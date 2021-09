မၾကာသင္႔ဘဲ ၾကာျမင္႔ေနတဲ႔ Danny Fenster အမႈ (ေရွ႕ေနဦးသန္းေဇာ္ေအာင္)

(Zawgyi / Unicode)

မကြာသင့်ဘဲ ကြာမြင့်နေတဲ့ Danny Fenster အမှု (ရှေ့နေဦးသန်းဇော်အောင်)

မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရက်ပေါင်း ၁၂၀ ကြာထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ အမေရိကန်သတင်းသမား Danny Fenster ရဲ့ အမှုစစ်ဆေးမယ့်ကိစ္စ မလိုအပ်ဘဲ ကြာမြင့်နေပြီး သူ့ အတွက် နစ်နာမှုတွေ ကြီးကြီးမားမားရှိနေတယ်လို့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေက ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။

အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာ ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ Danny Fenster ကို ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်နဲ့ တနင်္လာနေ့က ရုံးထုတ်စဉ်မှာ အင်တာနက်ဗွီဒီယိုကနေ တွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ရှေ့နေ ဦးသန်းဇော်အောင်ကို မအင်ကြင်းနိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။

စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့က အမေရိကန်သတင်းသမား Danny Fenster ရဲ့ ဗွီဒီယို ကွန်ဖရင့်နဲ့ ရုံးချိန်ကို တရားသူကြီးနဲ့ ပန်းပဲတန်း ရဲစခန်း အရာရှိ တို့က အင်တာနက်ဗွီဒီယိုတွေနဲ့ အသီးသီးတက်ရောက်ခဲ့ပေမယ့် တရားလို ဥပဒေအရာရှိတော့ တက်ရောက်တာ မတွေ့ရဘူးလို့ ရှေ့နေ ဦးသန်းဇော်အောင်က ပြောပါတယ်။ Danny Fenster ကတော့ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ထဲကနေ ထောင်အရာရှိတွေနဲ့အတူ ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကနေ တွေ့ခဲ့ပြီး သူနဲ့ စကားပြောခွင့်ရခဲ့တဲ့အခြေအနေကို ဦးသန်းဇော်အောင်က ဗွီအိုအေကို အခုလိုပြောပါတယ်။

ရှေ့နေဦးသန်းဇော်အောင် ။ ။ အဲဒီတော့ Danny Fenster ရဲ့ အခြေအနေက သူကတော့ မျက်နှာ နည်းနည်းတော့ နွမ်းလျနေတယ်ပေါ့။ နောက်တခါ ဆံပင်ကလည်း ရှည်သွားတယ်။ အဲဒါနဲ့ တရားသူကြီးက ရုံးချိန် ကိစ္စ ပြောပြီးသွားတော့ ကျနော် သူ့ကို မေးလိုက်တယ်။ မင်း ကာကွယ်ဆေး ရပြီးပြီလား ဆိုတဲ့ အခါကျတော့ မရဘူးလို့ ပြောတယ်။ ကျနော် သေချာအောင် နောက်တခါ ထပ်မေးတယ်။ ကာကွယ်ဆေး မရဘူး။ နောက်တခါ သူ နေရ ထိုင်ရ မကောင်းဘူး ဆိုတဲ့ဟာ I am not feeling well. ဆိုတဲ့ဟာ ကို သူပြောတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူ့အမှု အခြေအနေ ဘာလဲ ဆိုပြီး မေးတဲ့ အခါကျတော့ ကျနော်ကတော့ ရှင်းပြတယ်။ အင်းစိန်ထောင်ကနေ ပိတ်ထားတယ် အပြင်လူတွေ၊ သူ့အမှုတင် မကဘူး တခြား လူတွေလည်း ဝင်လို့ မရသေးတဲ့ အတွက် ဒါတော့ နည်းနည်းလေး ကြန့်ကြာနေတာကို ကျနော် ပြောပြတယ်။

ပြောပြလိုက်တော့ နောက်ပိုင်း သူ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဒီဟာကို သူဘာမှ ထပ်မပြောချင်တော့ဘူး ပေါ့နော် ငါ ဘာစကားမှ ပြောစရာ မရှိတော့ဘူးလို့ သူပြောတယ်။ မနေ့ကတော့ အဲလောက်ဘဲဗျ။

အင်ကြင်းနိုင်။ ။ သူ့ကို တရားစွဲထားတဲ့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှင်းပြပေးနိုင်မလား။

ရှေ့နေဦးသန်းဇော်အောင် ။ ။ သူ့ကို တရားစွဲတဲ့ဟာက Myanmar Now က တာဝန်ရှိသူ တယောက် အနေနဲ့ တရားစွဲထားတာဗျ။ ၅၀၅- က နဲ့။ အဲတော့ Myanmar Now က ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် နောက်ပိုင်းမှာ ရပ်ဆိုင်းဖို့ ကြေညာခဲ့တဲ့ အထဲမှာ Myanmar Now ပါတယ်။ သို့သော် ဒီ Danny Fenster က Myanmar Now မှာ မလုပ်တော့တာက အဖမ်းမခံရခင် ၈ လ- ၉ လလောက် ကတည်းက Myanmar Now ကနေ အလုပ်ထွက်ပြီးသား။ အဲဒီတော့ Frontier Myanmar ကို ပြောင်းလုပ်နေပြီ။ အဲဒီတော့ သူ အဖမ်းခံရချိန်မှာ Frontier Myanmar မှာ သူလုပ်နေတာ ၉ လလောက် ရှိပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ သူ့ကို တရားစွဲတယ်၊ ဖမ်းတယ်။ အဲတော့ တိုင်စာမှာကလည်း Myanmar Now က တာဝန်ရှိသူ တယောက် အနေနဲ့ သူ့ကို ဖမ်းတာပေါ့ဗျာ။ မှားပြီး ဖမ်းသွားတယ်ပေါ့။

အင်ကြင်းနိုင်။ ။ အဲတော့ Myanmar Now နဲ့ ပတ်သက်လို့ စွဲထားတဲ့ အမှုကို ဘယ်လို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရလဲ။

ရှေ့နေဦးသန်းဇော်အောင် ။ ။ ဘယ်လို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရမလဲ ဆိုတော့ ဒီအမှု တိုင်စာမှာ ဘယ်သတင်းကို ရေးလို့၊ ဘာလို့ ဆိုတာ တခုမှ မပါဘူး။ တိုင်စာမှာက အကျဉ်းပြောရရင်တော့ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဌာနက ၁/၂၀၂၁ နဲ့ ကြေညာထားတဲ့ Myanmar Now သတင်းဌာန ထုတ်ဝေခြင်း လုပ်ငန်းကို ပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီး နည်းပညာ ရေးသားထုတ်လွှင့်ခြင်း မပြုရန် ကြေညာခဲ့တယ်။

အဲလို ကြေညာတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ You Tube တွေ Twitter တွေနဲ့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်တယ်။ CRPH တွေ ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဇော်ဝေစိုးတို့ ရပ်တည်မှု သတင်းတွေ၊ အဲလို သတင်းတွေကို ထုတ်လွှင့်တယ်ပေါ့ဗျာ။ ပြည်သူ လူထု ထိတ်လန့်စေရန် ကြံရွယ်ပြီး ထုတ်လွှင့်တယ်။ အဲဒါကြောင့် Myanmar Now သတင်း ဌာန တာဝန်ရှိသူများ အပေါ် ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ အရ အရေးယူ အမှုဖွင့်ရန် တိုင်ကြားတာ။ ဒါဘဲ။

အဲဒီတော့ အဓိက သည် Myanmar Now က တာဝန်ရှိသူ အရေးယူဖို့ တိုင်ကြားတာ။ Danny သည် Myanmar Now နဲ့ မပတ်သက်ခဲ့တာက ၈ လ၊ ၉ လလောက် ရှိသွားပြီ။ သူ အဖမ်းမခံရတဲ့ အချိန်ထိ။ သူက Frontier Myanmar ကို ပြောင်းပြီး အလုပ်လုပ်နေပြီ။ အဲဒီ အချိန်မှာ ဖြစ်တဲ့ဟာကို မဆိုင်ဘဲနဲ့ သူ အရင်တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ဌာန အဟောင်းက ဟာကြောင့်ဆိုပြီး စွဲတာပေါ့နော်။

အင်ကြင်းနိုင်။ ။ Frontier Myanmar သတင်းဌာနမှာ လုပ်နေတဲ့ အယ်ဒီတာတယောက်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၉ လ ဆိုတာ စစ်အာဏာမသိမ်းခင် အချိန်တုန်းက Myanmar Now မှာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့ ဖမ်းဆီးထားတာဆိုတော့ Danny Fenster အတွက် နစ်နာတဲ့သဘောဖြစ်မနေဘူးလား။

ရှေ့နေ ဦးသန်းဇော်အောင်။။ နစ်နာတယ် ဆိုတာကတော့ သူ့ကို စဖမ်းတာက ဒီ မေလ နောက်ဆုံးပတ်မှာ ဖမ်းတယ်ပေါ့နော်။ ဒီ တရားရုံးစွဲတင်ပြီး အခုအချိန်ထိ ရုံးချိန် ၈ ချိန်းလောက်မှာ ဒီ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အရွေ့က ဘာမှ မရှိသေးဘူး။ မရှိသေးဘူးဆိုတော့ တရားရုံးက ပြောတာကတော့ မစ္စတာ Danny မပါဘဲနဲ့ တခြား အမှု တမှု ရှိတယ်။ Myanmar Now က လူတွေကို စွဲထားတဲ့ အမှု။ အဲဒီ အမှုမှာ တရားခံပြေးတွေ၊ အဲဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်ရွက်စရာ ရှိတာတွေက ဆောင်ရွက်လို့ မပြီးသေးဘူး။ Danny အမှုကို မစသေးဘူး ဆိုတဲ့ဟာမျိုး ပြောတယ်။

ဆိုတဲ့ အခါကျတော့ တကယ်တန်းကျတော့ အမှုက သီးခြားစီ။ Danny အမှုက လုပ်မယ်ဆို လုပ်လို့ ရတဲ့ စပြီးတော့ အရွေ့ ဖြစ်ရမယ့် အနေအထား ဖြစ်နေပြီ။ အဲဒီကြားထဲမှာမှ Covid ကြောင့် အကျဉ်းထောင် ပိတ်တာတွေ၊ ရုံးတွေ ပိတ်တာတွေကြောင့် ဒီအမှုက ပိုပြီးတော့ ကြန့်ကြာသွားတာပေါ့။ နောက်ပြီးတော့ ဒီ ရုံးချိန် ၈ ချိန်းလောက်မှာ ဘာမှလည်း အရွေ့က ဖြစ်မထားဘူး။ နောက်ထပ် တရားလိုပြ သက်သေကလည်း ၁၃ ယောက်လောက် ရှိတယ်ဆိုတော့ အမှုက ဆက်ပြီးတော့ ကြာနေမယ့် အနေအထား ရှိတယ်။

Danny Fenster ရဲ့ နောက်ထပ် အမှုရုံးချိန်းက အောက်တိုဘာ (၄) ရက်နေ့လို့ သတ်မှတ်ထားပေမယ့် ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်နဲ့လား၊ လူကိုယ်တိုင်လားဆိုတာ သေချာမသိရသေးဘူးလို့ ဦးသန်းဇော်အောင်က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။