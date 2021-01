ျမန္မာလူငယ္ထု ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားနဲ႔ အနာဂတ္ေမ ွ်ာ္လင့္ခ်က္

(Zawgyi/Unicode)

ဒီကေန႔ ျမန္မာလူငယ္ထုဟာ စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး အနာဂတ္အတြက္ အျပင္းအထန္ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားေနၾကရပါတယ္။

လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ အဲဒီစိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္တဲ့ေနရာမွာ လိုအပ္တဲ့ အေထာက္အပံ့ အရင္းအျမစ္ေတြ လက္လွမ္းမီတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိေနပါရဲ႕လား၊ အနာဂတ္မွာ တိုင္းျပည္ကို ေမာင္းႏွင္ ဦးေဆာင္သြားၾကရမယ့္သူေတြအျဖစ္ သူတို႔ကို လိုလိုလားလားနဲ႔ လက္ကမ္းႀကိဳဆိုၿပီး အနာဂတ္ကို လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ လုံေလာက္တဲ့ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေပးေနပါရဲ႕လား စတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခုေဆြးေႏြးခန္းမွာ နားဆင္ၾကရပါမယ္။

ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာ သုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း (EmREF) ရဲ႕ Senior Gender Program Manager မေအးလဲ့ထြန္း၊ Youth Empowerment in the Society (YES) အစီအစဥ္ စီစဥ္သူေတြထဲက တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုမ်ဳိးသြင္တုိ႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးထားၾကပါတယ္။

(Unicode)

မြန်မာလူငယ်ထု ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုများနဲ့ အနာဂတ်မေ ျှာ်လင့်ချက် (အင်္ဂါညဆွေးနွေးခန်း)

ဒီကနေ့ မြန်မာလူငယ်ထုဟာ စိန်ခေါ်မှုအများအပြားနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီး အနာဂတ်အတွက် အပြင်းအထန် ရုန်းကန်ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။

လူငယ်တွေအနေနဲ့ အဲဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာ လိုအပ်တဲ့ အထောက်အပံ့ အရင်းအမြစ်တွေ လက်လှမ်းမီတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေပါရဲ့လား၊ အနာဂတ်မှာ တိုင်းပြည်ကို မောင်းနှင် ဦးဆောင်သွားကြရမယ့်သူတွေအဖြစ် သူတို့ကို လိုလိုလားလားနဲ့ လက်ကမ်းကြိုဆိုပြီး အနာဂတ်ကို လွှဲပြောင်းပေးဖို့ လုံလောက်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ပေးနေပါရဲ့လား စတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုဆွေးနွေးခန်းမှာ နားဆင်ကြရပါမယ်။

ပညာအလင်းပွင့်မြန်မာ သုတေသနဖောင်ဒေးရှင်း (EmREF) ရဲ့ Senior Gender Program Manager မအေးလဲ့ထွန်း၊ Youth Empowerment in the Society (YES) အစီအစဉ် စီစဉ်သူတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုမျိုးသွင်တို့ ပါဝင်ဆွေးနွေးထားကြပါတယ်။