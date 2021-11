အမ်ိဳးသမီး သူရဲေကာင္းေတြကို ခ်ီးႁမွင့္္တဲ့ DVF ဆု

အေသးစိတ္ ဖတ္႐ႈရန္ Show less

ကမၻာတ၀ွမ္းက လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း အသီးသီးမွာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္လာေအာင္ အခက္အခဲေတြၾကားက မေၾကာက္မရြ႕ံ ေရွ႕ထြက္ တိုက္ပြဲ ၀င္ေနၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ႏွစ္စဥ္ ခ်ီးျမွင့္တဲ့ ဒီယံ ဗြန္ ဖက္စတန္ဘဂ္ (Diane Von Furstenburg) DVF ဆုကို ဒီႏွစ္ ခ်ီးႁမွင့္ခံရသူေတြထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မေ၀ေ၀ႏုလည္း ပါ ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြကို သီးသန္႔ေပးအပ္တဲ့ ဒီဆုကို မေ၀ေ၀နုနဲ႔အတူ ဒီႏွစ္ ရရွိသူေတြထဲမွာေတာ့ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက အေျခအေနေတြကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ သတင္းယူခဲ့တဲ့ CNN သတင္းဌာနက Clarrisa Ward ၊ ႏုိင္ငံတကာ ပရဟိတဖြဲ႔ၾကီးတခုျဖစ္တဲ့ Bill And Melinda Gates Foundation ပူးတြဲ တည္ေထာင္သူ Melinda French Gates ၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသူေတြအေရး ေဆာင္ရြက္သူ ဆီးရီးယား-လက္ဘႏြန္ ႏြယ္ဖြား အမ်ိဳးသမီးတဦးနဲ႔ ယူဂန္ဒါႏုိင္ငံက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရး လႈပ္ရွားသူ ဆယ္ေက်ာ္သက္တဦးတို႔ ခ်ီးျမွင့္ခံရပါတယ္။ ဒီဆုနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဆုရွင္တဦးျဖစ္တဲ့ မေ၀ေ၀ႏုကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းျပီး အခုသီတင္းပတ္ အမ်ိဳးသမီးက႑မွာ မခင္ျဖဴေထြးက တင္ဆက္ထားပါတယ္။



မဂၤလာပါ မေ၀ေ၀ႏု။ အခုလို အခ်ိန္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ။



“ဟုတ္ကဲ့ပါ အစ္မ။ က်မကို ဖိတ္ၾကားေပးတဲ့အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။”



မေ၀ေ၀ႏုက သိပ္မၾကာခင္ရက္ပိုင္းကပဲ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပါရီျမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဒီႏွစ္အတြက္ Diane Von Furstenburg - DVF ဆုကို အမ်ိဳးသမီး ၅ ဦး ခ်ီးႁမွင့္တဲ့အထဲ မေ၀ေ၀ႏု လည္း ပါ ပါတယ္။ ဒီဆုကို ခ်ီးႁမွင့္တဲ့ နာမည္ႀကီး ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္း လုပ္ငန္းရွင္လည္းျဖစ္၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပရဟိတ လုပ္ငန္းေတြ အားေပး ကူညီေနသူလည္း ျဖစ္တဲ့ Diane Von Furstenburg ကေတာ့ ဒီဆုဟာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္လာေအာင္ က႑အသီးသီးမွာ ေရွ႕တန္းက ဦးေဆာင္ ပါ၀င္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီး သူရဲေကာင္းေတြကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ဆုလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီလိုဆု ခ်ီးႁမွင့္ခံရတဲ့အတြက္ Congratulations ပါ။ အထူး ဂုဏ္ယူပါတယ္။



“ဟုတ္ကဲ့ပါ အစ္မ။”



မေ၀ေ၀ႏု ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး၊ လူနည္းစု အခြင့္အေရးေတြ အတြက္ ေရွ႕တန္းကေန တက္တက္ႂကြႂကြ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားေနတဲ့ လူငယ္အမ်ိဳးသမီး တေယာက္ျဖစ္တယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာ မိသားစုနဲ႔အတူ အက်ဥ္းခ် ခံခဲ့ရဖူးတယ္။ ကိုယ့္အေပၚ ဒီလို ဖိႏွိပ္မႈေတြ ၾကံဳခဲ့ရေေပမဲ့ ေနာက္မဆုတ္ဘဲ လူနည္းစုေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးအတြက္၊ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ဆက္ျပီး လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္တဲ့အတြက္ ခ်ီးႁမွင့္ခံရတယ္လို႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဆုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမ်ား ပိုၿပီး နားလည္ေအာင္ အက်ယ္တ၀ံ့ ရွင္းျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီဆုဟာ ဘယ္လိုဆုမ်ိဳးလဲ။ ဒီဆုရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က ဘာလို႔ ေျပာလို႔ရပါမလဲ။



“ဟုတ္ကဲ့ပါ အစ္မ။ ခုလို ဖိတ္ၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီဆုဟာ ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီဇုိင္နာအမ်ိဳးသမီး (Diane Von Furstenburg) က ဦးစီးျပီးေတာ့ ခ်ီးျမွင့္တဲ့ဆု ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပါရီျမိဳ႕မွာက်င္းပတဲ့ Women's Forum မွာ ခ်ီးျမွင့္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆုရဲ႕ ေရြးခ်ယ္ပံုေတြ ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းေတြက ေနျပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္ေပးတာပါ။ အထူးသျဖင့္ Vital Voices လို႔ေခၚတဲ့ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္းက သူတို႔နဲ႔ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကားထဲမွာမွ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ နဲ႔ ဒီဆုရဲ႕ critiria သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္မီတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို သူတို႔ ေရြးခ်ယ္ျပီး ႏွစ္စဥ္ ေရြးခ်ယ္ ခ်ီးျမွင့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆုရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ ကေတာ့ သူတို႔ ေျပာၾကားခ်က္အရ Courage to Fight အခက္အခဲေတြ၊ အတားအဆီးေတြကို ေက်ာ္လႊားျပီးေတာ့ တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔ သတၱိရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ ေနာက္တခါက်ေတာ့ Power to Survive ေပါ့ေနာ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းေနပါေစ ရွင္သန္ ရပ္တည္ဖို႔အတြက္ စိတ္ခြန္အား ရွိတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ ေနာက္တခါက်ေတာ့ Leadership to Inspire အမ်ားကို ေလးစားအားက်ေအာင္ ဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေရြးခ်ယ္ ေပးတဲ့ဆု ျဖစ္ပါတယ္။”



အမ်ိဳးသမီးေတြကိုပဲ သီးသန္႔ ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးႁမွင့္တဲ့ ဒီဆုကို ဒီႏွစ္ ၅ ေယာက္ေပးတဲ့ အထဲမွာ မေ၀ေ၀ႏုကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကေန ရရွိတဲ့ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ေရာ ဘယ္လို ခံစားရပါသလဲ။



“က်မ အေနနဲ႔ေျပာရမယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ၂ ပိုင္းေပါ့ေနာ္။ တပိုင္း ကေတာ့ က်မတို႔လို လူနည္းစု အမ်ိဳးသမီးေတြ ဆိုလို႔ရွိရင္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ အျမဲတမ္း ဖယ္ၾကဥ္ခံရပါတယ္။ အသိအမွတ္ျပဳခံရဖို႔ ဆိုတာ ခက္ခဲပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခုလို ကမၻာကေန အသိအမွတ္ျပဳ ခံရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္၊ အထူးသျဖင့္ ဒီလို အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္းေတြကေန က်မတို႔လုပ္တဲ့ အလုပ္ေတြကို ဒီ အမ်ိဳးသမီးေတြက အသိအမွတ္ျပဳတယ္။ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမွာက္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ က်မ အေနနဲ႔ အရမ္း ၀မ္းသာရပါတယ္။ ဒုတိယတခ်က္ ကေတာ့ က်မတို႔ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ အက်ပ္အတည္းေတြ။ ျမန္မာျပည္က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ၊ က်မတို႔ျပည္သူေတြ ခံစားေနရတဲ့ ေ၀ဒနာေတြကို ကမၻာကေန ပိုမို သိရွိလာျပီး က်မတို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြကို ကူညီႏုိင္ဖို႔ အလားအလာေတြ ရွိလာမယ္။ ပိုျပီးေတာ့ ကူညီလာႏိုင္မယ့္ အေျခအေနေတြ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီလိုမ်ိဳး celebrities ေတြ၊ ဒီဇုိင္နာေတြ၊ အႏုပညာရွင္ေတြ၊ အႏုပညာရွင္အသုိင္းအ၀ိုင္းက လူေတြက ပိုမိုျပီးေတာ့ က်မတို႔ကို သိလာတယ္ဆိုရင္ က်မတို႔ တိုင္းျပည္ အတြက္ က်မတို႔ျပည္သူေတြ အတြက္ ေကာင္းမြန္တယ္လို႔ က်မ ယံုၾကည္ပါတယ္ရွင့္။”



ဒီဆုကို ႏွစ္စဥ္ ခ်ီးႁမွင့္လာတာ အခုဆိုရင္ ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ ရွိပါၿပီ။ ဒီဆု ရခဲ့သူေတြထဲမွာ အထင္ကရ အမ်ိဳးသမီးေတြ အမ်ားၾကီး ပါ ပါတယ္။ ဥပမာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက သမၼတ ကေတာ္ေဟာင္း ဟယ္လာရီကလင္တန္၊ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ပိုင္းက ကြယ္လြန္သြားခဲ့တဲ့ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး Ruth Bader Ginsburg ၊ ဂ်ာမနီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အန္ဂလာ မာခဲလ္ တို႔လည္း ဒီဆုကို ရဖူးပါတယ္။ ေစာေစာက ေျပာသလို celebrity ေတြ၊ အႏုပညာ အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲက ဆိုရင္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ရုပ္သံတင္ဆက္သူ Oprah Winfrey တို႔လို လူေတြလည္း ပါ ပါတယ္။ ဒီလို အထင္ကရေတြ ခ်ီးျမွင့္ခံရတဲ့ ဆု၊ အထင္ကရဆု တခု ခ်ီးႁမွင့္ခံရတဲ့အတြက္ ကိုယ့္အတြက္၊ ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္၊ ကိုယ္တက္ႂကြလႈပ္ရွားေနတဲ့ လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္း အတြက္ေရာ ဘယ္လို အေထာက္အပံ့ေတြ ရေစမယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။



“အဓိက ကေတာ့ ဒီလို ဆုခ်ီးျမွင့္ခံရတယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ အထင္ကရျဖစ္တဲ့ ဆုျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီအသိုင္းအ၀ိုင္းက လူေတြ၊ အရင္ဆုရွင္ေတြ ကလည္း က်မတို႔ကို သတိထားမိလာမယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ ဆိုရင္လည္း က်မတို႔ကို သတိထားမိျပီးေတာ့၊ က်မတို႔လုပ္တဲ့ အလုပ္ေတြကို သတိထားမိျပီးေတာ့ ဒါ က်မတို႔ရဲ႕ အလုပ္ေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့တာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္ေပါ့။ ကူညီေထာက္ပံ့တယ္ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ နည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ပံ့ပိုးေပးတာမ်ိဳးတုိ႔၊ တျခားေသာနည္းေတြနဲ႔ ပံ့ပိုးေပးတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ဒီဆုဟာ က်မတို႔ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ေပးတဲ့အခါမွာ ေငြေၾကးပါ ပါ၀င္တဲ့ဆု တဆု ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ က်မတို႔ အလုပ္ေတြ အတြက္ကို ေငြေၾကး ဆုခ်ီးျမွင့္တာလည္း ပါတယ္ေပါ့။ သူက ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆိုရင္ေတာ့ အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြ ၅ ေသာင္းေပးပါတယ္။ ဒီတေခါက္ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ဆုခ်ီးျမွင့္ပဲြ ျပီးသြားတဲ့အခါမွာ က်မတို႔ရဲ႕ ဆုကို ဆုေပးတဲ့အဖြဲ႔က ၂ ဆတိုး လိုက္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ တသိန္း ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ က်မတို႔ အဖြဲ႔အစည္း အေနနဲ႔ ဆိုရင္ ဒီဆုေငြက အလုပ္ လုပ္ရတဲ့အခါေတြမွာ ပိုျပီးေတာ့ တြင္က်ယ္လာမယ္။ ပုိျပီးေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္လာႏိုင္မယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္မိုလို႔လည္း က်မ အေနနဲ႔က ၀မ္းေျမာက္ပါတယ္ရွင့္။”



ဒီဆုကို ခ်ီးႁမွင့္တဲ့ Diane Von Furstenburg ၊ DVF လို႔ပဲ အတိုေကာက္ ေျပာၾကပါစို႔။ သူ ေျပာခဲ့တဲ့အထဲမွာ လတ္တေလာ ကမ႓ာတ၀ွမ္းမွာ ၾကံဳေနရတဲ့ ကိုဗစ္ကပ္ေဘးနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ အေျခအေနေတြၾကားမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈေတြ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲ့ဒါက လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၃၅ ႏွစ္ေလာက္အထိကို ျပန္ဆုတ္သြားတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ ဆုိလိုတာက ကိုဗစ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ ျဖစ္ၾကရတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာလည္း ကပ္ေဘးနဲ႔ တြဲကပ္ျပီးေတာ့ ျဖစ္လာတဲ့ စီးပြားေရး မေျပလည္မႈေတြ၊ အခက္အခဲေတြၾကားမွာ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ပိုမ်ားလာတဲ့အခါမွာလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြက အမ်ားစု ခံစားၾကရတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီလို အေျခအေနေတြၾကားမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ အတြက္ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈေတြ အမ်ားၾကီး ျဖစ္တယ္လို႔ DVF ကေတာ့ ဆုေပးပြဲေန႔မွာ ေျပာသြားတာ ေတြ႔လိုက္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေရာ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ဘယ္လို အေျခအေနေတြ ေတြ႔ရပါသလဲ။ သူေျပာသလိုပဲ ကပ္ေဘးၾကားမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြ ပိုျပီး ခက္ခဲလာတယ္ ဆိုရင္ေရာ ဘယ္လို အေျခအေနေတြ ရွိေနလဲ။ ဘာေတြ ျမင္မိပါလဲ။



“ဟုတ္ပါတယ္။ သူေျပာတာက ဒါက တကမၻာလံုးကို ျခံဳငံုျပီးေတာ့ ေျပာတာေပါ့ေနာ္။ ျပီးေတာ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ သိပ္ကို မွန္ကန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မတို႔ ျမန္မာျပည္မွာက ပိုဆိုးတာက COVID-19 အျပင္ကို စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အေျခအေနဟာ အင္မတန္မွ စိတ္မေကာင္းစရာ ဆုတ္ယုတ္လာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုဗစ္ေၾကာင့္မို႔ ထိခိုက္ျပီး အလုပ္အကုိင္ေတြ ဆံုးရံႈးတာ၊ ၀င္ေငြေတြ နည္းပါးသြားတာ၊ တျခားေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲေတြ ပိုျပီးေတာ့ ၾကံဳေတြ႔လာရတာေတြ။ အထူးသျဖင့္ မိခင္ေတြ၊ ဇနီးမယားေတြ အေနနဲ႔ဆိုရင္ မိသားစုအေရးအတြက္ အခက္အခဲေတြ ၾကံဳလာရတာေတြ အျပင္ အခု အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြဟာ လံုျခံဳမႈမရွိေတာ့ဘူး။ အလုပ္ေတြ ဆုိလို႔ရွိရင္လည္း ပိုျပီးေတာ့ေတာင္မွ ထိခုိက္လာတာ မ်ိဳးေတြျဖစ္တယ္။ အင္မတန္မွကို စိတ္မေကာင္းစရာ ဆုတ္ယုတ္လာတာကို ေတြ႔ရတယ္။ အထူးသျဖင့္ ခုနကေျပာတဲ့ အလုပ္အကိုင္ အခက္အခဲေတြ ရွိလာတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ဘ၀ လံုျခံဳမႈေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ ဘ၀ လံုျခံဳမႈေတြ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ က်မတို႔ အခ်ိန္မေရြး အဖမ္းခံရႏိုင္တယ္။ အခ်ိန္မေရြး အသတ္ခံရႏုိင္တယ္။ အခ်ိန္မေရြး မုဒိန္းက်င့္ ခံရႏိုင္တယ္ စသျဖင့္ အရမ္းဆိုးရြားတဲ့၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေပၚမွာေတာင္မွ ဒီလို ပစ္မွတ္ထားျပီး က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြ က်ဴးလြန္လာတာ မ်ိဳးေတြ ေတြ႔ရတယ္။ ဥပမာဆိုလို႔ရွိရင္ - လြန္ခဲ့တဲ့အပတ္က ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ မုဒိန္းက်င့္မႈေတြ၊ စစ္သားေတြက စုေပါင္းျပီး မုဒိန္းက်င့္မႈေတြ။ ရွမ္းမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ စုေပါင္း မုဒိန္းက်င့္မႈေတြ။ ဒါမ်ိဳးေတြဟာ ဆိုရင္ ေန႔တဓူ၀ ျဖစ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔ ျမန္မာျပည္က အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အေျခအေနဟာ အင္မတန္ စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းေနပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္မို႔လဲ က်မတို႔ေတြဟာ ကမၻာ့မ်က္ႏွာစာေတြမွာ သူတို႔အတြက္ အသံျပဳေပးႏုိင္ဖို႔ အင္မတန္ အေရးၾကီးပါတယ္။”



အခုလို အခ်ိန္ေပး ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူး အမ်ားၾကီး တင္ပါတယ္။



“ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။”

အမျိုးသမီး သူရဲကောင်းတွေကို ချီးမြှင့်တဲ့ DVF ဆု (အမျိုးသမီးကဏ္ဍ)



ကမ္ဘာတဝှမ်းက လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း အသီးသီးမှာ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာအောင် အခက်အခဲတွေကြားက မကြောက်မရွံ့ ရှေ့ထွက် တိုက်ပွဲ ဝင်နေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို နှစ်စဉ် ချီးမြှင့်တဲ့ ဒီယံ ဗွန် ဖက်စတန်ဘဂ် (Diane Von Furstenburg) DVF ဆုကို ဒီနှစ် ချီးမြှင့်ခံရသူတွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ မဝေေ၀နုလည်း ပါ ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကို သီးသန့်ပေးအပ်တဲ့ ဒီဆုကို မဝေေ၀နုနဲ့အတူ ဒီနှစ် ရရှိသူတွေထဲမှာတော့ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက အခြေအနေတွေကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက် သတင်းယူခဲ့တဲ့ CNN သတင်းဌာနက Clarrisa Ward ၊ နိုင်ငံတကာ ပရဟိတဖွဲ့ကြီးတခုဖြစ်တဲ့ Bill And Melinda Gates Foundation ပူးတွဲ တည်ထောင်သူ Melinda French Gates ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ရွှေ့ပြောင်းသူတွေအရေး ဆောင်ရွက်သူ ဆီးရီးယား-လက်ဘနွန် နွယ်ဖွား အမျိုးသမီးတဦးနဲ့ ယူဂန်ဒါနိုင်ငံက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေး လှုပ်ရှားသူ ဆယ်ကျော်သက်တဦးတို့ ချီးမြှင့်ခံရပါတယ်။ ဒီဆုနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆုရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ မဝေေ၀နုကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းပြီး အခုသီတင်းပတ် အမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာ မခင်ဖြူထွေးက တင်ဆက်ထားပါတယ်။



မင်္ဂလာပါ မဝေေ၀နု။ အခုလို အချိန်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။



“ဟုတ်ကဲ့ပါ အစ်မ။ ကျမကို ဖိတ်ကြားပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။”



မဝေေ၀နုက သိပ်မကြာခင်ရက်ပိုင်းကပဲ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒီနှစ်အတွက် Diane Von Furstenburg - DVF ဆုကို အမျိုးသမီး ၅ ဦး ချီးမြှင့်တဲ့အထဲ မဝေေ၀နု လည်း ပါ ပါတယ်။ ဒီဆုကို ချီးမြှင့်တဲ့ နာမည်ကြီး ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း လုပ်ငန်းရှင်လည်းဖြစ်၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေ အားပေး ကူညီနေသူလည်း ဖြစ်တဲ့ Diane Von Furstenburg ကတော့ ဒီဆုဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာအောင် ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ ရှေ့တန်းက ဦးဆောင် ပါဝင်နေတဲ့ အမျိုးသမီး သူရဲကောင်းတွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ဆုလို့ ပြောပါတယ်။ ဒီလိုဆု ချီးမြှင့်ခံရတဲ့အတွက် Congratulations ပါ။ အထူး ဂုဏ်ယူပါတယ်။



“ဟုတ်ကဲ့ပါ အစ်မ။”



မဝေေ၀နု ဆိုရင် ဒါ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး၊ လူနည်းစု အခွင့်အရေးတွေ အတွက် ရှေ့တန်းကနေ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင် လှုပ်ရှားနေတဲ့ လူငယ်အမျိုးသမီး တယောက်ဖြစ်တယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ မိသားစုနဲ့အတူ အကျဉ်းချ ခံခဲ့ရဖူးတယ်။ ကိုယ့်အပေါ် ဒီလို ဖိနှိပ်မှုတွေ ကြုံခဲ့ရေပေမဲ့ နောက်မဆုတ်ဘဲ လူနည်းစုတွေရဲ့ အခွင့်အရေးအတွက်၊ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆက်ပြီး လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက် ချီးမြှင့်ခံရတယ်လို့ ယေဘုယျအားဖြင့် နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဆုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အများ ပိုပြီး နားလည်အောင် အကျယ်တဝံ့ ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်။ ဒီဆုဟာ ဘယ်လိုဆုမျိုးလဲ။ ဒီဆုရဲ့ ထူးခြားချက်က ဘာလို့ ပြောလို့ရပါမလဲ။



“ဟုတ်ကဲ့ပါ အစ်မ။ ခုလို ဖိတ်ကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီဆုဟာ ဆိုလို့ရှိရင် ဒီဇိုင်နာအမျိုးသမီး (Diane Von Furstenburg) က ဦးစီးပြီးတော့ ချီးမြှင့်တဲ့ဆု ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့မှာကျင်းပတဲ့ Women's Forum မှာ ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆုရဲ့ ရွေးချယ်ပုံတွေ ကတော့ အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေက နေပြီးတော့ ရွေးချယ်ပေးတာပါ။ အထူးသဖြင့် Vital Voices လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းက သူတို့နဲ့ တွဲဖက်လုပ်ဆောင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းတွေကြားထဲမှာမှ ထူးထူးချွန်ချွန် နဲ့ ဒီဆုရဲ့ critiria သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ပြည့်မီတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို သူတို့ ရွေးချယ်ပြီး နှစ်စဉ် ရွေးချယ် ချီးမြှင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆုရဲ့ ထူးခြားချက် ကတော့ သူတို့ ပြောကြားချက်အရ Courage to Fight အခက်အခဲတွေ၊ အတားအဆီးတွေကို ကျော်လွှားပြီးတော့ တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ သတ္တိရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ နောက်တခါကျတော့ Power to Survive ပေါ့နော်။ ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းနေပါစေ ရှင်သန် ရပ်တည်ဖို့အတွက် စိတ်ခွန်အား ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေ၊ နောက်တခါကျတော့ Leadership to Inspire အများကို လေးစားအားကျအောင် ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ရွေးချယ် ပေးတဲ့ဆု ဖြစ်ပါတယ်။”



အမျိုးသမီးတွေကိုပဲ သီးသန့် ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်တဲ့ ဒီဆုကို ဒီနှစ် ၅ ယောက်ပေးတဲ့ အထဲမှာ မဝေေ၀နုကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ရရှိတဲ့ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ရော ဘယ်လို ခံစားရပါသလဲ။



“ကျမ အနေနဲ့ပြောရမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ၂ ပိုင်းပေါ့နော်။ တပိုင်း ကတော့ ကျမတို့လို လူနည်းစု အမျိုးသမီးတွေ ဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ အမြဲတမ်း ဖယ်ကြဉ်ခံရပါတယ်။ အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့ ဆိုတာ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုလို ကမ္ဘာကနေ အသိအမှတ်ပြု ခံရတဲ့ အတွက်ကြောင့်၊ အထူးသဖြင့် ဒီလို အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းတွေကနေ ကျမတို့လုပ်တဲ့ အလုပ်တွေကို ဒီ အမျိုးသမီးတွေက အသိအမှတ်ပြုတယ်။ ဂုဏ်ပြုချီးမြှောက်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျမ အနေနဲ့ အရမ်း ဝမ်းသာရပါတယ်။ ဒုတိယတချက် ကတော့ ကျမတို့မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ အကျပ်အတည်းတွေ။ မြန်မာပြည်က လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ၊ ကျမတို့ပြည်သူတွေ ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာတွေကို ကမ္ဘာကနေ ပိုမို သိရှိလာပြီး ကျမတို့ မြန်မာပြည်သူတွေကို ကူညီနိုင်ဖို့ အလားအလာတွေ ရှိလာမယ်။ ပိုပြီးတော့ ကူညီလာနိုင်မယ့် အခြေအနေတွေ ဖြစ်လာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီလိုမျိုး celebrities တွေ၊ ဒီဇိုင်နာတွေ၊ အနုပညာရှင်တွေ၊ အနုပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းက လူတွေက ပိုမိုပြီးတော့ ကျမတို့ကို သိလာတယ်ဆိုရင် ကျမတို့ တိုင်းပြည် အတွက် ကျမတို့ပြည်သူတွေ အတွက် ကောင်းမွန်တယ်လို့ ကျမ ယုံကြည်ပါတယ်ရှင့်။”



ဒီဆုကို နှစ်စဉ် ချီးမြှင့်လာတာ အခုဆိုရင် ၁၂ ကြိမ်မြောက် ရှိပါပြီ။ ဒီဆု ရခဲ့သူတွေထဲမှာ အထင်ကရ အမျိုးသမီးတွေ အများကြီး ပါ ပါတယ်။ ဥပမာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက သမ္မတ ကတော်ဟောင်း ဟယ်လာရီကလင်တန်၊ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းက ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ တရားရုံးချုပ် တရားသူကြီး Ruth Bader Ginsburg ၊ ဂျာမနီ ဝန်ကြီးချုပ် အန်ဂလာ မာခဲလ် တို့လည်း ဒီဆုကို ရဖူးပါတယ်။ စောစောက ပြောသလို celebrity တွေ၊ အနုပညာ အသိုင်းအဝိုင်းထဲက ဆိုရင်လည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ကျော်ကြားတဲ့ ရုပ်သံတင်ဆက်သူ Oprah Winfrey တို့လို လူတွေလည်း ပါ ပါတယ်။ ဒီလို အထင်ကရတွေ ချီးမြှင့်ခံရတဲ့ ဆု၊ အထင်ကရဆု တခု ချီးမြှင့်ခံရတဲ့အတွက် ကိုယ့်အတွက်၊ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်၊ ကိုယ်တက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့ လူမှု အသိုင်းအဝိုင်း အတွက်ရော ဘယ်လို အထောက်အပံ့တွေ ရစေမယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။



“အဓိက ကတော့ ဒီလို ဆုချီးမြှင့်ခံရတယ် ဆိုလို့ရှိရင် အထင်ကရဖြစ်တဲ့ ဆုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီအသိုင်းအဝိုင်းက လူတွေ၊ အရင်ဆုရှင်တွေ ကလည်း ကျမတို့ကို သတိထားမိလာမယ်။ သူတို့အနေနဲ့ ဆိုရင်လည်း ကျမတို့ကို သတိထားမိပြီးတော့၊ ကျမတို့လုပ်တဲ့ အလုပ်တွေကို သတိထားမိပြီးတော့ ဒါ ကျမတို့ရဲ့ အလုပ်တွေကို ကူညီထောက်ပံ့တာမျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့။ ကူညီထောက်ပံ့တယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ပံ့ပိုးပေးတာမျိုးတို့၊ တခြားသောနည်းတွေနဲ့ ပံ့ပိုးပေးတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဒီဆုဟာ ကျမတို့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကို ပေးတဲ့အခါမှာ ငွေကြေးပါ ပါဝင်တဲ့ဆု တဆု ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ကျမတို့ အလုပ်တွေ အတွက်ကို ငွေကြေး ဆုချီးမြှင့်တာလည်း ပါတယ်ပေါ့။ သူက ပုံမှန်အားဖြင့် ဆိုရင်တော့ အမေရိကန် ဒေါ်လာငွေ ၅ သောင်းပေးပါတယ်။ ဒီတခေါက် ထူးခြားချက်ကတော့ ဆုချီးမြှင့်ပွဲ ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ ကျမတို့ရဲ့ ဆုကို ဆုပေးတဲ့အဖွဲ့က ၂ ဆတိုး လိုက်ပါတယ်။ ဆိုတော့ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ တသိန်း ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ကျမတို့ အဖွဲ့အစည်း အနေနဲ့ ဆိုရင် ဒီဆုငွေက အလုပ် လုပ်ရတဲ့အခါတွေမှာ ပိုပြီးတော့ တွင်ကျယ်လာမယ်။ ပိုပြီးတော့ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်လာနိုင်မယ်။ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မိုလို့လည်း ကျမ အနေနဲ့က ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ရှင့်။”



ဒီဆုကို ချီးမြှင့်တဲ့ Diane Von Furstenburg ၊ DVF လို့ပဲ အတိုကောက် ပြောကြပါစို့။ သူ ပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာ လတ်တလော ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ ကြုံနေရတဲ့ ကိုဗစ်ကပ်ဘေးနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အခြေအနေတွေကြားမှာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေ ကြီးကြီးမားမား ရှိနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒါက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၃၅ နှစ်လောက်အထိကို ပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ကိုဗစ်ကြောင့် အမျိုးသမီးတွေ အလုပ်လက်မဲ့တွေ ဖြစ်ကြရတယ်။ တချိန်တည်းမှာလည်း ကပ်ဘေးနဲ့ တွဲကပ်ပြီးတော့ ဖြစ်လာတဲ့ စီးပွားရေး မပြေလည်မှုတွေ၊ အခက်အခဲတွေကြားမှာ အိမ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပိုများလာတဲ့အခါမှာလည်း အမျိုးသမီးတွေက အများစု ခံစားကြရတယ်။ ဆိုတော့ ဒီလို အခြေအနေတွေကြားမှာ အမျိုးသမီးတွေ အတွက် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေ အများကြီး ဖြစ်တယ်လို့ DVF ကတော့ ဆုပေးပွဲနေ့မှာ ပြောသွားတာ တွေ့လိုက်ပါတယ်။ ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရော အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်လို အခြေအနေတွေ တွေ့ရပါသလဲ။ သူပြောသလိုပဲ ကပ်ဘေးကြားမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘဝတွေ ပိုပြီး ခက်ခဲလာတယ် ဆိုရင်ရော ဘယ်လို အခြေအနေတွေ ရှိနေလဲ။ ဘာတွေ မြင်မိပါလဲ။



“ဟုတ်ပါတယ်။ သူပြောတာက ဒါက တကမ္ဘာလုံးကို ခြုံငုံပြီးတော့ ပြောတာပေါ့နော်။ ပြီးတော့ အချက်အလက်တွေအရ သိပ်ကို မှန်ကန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ မြန်မာပြည်မှာက ပိုဆိုးတာက COVID-19 အပြင်ကို စစ်အာဏာသိမ်းမှု ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခြေအနေဟာ အင်မတန်မှ စိတ်မကောင်းစရာ ဆုတ်ယုတ်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုဗစ်ကြောင့်မို့ ထိခိုက်ပြီး အလုပ်အကိုင်တွေ ဆုံးရှုံးတာ၊ ဝင်ငွေတွေ နည်းပါးသွားတာ၊ တခြားသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲတွေ ပိုပြီးတော့ ကြုံတွေ့လာရတာတွေ။ အထူးသဖြင့် မိခင်တွေ၊ ဇနီးမယားတွေ အနေနဲ့ဆိုရင် မိသားစုအရေးအတွက် အခက်အခဲတွေ ကြုံလာရတာတွေ အပြင် အခု အာဏာသိမ်းမှု ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘဝတွေဟာ လုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူး။ အလုပ်တွေ ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ပိုပြီးတော့တောင်မှ ထိခိုက်လာတာ မျိုးတွေဖြစ်တယ်။ အင်မတန်မှကို စိတ်မကောင်းစရာ ဆုတ်ယုတ်လာတာကို တွေ့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် ခုနကပြောတဲ့ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲတွေ ရှိလာတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဘ၀ လုံခြုံမှုတွေ မရှိတော့ဘူး။ ဘ၀ လုံခြုံမှုတွေ မရှိတော့ဘူးလို့ ပြောတဲ့အခါမှာ ကျမတို့ အချိန်မရွေး အဖမ်းခံရနိုင်တယ်။ အချိန်မရွေး အသတ်ခံရနိုင်တယ်။ အချိန်မရွေး မုဒိန်းကျင့် ခံရနိုင်တယ် စသဖြင့် အရမ်းဆိုးရွားတဲ့၊ အမျိုးသမီးတွေ အပေါ်မှာတောင်မှ ဒီလို ပစ်မှတ်ထားပြီး ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေ ကျူးလွန်လာတာ မျိုးတွေ တွေ့ရတယ်။ ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် - လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်က ချင်းပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မုဒိန်းကျင့်မှုတွေ၊ စစ်သားတွေက စုပေါင်းပြီး မုဒိန်းကျင့်မှုတွေ။ ရှမ်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စုပေါင်း မုဒိန်းကျင့်မှုတွေ။ ဒါမျိုးတွေဟာ ဆိုရင် နေ့တဓူ၀ ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ မြန်မာပြည်က အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခြေအနေဟာ အင်မတန် စိုးရိမ်စရာ ကောင်းနေပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လဲ ကျမတို့တွေဟာ ကမ္ဘာ့မျက်နှာစာတွေမှာ သူတို့အတွက် အသံပြုပေးနိုင်ဖို့ အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။”



အခုလို အချိန်ပေး ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်။



“ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။”