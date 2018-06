ျမန္မာတပ္ခ်ဳပ္အပါအဝင္ လံုၿခံဳေရးအရာ႐ွိ ၁၃ ေယာက္ကို အေရးယူႏိုင္မယ့္ အေထာက္အထား AI ထုတ္ျပန္

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ စတင္တဲ့ နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းမႈေတြအတြင္း ထိပ္တန္းစစ္တပ္အႀကီးအကဲနဲ႔ တပ္မွဴးႀကီးေတြအပါအဝင္ ျမန္မာတာဝန္႐ွိသူ ၁၃ ေယာက္ဟာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ လူသားထုအေပၚက်ဴးလြန္တဲ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ခိုင္မာတဲ့ အေထာက္အထားေတြ ေတြ႔႐ွိထားတယ္လို႔ Amnesty International လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲ႔ြႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အပါအဝင္ ထိပ္တန္းစစ္ဖက္အရာ႐ွိႀကီး ၈ ေယာက္အျပင္။ အရာ႐ွိငယ္တေယာက္နဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔အရာရွိ ၃ ေယာက္တို႔ကို စာမ်က္ႏွာ ၂၀၀ နီးပါးပါဝင္တဲ့ Amnesty ရဲ႕ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ မုဒိမ္းက်င့္မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈ၊ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ၊ အစာေရစာျဖတ္ေတာက္မႈ၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းသံုးစဲြမႈနဲ႔ ႐ြာေတြကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး အႀကီးအက်ယ္ မီး႐ႈိ႕မႈေတြဟာ လူသားထုအေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ ျပစ္မႈေတြျဖစ္တယ္လို႔ Amnesty ပဋိပကၡတံု႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာ Tirana Hassan က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္စဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

June လ ၂၇ ရက္ေန႔စြဲ နဲ႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ “We Will Destroy Everything” -MILITARY RESPONSIBILITY FOR CRIMES AGAINST HUMANITY IN RAKHINE STATE, MYANMAR ျမန္မာႏိုင္ငံရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြအတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္တာ၀န္သည္လို႔အဓိပၸါယ္ရတဲ့လို႔ေခါင္းစဥ္တပ္ထားတဲ့ အစီရင္ခံစာထဲမွာ က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကို အျပည့္အစံုေရးသားထားၿပီး။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကို အေရးယူႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ေတာင္းဆိုမႈထဲမွာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကို ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီအေနနဲ႔ ICC ေခၚ ႏိုင္ငံတကာျပစ္မႈခံုရံုးတင္ဖို႔လည္း Amnesty International ကတိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းနဲ႔ Bangladesh ဒုကၡသည္စခန္းက ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြေတြအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ကို AI က ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့တဲ့အျပင္ ကိုယ္တိုင္ခံခဲ့ရသူေတြ မ်က္ျမင္သက္ေသေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြ ၿဂိဳလ္တုက ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ဓါတ္ပံုေတြ၊ လႈိ႕ဝွက္စာ႐ြက္စာတမ္းေတြကို စုေဆာင္းၿပီး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ ဒီအစီရင္ခံစာထဲမွာ ဟိႏၵဴေတြအေပၚ ARSA ႐ိုဟင္ဂ်ာ အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႔ေတြက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြကိုလည္း အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Amnesty International က ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံကို ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႕က စာတေစာင္ေပးပို႔ထားၿပီး ျပန္ၾကားခ်က္မရေသးဘူးလို႔လည္း ေျပာပါတယ္။