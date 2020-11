အေမရိကန္မွာ COVID-19 ကူးစက္မႈ ျပန္ၿပီးျမင့္တက္လာတဲ့ အေျခအေန ေဒါက္တာေဇယ်ာသက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခန္း

(Zawgyi/Unicode)

အမေရိကန်မှာ COVID-19 ကူးစက်မှု ပြန်ပြီးမြင့်တက်လာတဲ့ အခြေအနေ ဒေါက်တာဇေယျာသက်နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်း

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူပေါင်း ၁၁ သန်းရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဘက်က ကန့်သတ်ချက်အသစ်တွေထုတ်ပြန်ပြီး ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး အပြင်းအထန်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။

အခုလို အမေရိကန်မှာ ရောဂါကူးစက်မှု အရှိန်ပိုပြီး ပြင်းထန်တာ ဘာကြောင့်လဲ။ ဘယ်လို ကုသထိန်းချုပ်နေသလဲ။ ကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့ အလားအလာ ဘယ်လိုရှိနေသလဲ။ နယူးရောက်မြို့ Wyckoff Heights ဒုတိယ ဆေးရုံအုပ် ကူးစက်ရောဂါ အထူးကု ဒေါက်တာ ဇေယျာသက် ကို မအင်ကြင်းနိုင်ကနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။

အင်ကြင်းနိုင်။။အခု အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ရောဂါပြန်ပြီး ကူးစက်လာနေတဲ့ အခြေအနေက အရင် ဒီနှစ်အစောပိုင်းက စပြီးတော့ ကူးစက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ပိုပြီးဆိုးလာတဲ့ သဘောလား။ ဘယ်လို အခြေအနေတွေ ရှိနေလဲ ဆရာ။

ဒေါက်တာဇေယျာသက်။ ။ကျနော်တို့ နားလည်သလောက်ကတော့ ပိုတော့ မဆိုးလာဘူးပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် နေရာအနှံ့တော့ဖြစ်လာတယ်ပေါေ့နာ်။ West Coast အမေရိကန် အနောက်ဘက်ခြမ်း မှာတော့ ကျနော်နားလည်သလောက်ကတော့ ရှိတော့ ရှိတယ် အများကြီးမဖြစ်လာဘူး။ ဒါပေမယ့် West Coast ကနေ နည်းနည်း ဒီ MidWest ကနေစပြီး East Coast ဘက်မှာ အထူးသဖြင့်တော့ အများစုပြောရင်တော့ ဒီ East Coast ဘက်မှာ စပြီးတော့ နံပတ်တွေ များလာတာကို တွေ့တယ်ပေါေ့နာ်။ သူတို့က အရမ်းကို ဒီ Governor တွေ ၂ ယောက်လုံးပေါ့ ၊ New Jessy ရော New York မှာရှိတဲ့ Governor တွေက ပြန်ပြီးတော့ Policy ကို revise လုပ်နေကြတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ ပြောတဲ့ဟာတွေထဲမှာလည်း အရင်တုန်းက တွေ့နေကြ နံပတ်ထက် ပိုပြီးတော့ တက်လာတယ်ပေါ့နော်။ ဆိုတော့ အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လ လောက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ Case လေးတွေ စပြီးတော့ ဆေးရုံတွေရောက်လာတာကို ကျနော်တို့တေ့ွရတယ်ပေါ့နော်။

အင်ကြင်းနိုင်။ ။ ရောဂါဝေဒနာ ခံစားမှုအနေအထားကျတော့ အရင်က စပြီးကူးစက်တဲ့ အနေအထားအခြေအနေနဲ့ အခု Positive တွေ တွေ့လာတဲ့ လူတွေရဲ့ အခြေအနေပေါ့။ အခုဆရာတို့ ဆေးရုံမှာ တေ့ွတဲ့အခြေအနေ ဘယ်လိုကွာသလဲဆရာ။

ဒေါက်တာဇေယျာသက် ။။ သိပ်တော့ အကွာခြားကြီးလောက်တော့ မဟုတ်ဘူး ၊ ၂ ခု ၃ ခုလောက်တော့ ထူးခြားတဲ့ အပိုင်းလေးတွေတော့ ရှိတယ်ပေါ့နော် ။ ပထမတချက်ကတော့ အရင်တုန်းကလိုမျိုး အများကြီး မဝင်လာသေးဘူးပေါေ့နာ်။ နံပတ် ၁ အချက်က အဲလိုမျိုး Wave လိုက်မလာသေးဘူးပေါ့နော်။ တယောက်စ ၊ ၂ ယောက်စ တနေ့ကို ၂ ယောက်စ ၃ ယောက်စ အဲလိုမျိုးလေးတွေ ဝင်လာတာ ကျနော်တို့ တွေ့ရပါတယ်။ နောက်တခုကလည်း Severity အရတော့ သိပ်တော့ ပိုပြီးတော့ မဆိုးဝါးဘူးလို့ ပြောလို့တော့မရဘူး။ ဆိုးဝါးတဲ့လူတွေလည်း ဆိုးဝါးပါတယ်။ လက်ရှိ ကျနော့်ဆေးရုံမှာတော့ ဆိုးဝါးတဲ့လူနာမရှိသေးဘူး ၊ ကျနော်ဆေးရုံ နှစ်ရုံ ကိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာ ဒီလောက်ကြီး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖြစ်သွားတဲ့လူနာ အများကြီး မရှိဘူးပေါ့နော်။

အင်ကြင်းနိုင်။ ။ အဲဒီတော့ ကူးစက်မှု နှုန်းတွေက ဘာဖြစ်လို့ ထပ်တိုးလာသလဲ၊ ပြန်ပြီးတော့ တိုးလာတဲ့အနေအထား ၊ ဥပမာ လူတွေက နှာခေါင်းစည်းတပ်လားဆိုတာတော့လည်း တပ်ပြီးတော့ သွားနေတဲ့အနေအထား ၊ အဲလိုမျိုးတွေ လိုက်နာရဲ့သားနဲ့ ရောဂါကူးစက်မှုက ကျဆင်းမသွားပဲ၊ ထပ်ထပ်တိုးလာတာက ဘာကြောင့်လဲဆရာ။

ဒေါက်တာဇေယျာသက်။။ အမျိုးမျိုးcouple of factors ဆိုတာက ရှိတာပေါ့။ နံပတ် ၁ တချက်ကတော့ လူတွေက အပြင်မှာ သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ Mask တပ်ပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ အနေအထားမှာတော့ ကျနော်တို့ သုံးတဲ့ စကားလုံးအရ Pocket of spread ပေါေ့နာ် ဒီလို pocket လေးတွေ ထွက်ထွက်လာတယ်ပေါ့။ သဘောကတော့ ဒီကနေ ဒေါက်တာ Fauci တို့ပြောနေသလိုပေါ့။ စစ်ကြပါ။ Testing is the only way ဒီရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် Mask တပ်တယ်။ ဒါ့အပြင် Test လုပ်ကို လုပ်ရပါမယ်။ နည်းနည်းလေး Symptom ဖြစ်တာနဲ့ Test လုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် contact tracingလို့ခေါ်တာပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း လုပ်ကြပါတယ်။ contact tracingကို ဒီ ၄၈ နာရီအတွင်းမှာ ဘယ်သူတွေနဲ့ ပတ်သက်ခဲ့သလဲ ၊ ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ လူတွေကို Quarantine လုပ်တာမဟုတ်ဘူး၊ ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ လူတွေကို test လုပ်ရမှာ။ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် Quarantine လုပ်ခဲ့တဲ့ Method က မအောင်မြင်ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ကမ္ဘာမှာလည်း ပြောခဲ့တယ် Quarantine လုပ်ခဲ့တဲ့ Method က မအောင်မြင်ဘူး၊ ဒီရောဂါကို ထိန်းလို့မရဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ test လုပ်မှသာ သိတယ်၊ အဲဒီ သိတဲ့လူကို ကျနော်တို့က Quarantine လုပ်ရမှာ။

အင်ကြင်းနိုင်။ ။ ဆေးဝါး ကုမ္ပဏီတွေ ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ဒီကာကွယ်ဆေးအနေအထားရော တကယ်ပဲ အားကိုးလို့ရတဲ့ အခြေအနေ ရှိလားရှင့်။

ဒေါက်တာဇေယျာသက်။။ဒါကတော့ ကျနော်တို့လည်း တော်တော်လေးတော့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒါကပဲ ကာကွယ်လို့ရမှာကို ဘာနည်းလမ်းမှနဲ့လည်း ကာကွယ်လို့မရဘူး။ ဒီ Pfizer ကနေ ထုတ်မယ့်ဟာရယ်၊ အမေရိကန် Moderna ထုတ်မယ့်ဟာ။ ဒီနေ့မနက်ပဲ ထွက်ပါတယ်။ ဒါကလည်း အရမ်းကို Promise ဖြစ်တဲ့ data ပါ။ Pfizer product က ဂျာမဏီမှာရှိတဲ့ small company ကနေ လုပ်ထားတဲ့ product ပါ။ အဲဒါကိုPfizer ကနေ ဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်။ ဆိုတော့ Product ၂ ခုလုံးကတော့ principle ကတော့ အတူတူပါပဲ၊ တကမ္ဘာလုံးမှာ တခါမှ မသုံးဖူးသေးတဲ့ principle ကို သုံးတာပါ။ သူတို့ခေါ်တဲ့ Virus Nano principle လေးတွေသုံးပြီးတေ့ာ Vaccine ကို ထုတ်ထားတာပါ။ ဆိုတော့ product ၂ ခုလုံးကို ပြောရရင် ၂ ခုလုံးက အရမ်းကောင်းတဲ့ Data ပါ။

အင်ကြင်းနိုင်။ ။ အခုဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာ ကာကွယ်ဆေးအလုံးပေါင်း သန်း ၂၀ လောက်ကို စပြီးတော့ ထုတ်နိုင်၊ ဖြန့်ချီနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ သမ္မတ Trump ကပြောထားတဲ့အခါကျတော့ ဖြန်ချီမယ့် အနေအထားက ဘယ်လို ရှိမလဲဆရာ။

ဒေါက်တာဇေယျာသက်။။ ကျနော်နားလည်သလောက်ပေါ့။ Pfizer နဲ့ US government စာချုပ်ချုပ်တာကတော့ ကျနော်မသိပါဘူး။ကျနော်လည်း မဖတ်မိဘူးပေါ့နော်။ Moderna နဲ့ US government ကတော့ စာချုပ် ချုပ်ထားတာရှိတယ်။ တရားဝင်လည်း သူတို့ ထုတ်ပြန်ထားတယ်။ Trump government နဲ့ သူတို့ရဲ့ initial agreement အရ ၁၀၀ million viral ကို ဒီ စာချုပ်အရ Moderna က US government ကိုပေးရမယ်။ သူတို့ ပိုက်ဆံလည်း ပေးထားပြီးသား။ ပြီးတော့ ဒီစာချုပ်အရ နောက်ထပ် Additional 400 Million viral ကို US government ကိုပေးရမယ်ပေါ့နော်။ ဆိုတော့ သဘောတခုကတော့ Moderna ကုမ္ပဏီသည် more or less 500 Million viral ဆိုတော့ လူပေါင်း သန်း၂၅၀ အတွက် ပေးနိုင်မှာပေါ့။ လူ သန်းပေါင်း ၂၅၀ အတွက် လုံလောက်တယ်ပေါ့။ အဲဒါက US government နဲ့ Moderna နဲ့ စာချုပ်ချုပ်တဲ့အရာ ။ ကျနော်နားလည်သလောက် Pfizer က US government နဲ့ စာချုပ်ချုပ်တာမရှိဘူး။ AstraZeneca နဲ့ တော့ 1 billion လားမသိဘူး ချု့ပ်ထားတာရှိတယ်။ AstraZeneca product ကတော့ အခုအထိ မထွက်လာသေးဘူးပေါ့နော်။

နယူးယောက်မြို့က ကူးစက်အထူးကုဆရာဝန် ဒေါက်တာ ဇေယျာသက်ကို မအင်ကြင်းနိုင်က မေးမြန်းထားတာပါ။