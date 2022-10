အာရွ-အေမရိကန္ အမ်ဳိးသမီး႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ပုံနဲ႔ ေငြအေႂကြေစ့ထုတ္မည္

(Zawgyi/ Unicode)

အေမရိကန္မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေငြအေႂကြေစ့ေပၚမွာ အာရွႏြယ္ဖြား အေမရိကန္ အမ်ဳိးသမီးတဦးရဲ႕ ပုံကို ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးေရးခဲြျခားမႈေတြ ႀကီးထြားေနခ်ိန္ ေဟာလိဝုဒ္မွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး Anna May Wong ရဲ႕ ပုံကို ေရွ႕တပတ္မွာ ထုတ္မယ့္ အေမရိကန္ ၂၅ ဆင့္ အေႂကြေစ့မွာ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀သြားမွာပါ။

မင္းသမီး Wong ရဲ႕ ပင္ကိုယ္စတိုင္ လက္သည္းရွည္နဲ႔ နဖူးေပၚမွာ ဆံပင္ခ်ထားတဲ့ မ်က္ႏွာပုံေဖာ္ထားတဲ့ အေႂကြေစ့သစ္ကိုေတာ့ အေမရိကန္ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ တမတ္ေစ့ေတြ ထုတ္ေ၀မယ့္ အစီအစဥ္ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ လာမယ့္ အဂၤါေန႔ကစ သုံးစဲြမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ေငြအေႂကြေစ့ ထုတ္ေ၀ေရး ဌာနက ေၾကညာခ်က္မွာ ေျပာဆိုထားပါတယ္။

ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕မွာ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္က ေမြးဖြားၿပီး၊ ငယ္နာမည္ကေတာ့ Wong Liu Tsong ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ The Red Lantern မီးအိမ္နီ ဇာတ္ကားမွာ အရံအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္က The Toll of the Sea ဇာတ္ကားမွာ ေခါင္းေဆာင္မင္းသမီးအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ။

ပထမဆုံး ထုတ္လုပ္တဲ့ ေဆးေရာင္စုံ ဇာတ္ကားေတြထဲက တကားအပါအ၀င္ ဇာတ္ကားေပါင္း ၆၀ ေလာက္မွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသလို၊ အေမရိကန္ တီဗြီဇာတ္လမ္းမွာ ပထမဆုံး အာရွႏြယ္ဖြား၊ အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္မင္းသမီးအျဖစ္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္က The Gallery of Madame Liu-Tsong ဇာတ္ကားမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရခဲ့ေပမဲ့လည္း အာရွသားေတြကို ဆန္႔က်င္တဲ့ လူမ်ဳိးေရး ခဲြျခားမႈနဲ႔ ၾကံဳခဲ့ရသလို၊ ေဟာလိဝုဒ္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကမွာ လူမ်ဳိးေရးအေျခခံ သ႐ုပ္ေဆာင္ရတာ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ေၾကး ေလွ်ာ့ေပးတာ၊ ေခါင္းေဆာင္မင္းသမီး ေနရာမေပးတာ စတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာပါ။

အႏွိမ္ခံရလြန္းတာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဥေရာပကို ထြက္ခြာခဲ့ရၿပီး၊ လန္ဒန္နဲ႔ နယူးေယာက္က ျပဇာတ္ေတြမွာလည္း သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွာ ကြယ္လြြန္ခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ Wong မတိုင္ခင္၊ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ Maya Angelou ၊ ပထမဆုံး အာကာသကို သြားခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ အမ်ဳိးသမီး Sally Ride တို႔ရဲ႕ ပုံေတြနဲ႔လည္း အေႂကြေစ့ေတြ ထုတ္ေ၀ခဲ့ဖူးပါတယ္။

အာရှ-အမေရိကန် အမျိုးသမီးရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ပုံနဲ့ ငွေအကြွေစေ့ထုတ်မည်

