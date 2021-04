ျမန္မာစစ္ေကာင္စီကို ကိုဖိတ္ၾကားမယ္႔ အာဆီယံအစည္းအေ၀း အင္ဒိုနီးရွား လူမႈအဖဲြ႔အစည္းေတြ ကန္႔ကြက္

(Zawgyi/Unicode)

ျမန္မာ့အေရး အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမယ့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းေတြက သူတို႔အစိုးရကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန႔္ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ျမန္မာစစ္ေကာင္စီကို ေနရာေပးက်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရက လက္ခံက်င္းပတာဟာ ရွက္စရာေကာင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ Indonesian Commission for Missing Persons and Victims of Violence အဖြဲ႕ရဲ႕ ေျပာခြင့္ရ Fatia Maulidiyanti ကဗြီအိုေအ အင္ဒိုနီးရွားဌာနကို ဗုဒၶဟူးေန႔က အခုလိုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

" ျမန္မာစစ္ေကာင္စီအတြက္ ျပင္ဆင္ပံ့ပိုးေပးထားသလိုျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရ အတြက္ရွက္စရာေကာင္းတဲ့အခ်က္ပါ။ ဒီကေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္တပ္ သိမ္းပိုက္မႈအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ၊ စစ္အာဏာသိမ္းမႈေတြကို တကမာၻလုံးက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။”

အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရဟာ ၂၀၁၅ခုနွစ္တုန္းကလည္း အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း Maulidiyanti ကေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္က OIC အစၥလာမ့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖဲြ႔ အစည္းအေ၀းကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပခ်ိန္မွာ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးအႀကီးအက်ယ္ခ်ဳိးေဖာက္တယ္လို႔ စြပ္စဲြခံထားရတဲ့ ဆူဒန္သမၼတ Omar al-Bashir ကို အစည္းအေ၀းကို အင္ဒိုနီးရွား အစိုးရ ဖိတ္ၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

AI ေခၚႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕ အင္ဒိုနီးရွားဌာနခြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး Usman Hamid ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆႏၵျပသူေတြကို ေသေၾကတဲ့အထိ အင္အားသုံးၿဖိဳခြဲမႈေတြကို ရပ္တန႔္ဖို႔ အခုလို ေတာင္းဆိုသြားပါတယ္။

“ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ လုပ္ရပ္အားလံုးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရွဳတ္ခ်ပါတယ္။ ဒါအျပင္ မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူေတြ အားလုံးကိုလႊတ္ေပးဖို႔နဲ႔ ဆႏၵျပသူေတြကို ေသေစေလာက္တဲ့အင္အား အသုံးျပဳမႈကိုရပ္တန႔္ဖို႔က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္။”

မၾကာေသးခင္ရက္ပိုင္းေတြအတြင္းကလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္ ဂ်ာကာဒါမွာ ျမန္မာစစ္ေကာင္စီကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ဆႏၵျပပဲြေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ့္ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့ အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ေသခ်ာေပါက္ တက္ေရာက္မယ္လို႔ စစ္ေကာင္စီေျပာခြင့္ရက ဗုဒၶဟူးေန႔က သတင္းဌာနေတြကို အတည္ျပဳေျပာဆိုထားပါတယ္။

.............

မြန်မာစစ်ကောင်စီကို ကိုဖိတ်ကြားမယ့် အာဆီယံအစည်းအဝေး အင်ဒိုနီးရှား လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ ကန့်ကွက်

(Unicode)

မြန်မာ့အရေး အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမယ့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေက သူတို့အစိုးရကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။

မြန်မာစစ်ကောင်စီကို နေရာပေးကျင်းပဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွက် အိမ်ရှင်အဖြစ် အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရက လက်ခံကျင်းပတာဟာ ရှက်စရာကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ Indonesian Commission for Missing Persons and Victims of Violence အဖွဲ့ရဲ့ ပြောခွင့်ရ Fatia Maulidiyanti ကဗွီအိုအေ အင်ဒိုနီးရှားဌာနကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က အခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

" မြန်မာစစ်ကောင်စီအတွက် ပြင်ဆင်ပံ့ပိုးပေးထားသလိုဖြစ်နေတာကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရ အတွက်ရှက်စရာကောင်းတဲ့အချက်ပါ။ ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ စစ်တပ် သိမ်းပိုက်မှုအပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ၊ စစ်အာဏာသိမ်းမှုတွေကို တကမ္ဘာလုံးက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချနေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။”

အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရဟာ ၂၀၁၅ခုနှစ်တုန်းကလည်း အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုး လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းလည်း Maulidiyanti ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က OIC အစ္စလာမ့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပချိန်မှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီး လူ့အခွင့်အရေးအကြီးအကျယ်ချိုးဖောက်တယ်လို့ စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ ဆူဒန်သမ္မတ Omar al-Bashir ကို အစည်းအဝေးကို အင်ဒိုနီးရှား အစိုးရ ဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

AI ခေါ်နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ အင်ဒိုနီးရှားဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူး Usman Hamid ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆန္ဒပြသူတွေကို သေကြေတဲ့အထိ အင်အားသုံးဖြိုခွဲမှုတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ အခုလို တောင်းဆိုသွားပါတယ်။

“ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု လုပ်ရပ်အားလုံးကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချပါတယ်။ ဒါအပြင် မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေ အားလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့နဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေကို သေစေလောက်တဲ့အင်အား အသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်ဖို့ကျနော်တို့ တောင်းဆိုပါတယ်။”

မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကလည်း မြို့တော် ဂျာကာဒါမှာ မြန်မာစစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။

ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သေချာပေါက် တက်ရောက်မယ်လို့ စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က သတင်းဌာနတွေကို အတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။