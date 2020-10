ကိုဗစ္ကာလ အြန္လိုင္းပညာေရး ခက္ခဲမႈေတြ ရွိေန

[Zawgyi/Unicode]

[Unicode Version]

ကိုဗစ်ကာလ အွန်လိုင်းပညာရေး ခက်ခဲမှုတွေရှိနေ

ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလ မြန်မာနိုင်ငံတဝန်း ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားရချိန်မှာ ကျောင်းသားတွေ ပညာသင်ယူခွင့် မဆုံးရှုံးအောင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူတွေ ပြင်ဆင်နေပေမဲ့ အခက်အခဲတွေလည်း ကြုံနေရတဲ့အကြောင်း ပြောပြပါမယ်။ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းသတင်းထောက် မအိမ့်သန္တာထွန်းက ပြောပြပါမယ်။

ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် တက္ကသိုလ်တွေကို စာမေးပွဲဖြေဆိုနေစဉ်အတွင်းမှာပဲ ပိတ်လိုက်ရသလို အခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုလည်း ပိတ်ထားရပါတယ်။ ဒီလိုကျောင်းတွေ ပိတ်ထားရတဲ့အချိန်မှာ အခြေခံပညာအဆင့် ကျောင်းသားတွေအတွက် Online ၊ ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ ရေဒီယိုတို့ကနေတဆင့် သင်ကြားနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီး အစောဆုံး ဒီလလယ်လောက်မှာ စတင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားကြောင်းလည်း အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာတင်မောင်ဝင်းက ဗွီအိုအေကို ပြောထားပါတယ်။

အလားတူ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်း ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားရချိန်မှာ Online/Offline သင်ကြားနိုင်ရေး ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယိုတွေကနေ သင်ကြားနိုင်ဖို့ သင်ခန်းစာတွေကို ကြိုတင်ရိုက်ကူးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေဟာလည်း ကပ်ရောဂါ တကျော့ပြန် ကြုံရတာကြောင့် ရပ်ထားရတယ်လို့ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာသိန်းဝင်းက ပြောပါတယ်။

“Online က ကျနော်တို့ Fast Case အနေနဲ့ ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်နဲ့ ကောလိပ်တွေအတွက် Power Point တို့ Video File တို့ ရန်ကင်းပညာရေးကောလိပ်မှာ ရိုက်တယ်။ ရိုက်ကူးတာ ဒီ Second Transmission မတက်လာခင်အထိ လုပ်တယ်။ ခုခဏ နားထားတယ်။ နားထားပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ် ဆရာ၊ ဆရာမတွေက သူတို့ကျောင်းမှာ သူတို့ အိမ်မှာ သူတို့သင်နိုင်မယ့် Note တွေ Power Point တွေကို ပြုစုနေတယ်။ စီစဉ်နေတယ်။ တကယ်လို့ ဒီ ကူးစက်မှုတွေ ပြန်ကျသွားရင် ရိုက်ကူးရေးတွေ ပြန်စပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံးမျှော်မှန်းတာက PPTT တွေအောင်စာရင်းထွက်ပြီးရင် PPTT ကို Online နဲ့ သင်ဖို့ ကျနော်တို့ ကလေးတွေဆီတောင် အကုန်အကြောင်းကြားပြီးပြီ။ Local Transmission ကြောင့်ရပ်သွားတာ။ ကျနော်တို့ ကိုဗစ်ကင်စင်သွားမှ မဟုတ်ဘူး၊ Rate တော်တော်လျော့လာရင်တောင်မှ Online က လုပ်လို့ရတယ်။ Online လုပ်တယ်ဆိုတာ ကလေးတွေက သူ့ Device နဲ့ One By One တက်နိုင်လို့ ရှိရင် ကျနော်တို့က အဆင်ပြေတယ်၊ ခုမတက်နိုင်တဲ့အတွက် တချို့ကျောင်းတွေတောင် အင်တာနက် မရလို့ stick တွေတောင် ဝယ်ထားပြီးပြီ အကုန်လုံး။ ရက်အတိအကျတော့ ပြောလို့မရဘူး။ ခက်ခဲမယ်။”

Online၊ Offline သင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက် ပညာရေးတက္ကသိုလ်နှင့် ပညာရေးကောလိပ်တွေကို ပထမ ဦးစားပေး၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၁၆ ကျောင်းကို ဒုတိယ ဦးစားပေး၊ ဝိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံ ရိုးရိုးကျောင်းတွေက တတိယဦးစားပေး၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေကို စတုတ္ထ ဦးစားပေး၊ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်တွေကို ပဉ္စမ ဦးစားပေး ဆိုပြီး ၅ မျိုးခွဲပြီး ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ဒေါက်တာ သိန်းဝင်းက ပြောပါတယ်။

ကပ်ရောဂါကာလ သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေ ကန့်သတ်ထားပြီး၊ လူစုလူဝေးရှောင်ဖို့ လိုတာကြောင့် အွန်လိုင်းကို အားထားလာရတဲ့အထဲ ပညာရေးကဏ္ဍလည်း ပါဝင်လာနေတာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက် အွန်လိုင်းကနေ သင်ကြားပို့ချရာမှာ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ စိုင်းခိုင်မျိုးထွန်းက ပြောပါတယ်။

“အွန်လိုင်းလို့ ပြောလာလို့ရှိရင် ကျနော်တို့က အဓိကက အင်တာနက် ရရှိရေးပေါ့၊ နောက် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးတို့၊ နောက် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ စက်ကိရိယာတို့ ဒါတွေအပြည့်အစုံလည်း ရှိဖို့လိုသလို နောက်တစ်ခုက အဲ့ဒါတွေနဲ့ ကျွမ်းဝင်ဖို့လည်း အရေးကြီးတယ်လေ။ ဒီအချက်တွေပြည့်မှပဲ ဒီသင်ကြားရေးက တစ်နိုင်ငံလုံးလွှမ်းခြုံတဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်မှာလေ။ သင်ကြားရေးမှာ လွှမ်းခြုံမှုဖြစ်ဖို့တော့ မလွယ်ပါဘူး။ တခြားကျောင်းတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ရဲ့ ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်ကတော့ တချို့သောဌာနတွေက စစ်တမ်းကောက်ကြည့်တာ ကျောင်းသားအများစုက အွန်လိုင်းနဲ့ သင်တာကို သိပ်စိတ်မပါချင်ကြဘူးပေါ့နော်။ သူတို့က ဒီ Teaching Environment သဘောနဲ့ သွားချင်တာ တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ ဒီလိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်။”

မကြာသေးခင်ကပဲ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ အစီရင်ခံစာထဲမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် အရှေ့အာရှ ပစိဖိတ်နိုင်ငံတွေမှာ ကပ်ရောဂါကြောင့် စာသင်နှစ် ဝ.၇ ရာခိုင်နှုန်း ဆုံးရှုံးရကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကပ်ရောဂါကြောင့် ဆင်းရဲတဲ့ မိသားစုတွေမှာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအရ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေ ကြီးမားနိုင်သလို၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့ ကြုံရမယ့်အန္တရာယ် ရှိနေတယ်လို့လည်း သတိပေးထားပါတယ်။