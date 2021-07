ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွားထုတ္ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးေတြအေပၚ ကၽြမ္းက်င္သူေတြအျမင္

(Zawgyi / Unicode)

ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါ ကူးစက္မႈေတြ တိုးလာေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မွာယူထားတဲ့ တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွားထုတ္ ကာကြယ္ေဆးေတြက ဘယ္ေလာက္အထိ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ႏိုင္မလဲ ဆိုတဲ့အေပၚ ကၽြမ္းက်င္သူေတြၾကား အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကေတာ့ တႏိုင္ငံလုံးက ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃၀ အနက္ ၂၉၆ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ကိုဗစ္ေရာဂါပိုး ကူးစက္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုထားၿပီး ႐ုရွားနဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ ကာကြယ္ေဆးေတြလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို မၾကာခင္ ေရာက္လာေတာ့မယ္လို႔ ေသာၾကာေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ ကိုဗစ္ေရာဂါဆိုင္ရာ ညိႇႏႈိင္းပဲြမွာ ေျပာခဲ့တာပါ။ ကပ္ေရာဂါ တတိယလႈိင္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရာမွာ ကာကြယ္ေဆးေတြရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန သတင္းျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔ဝင္ ေဒါက္တာခင္ခင္ႀကီး၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ Wyckoff Heights ေဆး႐ုံက ကူးစက္ေရာဂါအထူးကု ေဒါက္တာေဇယ်ာသက္တို႔ကို ကိုဝင္းမင္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္း တင္ျပထားပါတယ္။

ဗဟုိကူးစက္ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရး ဌာနခြဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာခင္ခင္ႀကီးက အခုလိုစေျပာပါတယ္။

“ဒီလထဲ ဒုတိယပတ္အကုန္ တတိယပတ္ေလာက္မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက Sinovac ကာကြယ္ေဆး တသန္း ေရာက္ဖုိ႔ရွိတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီလထဲမွာပဲ ေနာက္ထပ္ တသန္းလည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ကာကြယ္ေဆးပဲ ေရာက္ရွိႏုိင္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ ႐ုရွားကလည္း ကာကြယ္ေဆး ႏွစ္သန္း မွာယူထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ႐ုရွားႏုိင္ငံမွာလည္း ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ လက္ရွိမွာလည္း မ်ားေနဆဲ၊ ႐ုရွားႏုိင္ငံမွာလည္း ကာကြယ္ေဆး ထုတ္လုပ္တဲ့အခါမွာလည္း အကန္႔အသတ္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခါ ႏွစ္သန္းထဲက တခ်ဳိ႕ေတာ့၊ ပမာဏအေနနဲ႔ေတာ့ မမ်ားပါဘူး၊ မၾကာမီ ေရာက္လာဖို႔ ရွိပါတယ္။ ႐ုရွားရဲ႕ ကာကြယ္ေဆး ထိေရာက္မႈကလည္း Vaccine Efficacy ကလည္း ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ သူက WHO ရဲ႕ အေရးေပၚ အသုံးျပဳရမယ့္ ေဆးစာရင္းထဲမွာ မပါေပမယ့္လို႔ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္းမွာ ပါလာႏုိင္ဖြယ္ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိ EU ရဲ႕ ကာကြယ္ေဆးထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ကာကြယ္ေဆးေတြသည္ အစြမ္းထက္ပါတယ္။”

ဒါေပမယ့္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ Wyckoff Heights ေဆး႐ုံက ေဒါက္တာေဇယ်ာသက္က အခုလုိ ေျပာဆုိပါတယ္။

“႐ုရွား Vaccine က WHO ရဲ႕ တရားဝင္သုံးႏုိင္ခြင့္ရွိတဲ့ စာရင္းထဲမွာေတာ့ ထည့္မထားေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း သုံးတဲ့ႏုိင္ငံေတြ ရွိပါတယ္။ အမ်ားႀကီးေတာ့လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္နားလည္သေလာက္ကေတာ့ ဘရာဇီးလ္မွာ သုံးတယ္၊ အာဂ်င္တီးနားမွာ သုံးတယ္။ European Country တခုမွာ သုံးေနတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ တလအတြင္းမွာ အိႏၵိယမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး သုံးခဲ့တယ္။ တခုပဲရွိတာက လက္ရွိ အိႏၵိယမွာသုံးတဲ့ AstraZeneca နဲ႔ Johnson & Johnson ေပါ့၊ သူတုိ႔နဲ႔ ပလက္ေဖာင္း အတူတူပဲ။ Adenovirus ကုိ သုံးၿပီးေတာ့ လုပ္ထားတာေပါ့။ Safety အရေတာ့ Safe ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆလို႔ရမယ္။ တခုပဲရွိတာက သူက တရားဝင္ ကမၻာကို ခ်ျပထားတဲ့ ေဒတာ (အခ်က္အလက္) ေတာ့ မရွိဘူး။”

ဒီေနရာမွာ လက္ရွိ တကမၻာလုံးကိုေရာ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး ကိုဗစ္လႈိင္းေတြ စထန္လာေစတဲ့ အိႏၵိယက မ်ဳိးကြဲသစ္အတြက္ေရာ ဒီကာကြယ္ေဆးေတြ ဘယ္လိုရွိႏုိင္ပါလဲလို႔ ေမးရာမွာ ေဒါက္တာခင္ခင္ႀကီးက အခုလိုေျပာပါတယ္။

“လက္ရွိ EU ရဲ႕ ကာကြယ္ေဆးေတြထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ကာကြယ္ေဆးေတြသည္ WHO ရဲ႕ ေျပာစကားအရ လက္ရွိ Delta ဗုိင္းရပ္စ္ကုိပါ ထိေရာက္မႈရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျပင္းထန္စြာ နာမက်န္းျဖစ္မႈ၊ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ရမႈကေနၿပီးေတာ့ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ကာကြယ္ႏုိင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ႐ုရွားက ကာကြယ္ေဆးသည္လည္း အာနိသင္ရွိမႈက ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းဆုိေတာ့ mRNA မွာ Pfizer ၉၅၊ Moderna ၉၄၊ စသျဖင့္ ဒီလိုနဲ႔ဆုိရင္ မတိမ္းမယိမ္းေလာက္ရွိေနတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိပါတယ္။”

ဒီအေပၚ ေဒါက္တာေဇယ်ာသက္ကေတာ့ သံသယအမ်ားႀကီးရွိတယ္လို႔ ရွင္းျပပါတယ္။

“ဒီ Efficacy ကေတာ့ ဒီ Adenovirus ပလက္ေဖာင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ AstraZeneca နဲ႔ Johnson & Johnson ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကို မေရာက္ျဖစ္လိုက္ပါဘူး။ ဆုိေတာ့ AstraZeneca အတုိင္းပဲ ႐ုရွားေတြကေတာ့၊ က်ေနာ္ကေတာ့ ေျပာရ နည္းနည္းခက္တယ္ေပါ့ဗ်ာ၊ တကယ့္ေဒတာ မရွိေတာ့။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ေျပာတဲ့အရကေတာ့ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ က်ေနာ္ေတာ့ သိပ္ေတာ့ မယုံပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ Adenovirus ပုိးေၾကာင့္ AstraZeneca မွာက တကယ့္ေဒတာ ရွိပါတယ္။ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပတ္ဝန္းက်င္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္လည္း တရားဝင္ သူတို႔က တကမၻာလုံးကို ခ်ျပၿပီးေတာ့ လက္ခံႏုိင္ေသာ ဂ်ာနယ္ေတြ ဘာေတြထဲမွာ တခုမွ မလုပ္ခဲ့ဘူး။ တ႐ုတ္ Vaccine ေတာင္မွ လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေတာင္မွ တ႐ုတ္ Vaccine Efficacy က ဒီေလာက္ႀကီးထိ မျဖစ္လာဘူး။ တ႐ုတ္ Vaccine က Spike Protein ကုိ Targeted လုပ္တာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခု ေလာေလာလတ္လတ္ အင္ဒုိနီးရွားမွာနဲ႔တူတယ္၊ One of the Scientists (သိပၸံပညာရွင္တေယာက္) က Caught COVID ကိုဗစ္ကူးခံရတယ္ေပါ့ေနာ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ ထင္ရတာေတာ့ အခုခ်ိန္မွာ Delta လုိ႔ပဲ ထင္ပါတယ္။ ေသခ်ာတဲ့တခုက က်ေနာ္တုိ႔သိတာက AstraZeneca Vaccine က Delta ကုိ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ Weak ျဖစ္ပါတယ္။ အခု အိႏၵိယမွာ သူတုိ႔ AstraZeneca ကုိ ထုိးေနရင္းတန္းလန္းနဲ႔ ဒီ Delta ဆုိတဲ့ေကာင္က ေပၚလာၿပီးေတာ့ ဒုကၡ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို ေပးခ်သြားတာ။ ဆုိေတာ့ ဒီ ႐ုရွား Vaccine သည္ ဒီ Delta ကုိ တကယ္ေရာ Effective ျဖစ္လားဆုိတာ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ထိ ဘယ္သူမွ မရွိပါဘူး။”

အဲဒီေတာ့ ဒီတခေါက္ ကာကြယ္ေဆးေတြ ေရာက္လာရင္ ဘယ္လိုဦးစားေပး အစီအစဥ္နဲ႔ ထုိးဖုိ႔ရွိတာကိုလည္း ေဒါက္တာခင္ခင္ႀကီးက အခုလိုေျပာပါတယ္။

“ကာကြယ္ေဆးကို ဘယ္သူေတြ ဦးစားေပး ထုိးႏွံမလဲ ဆုိတာကေတာ့ ဒါကေတာ့ ေသခ်ာ Vaccine Deployment Plan ေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မေန႔က က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးလည္း ေျပာထားပါတယ္။ အသက္ႀကီးတဲ့သူေတြ၊ ေနာက္ခံေရာဂါ ရွိတဲ့သူေတြ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္တဲ့သူေတြ၊ ေနာက္တခုက အမ်ားနဲ႔ဆက္သြယ္ၿပီး လုပ္ရတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္တဲ့သူေတြ၊ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း၊ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးဌာနမွာ လုပ္ေနတဲ့ က်မတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ေတြ၊ Volunteer ေတြ စသျဖင့္ ဒါေတြကုိ ထုိးေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကာကြယ္ေဆး ရရွိၿပီဆုိတာနဲ႔ အျမန္ဆုံး ထုိးႏွံဖုိ႔အတြက္ အစီအစဥ္ေတြကုိ ေသခ်ာေရးဆြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။”

တကယ္ေတာ့ အခုေရာက္မယ့္ ကာကြယ္ေဆးေတြက နည္းလြန္းေသးတာမို႔ ေရာဂါအျဖစ္မ်ားလာတဲ့ ျပည္သူေတြၾကား ပုိကာကြယ္ဖို႔ အေရးႀကီးေနၿပီး လူစုလူေဝးေရွာင္ဖို႔ အဓိကနဲ႔ က်န္းမာေရးလုပ္သားေတြ ကိုယ္တုိင္လည္း ကုိယ္စီ ဖုန္းနဲ႔ ေျဖၾကားေပးတာနဲ႔ ဝုိင္းကူေပးတာေတြ လုပ္ဖုိ႔ လုိေနၿပီလုိ႔ တုိက္တြန္းမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။

------------------------

(Unicode)

မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တရုတ်နဲ့ ရုရှားထုတ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေအပေါ် ကျွမ်းကျင်သူတွေအမြင်

ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ကူးစက်မှုတွေ တိုးလာနေချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မှာယူထားတဲ့ တရုတ်နဲ့ ရုရှားထုတ် ကာကွယ်ဆေးတွေက ဘယ်လောက်အထိ အထောက်အပံ့ ဖြစ်နိုင်မလဲ ဆိုတဲ့အပေါ် ကျွမ်းကျင်သူတွေကြား အမြင်အမျိုးမျိုး ရှိနေကြပါတယ်။ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့ တနိုင်ငံလုံးက မြို့နယ်ပေါင်း ၃၃၀ အနက် ၂၉၆ မြို့နယ်မှာ ကိုဗစ်ရောဂါပိုး ကူးစက်နေကြောင်း ပြောဆိုထားပြီး ရုရှားနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေးတွေလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို မကြာခင် ရောက်လာတော့မယ်လို့ သောကြာနေ့က နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းပွဲမှာ ပြောခဲ့တာပါ။ ကပ်ရောဂါ တတိယလှိုင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ရာမှာ ကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာန သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီး၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ Wyckoff Heights ဆေးရုံက ကူးစက်ရောဂါအထူးကု ဒေါက်တာဇေယျာသက်တို့ကို ကိုဝင်းမင်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်း တင်ပြထားပါတယ်။

ဗဟိုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးက အခုလိုစပြောပါတယ်။

“ဒီလထဲ ဒုတိယပတ်အကုန် တတိယပတ်လောက်မှာ တရုတ်နိုင်ငံက Sinovac ကာကွယ်ဆေး တသန်း ရောက်ဖို့ရှိတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီလထဲမှာပဲ နောက်ထပ် တသန်းလည်း တရုတ်နိုင်ငံက ကာကွယ်ဆေးပဲ ရောက်ရှိနိုင်ဖို့ ရှိပါတယ်။ ရုရှားကလည်း ကာကွယ်ဆေး နှစ်သန်း မှာယူထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် ရုရှားနိုင်ငံမှာလည်း ရောဂါဖြစ်ပွားမှု လက်ရှိမှာလည်း များနေဆဲ၊ ရုရှားနိုင်ငံမှာလည်း ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း အကန့်အသတ် ရှိပါတယ်။ အဲဒီအခါ နှစ်သန်းထဲက တချို့တော့၊ ပမာဏအနေနဲ့တော့ မများပါဘူး၊ မကြာမီ ရောက်လာဖို့ ရှိပါတယ်။ ရုရှားရဲ့ ကာကွယ်ဆေး ထိရောက်မှုကလည်း Vaccine Efficacy ကလည်း ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရှိပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ သူက WHO ရဲ့ အရေးပေါ် အသုံးပြုရမယ့် ဆေးစာရင်းထဲမှာ မပါပေမယ့်လို့ မကြာမီအချိန်အတွင်းမှာ ပါလာနိုင်ဖွယ် ရှိပါတယ်။ လက်ရှိ EU ရဲ့ ကာကွယ်ဆေးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက ကာကွယ်ဆေးတွေသည် အစွမ်းထက်ပါတယ်။”

ဒါပေမယ့် နယူးယောက်မြို့ Wyckoff Heights ဆေးရုံက ဒေါက်တာဇေယျာသက်က အခုလို ပြောဆိုပါတယ်။

“ရုရှား Vaccine က WHO ရဲ့ တရားဝင်သုံးနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ စာရင်းထဲမှာတော့ ထည့်မထားသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေ ရှိပါတယ်။ အများကြီးတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်နားလည်သလောက်ကတော့ ဘရာဇီးလ်မှာ သုံးတယ်၊ အာဂျင်တီးနားမှာ သုံးတယ်။ European Country တခုမှာ သုံးနေတယ်လို့ ပြောတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ တလအတွင်းမှာ အိန္ဒိယမှာ တော်တော်လေး သုံးခဲ့တယ်။ တခုပဲရှိတာက လက်ရှိ အိန္ဒိယမှာသုံးတဲ့ AstraZeneca နဲ့ Johnson & Johnson ပေါ့၊ သူတို့နဲ့ ပလက်ဖောင်း အတူတူပဲ။ Adenovirus ကို သုံးပြီးတော့ လုပ်ထားတာပေါ့။ Safety အရတော့ Safe ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆလို့ရမယ်။ တခုပဲရှိတာက သူက တရားဝင် ကမ္ဘာကို ချပြထားတဲ့ ဒေတာ (အချက်အလက်) တော့ မရှိဘူး။”

ဒီနေရာမှာ လက်ရှိ တကမ္ဘာလုံးကိုရော မြန်မာနိုင်ငံကိုပါ ပျံ့နှံ့နေပြီး ကိုဗစ်လှိုင်းတွေ စထန်လာစေတဲ့ အိန္ဒိယက မျိုးကွဲသစ်အတွက်ရော ဒီကာကွယ်ဆေးတွေ ဘယ်လိုရှိနိုင်ပါလဲလို့ မေးရာမှာ ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးက အခုလိုပြောပါတယ်။

“လက်ရှိ EU ရဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက ကာကွယ်ဆေးတွေသည် WHO ရဲ့ ပြောစကားအရ လက်ရှိ Delta ဗိုင်းရပ်စ်ကိုပါ ထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ပြင်းထန်စွာ နာမကျန်းဖြစ်မှု၊ ဆေးရုံတက်ရောက်ရမှုကနေပြီးတော့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ရုရှားက ကာကွယ်ဆေးသည်လည်း အာနိသင်ရှိမှုက ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ mRNA မှာ Pfizer ၉၅၊ Moderna ၉၄၊ စသဖြင့် ဒီလိုနဲ့ဆိုရင် မတိမ်းမယိမ်းလောက်ရှိနေတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။”

ဒီအပေါ် ဒေါက်တာဇေယျာသက်ကတော့ သံသယအများကြီးရှိတယ်လို့ ရှင်းပြပါတယ်။

“ဒီ Efficacy ကတော့ ဒီ Adenovirus ပလက်ဖောင်း ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် AstraZeneca နဲ့ Johnson & Johnson ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို မရောက်ဖြစ်လိုက်ပါဘူး။ ဆိုတော့ AstraZeneca အတိုင်းပဲ ရုရှားတွေကတော့၊ ကျနော်ကတော့ ပြောရ နည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့ဗျာ၊ တကယ့်ဒေတာ မရှိတော့။ ဒါပေမယ့် သူတို့ပြောတဲ့အရကတော့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ ပြောတယ်။ ကျနော်တော့ သိပ်တော့ မယုံပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Adenovirus ပိုးကြောင့် AstraZeneca မှာက တကယ့်ဒေတာ ရှိပါတယ်။ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ပတ်ဝန်းကျင်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း တရားဝင် သူတို့က တကမ္ဘာလုံးကို ချပြပြီးတော့ လက်ခံနိုင်သော ဂျာနယ်တွေ ဘာတွေထဲမှာ တခုမှ မလုပ်ခဲ့ဘူး။ တရုတ် Vaccine တောင်မှ လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါတောင်မှ တရုတ် Vaccine Efficacy က ဒီလောက်ကြီးထိ မဖြစ်လာဘူး။ တရုတ် Vaccine က Spike Protein ကို Targeted လုပ်တာ မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အခု လောလောလတ်လတ် အင်ဒိုနီးရှားမှာနဲ့တူတယ်၊ One of the Scientists (သိပ္ပံပညာရှင်တယောက်) က Caught COVID ကိုဗစ်ကူးခံရတယ်ပေါ့နော်၊ ကျနော်တို့ ထင်ရတာတော့ အခုချိန်မှာ Delta လို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ သေချာတဲ့တခုက ကျနော်တို့သိတာက AstraZeneca Vaccine က Delta ကို တော်တော်လေးကို Weak ဖြစ်ပါတယ်။ အခု အိန္ဒိယမှာ သူတို့ AstraZeneca ကို ထိုးနေရင်းတန်းလန်းနဲ့ ဒီ Delta ဆိုတဲ့ကောင်က ပေါ်လာပြီးတော့ ဒုက္ခ တော်တော်ကြီးကို ပေးချသွားတာ။ ဆိုတော့ ဒီ ရုရှား Vaccine သည် ဒီ Delta ကို တကယ်ရော Effective ဖြစ်လားဆိုတာ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး။”

အဲဒီတော့ ဒီတခေါက် ကာကွယ်ဆေးတွေ ရောက်လာရင် ဘယ်လိုဦးစားပေး အစီအစဉ်နဲ့ ထိုးဖို့ရှိတာကိုလည်း ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးက အခုလိုပြောပါတယ်။

“ကာကွယ်ဆေးကို ဘယ်သူတွေ ဦးစားပေး ထိုးနှံမလဲ ဆိုတာကတော့ ဒါကတော့ သေချာ Vaccine Deployment Plan တွေ လုပ်နေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မနေ့က ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလည်း ပြောထားပါတယ်။ အသက်ကြီးတဲ့သူတွေ၊ နောက်ခံရောဂါ ရှိတဲ့သူတွေ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေ၊ နောက်တခုက အများနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး လုပ်ရတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်တဲ့သူတွေ၊ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း၊ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးဌာနမှာ လုပ်နေတဲ့ ကျမတို့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေ၊ Volunteer တွေ စသဖြင့် ဒါတွေကို ထိုးပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကာကွယ်ဆေး ရရှိပြီဆိုတာနဲ့ အမြန်ဆုံး ထိုးနှံဖို့အတွက် အစီအစဉ်တွေကို သေချာရေးဆွဲပြီး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။”

တကယ်တော့ အခုရောက်မယ့် ကာကွယ်ဆေးတွေက နည်းလွန်းသေးတာမို့ ရောဂါအဖြစ်များလာတဲ့ ပြည်သူတွေကြား ပိုကာကွယ်ဖို့ အရေးကြီးနေပြီး လူစုလူဝေးရှောင်ဖို့ အဓိကနဲ့ ကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေ ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်စီ ဖုန်းနဲ့ ဖြေကြားပေးတာနဲ့ ဝိုင်းကူပေးတာတွေ လုပ်ဖို့ လိုနေပြီလို့ တိုက်တွန်းမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။