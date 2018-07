တိုးတက္ေနတ့ဲနည္းပညာန႔ဲ သတင္းမီဒီယာ အပိုင္း (၃)

ဒီတပတ္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးရာ အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ နည္းပညာတိုးတက္မႈနဲ႔အတူ သတင္းလုပ္ငန္းပိုင္း ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အေျခအေန။ ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးျပစ္ေတြကို မစုျမတ္မြန္က အပိုင္း (၃) ပိုင္းခဲြၿပီး အထူးအစီအစဥ္အျဖစ္ တင္ဆက္ေနပါတယ္။ အခု ဒုတိယပိုင္းမွာေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သတင္းအေမွာင္ခ်ခံထားရတဲ့ အေျခအေနကေန သတင္းအစံုကို Smart phone ေပၚကေန လြယ္လြယ္ကူကူ ရယူႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ႐ုတ္တရက္ေရာက္သြားတဲ့အတြက္ ျဖစ္လာတဲ့ သတင္းမွန္ သတင္းမွား ျပႆနာအေၾကာင္းကို တင္ျပထားပါတယ္။ နည္းပညာအေျပာင္းအလဲ သက္ေရာက္မႈေတြအေပၚ ေလ့လာေနသူေတြ။ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္း လုပ္ေနၾကသူေတြ။ နည္းပညာတိုးတက္ေရး ပံ့ပိုးေနသူေတြ။ နည္းပညာအေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူေတြကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ကိုယ္နဲ႔မကြာ သယ္သြားႏုိင္တဲ့ Smartphone ေတြေၾကာင့္ သိခ်င္သမွ် သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး သိရေအာင္လို႔ လုပ္ႏိုင္ေနပါၿပီ။ သတင္းဌာနေတြဘက္ကလည္း သတင္းေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပညီ ေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ ပိုၿပီးေတာ့မွ အားထုတ္လုပ္လာၾကပါတယ္။ သတင္းေပးသူေတြနဲ႔ သတင္းရယူလိုသူေတြဘက္ကပါ Online ကို အဓိက အားကိုးလာၾကတဲ့အတြက္ အသစ္အသစ္ေပၚေနတဲ့ နည္းပညာေတြကို သတင္းဌာနႀကီးေတြဘက္က မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္အသံုးခ်ဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ လူဦးေရ တစ္ရာရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးလံုး အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္သံုးေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ နည္းပညာ ေျပာင္းလႊဲမႈေၾကာင့္မို႔ မၾကာခင္ အနာဂတ္ၾကရင္ သတင္းမီဒီယာ ျဖန္႔ျဖဴးမႈပိုင္း အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာမလဲဆိုတာကို အခုအစီအစဥ္မွာ တင္ျပထားပါတယ္။

New Media လို႔ေျပာတဲ့ Online ေပၚကေန Platform မ်ဳိးစံုသံုးၿပီးေတာ့ သတင္းျဖန္႔ျဖဴးတာကို ႏိုင္ငံတကာသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာပါ လုပ္ေနၾကပါတယ္။ သတင္းဌာနေတြဘက္က သတင္းေတြကို အခုလို ပံုစံမ်ဳိးစံုနဲ႔ ျဖန္႔ေဝေနၾကတဲ့အထဲမွာ ရုပ္သံသတင္းပံုစံနဲ႔ေပးတာက ပိုၿပီးေတာ့ ထိေရာက္လာတယ္လို႔ Blue Ocean Operating Management ရဲ ႔ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္က ေျပာပါတယ္။ Blue Ocean ကုမၸဏီက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူသိမ်ားတဲ့ သတင္းဌာနႀကီးေတြရဲ ႔ သတင္းကို ပံုစံမ်ဳိးစံုနဲ႔ Smartphone ေတြဆီ ပို႔ေပးေနတဲ့ နည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီတခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးထြန္းထြန္းႏုိင္ ။ ။ အဓိကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မီဒီယာေတြမွာ Social Media ေတြမွာ ကိုယ့္ Page ေတြရိွၾကတယ္။ Page ကေတာ့ အရိွဆံုးပါ။ ေနာက္တခုက ဘာလဲဆိုေတာ့ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ Web TV ေတြ လုပ္လာၾကတယ္။ အဲဒါလုပ္လာတဲ့အခါၾကေတာ့ ဒီမွာရိွတဲ့ Local Media ေတြလည္း တခ်ဳိ ႔မီဒီယာေတြဆိုရင္ သူတုိ႔ရဲ ႔ TV Viewer ေပါင္းက သန္းနဲ႔ခ်ီ ရိွတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ ေခတ္စားလာတာကေတာ့ Web TV ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ အင္တာနက္ေစ်းႀကီးအတြက္ေၾကာင့္ TV ကို အင္တာနက္ေပၚက သိပ္မၾကည့္ၾကဘူး။ အခုကေတာ့ အင္တာနက္က ေတာ္ေတာ္ေလး ေစ်းေပါလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Mobile ေပၚကေန TV Programs နဲ႔ ၾကည့္တဲ့ဟာေတြက တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာပါတယ္။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ နည္းပညာ ေျပာင္းလဲလာတာနဲ႔အတူ ပရိသတ္ေတြဘက္က သတင္းကို ခ်က္ခ်င္း သိခ်င္တဲ့ အေျခအေန ေျပာင္းလဲလာတာေၾကာင့္ ေနာင္ (၃) ႏွစ္ဆိုရင္ သတင္းမီိဒီယာေတြရဲ ႔ သတင္းေပးမႈပံုစံကေရာ ဘယ္လို ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသလဲ။ ကိုယ့္ၾကည့္ခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို၊ ကိုယ့္ၾကည့္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မယ့္ Video on Demand ပံုစံေတြ ပိုၿပီးေတာ့ ေခတ္စားလာလိမ့္မယ္လို႔ မဇၨ်ီမမီဒီယာ အယ္ဒီတာခ်ုပ္လည္းျဖစ္၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးစိုးျမင့္ က ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ဦးစိုးျမင့္ ။ ။ က်ေနာ္ထင္တယ္ လက္ရိွ Traditional Media လို႔ေျပာတဲ့ အခုနလို ပံုႏိွပ္၊ Website လည္း အတိုင္းအတာတခုအထိ Traditional ျဖစ္လာတယ္။ အစကေတာ့ News Media ေပါ့။ ၿပီးခဲ့တဲ့ (၁၀) ႏွစ္ေလာက္က Website ဆိုတာ New Media ေပါ့။ အခုကေတာ့ Website က Traditional Media ျဖစ္သြားၿပီးေတာ့ Social Media က New Media ျဖစ္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ TV … ဒါေတြက ဆက္ရိွေနအံုးမွာပါ။ ေနာက္ (၃) ႏွစ္ (၅) ႏွစ္ ရိွေနအံုးမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ရိွမယ္ဆိုတဲ့ဟာ သူတို႔ ဘယ္လို Contents ေတြ ရိွသလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပဲရိွမယ္။ ဒါေပမဲ့ တဘက္မွာလည္း လူေတြက ဘယ္လိုဟာမ်ဳိး အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ရဲ ႔ အေနအထား - အေနအထားဆိုတဲ့ ဥပမာအားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ အင္တာနက္ speed ေပၚမွာ မူတည္သလို၊ Smartphones ေတြ၊ အင္တာနက္ … အဲဒီအေၾကာင္းအရာေတြေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ လူေတြကေတာ့ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ Video on Demand လို႔ ေခၚတဲ့ ကိုယ္ၾကည့္ခ်င္တဲ့ဟာကို အခ်ိန္မေရြး ၾကည့္ႏုိင္တဲ့ဟာမ်ဳိးကို ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္လာမယ္။

ဥပမာ ဘယ္လိုမ်ဳိးလဲဆိုေတာ့ iFlix, NetFlix တို႔ ရိွတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး Model ဆန္ဆန္ အဲဒီလိုမ်ဳိး Content ေတြက ျမန္မာျပည္သူေတြ ပိုၿပီးေတာ့လဲ ေရြးခ်ယ္ခ်င္လာလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔ၾကည့္ခ်င္တဲ့ဟာကို အခ်ိန္မေရြး ၾကည့္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ကိုယ္က Contents ရိွေနဖို႔ပဲ အေရးႀကီးတယ္။ သူတို႔က (၂၄) နာရီ ထိုင္ၾကည့္ေနမွာလည္း မဟုတ္သလို၊ သူတုိ႔ေတြ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ၾကည့္တယ္ဆိုတာကိုလည္း ကုိယ့္က မမွန္းႏိုင္ဘူး။ သူတုိ႔ ၾကည့္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္၊ သူတုိ႔ၾကည့္ခ်င္တဲ့ Contents ကို ေပးႏုိင္မယ္ဆိုတဲ့ေခတ္က (၃-၄) ႏွစ္အတြင္းမွာေရာက္မယ္။ အဲဒီအခါကို ေပးႏုိင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ကိုင္ Smartphone သံုးသူေတြဘက္က ေဒတာ (data) အသံုးျပဳမႈ ပိုမ်ားလာေၾကာင့္လဲ Online ေပၚမွာ Video Contents ေတြ ပိုၿပီးေတာ့ မ်ားလာလိမ့္မယ္လို႔ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္က ျမင္ပါတယ္။

ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္ ။ ။ အဓိကေတာ့ Technology က အၿမဲတမ္း ေျပာင္းလဲေနတယ္။ ေနာက္တခုက ဘာလဲဆိုေတာ့ Mobile အသံုးျပဳသူေတြရဲ ႔ Demand ေတြ။ ဟိုးအရင္တုန္းကဆိုရင္ Mobile Phone ေပၚမွာ SMS တို႔ပဲ ပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းၾကေတာ့ Data သံုးတဲ့ Rate က အရမ္းမ်ားလာတယ္။ Mobile Operators ေတြကအစ ဘာေတြလုပ္လာလဲဆိုေတာ့ Data ကို Promotion ေတြ ေပးလာၾကတယ္။ ဖုန္းေျပာတာ၊ SMS ပို႔တာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ Data ဘယ္ေလာက္ဝယ္ရင္ ဘာေပးမယ္၊ ညာေပးမယ္တို႔ ျဖစ္လာတယ္။ က်ေနာ္အေနနဲ႔ ျမင္တာက ေနာက္ (၃) ႏွစ္မွာ Data ေတြ ေစ်းေပါလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Video Contents ေတြက ပိုမ်ားလာပါတယ္။ ေနာက္တခုက ဘာလဲဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက Facebook ကလည္း Live Channel လႊင့္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တခ်ဳိ ႔မီဒီယာေတြဆိုရင္ Live Channel ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဆိုေတာ့ Live လႊင့္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သံုးစြဲသူေတြ Users ေတြကလည္း Live ပိုၾကည့္လို႔ရတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက Video Posts အျပင္ကို Live လႊင့္တဲ့ မီဒီယာေတြ ပိုမ်ားလာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ Video နဲ႔ Live က ေနာက္ (၂) ႏွစ္ (၃) ႏွစ္အတြင္းမွာ တကယ့္ Future ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက နည္းပညာ ေျပာင္းလဲမႈဟာ အစပဲရိွေသးၿပီ။ Digital Media ပိုင္းမွာ ေနာက္အမ်ားႀကီး တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ေသးတယ္လို႔ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈေတြ လုပ္ေနတဲ့ ဖန္တီးရာရဲ ႔ CEO Jeff Peterson က တြက္ပါတယ္။

Jeff ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ ဖန္တီးရာမွာ မၾကာခဏ ေျပာျဖစ္သလို၊ အျခားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြလည္း ခံစားရတာက ဒီမွာ ႀကီးမားတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးရဲ ႔အစ ေသးေသးေလးကိုပဲ ျမင္ရေသးတယ္ ဆိုတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Digital Media ေတြ၊ Digital စနစ္ ပံုစံ Platform ေတြက အခုမွစတဲ့ အဆင့္ပဲ ရိွပါေသးတယ္။ က်ေနာ္တို႔လို႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ စားသံုးသူေတြအားလံုးအတြက္ ပိုသိေအာင္၊ တတ္ေအာင္လို႔ ေလ့လာစရာေတြ အမ်ားႀကီး ရိွပါေသးတယ္။ နည္းပညာေတြသံုးၿပီးေတာ့ သတင္းေတြ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကလည္း ဒု႔နဲ႔ေဒးပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူဦးေရတစ္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၾကပါတယ္။ ေဒသအတြင္းမွာရိွတဲ့ တျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ကို အမ်ားႀကီးသာပါတယ္။ အဲဒါ လူေတြဆီကို အခ်က္အလက္ေတြ ပို႔ေပးႏိုင္ဖို႔ သိပ္ကိုေကာင္းတဲ့ အေျခေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရိွလာမယ့္ စိန္ေခၚမႈကေတာ့ Online ေပၚမွာ ရိွတာေတြထဲက အေကာင္းဆံုး အေၾကာင္းအရာေတြကို လူေတြဆီကို ဘယ္လိုမ်ဳိး၊ အထိေရာက္ဆံုး ပို႔ေပးႏုိုင္မလဲ။ Digital နည္းပညာ သံုးလာၾကတဲ့ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကို သူတုိ႔အတြက္ အသံုးဝင္မယ့္ အခ်က္အလက္ေတြ ရွာတတ္ေအာင္ ဘယ္လိုသင္ေပးရမလဲ ဆိုတာပါ။ သိပ္ကိုစိတ္လႈပ္ရွားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ Online ကို အဓိကထားတဲ့ Digital Media ေတြ ပိုအားေကာင္းလာမယ္ဆိုရင္ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝတဲ့ Print Media ေတြကေရာ ဘယ္လို ျဖစ္လာႏိုင္မလဲ။ Information Matrix ကုမၸဏီရဲ ႔ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ဦးေသာင္းစုၿငိမ္အေနနဲ႔က မီဒီယာသမားေတြအေနနဲ႔ အသစ္ထြက္လာမယ့္ မီဒီယာနဲ႔ မ်က္ေျခမျပတ္ဖို႔သာ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဦးေသာင္းစုၿငိမ္ ။ ။ တကမာၻလံုးမွာ Media Trend က ဒီအတုိင္းပဲ သြားေနတယ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔လည္း ထူးျခားၿပီးေတာ့၊ ဆန္႔က်င္ၿပီးေတာ့ ရပ္တည္ေနမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ Digital ကိုေတာ့ သြားတာေတာ့ သြားမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ မီဒီယာသမားအေနနဲ႔ အထူးသျဖင့္ Media Owner သမားအေနနဲ႔ က်ေနာ္ျမင္တာက ပံုႏိွပ္မီဒီယာ၊ Digital Media လုပ္ေနတယ္လို႔ ခံယူတာထက္ မီဒီယာ လုပ္ေနတယ္လို႔သာ ခံယူၿပီးေတာ့ အခု ဒီေန႔ဒီေခတ္မွာ ပံုႏိွပ္လား၊ ေရဒီယိုလား၊ ဟိုဟာလား ဒီဟာလား မေျပာႏိုင္ဘူး။ ေနာက္ၾကရင္ မေျပာႏိုင္ဘူး။ ေနာက္ ငါးႏွစ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ လံုးဝမစဥ္းစားရေသးတဲ့ နည္းပညာအသစ္တခု ေပၚလာၿပီးေတာ့ AR – Augmented Reality လိုမ်ဳိး ျဖစ္သြားမယ္။ သတင္းေၾကညာတိုင္း သတင္းေၾကညာသူက ကိုယ့္ေရွ ႔မွာ မတ္တပ္ရပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာေနတယ္ဆုိတဲ့ ပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္သြားမလား။ အဲဒီအခါၾကမွ လူေတြက နားေထာင္မလား။ အဲဒါကို က်ေနာ္တို႔ မေျပာႏိုင္ဘူးဆိုေတာ့ မီဒီယာသမားေတြအေနနဲ႔ နည္းပညာကို အၿမဲတမ္း နားစြင့္ထားပါ၊ မ်က္စိဖြင့္ထားပါ။ အသစ္အဆန္းေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားမွာ ျဖစ္္ေနတဲ့အရာေတြလည္း ကိုယ့္ဆီကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပညီေရာက္လာႏိုင္ၿပီး၊ အခုက နယ္စည္းျခားတာ မရိွေတာ့ဘူး။ အေမရိကမွာ ျဖစ္တဲ့ဟာကလည္း ေနာက္ေန႔ ရန္ကုန္မွာ ျဖစ္လို႔ရေနၿပီဆိုေတာ့ ဒါကို အၿမဲတမ္း မ်က္စိဖြင့္ထားဖိုိ႔ လိုပါတယ္။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ နည္းပညာေတြနဲ႔အမီ သတင္းေတြ ေပးႏုိင္ဖုိ႔ သတင္းဌာနေတြက ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လုိတဲ့အထဲမွာ သတင္းစံုကို တခါထဲေပးတာထက္ မတူတဲ့ သတင္းက႑အလိုက္ ခြဲၿပီးေပးတာက အမ်ားႀကီး ပိုထိေရာက္လိမ့္မယ္လို႔ Jeff Peterson က ေထာက္ျပပါတယ္။

Jeff ။ ။ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ နည္းပညာကို အသံုးခ်တဲ့ေနရာမွာ အခြင့္လမ္းႀကီးတခုက သတင္းရယူၾကသူေတြရဲ ႔ စိတ္ဝင္စားမႈေပၚ လုိက္ၿပီးေတာ့ သတင္းေတြကို သီးျခားခြဲထုတ္ၿပီး ေပးႏုိင္တာပါ။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ဳိးစံုကို တစုတစည္းထဲ ေပးလုိက္တာမ်ဳိးထက္၊ စိတ္ဝင္စားသူအေပၚ လိုက္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔စိတ္ဝင္စားမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကို သတ္သတ္ဆီ ခြဲေပးတာမ်ဳိး လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ပထဝီအေနအထားအရတင္ မဟုတ္ဘူး၊ မတူညီတဲ့သတင္းဖတ္သူ၊ သတင္းၾကည့္သူေတြအတြက္ က႑ေတြ ခြဲေပးလို႔ရပါတယ္။ ကိုယ္ပစ္မွတ္ထားတဲ့ လူေတြဆီကို ေရာက္ႏုိင္ဖို႔ သိပ္ကိုေကာင္းတဲ့ အခြင့္အလမ္းေကာင္းႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ အၿပိဳင္အဆုိင္ျဖစ္ေနတဲ့ သတင္းလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ သူမ်ားထက္ ပိုသာေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ သတင္းတန္းဖိုးရိွတဲ့ သံုးသပ္တင္ျပခ်က္မ်ဳိးကလည္း အေရးႀကီးတယ္လုိ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္က အႀကံေပးပါတယ္။

ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္ ။ ။ အဓိကေတာ့ ဘာလဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ျပည္တြင္းမီဒီယာနဲ႔ ျပည္ပမီဒီယာႏွစ္ခု ခြဲလိုက္တာ။ VOA ဆိုရင္ ျပည္ပမီဒီယာလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ဆိုေတာ့ အဓိက ေတြ႔ရတဲ့ဟာက Reach နဲ႔ ခ်က္ခ်င္းရဖို႔ဟာ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ အေရးႀကီးပါတယ္။ တခုခုထစ္ကနဲ႔ဆိုရင္ အဲဒီေနရာေတြကို ခ်က္ခ်င္းသြားႏိုင္ဖို႔၊ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ဖုိ႔။ ဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တခ်ဳိ ႔မီဒီယာေတြဆုိရင္ iReport လို ဟာမ်ဳိးေတြ လုပ္လာၾကတယ္။ တေယာက္ေယာက္က နီးစပ္တဲ့လူက အဲဒီမီဒီယာဌာနကို ခ်က္ခ်င္းပို႔ေပးလိုက္၊ မီိဒီယာဌာနက ဒါကို အတည္ျပဳၿပီးေတာ့ ျပန္ၿပီးေတာ့ လႊင့္တာမ်ဳိးတို႔။ ဒါကေတာ့ လုပ္လုိ႔ရသလို တခု က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာ ဘာလိုေနေသးလဲဆိုေတာ့ တကယ့္ Professional Media ေတြကေန သံုးသပ္ခ်က္ေတြလိုတယ္။ News is everywhere ဒါေပမဲ့ အဲဒီ News က ေန႔တိုင္းနဲ႔ ေနရာတုိင္းမွာ သတင္းေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔က ဘယ္လိုိဟာမ်ဳိးကို ျပည္ပမီိဒီယာေတြကေန လိုအပ္သလဲဆိုေတာ့ ႏွစ္ကုန္သြားလို႔ရိွရင္ တႏွစ္အတြင္း Review - ဥပမာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အဲဒီက႑ေတြကို Cover Story လိုမ်ဳိးေတြ၊ အဲဒီလိုဟာမ်ဳိးေတြ မ်ားမ်ားလုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရိွတဲ့ လူေတြက ဗဟုသုတ ပိုရႏုိင္မယ္။ Up to date သတင္းေတြကေတာ့ ဘယ္ေနရာမွာ ရွာလုိ႔ရတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး Story နဲ႔ ေရးတဲ့ဟာမ်ဳိးၾကေတာ့ ေတာ္ရံုတန္ရံု မီဒီယာေလးေတြက မလုပ္ေပးႏုိင္ၾကဘူး။ ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမီဒီယာေတြအေနနဲ႔ အဲဒီလိုမ်ဳိးေတြ မ်ားမ်ားလုပ္ေပးရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းျပည္မွာရိွတဲ့ လူေတြအတြက္ ဗဟုသုတပို႔ရၿပီး Information ေတြ ပိုရႏုိင္တယ္ေပါ့။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ သတင္းပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ Smart Phone ေတြရဲ ႔ အခန္းက႑ကေရာ ေနာင္ (၃) ႏွစ္ေလာက္အတြင္းမွာ ဘယ္လိုမ်ဳိး ျဖစ္လာႏိုင္မလဲ။

ဦးစိုးျမင့္ ။ ။ အဓိက အေရးႀကီးတဲ့ Smart Phone မ်ဳိးစံုမွာ အေရးႀကီးတယ္။ နံပတ္တစ္က ရိုက္ကူးေရးမွာေတာင္ Smart Phone က အေရးပါလာလိမ့္မယ္။ အခုလည္း အေရးပါေနပါၿပီ။ ေနာက္တခုက ပို႔ေဆာင္ေရး Content တခုကို ခ်က္ခ်င္းပို႔တဲ့ဟာမ်ဳိး။ Production, Distribution plus Smart Phone က Multi-purposes use – smart phone ေတြက ဓါတ္ပံု၊ ေရဒီယို၊ SMS အျပင္ အခုဆိုရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဘာလုပ္မလဲဆိုရင္ Smart Phone မွာပဲ Digital TV Channel ကို အင္တာနက္မသံုးဘဲနဲ႔ Digital Tuner ထည့္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္လို႔ရတယ္။ ဆိုလိုတာက Smart Phone တခု ဝယ္တာနဲ႔ လူက အကုန္ေမွ်ာ္လင့္လိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့ Smart Phone ေတြရဲ ႔ Multiple Use က ပိုၿပီးေတာ့ မ်ားလာလိမ့္မယ္။ အခုထက္ ပိုမ်ားလာလိမ့္မယ္။

မစုျမတ္မြန္ ။ ။ Smart phone ေတြေၾကာင့္ သတင္းျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ပံုစံ၊ သတင္းရယူတဲ့ပံုစံေတြ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သလို၊ သတင္းမွား၊ သတင္းတု ျပႆနာေတြလည္း ရိွလာေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Smart Phone ေတြေၾကာင့္ပဲ သတင္းလုပ္ငန္းေတြဘက္က ထိေရာက္တဲ့ သတင္းေပးမႈေတြ ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္လာႏိုင္ၾကပါတယ္။ မၾကာခင္ အနာဂတ္မွာလည္း ထပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာင္းလဲတုိးတက္လာမယ့္ Smart Phone နည္းပညာေတြနဲ႔အတူ သတင္းစီးဆင္းမႈ ပံုစံေတြလည္း ေျပာင္းလဲလာအံုးမွာပါ။ အဲဒီအေျပာင္းအလဲေတြအတြက္ ျပင္ဆင္ထားရမယ့္ တခ်ိန္တည္းမွာ ရိွလာႏုိင္မယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲဆိုတာကို ထည့္တြက္စဥ္းစားထားဖုိ႔ကလည္း သိပ္ကိုအေရးႀကီးပါတယ္။