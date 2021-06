 ျမန္မာႏိုင္ငံကိုဗစ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအေျခအေနအေပၚ ပညာရွင္တဦးရဲ႕အျမင္ (ING)

(Zawgyi/Unicode)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြ ရာနဲ႔ခ်ီ ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္ခံထားရသလို၊ ေဆးရံုေတြလည္း ပံုမွန္လည္ပတ္မႈ အေျခအေန မေရာက္ေသးတဲ့အေပၚမွာ ကုလသမဂၢက COVID-19 ကူးစက္မႈအပါအ၀င္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ဆိုးရြားလာမယ့္ အေျခအေန သတိေပးထားပါတယ္။ အခု ျမန္မာ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနကေန COVID-19 ကူးစက္မႈ ထုတ္ျပန္လာတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြကို ဘယ္ေလာက္အထိယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမလဲ။ အေျခအေနေတြဘယ္ေလာက္ထိ ဆိုးရြားႏိုင္မလဲ။

နယူးေယာက္ျမိဳ ့က ကူးစက္အထူးကု ေဒါက္တာေဇယ်ာသက္ကို မအင္ၾကင္းႏိုင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေဒါက္တာ ေဇယ်ာသက္။ ။ က်ေနာ္တို ့ေဘး အိမ္နီးနားခ်င္းနိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အိႏိၵယမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့တာေပါ့။ ထိုနည္းတူစြာပဲ က်ေနာ္နားလည္သေလာက္ မေလးရွားမွာလည္း Case အသစ္ေတြ ျပန္ေတြ ့လာတယ္လို ့ေျပာတယ္။ ယိုးဒယားေတာ့ က်ေနာ္ေသခ်ာေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ ေနာက္ထပ္အိမ္နီနားခ်င္းနိုင္ငံတခုျဖစ္တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာလည္း Case ေတြက ရွိေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ တရုတ္ျပည္ ကြန္တုံ မွာေတာင္မွ Cases ေတြ ျပန္ျဖစ္လာတယ္ၾကားတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီလို အိမ္နီးနားခ်င္းနိုင္ငံေတြမွ ရွိေနတယ္ဆိုလို ့ရွိရင္ ကိုယ့္ဘက္ကို ေရာက္လာနိုင္စရာ Chance ကရွိမွာပဲ။ Case က ရွိမွာပဲေပါ့ေနာ္။ အခု U.S မွာလည္း Zero Case မွ မဟုတ္တာ။ က်ေနာ္တို ့က Flat Mind နီးပါးကို ရသြားတယ္လို ့သာေျပာတာ။ ဒါေပမယ့္ တခုပဲရွိတာက Data ဘယ္ေလာက္ထိ မွန္သလဲေပါ့။ အဲဒီဟာေတာ့ ေျပာလုိ ့ရတာေပါ့ေလ။ ဆိုေတာ့ ဘယ္သူေတြက သြားျပီး အစစ္ခံတာလဲ။ ေဆးရံုမွာရွိတဲ့လူေတြကို စစ္ေနတာလား။ အဲဒီအပိုင္းေတြ၊ အခ်က္အလက္ေတြေပၚမူတည္တာေပါ့ေလ။ အေယာက္ ၇၀ ေပါ့စတစ္ျဖစ္တာသည္ အေယာက္ ၇၀၀၀ စစ္လို ့ ၇၀ ေပါ့စတစ္ျဖစ္တာထက္ အေယာက္ ၁၀၀ ကိုစစ္ျပီး ၇၀ ေပါ့စတစ္ျဖစ္တာေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ကြာတာေပါ့ေနာ္။

မအင္ၾကင္းနုိင္။ ။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ကုလသမဂၢတို ့လို နိုင္ငံတကာအဖြဲ ့ေတြက သတိေပးထားတာရွိတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ စစ္တပ္ကေနျပီးေတာ့ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြကို တိုက္ခိုက္တာေတြ၊ ေနာက္ျပီးေတာ့ ေဆးရံုေတြမွာ ၀င္ေရာက္ျပီး တပ္စြဲတာေတြမ်ိဴးေပါ့၊ ေနာက္ျပီး ေဆးရံုေတြကို ၀င္ေရာက္စီးနင္းတာေတြ၊ ဒါေတြလုပ္တဲ့အေပၚမွာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ေတြ ျဖစ္လာနိုင္တဲ့အေနအထားရယ္။ ေနာက္ျပီး Covid-19 ကူးစပ္မႈကိုလည္း ဆိုးက်ိဳးေတြ သက္ေရာက္လာမယ့္ အေနအထားေတြကိုလည္း သူတို ့သတိေပးထားတာေတြရွိပါတယ္။ ဆိုေတာ့ အခု ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ကိုဗစ္ပိုးေတြထက္ျပီးေတြ ့ရွိလာတဲ့ အေပၚမွာေရာ တကယ္ပဲ စစ္ေကာင္စီဘက္က နိုင္နိုင္နင္းနင္းထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မယ္လို ့ျမင္ပါလားရွင့္။

ေဒါက္တာေဇယ်ာသက္။ ။ ဆိုေတာ့ အမရယ္။ Example တခုေျပာရလို ့ရွိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို ့U.S ကိုပဲစဥ္းစားၾကည့္တာေပါ့ေနာ္။ ဒီေရာဂါတခုကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို ့ဆိုလို ့ရွိရင္ေတာ့ ပညာရွင္ဆိုတာ လိုပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို ့လဲဆိုေတာ့ ပညာရွင္မရွိပဲလုပ္ဖို ့ေတာ္ေတာ္ေလးကို ခတ္ခဲပါတယ္။ အရင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရလက္ထက္တုန္းကဆိုရင္ အေမ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာတဲ့ စကားဆိုရင္ ျပည္သူအမ်ားစုက လက္ခံတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ တေယာက္ေယာက္ထြက္ျပီးေျပာၾကည့္ပါလား။ ဘယ္နွစ္ေယာက္လက္ခံမလဲ။ ဒီအပိုင္းက တပိုင္းပါတာေပါ့ေနာ္။ ဆိုေတာ့ လူေတြအကုန္လံုးမွာ against ဆိုတဲ့ ဟာတခုျဖစ္ေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္ against ျဖစ္သလဲဆို၇င္ သူတို ့ဟာသူတို ့အသိဆံုးေပါ့။ ျခံဳငံုျပီးေတာ့ ေျပာရလို ့ရွိရင္ ထိန္းနိုင္မလားဆိုေတာ့ လူေတြၾကားထဲမွာေတာ့ Health Education ဆိုတဲ့ information တခုေတာ့ ရခဲ့ပါျပီ။ ဘာျဖစ္လို ့လဲဆိုေတာ့ ဒီ Information ရထားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဆႏၵျပတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း Mask ေတြကို တပ္ထားျပီးေတာ့ ျပၾကတယ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္နားလည္သေလာက္ လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးလအတြင္းမွာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လူေတြလမ္းေပၚထြက္လာၾကတာေတာင္မွ ကိုဗစ္ Cases က မထြက္လာတာဆိုေတာ့ ေျပာလို ့ရပါတယ္။ ေဘးနိုင္ငံေတြလို မျဖစ္လာတာ။ ျခံဳျပီးေတာ့ ေျပာရရင္ေတာ့ ျပည္သူလူထုေတြမွာ Health Education က ရွိေနျပီးသားပါ။ သူတို ့ဖာသာသူတို ့ထိန္းးပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးက ေျပာလို ့ေတာ့ သူတို ့လိုက္နာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္ ေနာက္တခုကလည္း လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက လာျပီးေျပာရင္ ပိုေတာင္ဆိုးပါမယ္။

မအင္ၾကင္းနိုင္။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ အဲဒီေတာ့ လက္ရွိစစ္ေကာင္စီက ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အာဏာသိမ္းထားတယ္၊ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြျဖစ္တဲ့ ဆရာ၀န္ေတြကိုလည္း ရာနဲ ့ခ်ီျပီးေတာ့ ဖမ္း၀ရမ္းေတြထုတ္ထားတယ္။ ေဆးရံုေတြမွာလည္း လူေတြက ေကာင္းသြားလို ့မရဘူး။ ဆရာ၀န္ေတြက မရွိၾကဘူးဆိုေတာ့ Covid-19 ကို ကာကြယ္ဖို ့က ဘယ္လိုမ်ိဴးနည္းလမ္းေတြက အေကာင္းဆံုးျဖစ္မလဲရွင့္။

ေဒါက္တာေဇယ်ာသက္။ ။ က်ေနာ္တို ့အခုလိုမ်ိဴး နားလည္တဲ့ အပိုင္းေတြအမ်ားၾကီးရွိလာတယ္ေပါ့ေနာ္။ နံပါတ္တစ္ တခ်က္ကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္းက ေျပာပါတယ္။ ဥပမာ ေလယာဥ္ပ်ံေတြ အခုမွ ျပန္ျပီးေတာ့ Local Air Flight ေတြ ေတာ္ေတာ္ ျဖစ္လာတယ္ေပါ့ေလ။ ဆိုေတာ့ Short Air Flight ေတြမွာေတာင္မွ ကူးဖို ့ Chance ဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ နည္းတယ္ဆိုျပီးေျပာၾကတယ္။ က်ေနာ္ဆိုလည္း လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ လအတြင္းက short visit ၂ ေခါက္ေလာက္ ေလယာဥ္စီးျပီး သြားခဲ့တာေတြရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တို ့flight မွာ အျပည့္ပဲ။ တခံုမွမလြတ္ဘူး။ တေယာက္နဲ ့တေယာက္ျခားတာေတြမရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ flight ထဲမွာ က်ေနာ္တို ့mask ၀တ္ထားရတယ္ေပါ့။ U.S မွာကေတာ့ နည္းနည္းေလးေတာ့ကြာတာေပါ့။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ vaccination ကရထားျပီးသားဆိုေတာ့။ ဒါေပမယ့္ လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္လ၊ သံုးလက vaccination က ဒီေလာက္ထိမရေသးပါဘူး။ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို ့Mask ကို ၀တ္ၾကတယ္ေပါ့။ ဘယ္ကိုပဲသြားသြား၊ အျပင္ပဲ သြားသြား၊ ေျခာက္ေပခြာရတဲ့ အေျခအေနကေန အခုတျဖည္းျဖည္းေလ်ွာ့လာတယ္။ အမတို ့လည္းေတြ ့ပါတယ္။ Restaurant ေတြ ဖြင့္ေပးလာတယ္။ ျခဳံငံုျပီးေျပာရလို ့ရွိရင္ေတာ့ အရင္တုန္းကသိထားတဲ့အတိုင္းပဲ Mask တပ္ထားရင္ေတာ့ သက္သာပါတယ္။ က်ေနာ္တို ့M-95 ၇ယ္လို ့မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္တခုက လက္ေဆးတာေပါ့ေနာ္။ ဆပ္ျပာနဲ ့လက္ေဆးျခင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေနာက္တခုက Hand Sanitizer ေတြျဖစ္တဲ့ Alcohol based Hand Sanitizer တမ်ိဳးမ်ိဳးသံုးျခင္းအားျဖင့္ေပါ့၊ အခုဟာက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနိုင္ငံတိုင္းမွာ ေပါေပါေလာေလာရေနၾကပါျပီ။

