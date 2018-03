ေသနပ္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲ ၀ါ႐ွင္တန္ဒီစီမွာက်င္းပ

အေမရိကန္ အစိုးရအေနနဲ႔ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ပိုတင္းၾကပ္တဲ့ဥပေဒ ျပဌာန္းေပးဖို႔အတြက္ အေမရိကန္တ၀ွမ္းက ေက်ာင္းသား ၅ သိန္းေလာက္ဟာ March for Our Lives ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ ဒီကေန႔ စေနေန႔ ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွာ ဆႏၵျပၾကပါတယ္။



ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ ပါ့ခ္လန္းၿမိဳ႔က မေဂ်ာ္ရီ စတုန္းမန္း ေဒါက္ဂလတ္စ္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အမ်ားစုပါ၀င္တဲ့ လူေပါင္း ၁၇ ဦး ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခံရၿပီးတဲ့ေနာက္ အဲဒီေက်ာင္းက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ ဦးေဆာင္ စီစဥ္ၿပီး ဒီကေန႔ ဆႏၵျပၾကတာပါ။ ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ လူငယ္ေတြရဲ႕ ဘ၀အတြက္ ဦးစားေပးၿပီး စဥ္းစားေပးရမယ့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္တဲ့အျပင္ ေက်ာင္းေတြမွာ လူအမ်ားအျပားေသဆံုးေအာင္ ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္ပြါး လာေနတာကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြ အခုလို လာေရာက္ေတာင္းဆို ၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။



၀ါရွင္တန္ဒီစီက ဆႏၵျပပြဲနဲ႔အတူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျပည္နယ္ ၅၀ နဲ႔ ကမာၻတ၀ွမ္းက ၿမိဳ႔ေတြမွာ ဆႏၵျပပြဲေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ေလာက္အထိ ဆင္ႏႊဲၾကမယ္လို႔လည္း ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ အခုလုိ ေသနတ္ကိုင္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးဖို႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနခ်ိန္မွာပဲ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒအရ လူတိုင္းမွာ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားသူေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြမွာ အပစ္မဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြကို ေသနတ္နဲ႔ ၀င္ေရာက္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈေတြ တိုးျဖစ္ပြါးလာေပမယ့္လည္း ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္းၾကပ္တဲ့ ဥပေဒေတြ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ျပဌာန္း ေပးထားတာမ်ဳိး မရွိေသးဘူးဆိုၿပီး ေ၀ဖန္မႈေတြ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။



AP သတင္းဌာနနဲ႔ NORC သုေတသနဌာနတို႔ ပူးေပါင္း ေကာက္ခံတဲ့ လူထုစစ္တမ္းသစ္မွာေတာ့ အေမရိကန္ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ပိုတင္းၾကပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ခ်မွတ္ေပးဖုိ႔ လိုလားၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလတုန္းက ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာ လတုန္းကေတာ့ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကပဲ ဥပေဒတြင္ တင္းၾကပ္ေပးဖို႔ လိုလားခဲ့တာပါ။ ဒီစစ္တမ္းအရ ဒီမိုကရက္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေသနတ္ ပိုင္ဆိုင္ထားသူ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကလည္း ေသနတ္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ တင္းၾကပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒေတြ ခ်မွတ္ေပးဖို႔ လိုလားတာကို ေတြ႔ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။



March for over lives ရဲ႕ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ရည္မွန္းထားတဲ့ ရန္ပံုေငြ ေဒၚလာ ၃.၈ သန္း ရရွိၿပီလို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။ အလႉေငြ ထည့္၀င္ၾကသူေတြထဲမွာ ရုပ္ရွင္မင္းသား George Clooney နဲ႔ သူ႔ဇနီး Amal Clooney က ၅ သိန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္မႉးတဦးျဖစ္သူ Oprah Winfrey၊ ရုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာ Steven Spielberg တို႔ကလည္း ၅ သိန္းစီနဲ႔ တျခား အႏုပညာရွင္ေတြကလည္း ေငြအေျမာက္အမ်ား လႉဒါန္းခဲ့ပါတယ္။