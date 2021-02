အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အေရးယူမႈ ျပည္သူေတြအေပၚ မသက္ေရာက္ေစဖို႔ ကုလ သတိေပး

(Zawgyi/Unicode)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္ဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္သြားခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈေတြ ခ်မွတ္မယ္ဆိုရင္ ေအာက္ေျခက လူထုကို ထိခိုက္တာမ်ဳိး မျဖစ္ေစမယ့္ ပစ္မွတ္ထား ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈမ်ဳိး ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢက ေသာၾကာေန႔မွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အေရးေပၚစည္းေ၀းပြဲအေၾကာင္းကိုေတာ့ ကိုေဇာ္၀င္းလႈိင္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က အာဏာသိမ္းလိုက္တဲ့ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အေမရိကန္အစိုးရက ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမယ့္အစီအစဥ္ေတြ ထုတ္ျပန္လိုက္အၿပီးမွာ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး Nada al-Nashif က ဂ်နီဗာၿမိဳ႕မွာ က်င္းပေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ညီလာခံမွာ အဲဒီလို ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈေတြ လုပ္ေဆာင္တာဟာ သင့္ေတာ္တဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေပမယ့္ အမ်ားျပည္သူကို ထိခိုက္ေစတာမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ဘူးဆိုတာကို လက္ေထာက္ လူ႔အခြင့္အေရးမဟာမင္းႀကီး Nada al-Nashif က ေျပာပါတယ္။

“ဒီလအေစာပိုင္း ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ အာဏာသိမ္းမႈဟာ ႏိုင္ငံအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္တခုၾကာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ရလဒ္ေတြကို ေနာက္ျပန္ဆြဲလိုက္တဲ့ ႀကီးမားတဲ့ ဆုတ္ယုတ္မႈ တခုပါပဲ။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေေတြ ခ်မွတ္တဲ့အခါ - ျပည္သူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြကိုသာ အေသအခ်ာ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလို မျဖစ္မွာ စိုးရိမ္ပါတယ္။ အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုပဲ ပစ္မွတ္ထား ဒဏ္ခတ္ရမွာပါ။”

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလိုက္တဲ့ကိစၥကို ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ ၿဗိတိန္နဲ႔ အီးယူ ဥေရာပသမဂၢတို႔က လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အေရးေပၚစည္းေ၀းပြဲ ေခၚယူျပဳလုပ္တဲ့ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕က စည္းေ၀းပြဲမွာ လက္ေထာက္ လူ႔အခြင့္အေရးမဟာမင္းႀကီးက အဲဒီလို ေျပာၾကားခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အေရးေပၚ စည္းေ၀းပြဲမွာ ထြက္ဆိုခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးစုံစမ္းေရးမွဴး Tom Andrew ကလည္း အခုခ်ိန္ဟာ ျမန္မာျပည္အတြက္ အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့အေျခအေနကို ေရာက္ေနေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့ပါတယ္။

"အခုခ်ိန္ဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၲရာယ္နဲ႔ ၾကံဳေနရတဲ့အခ်ိန္ပါ။ က်ေနာ္တိုအားလံုး အတြက္လည္း သိပ္ကို အေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပည္သူေတြက ခိုင္မာတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ရဲစြမ္းသတိၱေတြ ျပခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သလို၊ က်ေနာ္တို႔ကလည္း သူတို႔နဲ႔အတူ သူတို႔ တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ စံတန္ဖိုးေတြကို ေထာက္ခံ အားေပးၾကရေအာင္ပါ။ ဒီစံတန္ဖိုးေတြ၊ ဒီကေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သိမ္းယူခံလိုက္ရတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ဆိုတာဟာ ဒီအဖြဲ႔ႀကီး ဖြဲ႔စည္းထားရျခင္းရဲ႕ အဓိက အေျခခံအုတ္ျမစ္ပါ။”

ဂ်နီဗာၿမိဳ႕မွာ ရွိတဲ့ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သူကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းဝိုင္းအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ တုံ႔ျပန္မႈမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ဒီ အေရးေပၚ စည္းေ၀းပြဲမွာ ေခ်ပ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ျမန္မာႏိ္ုင္ငံဟာ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔အတူ အင္မတန္သိမ္ေမြ႔တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအတြင္း အစပ်ိဳးခါစ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ရပ္တန္႔မသြားေစလိုပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနမွန္ကို နားလည္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံက အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အပါအ၀င္ ထိပ္တန္း တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈေတြ လုပ္ေဆာင္မယ့္အေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ Joe Biden က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ အထူးမိန္႔ခြန္းတရပ္ ေျပာၾကား ေၾကညာခဲ့ၿပီး အေမရိကန္မွာရွိတဲ့ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အာဏာသိမ္းမႈအတြက္ ပစ္မွတ္ထားအေရးယူမယ္႔ လူပုုဂၢိဳလ္ နဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြစာရင္းကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရးဌာနက သမၼတရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔နဲ႔အညီ ထုတ္ျပန္လိုက္တာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူပုုဂၢိဳလ္ (၁၀) ဦးနဲ႔ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ၃ ခုတို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။

အေရးယူခံရမယ္႔ ပုဂၢိဳလ္ေတြကေတာ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္း၊ ဒုတိယ သမၼတ ျဖစ္တဲ့ အၿငိမ္းစား ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြ၊ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္ဝင္း၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးထြဋ္၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမတ္ထြန္းဦး၊ ေရတပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲဝင္းဦးနဲ႔ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္လင္းေဒြးတို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး အေရးယူခံရမယ့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္း ၃ ခုကေတာ့ Myanmar Ruby Enterprise ၊ Myanmar Imperial Jade Co. , LTD. နဲ႔ Cancri (Gems and Jewelry) Co. LTD. တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

.............

အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို အရေးယူမှု ပြည်သူတွေအပေါ် မသက်ရောက်စေဖို့ ကုလ သတိပေး

(Unicode)

မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်ဏာသိမ်းမှု ဖြစ်သွားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေ ချမှတ်မယ်ဆိုရင် အောက်ခြေက လူထုကို ထိခိုက်တာမျိုး မဖြစ်စေမယ့် ပစ်မှတ်ထား ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှုမျိုး ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက သောကြာနေ့မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့က ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျနီဗာမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အရေးပေါ်စည်းဝေးပွဲအကြောင်းကိုတော့ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။

ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့က အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကို အမေရိကန်အစိုးရက ဒဏ်ခတ် အရေးယူမယ့်အစီအစဉ်တွေ ထုတ်ပြန်လိုက်အပြီးမှာ ကုလသမဂ္ဂ လက်ထောက် လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီး Nada al-Nashif က ဂျနီဗာမြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ ညီလာခံမှာ အဲဒီလို ပြောကြားလိုက်တာပါ။

အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ် ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုတွေ လုပ်ဆောင်တာဟာ သင့်တော်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ပေမယ့် အများပြည်သူကို ထိခိုက်စေတာမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာကို လက်ထောက် လူ့အခွင့်အရေးမဟာမင်းကြီး Nada al-Nashif က ပြောပါတယ်။

“ဒီလအစောပိုင်း မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ အာဏာသိမ်းမှုဟာ နိုင်ငံအတွက် ဆယ်စုနှစ်တခုကြာ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကြိုးပမ်းမှု ရလဒ်တွေကို နောက်ပြန်ဆွဲလိုက်တဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဆုတ်ယုတ်မှု တခုပါပဲ။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုေတွေ ချမှတ်တဲ့အခါ - ပြည်သူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်တဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသာ အသေအချာ ပစ်မှတ်ထားတဲ့ ဒဏ်ခတ်မှုမျိုး ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို မဖြစ်မှာ စိုးရိမ်ပါတယ်။ အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲ ပစ်မှတ်ထား ဒဏ်ခတ်ရမှာပါ။”

မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ကိစ္စကို ဆွေးနွေးဖို့အတွက် ဗြိတိန်နဲ့ အီးယူ ဥရောပသမဂ္ဂတို့က လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အရေးပေါ်စည်းဝေးပွဲ ခေါ်ယူပြုလုပ်တဲ့ ဂျနီဗာမြို့က စည်းဝေးပွဲမှာ လက်ထောက် လူ့အခွင့်အရေးမဟာမင်းကြီးက အဲဒီလို ပြောကြားခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အရေးပေါ် စည်းဝေးပွဲမှာ ထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးစုံစမ်းရေးမှူး Tom Andrew ကလည်း အခုချိန်ဟာ မြန်မာပြည်အတွက် အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေကို ရောက်နေကြောင်း ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။

"အခုချိန်ဟာ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု အန္တရာယ်နဲ့ ကြုံနေရတဲ့အချိန်ပါ။ ကျနော်တိုအားလုံး အတွက်လည်း သိပ်ကို အရေးကြီးတဲ့အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ မြန်မာပြည်သူတွေက ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိတွေ ပြခဲ့ကြပြီးဖြစ်သလို၊ ကျနော်တို့ကလည်း သူတို့နဲ့အတူ သူတို့ တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ စံတန်ဖိုးတွေကို ထောက်ခံ အားပေးကြရအောင်ပါ။ ဒီစံတန်ဖိုးတွေ၊ ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိမ်းယူခံလိုက်ရတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေ ဆိုတာဟာ ဒီအဖွဲ့ကြီး ဖွဲ့စည်းထားရခြင်းရဲ့ အဓိက အခြေခံအုတ်မြစ်ပါ။”

ဂျနီဗာမြို့မှာ ရှိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်သူကတော့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုမျိုး လုပ်ဆောင်ကြဖို့ ဒီ အရေးပေါ် စည်းဝေးပွဲမှာ ချေပ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

“မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အတူ အင်မတန်သိမ်မွေ့တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖော်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအတွင်း အစပျိုးခါစ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ရပ်တန့်မသွားစေလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့် လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေမှန်ကို နားလည်ပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း နဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။”

မြန်မာနိုင်ငံက အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင် ထိပ်တန်း တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကို ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှုတွေ လုပ်ဆောင်မယ့်အကြောင်း အမေရိကန်သမ္မတ Joe Biden က ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ အထူးမိန့်ခွန်းတရပ် ပြောကြား ကြေညာခဲ့ပြီး အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်ထားမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အာဏာသိမ်းမှုအတွက် ပစ်မှတ်ထားအရေးယူမယ့် လူပုဂ္ဂိုလ် နဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေစာရင်းကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာရေးဌာနက သမ္မတရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်နဲ့အညီ ထုတ်ပြန်လိုက်တာမှာ မြန်မာနိုင်ငံက လူပုဂ္ဂိုလ် (၁၀) ဦးနဲ့ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၃ ခုတို့ ပါဝင်ပါတယ်။

အရေးယူခံရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၊ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ဒုတိယ သမ္မတ ဖြစ်တဲ့ အငြိမ်းစား ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေ၊ ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိန်ဝင်း၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြတ်ထွန်းဦး၊ ရေတပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲဝင်းဦးနဲ့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်လင်းဒွေးတို့ ဖြစ်ကြပြီး အရေးယူခံရမယ့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း ၃ ခုကတော့ Myanmar Ruby Enterprise ၊ Myanmar Imperial Jade Co. , LTD. နဲ့ Cancri (Gems and Jewelry) Co. LTD. တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။