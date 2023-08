IS အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်သေဆုံးကြောင်း ဝန်ခံ 

IS စစ်သွေးကြွအဖွဲ့က သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင် Abu Hussein al-Husseini al-Quraishi သေဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ကြာသပတေးနေ့မှာ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ သူ့နေရာမှာ Abu Hafs al-Hashimi al-Quraishi က ဦးဆောင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း အဖွဲ့ပြောခွင့်ရရဲ့ ရက်အတိအကျဖေါ်ပြမထားတဲ့အသံသွင်းပြောကြားချက်ကို တယ်လီရမ် လူမှုမီဒီယာမှာတွေ့ရပါတယ်။



ဧပြီလထဲမှာ တူရကီသမ္မတ Recep Tayyip Erdogan က IS အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကို တူရကီထောက်လှန်းရေးတွေက ဆီးရီးယားမှာ သုတ်သင်လိုက်ပြီလို့ ကြေညာခဲ့တဲ့နောက် အိုင်အက်စ်အဖွဲ့က ပထမဆုံး တရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တချိန်က အီရတ်နဲ့ ဆီးရီးယားနဲ့ အီရတ်နိုင်ငံ သုံးပုံတပုံကို အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ IS အဖွဲ့အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်သစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ကိုတော့ မထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘူး။



IS အဖွဲ့ တန်ခိုးကြီးချိန် ၂၀၁၄ ကာလက အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Abu Bakr al-Baghdadi က အဲဒီဒေသတွေကို ကာလီဖိတ်တွေ ထိန်းချုပ်ထားကြောင်း ကြေညာခဲ့တာပါ။ အီရတ်နဲ့ ဆီးရီးယား ၂ နိုင်ငံစလုံးမှာ အမေရိကန် ဦးဆောင်တဲ့ မဟာမိတ်အဖွဲ့အပါအဝင် သူတို့ကို ဆန့်ကျင်သူတွေက ပြန်လည်တွန်းလှန်ခဲ့ကြသလို ၂၀၁၉ အမေရိကန်ရဲ့ စစ်ဆင်ရေးအတွင်းမှာတော့ သူတို့ ခေါင်းဆောင် Baghadi သေဆုံးခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။

နောက်တက်လာတဲ့ Abu Hussein al-Husseini al-Quraishi ကတော့ ၂၀၂၂ နိုဝင်ဘာမှာ ဆီးရီးယားမှာ အသတ်ခံခဲ့ရတာပါ။



IS စစ်သွေးကြွတွေဟာ ဆီးရီးယားမှာရော အီရတ်မှာပါ ဆက်ပြီး တိုက်ခိုက်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ IS အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ဒီ ၂ နိုင်ငံစလုံးမှာရှိတဲ့ ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသတွေမှာ ခိုအောင်းနေထိုင်ပြီး အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်လိုက်၊ ထွက်ပြေးလိုက် လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။