ျပည္ပကားတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ ေစ်းကြက္အေပၚ ႐ိုက္ခတ္

ပြည်ပကားတင်သွင်းမှု ကန့်သတ်ချက် ဈေးကွက်အပေါ် ရိုက်ခတ်

မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျပ်ငွေနဲ့ ဒေါ်လာလဲနှုန်း မြင့်တက်လာချိန်မှာ နိုင်ငံခြားငွေ သုံးစွဲမှု လျှော့ဖို့ ပြည်ပကနေ ကားတင်သွင်းမှုကို စစ်ကောင်စီက ယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်တာကြောင့် ဝယ်လိုအားနဲ့ ကားဈေးတွေ တက်လာတယ်လို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက ပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက် စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း မတည်မငြိမ် အခြေအနေတွေကြောင့် စီးပွားရေးအပေါ် ရိုက်ခတ်မှုတွေ ကြုံနေရချိန်မှာ ကားဈေးကွက်မှာလည်း သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနေတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ ကားဈေးကွက် နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုတော့ လုပ်ငန်းရှင်တချို့ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး ကိုဝင်းမင်းက တင်ပြထားပါတယ်။

ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့ သောကြာနေ့ကစပြီး အသက်ဝင်တဲ့ ဒီရပ်ဆိုင်းမှုကို ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနက ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်မှာ ထုတ်ချိန်မတိုင်ခင် ကားဈေးကွက် စလှုပ်လာပုံကို Farmer Auto Showroom က အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာစိုးထွန်းက အခုလိုပြောပါတယ်။

“လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်လောက်ကတည်းက ကားတင်သွင်းမှုတွေ ကန့်သတ်မယ် ဆိုပြီးတော့ သတင်းထွက်လာတာပေါ့၊ ကောလာဟလလိုပေါ့။ တရားဝင် ကြေညာချက်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းမှာထွက်တာ။ ကြိုတင်ပြီးတော့ မျှော်လင့်ထားတာ မရှိပါဘူး။ လက်ရှိ အနေအထား ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်တည်းကတော့ ကားဝယ်ယူမူတော့ ပိုပြီး မြင့်တက်လာတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ကားတွေ ဒီလိုပိတ်မယ်၊ ကန့်သတ်တဲ့နေရာမှာလည်း တဦးချင်း တင်သွင်းခွင့်ရော၊ ကားအရောင်းစင်တာနဲ့ Brand New (အသစ်) ကား Showroom (ပြခန်း) တွေ တင်သွင်းမှုအားလုံးကို ကန့်သတ်မယ်၊ နောက် အချိန်ကာလကလည်း ဘယ်လောက်အထိ ကန့်သတ်မယ် မရှိဘူး။ အဲဒါကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်လောက်က စပြီးတော့မှ ကားဈေးတွေ တက်လာတယ်၊ ကားဝယ်မှုက ပိုပြီး မြင့်တက်လာတယ်။

“ကားတင်သွင်းမှု ကန့်သတ်တာ တခုတည်းကြောင့်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒေါ်လာကို အသုံးပြုရတဲ့အတွက် ဒေါ်လာဈေး တက်တာကြောင့်လည်း ပါတာပေါ့။ ဒါတော့ ကားအမျိုးအစားလိုက်ပြီး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိ တက်သွားတယ်။ ဒီလို ကန့်သတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် တဖက်မှာတော့ ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ ကား Showroom တို့ ကားအရောင်းစင်တာတွေ အတွက်ကတော့ အခက်အခဲဖြစ်တာပေါ့။ ဖွင့်ဖို့အတွက်ကလည်း နံပါတ်တစ်က လမ်းမတန်းမှာ နေရာငှားရတယ်၊ အဆောက်အဦး ဆောက်ရတယ်၊ ဝန်ထမ်းတွေခန့်ရတာ ရှိတာပေါ့။ သူတို့အတွက်ကတော့ ဆက်ပြီးတော့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တော့ အခက်အခဲရှိတယ်။”

ဒီနေရာမှာ ဘာကြောင့် အခုလို ကားဝယ်လိုအားများ၊ ဈေးစတက်လာပုံကိုလည်း Myanmar Trade Center ကားအရောင်းစင်တာက အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာကျော်ကျော်အောင်က အခုလိုရှင်းပြပါတယ်။

“အဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတာက ၂ ချက်ပေါ့၊ တချက်ကတော့ ကားလိုင်စင် တင်သွင်းခွင့်တွေ ရပ်နားလိုက်တယ် ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ လူတွေက ဝယ်ကြတယ်။ နောက်တခုကလည်း ငွေဈေး အပြောင်းအလဲက များတဲ့အခါကြတော့ စိုးရိမ်ပြီးတော့လည်း ဝယ်တဲ့လူလည်း ရှိတာပေါ့။ ဒီရက်ပိုင်းကတော့ အရောင်းပိတ်ရတဲ့ အနေအထားလောက်အထိကို ဖြစ်တယ်။ ဝယ်လိုအားများတော့လေ။ တော်တော်များများဆိုရင်လည်း အခု ကုန်သလောက်နီးပါးတောင် ဖြစ်သွားတယ်၊ ရောင်းဖို့ကို။ ဝယ်ရောင်းထဲက မဟုတ်ဘဲ အိမ်စီးထဲကကို နှစ်စီးလောက် တပြိုင်တည်း ဝယ်ကြတယ်။ အခု SPARK (Chevrolet) လေးတွေဆို ရှိတဲ့ကားလေးတွေ မရှိတော့ဘူး၊ အကုန်ရောင်းပြီးသွားပြီ မရှိတော့ဘူး။ Malibu (Chevrolet) ဆိုလည်း ကုန်သွားပြီ။ အခု On the Way (လမ်း) မှာ လာတဲ့ တစီးနှစ်စီး အဲဒီလောက်ပဲရှိတယ်။ ကျန်တဲ့ကားလေးတွေလည်း တော်တော်များများ ကုန်သလောက် ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဈေးတက်တော့လေ၊ ၂၀ ကနေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ ဈေးတက်သွားတယ်။ ဥပမာ Malibu (Chevrolet) ဆိုရင် အရင်က သိန်း ၅၀၀ စွန်းစွန်းလောက် ရောင်းကြတယ်။ အခုကြတော့ ၅၈၀၊ ၆၀၀ အဲဒီလောက် ဖြစ်သွားတယ်။ တကယ်ဖြစ်သင့်တဲ့ ငွေဈေး ပြောင်းလဲသွားတာက ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပြောင်းလဲသွားပေမယ့် တကယ်တမ်း ကားတန်ဖိုးကတော့ ၂၀ ကနေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ တက်ကြပါတယ်။”

ဒါ့အပြင် လက်ရှိ အခက်အခဲ ပိုများလာပုံနဲ့ ရှေ့ဆက် စိုးရိမ်ရပုံကိုလည်း တရုတ်ကား (DFSK Motor – Dongfeng Sokon Automobile) တွေကို အဓိကရောင်းတဲ့ ကား Showroom (DFSK Myanmar) ကို ဦးဆောင်လုပ်သူ ရောင်နီဦး အော်တိုမိုဘိုင်းလ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အော်တိုမိုးတစ်(ဖ်)အသင်းရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်ဝင်းကလည်း အခုလိုပြောပြပါတယ်။

“ဒေါ်လာဈေးတွေ တအားတက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ကား Sector (ကဏ္ဍ) မှာလည်း တော်တော် အခက်အခဲတွေ့တာပေါ့။ ဘယ်လိုအခက်အခဲ တွေ့လဲဆိုတော့ အကြွေးနဲ့ရောင်းထားတဲ့ မြန်မာငွေတွေ လက်ထဲမှာ ရှိပြီးတော့ ပြန်ပို့ဖို့လည်း အခက်အခဲ ကြုံရတာပေါ့။ အဲဒီလိုပဲ အသစ်ထပ်သွင်းဖို့ကျတော့လည်း ဒေါ်လာတွေဝယ်ဖို့က နည်းနည်းခက်နေတာပေါ့။ လတ်တလောမှာတော့ ကျနော်တို့က လက်ကျန်ကားတွေ ရောင်းကြဖို့ပဲ ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကြာကြာပိတ်ထားဖို့တော့ မရဘူးပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်က လူဦးရေ သန်း ၅၀ ရှိတော့ မော်တော်ယာဉ် သုံးစွဲမှုကလည်း များတယ်။ ပိတ်ထားရင်တော့ နောက်က အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ကားဈေးတွေ တအားတက်လာတာတွေ ဖြစ်မယ်။ ဟိုးတုန်းကလိုပေါ့။”

ဒါပေမယ့် အရင်နဲ့ယှဉ်ရင် ဖြေစရာ ပြည်တွင်းမှာ တပ်ဆင်မှုအတွက် တင်သွင်းနိုင်ဖို့ကိုတော့ ဒေါက်တာစိုးထွန်းက အခုလို ဆက်ပြောပါတယ်။

“သူတို့က လူစီးကားတွေကိုတော့ အဓိက ကန့်သတ်တာပေါ့။ လုပ်ငန်းသုံးကားနဲ့ ဘတ်စ်ကားတွေတော့ မပါဘူးပေါ့။ လုပ်ငန်းသုံးကားတွေ အနေနဲ့ကတော့ ထိခိုက်မှု မရှိဘူးပေါ့။ နောက်တချက်ကလည်း ကျနော်တို့က လက်ရှိအနေအထားမှာတော့ ကားအသစ်ဈေးကွက်မှာတော့ ပြည်တွင်းမှာ ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်တဲ့ SKD ခေါ်တာ Semi Knocked-down ခေါ်တဲ့ ကားတွေကတော့ ဈေးကွက် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရရှိထားတာပေါ့။ ဥပမာဆိုရင် Suzuki လိုဟာမျိုးပေါ့။ နောက်တခါ Hyundai လိုဟာမျိုး။ နောက် တရုတ်ကားအများစုပေါ့ Soueast လို ကျန်တဲ့ တရုတ်ကားတွေ၊ ဒါတွေကတော့ ဆက်ပြီး တင်သွင်းခွင့်ရမယ်၊ ဆက်ပြီး SKD ထုတ်ခွင့်ရမယ်။”

အခုလို ကားတင်သွင်းတာ ရပ်ဆိုင်းလိုက်အပြီးမှာ ကားတင်သွင်းကုန်တချို့လည်း ရပ်ဆိုင်းလာမှာကို စိုးရိမ်ကြီးမှုတွေ ရှိလာတယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေက ပြောနေကြပါတယ်။