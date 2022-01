ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆး ၃ ႀကိမ္ထိုးမွ အသက္အႏၱရာယ္ စိတ္ခ်ရ

(Zawgyi / Unicode)

ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ၃ ကြိမ်ထိုးမှ အသက်အန္တရာယ် စိတ်ချရ

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးသုံးလုံး ထိုးသူတွေပါ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှု မြင့်မားနေရာမှာ ရှေ့တန်းက ကုသပေးနေတဲ့ မြန်မာဆရာဝန် တချို့လည်း ကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးသူတွေမှာ ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ ဝေဒနာလက္ခဏာ ဘယ်လိုရှိသလဲ။ ကာကွယ်ဆေး အပြည့်ထိုးသူတွေကိုပါ လက်ရှိ COVID-19 မျိုးကွဲသစ် Omicron ပိုး ကူးစက်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ။

ကိုဗစ်ရောဂါပိုး မျိုးကွဲသစ် တခုပြီးတခု ပေါ်လာနေတဲ့ အခြေအနေကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်နေကြသလဲ။ အမေရိကန် ကူးစက်ရောဂါအထူးကု ဒေါက်တာဇေယျာသက်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ မအင်ကြင်းနိုင်က အကြောင်းစုံကို ပြောပြမှာပါ။

အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်ကစပြီး Omicron ပိုး ကူးစက်မှုနှုန်း တရှိန်ထိုး မြင့်တက်ခဲ့ရာမှာ ဇန်နဝါရီလ တတိယပတ်မှာတော့ ပြည်နယ်အလိုက် အတက်အကျ ရှိလာနေပါတယ်။ နယူးယောက်မှာတော့ လက်ရှိ ကူးစက်မှုနှုန်း အနည်းငယ် ကျဆင်းလာတယ်လို့ နယူးယောက်မြို့ Wyckoff Heights ဒုဆေးရုံအုပ် ကူးစက်ရောဂါ အထူးကု ဒေါက်တာဇေယျာသက်က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။

အမေရိကန်မှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးသူပေါင်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရှိလာချိန်မှာတောင် COVID-19 မျိုးကွဲသစ် Omicron ပိုး ကူးစက်မှုနှုန်း အရင်အကြိမ်တွေထက် အဆမတန် မြင့်မားနေတာပါ။ ရှေ့တန်းက ကုသပေးနေတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလည်း ဒီတကြိမ်မှာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ကူးစက်ခံရသလို မြန်မာဆရာဝန်တချို့လည်း ပါဝင်ကြောင်း ဒေါက်တာဇေယျာသက်က ဆိုပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး အပြည့် သုံးလုံးထိုးထားသူတွေတောင် Omicron ပိုး ကူးစက်ခံရတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ဒေါက်တာဇေယျာသက်က အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။

“သူတို့က ဘာခေါ်တာလဲဆိုတော့ Immune Escape လို့ ကျနော်တို့က သုံးတာပေါ့နော်။ အဲဒါကြောင့် ဟိုတနေ့က Meeting တခုမှာ သူတို့ ပြောကြတယ်။ ဒါကတော့ ပညာရှင်တွေက ခန့်မှန်းတာပေါ့လေ။ Immune Escape ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတော့ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အမ ဆေးထိုးထားတယ်၊ ကျနော်တို့လည်း ဆေးထိုးထားတယ်၊ တကယ်တမ်းတော့ ရောဂါ မဖြစ်ရဘူးပေါ့၊ ဒီလိုမဖြစ်ရတဲ့ဟာကို ဒီကောင်က Escape လုပ်ချသွားတာ။ ကွင်းထဲကနေ လွတ်ထွက်သွားတာပေါ့။ အပေါက်တခုရှာပြီး အပြင်ကို ထွက်သွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေတခု ရသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကောင်က ကောင်းတဲ့တချက်က Tropism လို့ခေါ်တဲ့ ကြိုက်တဲ့နေရာပေါ့၊ အရင် ဒီဗိုင်းရပ်စ်က အဆုတ်ကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ အဆုတ်ကို ဒုက္ခသွားပေးတယ်။ ဒီကောင်က ဒီတခေါက်ကျတော့ Lungs Tropism ကို ဒီလောက်မရှိဘူး။ မရှိဘူးဆိုတာ သဘောက ကျနော်တို့ Vaccine တွေ ထိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အဆုတ်ကိုတော့ ဒုက္ခမပေးသွားဘူး။

“သုံးလုံးထိုးထားတဲ့လူတွေ အမတွေ့ပါတယ်။ အေးအေးဆေးဆေးပဲ၊ ၃ ရက်လောက် လည်ပင်းနာတယ်၊ ၂ ရက်လောက် လည်ပင်းနာမယ်၊ ကိုယ်တွေလက်တွေ ကိုက်မယ်၊ နုံးမယ်။ ကျနော့်ရဲ့ တပည့်တွေတောင် ဖြစ်တာပဲ။ နုံးပြီးဖြစ်သွားတယ်။ လေးရက် ငါးရက်လောက်နေတော့ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ လူက အကောင်း ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ သူက အပေါက်ကနေတော့ ဒီကောင်က ထွက်သွားတယ်။ ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် ရောဂါကတော့ ရလာနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဆုတ်ကိုတော့ Protection လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အဆုတ်မှာသွားပြီးတော့ ဗိုင်းရပ်စ်က Attach မလုပ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း တခြားနေရာတွေမှာတော့ Still Attach သွားလုပ်သေးတယ်။ ဒီတခေါက် လည်ပင်းနာတဲ့လူတွေ လည်ပင်းအရမ်းနာတယ်၊ ဝမ်းသွားတဲ့လူက အရမ်းဝမ်းသွားတယ်၊ ပြီးသွားရင် နုံးတာပေါ့။ နုံးတဲ့လူတွေက အရမ်းနုံးတယ်။ ကျနော့်ဆီမှာ သုံးလုံးထိုးထားတဲ့လူ ရှိတယ်။ ကျေနာ့်အလုပ်ထဲက လူတွေလည်း Recovery ကောင်းကောင်း မရသေးဘူး။ Recovery ကောင်းကောင်း မရသေးဘူးဆိုတာ တပတ်ကျော်ပြီ၊ နှစ်ပတ်ကျော်ပြီ၊ သုံးပတ်ကျော်ပြီ။ ခုနလိုမျိုး ဖျားနေတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ကိုယ်ထဲမှာ Energy မရှိဘူး။ မစားချင် မသောက်ချင်ဘူး။ ကျနော့်တပည့်ဆိုရင် တပတ်ကျော်ပြီ၊ သူက ငယ်ပါတယ်၊ ဒီနေ့အထိ ချောင်းဆိုးနေတုန်းပဲ၊ တဟွတ်ဟွတ်နဲ့ကို ဆိုးနေတာ။”

တကယ်တမ်း Omicron လို့ ယေဘုယျ ပြောနေကြပေမယ့် သူ့အရင်ပိုးဖြစ်တဲ့ Delta လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဒေါက်တာဇေယျာသက်က ဆိုပါတယ်။

“ဒီ CDC ကိုယ်တိုင်ကကို ပြောတာပဲ၊ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း Omicron မဟုတ်သေးပါဘူး။ ၅၀ နဲ့ ၆၀ အများဆုံးဖြစ်လှမှ ဒီလောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ Delta ကလည်း ရှိနေသေးတယ်ပေါ့၊ ဆိုတာ့ ပြောချင်တဲ့သဘောကတော့ ဒီဗိုင်းရပ်စ်က ပေါ့ပေါ့သေးသေး ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ဟာသူ Immune Escape ဆိုတဲ့ဟာကို လုပ်နိုင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူက ၅၀ အထက်မှာ Mutation ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်တွေကို သွားပြီး Attack လုပ်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ရောဂါတော့ ရမှာပဲ။”

ဒါကြောင့် ကာကွယ်ဆေးသုံးလုံးထိုးလို့ ရောဂါမရဘူး ဆိုတာမျိုး မရှိပေမယ့် အသက်ဆုံးရှုံးမှု မရှိသလောက် ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ကာကွယ်ဆေး နှစ်လုံးအစား သုံးလုံးထိ ထိုးကြဖို့ အမေရိကန် CDC က ညွှန်ကြားချက်တွေ ထုတ်ပြန်တဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ဒေါက်တာဇေယျာသက်က ရှင်းပြပါတယ်။

“နှစ်လုံးထိုးထားတဲ့လူမှာ Serious Illness ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ နှစ်လုံးထိုးထားပြီး Booster မရသေးရင်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီနိုင်ငံမှာ Booster ကို ချက်ချင်းကို ချပစ်လိုက်တာ။ အရင်တုန်းက ၆ လလို့ပြောတယ်၊ ၉ လလို့ပြောတယ်၊ အခု ချက်ချင်းကို နောက်ဆုံး ၅ လဆိုတဲ့ဟာကို ချပေးလိုက်တဲ့ဟာ၊ ပြီးတော့ ကလေးတွေမှာအစ ၅ နှစ်ကအထက် အကုန်လုံး သူတို့မှာလည်း Booster ထိုးလို့ရပါတယ် ဆိုပြီးတော့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Three Dose is Enough ဆိုတဲ့ဟာ သူတို့သိသွားတယ်။ ဒါက သေချာတယ်။ 3 Dose ထိုးထားတဲ့လူတွေမှာ Lungs ကိုသွားပြီး Attack လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာတော့ သချောတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရတဲ့ အနေအထားတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း သုံးလုံးထိုးထားလို့ ရောဂါမဖြစ်ဘူး ဆိုတာတော့ မဟုတ်ဘူး။”

Omicron ပိုး ကူးစက်မှုနှုန်း အကြီးအကျယ် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်ရေး ဒီသီတင်းပတ်ကစပြီး အရည်အသွေးမြင့် နှာခေါင်းစည်းပေါင်း သန်းနဲ့ချီပြီး သမ္မတ ဘိုင်ဒန် အစိုးရက အခမဲ့ ဖြန့်ဝေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ N95 အမျိုးအစား နှာခေါင်းစည်းပေါင်း သန်း ၄၀၀ ကို အမေရိကန်နိုင်ငံတဝန်းရှိ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဆေးဆိုင်တွေ၊ ဒေသအလိုက် ကျန်းမာရေးဌာနတွေကို ပို့ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသူ တဦးကို နှာခေါင်းစည်းသုံးမျိုး ရရှိနိုင်ကြောင်း ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ် အိမ်ဖြူတော်ရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။