ့အရေး အာဆီယံ အထူးအစည်းအဝေးပွဲမှာ အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရရဲ့ သဘောထားကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ရှေ့မှာ ဖတ်ပြသွားတာ။ အဲဒီအပေါ်မှာ ဒေါ်ဇင်မာအောင်တို့ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲရှင့်။

ဖြေ ။ ။ ဒါကလဲ ကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲ။ ကျမတို့ကို ဘယ်လိုပဲ စစ်ကောင်စီက ပြောနေနေ ဆိုနေနေ ကျမတို့ရဲ့ Statement ကို NUG ရဲ့ သဘောထားကို စစ်ကောင်စီရဲ့ ရှေ့မှာ ဖတ်ပြလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဒါက ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ စစ်ကောင်စီ အပေါင်းအပါတွေက အာဏာကို ပြည်သူလူထုက မပေးဘဲနဲ့ အတင်းလုယူထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်တယ်။ အချုပ်အခြာအာဏာရဲ့ မူလပိုင်ရှင်တွေရဲ့ သဘောထားမပါဘဲနဲ့ အာဏာလုယူထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သူတို့ကို ကျမတို့ သတိပေးလိုက်နိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။

မေး ။ ။ အခု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကို သွားပြီးတော့ အာဆီယံအထူးအစည်းအဝေးကို တက်တဲ့အတွက် သုံးသပ်ချက်တွေထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အတွက်တော့ အသက်ရှူပေါက် ရသွားတယ်ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေ ရှိတယ်ဆိုတော့ ဒီအပေါ်မှာ ဒေါ်ဇင်မာအောင်တို့ ဘယ်လိုမြင်သလဲရှင့်။

ဖြေ ။ ။ ဒါကတော့ ရှင်းလင်းပါတယ်။ တဘက်ကလဲ အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကတော့ အာဆီယံ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတခုရဲ့ ပြဿနာကို သူတို့ ကြိုးစားပြီးတော့ ဖြေရှင်းတဲ့ အားထုတ်မှုလို့ ပြောလို့ရတယ်။ တဘက်ကလဲ စစ်ကောင်စီ ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တော့ သူတို့အတွက်လဲ အကျိုးအမြတ် မရှိဘဲနဲ့တော့ သွားတက်မှာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကို ထွက်ပေါက်လို့ ယူဆလို့ သွားတွေ့တာ ဖြစ်မှာပေါ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သာမန်စစ်ကောင်စီ ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ ပြည်တွင်းမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ သာမန်သံအမတ်ကြီးတွေနဲ့တောင် တွေ့ဆုံခွင့်ကို အကြိမ်ကြိမ် ငြင်းပယ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ် ဖိအားပေးမယ့်သူတွေ၊ အမှန်တရားကိုပြောမယ့်သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ကို အမြဲတမ်း ငြင်းပယ်နေတဲ့ စစ်ကောင်စီရဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ အာဆီယံအစည်းအဝေးကို သွားတက်ရတယ်ဆိုတာ သူ့အတွက် တစုံတရာ ထွက်ပေါက်ရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ချက်ရှိလို့ သွားတက်တာပေါ့။ သူ့အတွက် အရှုံးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ သွားပြီးတော့ တက်ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ တဘက်ကလဲ အာဆီယံကလည်း တူတူတန်တန် ဆက်ဆံတာမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဆင်ခြေဆင်လက်တွေတော့ ရှိတာပေါ့။ တနိုင်ငံချင်းဆီရဲ့ သဘောထားတွေကိုတော့ ကျမတို့ appreciate လုပ်ရမယ့် နိုင်ငံတွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ အင်ဒိုနီးရှားတို့ မလေးတို့ ကမ္ဘောဒီးယားတို့ တချို့ခေါင်းဆောင်တွေ တက်တက်ကြွကြွနဲ့ မြန်မာ့အရေးကို ဝိုင်းဝန်ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားပေးနေကြတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကိုတော့ appreciate လုပ်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ Consensus ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ထူးမခြားနဲ့ ဖြစ်တဲ့အတွက် တိကျတဲ့၊ ပြတ်သားတဲ့ မြန်မာပြည်သူလူထု လိုချင်နေတဲ့၊ လိုချင်တာ မဟုတ်ဘူး၊ လိုအပ်နေတာ အရေးတကြီး လိုအပ်နေတဲ့ အဖြေမျိုးကို ထုတ်မပေးနိုင်ဘူး။ အခုနပြောတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ စစ်ကောင်စီ အကြမ်းဖက်လူတွေနဲ့ စကားပြောဖို့ဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးတွေက သူတို့ကို အသက်ရှူပေးလိုက်မယ့် အနေအထားမျိုး Delay Tactics နှောင့်နှေးအောင်၊ ကြန့်ကြာအောင်လို့ လုပ်တဲ့ အနေအထားမျိုးလို့ ကျမတို့ သုံးသပ်ကြတယ်။ ကျမတို့ အဲဒီအတိုင်းပဲ မြင်ပါတယ်။

အင်ကြင်းနိုင် ။ ။ ဒါကတော့ NGU အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်ဇင်မာအောင် ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး VOA မြန်မာပိုင်းကို အချိန်ပေးပြီး ပြောကြားပေးတဲ့အတွက် ဒေါ်ဇင်မာအောင်ကို ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ရှင့်။

ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ကျမလည်း VOA ကို ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ရှင့်။