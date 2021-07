အခက္မ်ိဳးစုံၾကားက ပရဟိတကူညီေနသူ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေသဆုံးသြားသူေတြရဲ႕ အေလာင္းေတြ အခ်ိန္မီ မီးသၿဂိဳလ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသယ္ယူေပးေနရတယ္လို႔ နာေရးပရဟိတ အကူအညီေပးေနတဲ့ ကိုပူတူးက ေျပာပါတယ္။ ကပ္ေရာဂါ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန၊ အခက္အခဲေတြၾကားက ပရဟိတသမားေတြ အကူအညီေပးေနၾကရတဲ့ အေျခအေနကို မစုျမတ္မြန္က ဆက္သြယ္ေမးထားပါတယ္။

== Unicode ==

ရန်ကုန်မြို့မှာ သေဆုံးသွားသူတွေရဲ့ အလောင်းတွေ အချိန်မီ မီးသဂြိုလ်နိုင်အောင် ကြိုးစားသယ်ယူပေးနေရတယ်လို့ နာရေးပရဟိတ အကူအညီပေးနေတဲ့ ကိုပူတူးက ပြောပါတယ်။ ကပ်ရောဂါ ကူးစက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ၊ အခက်အခဲတွေကြားက ပရဟိတသမားတွေ အကူအညီပေးနေကြရတဲ့ အခြေအနေကို မစုမြတ်မွန်က ဆက်သွယ်မေးထားပါတယ်။

မေး ။ ။ မင်္ဂလာပါ ကိုပူတူးရှင့်။ ကိုပူတူးက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပရဟိတစေတနာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာတော့ ကိုဗစ်လူနာတွေအတွက် အောက်ဆီဂျင် ရနိုင်အောင် ကြိုးစားပေးနေသူတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ သေဆုံးသွားသူတွေအတွက်လည်း နာရေးကူညီပေးနေသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ အခုလက်ရှိ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ တနေ့တနေ့ ဖြတ်သန်းနေရာတာ ဘာတွေလုပ်ပေးနေရလဲ။ ဘယ်လိုဖြတ်သန်းနေရသလဲဆိုတာကို အရင်ဦးဆုံး ပြောပြပေးပါရှင့်။

ဖြေ ။ ။ မင်္ဂလာပါ အမ။ ကျနော် ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာဆိုရင် အရင် ကိုဗစ် အရမ်းကြီးမဆိုးခင်ကဆိုရင်တော့ အဖိုးအဖွားတွေကို ကူညီပေးဖြစ်တယ်။ နွမ်းပါးတဲ့ အဖိုးအဖွားတွေကို သွားပြီးတော့ လှူဒါန်းတာ၊ ကူညီပေးတာတို့၊ အိမ်စောင့်ပေးတာတို့ကို လုပ်ခဲ့ပြီး၊ အခုဒီတခေါက်မှာတော့ ကိုဗစ်တွေဖြစ်တော့ အရင်တုန်းကလဲ ကူညီမှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ First wave, second wave မှာလည်း ကျနော်တို့ အကောင်းဆုံးကူညီပေးခဲ့တယ်။ အခု third wave မှာတော့ ထိန်းချုပ်လူနာထက်၊ dead body တွေကို အများဆုံး ကျနော်တို့ ပို့ဆောင်ပေးနေရတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ dead body တွေ အရမ်းများပြားလာခဲ့တယ်။ ကွယ်လွန်သွားကြတဲ့ တယောက်ချင်းဆီရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို ဒီနေရာကနေ စိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ ပြောလိုပါတယ်။

မေး ။ ။ အခုလိုမျိုး ကိုပူတူးတို့လို သူများကို ကူညီပေးနေကြတဲ့ တော်တော်များများက အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ပြောနေတာကို ကြားနေရတာက သူတို့တွေ တော်တော်လေး စိတ်ညစ်ကြတယ်။ အဆင်မပြေမှုတွေများလို့။ ကိုပူတူးကိုယ်တိုင်ကော ကူညီနေရတဲ့ အခြေအနေမှာ ကိုယ့်အတွက် စိတ်ပျက်လက်ပျက်စရာ ဘာတွေတွေ့ကြုံနေရသလဲဆိုတာကို ပြောပြလို့ရမလားရှင့်။

ဖြေ ။ ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တော့ ဒီလို dead body တွေ အမြောက်အမြားကို ဘယ်သူမှ မသယ်ဆောင်ချင်ကြဘူူး။ ကျနော်တို့တွေက လူသားတွေပဲ။ လူသားတိုင်းဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ အမျိုးအဆွေတွေပဲ - ကျနော့်အမျိုးတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေပဲ။ တယောက်ချင်းဆီ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် သိတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်၊ မသိတဲ့လူဖြစ်ဖြစ် သေဆုံးသွားတာဟာ ကျနော်တို့ ဆွေမျိုးတွေ သေဆုံးသွားသလို အတူတူပါပဲ။ အဲဒီအတွက်ကို အရမ်းဝမ်းနည်းရတယ်။ ပြီးတော့ အရင်နဲ့မတူတာက ကျနော်တို့ ဒီလိုမျိုး သုဿန်တွေမှာ ပြည့်နှက်သွားတဲ့အထိ dead body တွေ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ volunteer လုပ်ခဲ့တဲ့ dead body သယ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သက်တမ်းတောက်လျှောက်မှာ ဒီလောက်အထိ များပြားတယ်ဆိုတာကို မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ ဒါက ပထမဦးဆုံးကြုံခြင်းပါ။ ကျနော့်အနေနဲ့ ပြောတာပါ - ပထမဦးဆုံးကြုံခြင်းပါ။ အရမ်းကို စိတ်ထိခိုက်ရတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်သယ်ဆောင်ရတဲ့ တစ်လောင်ချင်းဆီမှာလဲ မိသားစုဝင်တွေ ရှိကြတယ်။ သူတို့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ သောကတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ ပူဆွေးဝမ်းနည်းမှုတွေက ကျနော်တို့အပေါ်ပါ လွှမ်းမိုးတာကြောင့် ကျနော်တို့လည်း ထပ်တူခံစားရတယ်။ အဲဒီအတွက် စိတ်ထိခိုက်ကြရတယ်။

မေး ။ ။ အခုဖြစ်နေတဲ့ လက်ရှိပြဿနာတစ်ခုက အလောင်းတွေကို အလျင်မီအောင်လို့ မီးရှို့မပေးနိုင်တဲ့ ပြဿနာ။ သုဿန်တွေမှာ အခုနပြောသလိုပဲ အလောင်းတွေကို အလျင်မီအောင် မီးမရှို့ပေးနိုင်တဲ့အတွက် တန်းစီးစောင့်နေရတာမျိုး၊ အခက်အခဲတွေ အများကြီးဖြစ်နေတယ်။ ဒါက ကိုပူတူးတို့လို နာရေအကူအညီပေးနေသူတွေအတွက် တော်တော်လေး အခက်အခဲ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်ရှင့်။

ဖြေ ။ ။ သုဿန်တွေကတော့ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ ကူညီပေးနေတယ်။ သူတို့လည်း မီးသဂြိုလ်ပေးတဲ့ဟာကို အရင်ရှိတဲ့စက်အတိုင်းပဲ လုပ်ပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ အနောက်မှာ များစွာသော အလောင်းတွေက ရောက်ရောက်လာတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့မှာလဲ မနိုင်ဝန်တွေ တအားထမ်းရတယ်။ ကျနော်တို့ ပရဟိတသမားတွေမှ မဟုတ်ဘူး၊ သုဿန်မှာရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေလည်း များစွာသနားဖို့ကောင်းတယ်။ များစွာစိတ်ထိခိုက်နေကြတယ်။ သူတို့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဘာရောဂါနဲ့ သေမှန်းမသိတဲ့ အလောင်းပေါင်းများစွာကို မီးသဂြိုလ်ပေးရတယ်။ အဲဒီအတွက် သူတို့မှာလည်း မိသားစုဝင်တွေ ရှိတယ်။ သူတို့ကို ထိခိုက်ရင် သူတို့မိသားစုဝင်တွေလည်း ထိခိုက်မှာပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ဟာ ကျနော်တို့ ပရဟိတသမားတွေလိုပဲ သူတို့လည်း ပရဟိတသမားတွေပါပဲ။ အဲဒီတော့ သူတို့လည်း မနိုင်ဝန်ထမ်းပြီးတော့ များစွာကူညီပေးနေကြပါတယ်။ အလောင်းတွေ ပုံသွားတယ်ဆိုတာကလဲ ကျနော်တို့ လူသေတစ်လောင်းမီးရှို့ရင် အချိန်ပေးရတယ်။ အလောင်းပေါင်းများစွာ ဖြစ်သွားတော့ တစ်လောင်းပြီးမှ တစ်လောင်းရှို့ရတော့ အဲဒီမှာ အလောင်းတွေက ပုံသွားတာပေါ့။

မေး ။ ။ ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလိုမျိုး အလောင်းတွေ ပုံနေရတဲ့ ပြဿနာကို ရှင်းသွားအောင်လို့ ဘယ်လိုမျိုး လုပ်လို့ရမယ်လို့ ကိုပူတူးတို့ အကြံပေးချင်လဲရှင့်။

ဖြေ ။ ။ ကျနော်တို့ အခုဆိုရင် အလောင်းပေါင်း ခြောက်ဆယ် သတ်မှတ်ထားတယ်။ ခြောက်ဆယ်ထက်မကလဲ ဖုန်းတွေဝင်တယ်။ နောက်နေ့အတွက်ကို booking စနစ်နဲ့ မှတ်ရတယ်။ ဒီလိုမျိုးဟာတွေ မမှတ်ချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ booking ဆိုပြီးတော့ မှတ်ရတယ်။ တနေ့ကို အလောင်းခြောက်ဆယ် အလျင်မီအောင်၊ အလျင်သင့်အောင် သဂြိုလ်ရတယ်။ မီးသဂြိုလ်နိုင်အောင် လုပ်ရတယ်။ အရင်ရက်ပိုင်း စဖြစ်ဖြစ်ချင်း ရက်တွေမှာတော့ အလောင်းတွေကို သုဿန်ရောက်တာနဲ့ အဲဒီမှာချပြီး၊ ပုံပြီးထားတယ်။ အဲဒီလိုပုံပြီးထားတော့ တစ်လောင်ချင်းဆီ သယ်ပေးနိုင်တယ်။ ကားတစ်စီးကို တစ်လောင်းနှုန်း သယ်ပြီးတော့ သုဿန်မှာ ချပေးခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ token စနစ်နဲ့ မီးသဂြိုလ်တယ်။ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်ရင် မီးသဂြိုလ်လို့ ရတယ်။ ကျနော်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးရက်လောက်ကစပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ သုဿန်စနစ် ပြောင်းသွားတယ်။ ကားတွေအကုန်လုံး တန်းစီးရတယ်။ ဝင်လာတဲ့ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်တွေ တန်းစီးပြီးတော့ တစ်စီးပြီးမှတစ်စီး မီးသဂြိုလ်လို့ ရတယ်။

အဲဒီအချိန်မှာ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ ရန်ကုန်မြို့က ပရဟိတအဖွဲ့တွေရဲ့ ကားတွေက သုဿန်မှာ ပြည့်သွားတယ်။ ပြည့်သွားပြီး တစ်စီးပြီးမှ တစ်စီးဖြစ်သွားတော့ ကျနော်တို့ တင်လာတဲ့ အလောင်းက နောက်ရောက်လေလေ၊ ကျနော်တို့ စောင့်ရတဲ့အချိန်က လေးနာရီလောက် ကြာတယ်။ သယ်တာနဲ့ဆိုရင် ငါးနာရီလောက် ကြာတယ်။ အဲဒီတော့ တစ်လောင်းကို လေးနာရီ၊ ငါးနာရီ စောင့်ရတော့ ကျနော်တို့ ကားဆယ်စီးပဲရှိအုံး၊ တစ်နေ့ကို ကားတစ်စီးကို နှစ်ခေါက်ပဲထားအုံး နှစ်လောင်း၊ ဆယ်စီးဆို အလောင်းနှစ်ဆယ်ပဲ သဂြိုလ်နိုင်တယ်။ ကျနော်တို့ဆီမှာရှိတာ အလောင်းခြောက်ဆယ်ဆိုတော့ ပုံနေလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ အိမ်တွေမှာထားရင် နေပြင်းတာနဲ့ အနံ့အသက်မကောင်းတာနဲ့၊ ပြီးတော့ တိုက်ခန်းတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် လေလုံနေတာနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အခြားသူတွေ ထိခိုက်ကြမယ်။ အဲဒါကြောင့် ပုပ်ကုန်မှာတွေ ဖြစ်မှာစိုးလို့ အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် ရပ်ကွက်တူတယ်။

ဥပမာ သာကေတ၊ ထူပါရုံရပ်ကွက်ဆိုရင် ထူပါရုံထဲမှာရှိတဲ့ ကျနော်တို့ကို ဖုန်းဆက်ထားတဲ့ အလောင်းတွေ ငါးလောင်းရှိရင် ငါးလောင်းလုံးကို ပေါင်းပြီးတော့ တင်သယ်ကြတယ်။ ဒါမျိုးတွေတော့ မတင်ချင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လဲ အလျင်မီအောင်လို့ ကျနော်တို့ တင်ပြီးတော့ မီးသဂြိုလ်ပေးနေရတယ်။ အဲဒီတော့ နာရေးရှင်တွေကလဲ ကျနော်တို့ကို နားလည်ပေးပါတယ်။ ကျနော်တို့ကလဲ သူတို့တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြတယ်။ ကျနော်တို့ အလောင်းတွေ ပေါင်းတင်မယ်။ ကျနော်တို့ အလောင်းတွေ ပေါင်းမတင်ဘဲနဲ့ အချိန်မရနိုင်ဘူး။ မြန်မာတွေမှာ အယူရှိတယ် အလောင်းတွေ ရောက်မှ၊ သုဿန်တွေမှာဆို တချို့တွေ ရှိကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့လည်း နားလည်ပေးကြတယ်။ အခုဟာက နေဖို့ထက် သေဖို့က ပိုခက်နေတော့ ဒီအလောင်းကြီးကို သုဿန်ကို မြန်မြန်ရောက်ဖို့အတွက်ကို သူတို့အနေနဲ့ နားလည်ပေးပြီးတော့ ပရဟိတသမားတွေနဲ့ နာရေးရှင်တွေနဲ့ နားလည်မှုယူပြီးတော့ အလောင်းတွေကို များစွာသဂြိုလ်ကြရတယ်။ ဒါမှလဲ တစ်ခေါက်ကို လေးနာရီလောက် စောင့်ရတဲ့အခြေအနေမှာ ခြောက်လောင်းငါးလောင်းလောက် ပါတယ်ဆိုရင်ပဲ နှစ်ခေါက်ဆိုရင် ဆယ့်နှစ်လောင်း ဆယ်လောင်းဆိုတော့ ကားဆယ်စီးဆိုရင် ကျနော်တို့အနေနဲ့ ကောင်းကောင်းကြီးကို တနေ့ပြဿနာကို ကူညီပေးနိုင်တယ်။ ဒီလိုမျိုး မလုပ်တော့ မလုပ်ချင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လဲ ဒီဘက်မှာလဲ စောင့်ဆိုင်းရတဲ့ အခြေအနေ အခက်အခဲ ရှိတာကြောင့် ကျနော်တို့မှာ ဒီလိုလုပ်ရတယ်။ လူတွေအကုန်လုံးလဲ ကပ်ရောဂါကြီးမှ ကျော်လွှာနိုင်ကြပါစေ။ ပြီးတော့ တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေ အကုန်လုံးလည်း ဒီရောဂါကြီးကို အမြန်ဆုံး ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။

မေး ။ ။ ကိုဗစ်တတိယလှိုင်း ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုပူတူးလည်း စောစောကပြောသွားပါတယ်။ သေဆုံးသွားသူ အများစုက ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်လိုတော့ ယူဆရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့အနေနဲ့ ဆေးစစ်နိုင်ဖို့ အခြေအနေမရှိသူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကိုပူတူးအနေနဲ့ အခုလိုမျိုး သေဆုံးသွားသူတွေရဲ့ အလောင်းတွေကို အခုလို နာရေးကူညီမှုပေးနေတဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်ကူညီပေးတဲ့သူက ဘယ်နှစ်ယောက်က ကိုဗစ် အတည်ပြုလူနာတွေ ပါပြီးတော့၊ ဘယ်နှစ်ယောက်က သံသယလူနာဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါသလဲရှင့်။

ဖြေ ။ ။ အခုသယ်ဆောင်သမျှ dead body တွေကတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် အောက်ဆီဂျင် ပြတ်ပြီးတော့ သေဆုံးသွားကြတာ။ အောက်ဆီဂျင်မဝလို့၊ အောက်ဆီဂျင် ကျပြီးတော့ သေဆုံးသွားတဲ့ dead body က အများဆုံးပဲ။ အခုလတ်တလော ဘန်းစကားနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ရေပန်းစားနေတဲ့ dead body က ဒီလိုမျိုး အောက်ဆီဂျင် ကျပြီးတော့ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးတော့ သေဆုံးသွားတဲ့ dead body တွေပဲ။ ကျနော်တို့ဆီကို အောက်ဆီဂျင် အကူအညီတောင်းတယ်။ ညဘက်တွေ ဖုန်းဆက်တယ်။ ကျနော်တို့မှာ ရှိတဲ့အိုးတွေလည်း မရှိတော့ဘူး။ အကုန်လုံး ငှားထားပေးတယ်။ ကျနော်တို့ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ ငြင်းဆန်ခဲ့ရတယ်။ ပြီးတော့ မနက်ကျတော့ ကျနော်တို့ကို ညဘက်ခေါ်တဲ့ ဖုန်းနံပတ်တွေက ပြန်ဝင်လာတယ်။ ကျမတို့ရဲ့အဖေ၊ ကျမတို့ရဲ့အဖိုး၊ ကျမတို့ရဲ့အမေ၊ ကျမတို့ရဲ့အဖွားကို လာပြီးတော့ သယ်ဆောင်ပေးပါ။ ဆုံးသွားပါပြီ၊ အောက်ဆီဂျင် မလိုတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ ဖုန်းတွေ ပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ မကူညီနိုင်လိုက်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံး dead body ကို အကောင်းဆုံး ကူညီပေးနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးကြတယ်။

မေး ။ ။ ကိုပူတူး ပြောပြသလို အခုလို အခြေအနေမှာ ကူညီနေရတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက်လည်း စိတ်ရောကိုယ်ပါ တော်တော်လေး ပင်ပန်းတယ်ဆိုတော့ စိတ်လည်း တော်တော်လေး စိတ်မချမ်းသာ ဖြစ်ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်ဆိုတော့ ရှေ့ဆက်ပြီး နေ့တိုင်းကူညီနိုင်အောင်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုမျိုး အားမွေးပြီးတော့၊ ဘယ်လိုမျိုး စိတ်ခွန်အားထားပြီးတော့ ကူညီနေတာလဲဆိုတာကို သိပါရစေရှင့်။

ဖြေ ။ ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ကျနော့်အဖေ ဆုံးတုန်းကဆိုရင် ကောင်းကောင်း၊ ကျနော့်ဆရာသမားကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီးတော့ ကျနော့်အဖေ dead body ကို သယ်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ ခမ်းခမ်းနားနားနဲ့ ခန်းမတွေမှာ လူစည်းစည်းကားကားနဲ့ မီးသဂြိုလ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင် ပိုက်ဆံချမ်းသာတယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပိုက်ဆံမရှိဆင်းရဲသားပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူမှ ခန်းမနဲ့တောင် မသွားတော့ဘူး။ အခုဆိုရင် ရောက်တာနဲ့ တန်းသဂြိုလ်ပေါ့။ ဒီလိုဆိုတော့ ကိုယ်ချင်စာတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် သူတို့လည်း အဖေအမေ - သူတို့အဖေ၊ အမေဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာ အကောင်းဆုံးတော့ လုပ်ပေးချင်ကြမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကပ်ရောဂါကြီးကြောင့် သူတို့က မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ သူတို့များစွာ ငိုကြွေးရတယ်။ အဲဒါတွေကို ကျနော်တို့ နေ့တဓုဝများစွာ ခံစားနေရတယ်။ ရင်ထဲတော့ မကောင်းဘူး။ ဒါပေမဲ့ စိတ်လည်းမကောင်းဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ သောကတွေကို မျှဝေမယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ကျနော်မှာလည်း မိသားစုရှိတယ်။ အမေလည်း ရှိတယ်။ အမေလည်း အသက်ကြီးပြီးဆိုတော့ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း ရောဂါကူးနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါတို့ မဖြစ်သေးသရွေ့ ကူညီပေးနေမယ်။ တခြားလူတွေလဲ ငါတို့ မိသားစုဝင်တွေပဲ - သူတို့တွေရဲ့ သောကတွေကို ငါတို့ တပူမင်းနဲ့တပူ ငါတို့ ကူညီနိုင်အောင် ကြိုးစားကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ကျနော်တို့ မနက်ဆိုရင်သွားတယ်။ သုဿန်သွားတယ်။ ကားထုတ်တယ်။ လမ်းကြောင်းတွေများစွာကို ဆွဲတယ်။ ညနေဆိုရင် သုဿန်ပိတ်တဲ့အချိန်ဆိုရင် ကားတွေထားပြီးတော့ အိမ်ပြန်ကြတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ငါတို့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ တအားစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။

မေး ။ ။ ကိုပူတူး စောစောကပြောခဲ့သလိုပဲ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် ဆုံးသွားတဲ့ လူနာတွေကို ကိုယ်က အနီးကပ်ကိုင်တွယ်နေရတဲ့အတွက် ကိုယ့်အတွက်လဲ အန္တရာယ်များပါတယ်။ ဒီရောဂါကူးနိုင်တယ်။ အရမ်းသိပ်အန္တရာယ်များတယ်။ နောက် ပရဟိတ အကူအညီပေးနေတဲ့အတွက် တခြားအန္တရာယ်တွေလည်း အများကြီးရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ ဒီလိုအခြေအနေကြားမှာ အန္တရာယ်တွေကြားမှာ အခုလိုမျိုးကို စိတ်ရောလူရော အပင်ပန်းခံပြီးတော့ ကူညီပေးနေတာ ဘာကြောင့်ပါလဲရှင့်။

ဖြေ ။ ။ ကျနော်ပြောနေကြစကားအတိုင်း ပြောရရင် ကိုယ်ချင်စာတယ်။ ကျနော့်မိသားစုဝင်ထဲမှာ ဒီလိုအချိန်မှာ တစ်ခုခု တစ်ယောက်ယောက် ဖြစ်သွားခဲ့ရင်လဲ တအားခက်ခဲနေမယ်ဆိုတာလဲ ကျနော် သဘောပေါက်တယ်။ အခုအချိန်မှာ ဆင်းရဲတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချမ်းသာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုက်ဆံရှိတိုင်းလဲ လုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေ အခုအချိန်မှာ အများကြီးတွေ့ရတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့ ဘုရားကပြတဲ့ တရားတွေပဲ။ အဲဒီတော့ အခုအချိန်မှာ အားလုံးဟာ ကျနော်တို့ပြောချင်တာ လူမှာ ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ် လူဟာလူပဲ အဲဒီတော့ အကောင်းဆုံး ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကူညီကြမယ်။ အကောင်းဆုံး ဖေးမကြမယ်။ ပြီးတော့ ဒီရောဂါကြီးကို အတူတူတိုက်ထုတ်ကြမယ်။ ဒီလိုပဲ ပြောချင်ပါတယ်။

မစုမြတ်မွန် ။ ။ အခုလိုမျိုး အချိန်ပေးပြီးတော့ ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။

ကိုပူတူး ။ ။ ကျေးဇူးပါ။