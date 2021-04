ျမန္မာ့အေရး Australia အစိုးရ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္လာဖို႔

ႏိုင္ငံျခားေရးရာနဲ႔ဆိုင္တဲ့ Australia လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း အၿမဲတမ္းေကာ္မတီရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးနဲ႔ ေထာက္ပံ့ကူညီေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီခြဲမွာ ဧၿပီလ (၁၃) ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနကို ၾကားနာခဲ့ပါတယ္။ ဒီၾကားနာပြဲကေန ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူမႈေတြ၊ တုံ႔ျပန္မႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ ၾကားနာပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သူတေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ေ႐ႊ က ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေျခအေနေတြအေပၚ Australia ႏိုင္ငံရဲ႕ ကိုင္တြယ္ပုံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မစုျမတ္မြန္ က ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ေ႐ႊကို ဆက္သြယ္ေမးထားပါတယ္။

ေမး ။ ။ မဂၤလာပါ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ေရႊရွင့္။ VOA ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဧၿပီလ (၁၃) ရက္ေန႔တုန္းက ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံရဲ ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းရဲ ႔ ႏုိင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီတစ္ခုမွာ ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ၾကားနာပြဲလုပ္တယ္။ အဓိကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၾသစေတးလ်မွာရိွတဲ့ ျမန္မာအသိုင္းအဝိုင္းေတြရဲ ႔ အျမင္သေဘာထားေတြကို သိခ်င္လို႔ ၾကားနာပြဲလုပ္တယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီၾကားနာပြဲမွာ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ေရႊအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကိစၥနဲ႔ေျပာတဲ့ တင္ျပေဆြးေႏြးၾကတဲ့ လူေတြအကုန္လံုးက ဘာေျပာတာေတြ႔ရသလဲဆိုေတာ့ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေပၚမ်ာ သံခင္းတမန္ခင္းအရ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ နားခ်တာမ်ဳိး မလုပ္ပါနဲ႔ Quite Diplomacy လုပ္မေနနဲ႔။ အခုအခ်ိန္က ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္ဖို႔ လိုၿပီဆိုၿပီးေတာ့ အားလံုးက ေျပာသြားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဆိုေတာ့ လက္ရိွ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံရဲ ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေပၚ ကိုင္တြယ္မႈအေပၚ ဘယ္ေလာက္အထိ အားမလိုအားမရ ျဖစ္ေနၾကလို႔ အဲဒီလိုမ်ဳိး ေျပာရတာလဲ။ အဲဒါကို အရင္ဦးဆံုး သိပါရေစ။

ေျဖ ။ ။ ဒီၾကားနာပြဲ ျဖစ္လာရတာကိုက ၾသစေတးလ်အစိုးရရဲ ႔ လက္ရိွကိုင္တြယ္ပံုကို ေက်နပ္အားရမႈ မရိွလို႔ ျဖစ္လာရတာပါ။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ကလဲ အားရမႈမရိွဘူး။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ၊ အတိုက္အခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအျပင္ အာဏာရပါတီရဲ ႔ အမတ္ေတြကအစ လက္ရိွႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ အစိုးရရပ္တည္ခ်က္ကို အမ်ားႀကီးေဝဖန္လာၾကတယ္။ ကြန္ျမဴနီတီကလည္း ေဝဖန္တယ္။ သုေတသီေတြနဲ႔ ေထာင့္ေပါင္းစံုကေန ေဝဖန္ခံေနရတဲ့အခါၾကေတာ့ လႊတ္ေတာ္က ဒို႔ဒီအသံကို တရားဝင္ၾကားနာပြဲလုပ္မယ္။ လုပ္ၿပီးေတာ့ ဒီၾကားနာပြဲကေန ရရိွလာတဲ့ ေတြ႔ရိွခ်က္ကို အစိုးရကို report တခုအေနနဲ႔ေပးၿပီးေတာ့ မူဝါဒေျပာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔ ပါလီမန္ရဲ ႔ ႀကိဳးစားခ်က္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ေမး ။ ။ ေနာက္တခုက ပိတ္စို႔ဒဏ္ခတ္မႈေပၚ တုိက္တြန္းေနတဲ့ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ေရႊတို႔ တိုက္တြန္းခ်က္ေတြမွာ ေျပာသြားတာ ဘာေတြ႔ရသလဲဆိုေတာ့ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ပိုင္းေတြ၊ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ပိုင္းေတြမွာ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈေတြနဲ႔ မတူေတာ့ဘူး။ အခုအခ်ိန္မွာ ဒဏ္ခတ္အေရးယူတဲ့အခါမွာ ပစ္မွတ္ထား ဒဏ္ခတ္အေရးယူမယ္ဆိုရင္ ထိေရာက္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ တင္ျပသြားၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တကယ္ပဲ အဲဒီလို ဘာေၾကာင့္ေျပာႏိုင္ပါလဲရွင့္။

ေျဖ ။ ။ တခ်ဳိ ႔ေျပာၾကတာေတြကေတာ့ အရင္တုန္းက စစ္အစိုးရက စီးပြားေရးပိတ္စို႔မႈေတြကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ခဲ့တယ္။ အခုလုပ္လဲ အလကားပါပဲ။ ျပည္သူေတြက ခံရတာပါလို႔၊ ျပည္သူေတြပဲ ခံစားရမယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါကို opposite side ကေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔က မတူဘူး။ လုပ္ပါ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း စစ္အုပ္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ႔ စီးပြားေရးကို ခ်ဳပ္ထားတာက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ (၂၀) နဲ႔ မတူေတာ့ဘူး။ အကုန္္ခ်ဳပ္သြားတာ။ သူတုိ႔လက္ထဲမွာ အကုန္ရေနတာ။ စီးပြားေရးဦးပိုင္နဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္ေအာက္မွာ အမ်ားႀကီးေရာက္သြားၿပီ။ သူတုိ႔လည္ပတ္ေနတဲ့ ေငြေရးေၾကးေရး အတိုင္းအတာက အစိုးရတရပ္ထက္ ႀကီးေနတဲ့ ေနရာေတြ ရိွေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီအခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ကို စီးပြားေရးအရ Targeted Sanction ပိတ္စို႔ဒဏ္ခတ္မယ္ဆိုရင္ သူတုိ႔အတြက္ အမ်ားႀကီးဒုကၡေရာက္ႏိုင္တယ္။ သူတုိ႔ကို က်ေနာ္တုိ႔ ေကာင္းေကာင္းဒုကၡေပးႏုိင္တယ္။ သူတုိ႔ေတြရဲ ႔ ရပ္တည္ခ်က္ကို ၿခိမ္းေျခာက္လို႔ရတယ္။ ဒီလိုၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းက သူတို႔ရပ္တည္ခ်က္တင္မကဘူး၊ အခု သူတုိိ႔ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနတဲ့ဟာေတြကို ပံုစံေျပာင္းသြားဖို႔။ ေနာက္ဆံုး က်ေနာ္တုိ႔ ၾသစေတးလ်အစိုးရကိုေတာင္ ေျပာခဲ့ေသးတယ္။ လုပ္ၾကည့္ပါ။ ဒီလိုလုပ္လိုက္ရင္ သူတို႔က Professor Sean Turnell လြတ္ေျမာက္လာဖို႔ကို ႀကိဳးစားေနတယ္။ သံတမန္ေရးနဲ႔လည္း ႀကိဳးစားေနတယ္။ စစ္တပ္က ဘာမွမတံု႔ျပန္ဘူး။ အခုထက္ထိလဲ မလြတ္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ကေျပာတာ ဒီအစိုးရ နားလည္တဲ့စကားက တခြန္းပဲရိွတယ္ ‘Pressure’ အဲဒီစကားကိုပဲ သူတို႔နားလည္တယ္။ Pressure ေပးပါ။ စနစ္တက် ဒဏ္ခတ္အေရးယူပါ။ ဒီေကာင္ေတြ ေျပာင္းလာပါလိမ့္မယ္။ ဒီနည္းသည္ Professor Sean Turnell လြတ္ဖို႔အတြက္လည္း အက်ဳိးရိွပါလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ေျပာပါတယ္။

ေမး ။ ။ ေနာက္တခုက ဒီၾကားနာပြဲကိုၾကည့္ရင္ သူတုိ႔စိတ္ဝင္စားတဲ့ ၾသစေတးလ် လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ စိတ္ဝင္စားတဲ့ ေနာက္တခ်က္က တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ ႔ အခန္းက႑။ ဆုိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တရုတ္ရဲ ႔ ကာကြယ္ေနမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လဲ သူတုိ႔ေမးတာေတြကို ေတြ႔ရတယ္ဆုိေတာ့ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ေရႊကိုယ္တိုင္ကလဲ ေျပာခဲ့ပါတယ္ ၾသစေတးလ်အစိုးရအေနနဲ႔ စစ္အာဏာသိမ္းထားတဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို တရုတ္ကို အကာအကြယ္မေပးဖုိ႔ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ နားခ်ႏုိင္ပါတယ္ဆိုၿပီး ေျပာခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တကယ္ပဲ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ တရုတ္ကို အဲဒီလိုမ်ဳိး ကိုယ္ဘက္ပါလာေအာင္လို႔ ဆြဲေဆာင္စည္းရံုးႏုိင္မယ့္ အေျခအေန တကယ္ရိွလို႔လားရွင့္။

ေျဖ ။ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ရိွတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ေနာက္တခုကလဲ ၾသစေတးလ်မွာ ပိုၿပီးေတာ့ ၾသဇာရိွတာက အာဆီယံအသိုင္းအဝိုင္း။ အဲဒီအေပၚ ၾသစေတးလ် ၾသဇာက ပိုရိွပါတယ္။ ရိွေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ တရုတ္အစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာ့အေရးမွာ သူတုိ႔ဝင္ပါတယ္။ ဝင္ပါတဲ့အေၾကာင္းရင္းက စစ္အုပ္စုသည္ သူတုိ႔အတြက္ အက်ဳိးရိွမယ္လို႔ ယူဆတယ္။ NLD အစိုးရ၊ အရပ္သားအစိုးရထက္စာရင္ စစ္အုပ္စုက သူတုိ႔ရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြားကို ပိုၿပီးေတာ့ ေဆာင္က်ဥ္ေပးမယ္။ ဒါကလဲ သမုိင္းသာဓကေတြ ရိွတာေၾကာင့္ သူတုိ႔က အဲဒီဘက္ ရပ္တာေပါ့။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ ႔ သူတို႔အေပၚ နာနာက်ည္းက်ည္း မုန္းတီးမႈေတြ သူတုိ႔ရင္ဆိုင္ေနရၿပီ။ ေနာက္တခုက သူတုိ႔ရဲ ႔ အႀကီးမားဆံုး အက်ဳိးစီးပြား - ေရနံပိုက္လိုင္းေတြ၊ ဂတ္စ္ပိုက္လိုင္းေတြက ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခုဆိုရင္ သူတုိ႔တျဖည္းျဖည္း ျမင္လာၿပီ။ ဒါေၾကာင့္လဲ သူတုိ႔ CRPH ကို Approach ခ်ဥ္းကပ္တယ္။ သူတုိ႔ရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြားေတြ၊ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ဆုိၿပီး ေမတၱာရပ္ခံတယ္။ ေတာင္းဆိုတယ္။ ဒါက သူတုိ႔မွားတဲ့ဘက္ကို ေရာက္ေနၿပီ အတိုိင္းအတာတခုအထိ ျမင္လာၿပီေပါ့။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔စစ္အစိုးရကို ေထာက္ပံ့ေနသေရြ ႔၊ သူတုိ႔ရဲ ႔ interest က အၿမဲတမ္းၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရမွာ။ ဒါကို သူတုိ႔ျမင္လာတယ္။ ျမင္လာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ၾသစေတးလ်အစိုးရကို ဒီေပၚမွာ နင္းေပးပါ။ ဒီေပၚမွာ နင္းေပးပါ။ ဒီေပၚမွာ နင္းၿပီးမွ တရုတ္အစိုးရကို သူတုိ႔နားလည္ေအာင္ သူတို႔ရဲ ႔ ျမန္မာျပည္ထဲမွာရိွတဲ့ အက်ဳိးစီးပြားေတြကို တကယ္တမ္း အကာအကြယ္ေပးႏုိင္တာ၊ တကယ္တမ္း လံုၿခံဳမႈေပးႏိုင္တာ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းလမ္းနဲ႔ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းနဲ႔ တက္လာတဲ့ အရပ္သားအစိုးရသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သူတို႔ပိုၿပီး ခုိင္ခိုင္မာမာ ယံုၾကည္လာေအာင္ အစိုးရက တြန္းေပးပါ။ တဘက္ကလဲ အာဆီယံႏုိင္ငံေတြလည္း သူတုိ႔တြန္းေပးပါ။ ဒီလို တြန္းေပးျခင္းအားျဖင့္ တရုတ္က ဒီေပၚ နားလည္သြားရင္ ၾသစေတးလ်နဲ႔ တရုတ္တို႔ရဲ ႔ အခုရိွတဲ့ ဆက္ဆံေရးေတာင္မွ ပိုၿပီးေတာ့ အျပဳသေဘာေဆာင္လာတဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိး ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္အေနနဲ႔လည္း ေက်းဇူးတင္မယ္ေပါ့။ ဒါက လမ္းၾကာင္းတခု။ ဒီလမ္းေၾကာင္းကလဲ Crisis ႀကီးကို ေက်ာ္လႊာသြားဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အေျခအေနတခုလို႔လဲ က်ေနာ္တို႔က တြန္းခဲ့ပါတယ္။

ေမး ။ ။ ဒီၾသစေတးလ် ၾကားနာပြဲမွာ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ေရႊအပါအဝင္ ၾသစေတးလ်မွာ ရိွေနတဲ့ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ ႔လဲ တက္ၿပီးေတာ့ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္ဆိုေတာ့ အားလံုးကေျပာတဲ့ထဲမွာ CRPH ကို ေထာက္ခံပါ။ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳပါ။ သူတုိ႔နဲ႔ ဆက္သြယ္ပါဆိုတာကို အားလံုးတုိက္တြန္းတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ေရႊဆုိရင္ CRPH နဲ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကို ကိုယ္တိုင္ၾကားကေန ဆက္သြယ္မယ္ဆိုရင္ ဆက္သြယ္ေပးပါမယ္ဆိုတာမ်ဳိးကို ေျပာခဲ့ပါတယ္ဆုိေတာ့ အဲဒီလိုမ်ဳိး ကိုယ္တိုက္တြန္းသလိုမ်ဳိး တကယ္လက္ေတြ႔ျဖစ္လာဖို႔ အလားအလာ ဘယ္ေလာက္ရိွပါသလဲရွင့္။

ေျဖ ။ ။ အလားအလာက အမ်ားႀကီး ရိွပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အခုၾကားနာပြဲမွာ တင္ျပခဲ့တဲ့ ျမန္မာကြန္ျမဴနီတီထဲမွာလည္း က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကလဲ CRPH က တာဝန္ရိွသူေတြနဲ႔ ထိေတြ႔မႈေတြ ရိွပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၾသစေတးလ်ပါလီမန္ထဲမွာ အခု Parliament Friends of Myanmar ဆိုၿပီး Senator Dean Smith က ဦးေဆာင္ဖြဲ႔ထားတဲ့ ပါလီမန္အစုအဖြဲ႔ကလည္း CRPH ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႔မႈေတြ ရိွပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ က်ေနာ္တုိ႔ေတြက လိုအပ္ရင္လဲ Liaison လုပ္ေပးဖို႔ ready ပါပဲ။ သူတုိ႔ဘက္ကလဲ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ပါလီမန္အဆင့္ထက္ ေက်ာ္ၿပီးေတာ့ အစိုးရကလည္း ထိေတြ႔ဆက္ဆံပါ။ အခုက အစိုးရက မလႈပ္ေသးဘူး။ ပါလီမန္က very active. ဒါေၾကာင့္ အစိုးရလည္းလုပ္ပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္မွာလဲ ကူညီေပးႏိုင္တဲ့ အေနအထားေတြ ရိွတယ္ဆိုတာကို သူတုိ႔သိေအာင္ ဒီေရးရာေကာ္မတီကေန အသိေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဒီၾကားနာပြဲလုပ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီထဲမွာပါတဲ့ ၾသစေတးလ်လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ တခ်ဳိ ႔ကိုယ္တိုင္က ေျပာတယ္ ၾသစေတးလ်အစိုးရ လုပ္ေနတာေတြကို အားမလိုအားမရ ျဖစ္ေနတဲ့ပံုစံမ်ဳိးေျပာတာကို ၾကားရပါတယ္။ ဆုိေတာ့ အခုလိုမ်ဳိး ၾသစေတးလ်မွာ ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာအသိုင္းအဝိုင္းရဲ ႔ သေဘာထားအျမင္ေတြ၊ တိုက္တြန္းမႈေတြကို ၾကားရတဲ့အခါမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကေန ၾသစေတးလ်အစိုးရကို အခုထက္ပိုၿပီးေတာ့ တြန္းတြန္းတိုက္္တိုက္ ဘယ္ေလာက္အထိ လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ တြန္းအားေပးႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလဲရွင့္။

ေျဖ ။ ။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီလို Public Hearing ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ပိုေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့။ ပထမေတာ့ သူတုိ႔ရဲ ႔ ပါလီမန္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးမႈေတြထဲမွာ motion ျမန္မာျပည္ကို ပိုၿပီးေတာ့ ထိေရာက္တဲ့ အကူအညီေတြ၊ ထိေရာက္တဲ့ တံု႔ျပန္မႈေတြ လုပ္ဖို႔ဆိုတာမ်ဳိးကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက တိုက္တြန္းလာတယ္။ ဒါက ပထမအဆင့္။ ဒီ motion ေၾကာင့္မို႔ သူတုိ႔ပါလီမန္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ေပၚလာတယ္။ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း ေမးခြန္းေတြ အမ်ားႀကီးထုတ္လာတယ္။ ေဝဖန္မႈေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္လာတယ္။ လက္ရိွအစိုးရရဲ ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေပၚမွာ။ အခု ၾကားနာပြဲကေတာ့ ပါလီမန္ရဲ ႔ မူဝါဒေရးရာပိုင္းကို ဆံုးျဖတ္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း။ ႏိုင္ငံျခားေရးရာနဲ႔ ျပည္ပဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေရးရာေကာ္မတီက ၾကားနာတာ။ သူတုို႔က ပံုမွန္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အစည္းအေဝးလုပ္သလိုမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဒီၾကားနာပြဲကေန အစီရင္ခံစာတခု ထြက္လာမယ္။ အစိုးရက ဘယ္လိုရပ္တည္ပါဆိုတာ။ ဒီၾကားနာတဲ့ ေကာ္မတီမွာ ပါတီေပါင္းစံုက ပါတယ္။ ဒီ Affair Committee ဥကၠ႒က Mr. Dave Sharma က အာဏာရပါတီရဲ ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္။ ေနာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေတာ့္ေတာ္ကို ၾသဇာႀကီးတဲ့လူ။ အခု ၾသစေတးလ်အစိုးရ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Senator Marise Payne ကို ေတာ္ေတာ္ေလးၾသဇာရိွတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ သိထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီၾကားနာပြဲကတဆင့္ ၾသစေတးလ်အစိုးရရဲ ႔ မူဝါဒပိုင္းဆုိင္ရာ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ဖို႔အတြက္ အလြန္ႀကီးတဲ့တြန္းအားတခု ျဖစ္မယ္လို႔ က်ေနာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ၾကားနာပြဲမွာ ေျပာတဲ့ေနာက္တခုကၾကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ နယ္စပ္ဘက္ေတြကို တိမ္ေရွာင္ထြက္ေျပးၾကတဲ့ အေျခအေန။ အဲဒီလို တိမ္ေရွာင္ထြက္ေျပးတဲ့လူေတြ မ်ားလာမယ့္ ထုိင္း၊ အိႏိၵယ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ထြက္ေျပးလာမယ့္သူေတြ မ်ားလာမယ္ဆိုရင္ ေဒသတြင္း မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္မႈကိုပါ ထိခိုက္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္ကိုပါ ေထာက္ျပၾကတာ ေတြ႔ပါတယ္။ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အခုလို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာျဖစ္ေနတဲ့ မတည္ၿငိမ္မႈေတြကေန ေဒသတြင္းမွာ တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ျပားလာမယ့္ ဂယက္ကို ဘယ္ေလာက္အထိ ဒီအေပၚမွာ စိုးရိမ္မႈရိွသလဲဆိုတာကို ေျပာျပပါလားရွင့္။

ေျဖ ။ ။ သူတုိ႔ အဲဒါကို ေတာ္ေတာ္ေလး စိုးရိမ္မႈရိွတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ၾကားနာပြဲကို တက္ေရာက္ေျပာၾကားမယ့္ လူေတြကို ေမးခြန္းေတြ (၄) ခု ေမးထားတယ္။ Emphasize လုပ္တာေပါ့။ အဲဒီအထဲမွာ ေမးခြန္းတခုက ဘာလဲဆိုေတာ့ ဒီစစ္အစိုးရက ဘယ္ေလာက္ထိၾကာၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္သြားႏုိင္သလဲ။ ဒါက သူတို႔ စိုးရိမ္တာ။ အဲဒီေမးခြန္းနဲပ ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္ေျဖခဲ့တာက ဒီစစ္အာဏာသိမ္းတယ္ဆိုတာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ ႔သမိုင္းမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တတိယအႀကိမ္လည္တာ။ သံသရာစက္ဝိုင္း Vicious Circle - ဒီစစ္အာဏာရွင္စနစ္သာ ဒီႏုိင္ငံမွာ တည္ၿမဲေနသေရြ ႔ ဒီလိုသံသရာစက္ဝိုင္းႀကီးက ဆက္လည္ေနမွာ၊ အဖန္တလဲလဲ ျဖစ္ေနအံုးမွာ။ ဘယ္ေတာ့မွ ၿပီဆံုးသြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီစစ္အာဏာရွင္စနစ္ ရိွေနသေရြ ႔ ဒီဒုကၡသည္ျပႆနာေတြ ရိွေနမယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာေတြလည္း ရိွမယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုရင္ ၾသစေတးလ်က အႀကီးအက်ယ္ ခံေနရတာ။ တႏွစ္ကို ၾသစေတးလ်အစိုးရက ၁.၇ ဘီလီယံ သံုးရတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးမွာလည္း အမ်ားဆံုး ျပႆနာက ဘာလဲဆိုေတာ့ Methamphetamine စိတ္ၾကြေဆး ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေဆးက အမ်ားဆံုး ျမန္မာျပည္ကလာတာ။ ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္မွာထုတ္သလဲဆိုရင္ ျမန္မာနဲ႔ တရုတ္၊ လားအိုနယ္စပ္ေတြမွာ ထုတ္ေနတာ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ Raw Materials ေတြက တရုတ္ကလာတာ။ အဲဒီေတာ့ အစိုးရက ဒီဟာေတြ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီ၊ ခံစားေနရၿပီ။ က်ေနာ္က ေျပာခဲ့တယ္ It’s enough ၾသစေတးလ်အစိုးရအေနနဲ႔ ခံစားေနရတာ လံုေလာက္ၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ၾသစေတးလ်အစိုးရရဲ ႔ National Interest က ဘာလဲဆိုရင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္လုပ္ဖို႔ National Interest လို႔ က်ေနာ္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေမး ။ ။ ေနာက္ဆံုး ေမးခ်င္တာက ဧၿပီလ (၁၃) ရက္ေန႔တုန္းက ၾသစေတးလ်လႊတ္ေတာ္ ၾကားနာပြဲမွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့အေရး ၾကားနာပြဲကေန ေနာက္ဆံုး ဘယ္လိုရလဒ္ေတြ ထြက္လာႏိုင္သလဲ။ ေနာက္ဆံုး ဥပမာ လႊတ္ေတာ္ကေန ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာမ်ဳိး ဘယ္ေလာက္အထိ ရလဒ္ေတြ ထြက္လာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းလို႔ ရသလဲရွင့္။

ေျဖ ။ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကို Positively အျပဳသေဘာေဆာင္မယ့္ ရလဒ္ေတြ အမ်ားႀကီးရမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာလိုက္တဲ့ စကားမွာ ဒီၾကားနာပြဲၿပီးရင္ က်ေနာ္တို႔ ေျပာခဲ့တဲ့ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြကို ျပန္ပို႔မယ္။ သူတုိ႔သိခ်င္တာေတြကိုလည္း ထပ္ေမးမယ္။ က်ေနာ္တို႔ကလည္း ေျဖခဲ့ရတဲ့ အေျဖေပၚမွာ၊ ပိုၿပီးျပည့္ျပည့္စံုစံုျဖစ္ေအာင္ ထပ္ျဖည့္ေပးမယ္။ သူတုိ႔ဆိုလိုတာက Very comprehensive responses ေတြကို ယူမယ္။ က်ေနာ္တို႔ ႏႈတ္နဲ႔ေျပာတာတင္မကဘူး၊ ျပန္စဥ္းစားၿပီး ေျဖေပးတာကိုယူမယ္။ ဒါေတြကို အေျခခံၿပီး သူတုိ႔က ေသခ်ာေပါက္ Report တခု ထြက္မွာပဲ။ ၾကားနာပြဲကေန ဘာေတြရတယ္ဆိုတဲ့အေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ ၾသစေတးလ်အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို သူတုိ႔က ၾသစေတးလ်အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီအေနအထားမွာ ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ လက္ရိွ မူေတြနဲ႔ ကိုက္ညီျခင္း ရိွမရိွဆိုတာေတြကို သံုးသပ္တယ္။ ေနာက္ တုိက္တြန္းမႈေတြပါတဲ့ အစီရင္ခံစာ ထြက္လာမယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ဒါက နံပတ္ (၁)။ နံပတ္ (၂) က ဒီၾကားနာပြဲေလးတခုနဲ႔ မၿပီဘူး။ က်ေနာ္တို႔ကလဲ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာခဲ့တဲ့ စကားေတြအတြက္ ဒီေကာ္မတီနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ Follow up လုပ္ေနမယ္။ တိုက္တြန္းေနမယ္။ ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ ရိွေနမယ္ဆိုေတာ့ One of activities မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ိန္တည္း ၿပီးသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ဆက္လုပ္ေနမွာပါ။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ေရႊ အခုလို အခ်ိန္ေပးၿပီး ေျဖေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီး တင္ပါတယ္ရွင့္။

ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ေရႊ ။ ။ က်ေနာ္ကလည္း ေက်းဇူးအမ်ားႀကီး တင္ပါတယ္။



==Unicode==

