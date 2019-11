Baghdadi ေသဆုံးၿပီးေနာက္ IS ေတြ အီရတ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ေသာင္းက်န္း

IS ေခါင္းေဆာင္ Baghadadi ေသဆုံး ၿပီးတဲ့ေနာက္ အီရတ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ IS တို႔ရဲ႕အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္ေတြ ပိုမ်ားလာေနပါတယ္။ ျပန္ေပးဆြဲတာ အရပ္သားေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပား အိုးအိမ္စြန႔္ ထြက္ေျပးသြားၾကတယ္လို႔ ေဒသခံေတြကဆိုၾကပါတယ္။ Dilshad Anwar ေပးပို႔ထားတာကို ဦးေက်ာ္ဇံသာ ေျပာျပထားပါတယ္။



Jawad ဟာ Iraq ေျမာက္ပိုင္းမွာ တသက္လုံး ေနလာခဲ့တဲ့ ႐ြာသားတဦးျဖစ္ၿပီး IS တို႔ကိုခုခံဖို႔ ေဒသခံ႐ြာသားတခ်ိဳ႕နဲ႔ အေပ်ာ္ထမ္း တပ္စိပ္ေလးတခု ဖြဲ႕စည္းထားသူျဖစ္ပါတယ္။



ၿပီးခဲ့တဲ့ သီးတင္း၂ ပတ္ေက်ာ္က အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္ IS ေခါင္းေဆာင္တဦး သူတို႔႐ြာနားမွာ အသတ္ခံသြားရၿပီး ကတည္းက IS တို႔ဟာ သူနဲ႔ သူတို႔႐ြာသားေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး လက္စားေခ်ဖို႔ တကဲကဲ လုပ္လာၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။



" မၾကာေသးခင္က က်ေနာ့္ဆီကို လူတေယာက္ဖုန္းဆက္ၿပီး IS စစ္သားတေယာက္ကို မင္းတို႔ သတ္ပစ္လိုက္ၾကတယ္။ ငါတို႔ ဘယ္ေလာက္ ေသြးစည္းညီၫြတ္တယ္ဆိုတာ မင္းတို႔သိမယ္ လို႔ ေျပာေတာ့ က်ေနာ့္မိသားစုအတြက္ စိုးရိမ္မိပါတယ္။ သူတို႔ကို တိုက္ေနတဲ့ Peshmerga တပ္ဖြဲ႕ေတြလဲ ေဒသတြင္းမွာ ရွိၾကေတာ့တာမဟုတ္ပါဘူး။"



အဲဒီေဒသဟာ တရားဝင္အားျဖင့္ အီရတ္နဲ႔ ေဒသခံ ကာ့ဒ္ တပ္ဖြဲ႕ Peshmerga ေတြရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာရွိေနတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ညဘက္ေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လြတ္ကင္းတဲ့ေနရာေတြကို IS ေတြ ဝင္တိုက္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႐ြာသားေတြ အမ်ားအျပား ထြတ္ေျပးၾကရပါတယ္။



ၿပီးခဲ့တဲ့လက IS ေခါင္းေဆာင္ Abu Bakr al- Baghadadi အေမရိကန္ စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားၿပီးကတည္းက IS တို႔ရဲ႕ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ပိုမ်ားလာတယ္လို႔ အီရတ္ ေဒသခံ အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။ ဗိုလ္မႉး Simko Ali ဟာ ကာ့ဒ္ လုံၿခဳံေရးအရာရွိတေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။



" IS တို႔ဟာ Baghdadi မေသခင္ကေရာ ေသၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာပါ ဒီေဒသအတြင္း ရွိေနၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အေရအတြက္ သိပ္မမ်ားပါဘူး။ အခုေတာ့ သူတို႔အေရအတြက္ အဆမတန္ မ်ားလာပါတယ္။"



IS တို႔ဟာ အဲဒီမွာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေတြ ဗုံးေတြေထာင္တဲ့အျပင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းတာ ျပန္ေပးဆြဲၿပီး ေငြနဲ႔လာေ႐ြးခိုင္းတာေတြကို လဲ လုပ္လာၾကပါတယ္။



သူတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ျငင္းဆန္တဲ့ သူေတြကို ဖမ္းဆီးတယ္လို႔လည္း ေဒသခံအရာရွိ Mohamed Omar ကဆိုပါတယ္။



" Tozkhormato နဲ႔ Hamreen ေတာင္တန္းအနားမွာ IS တို႔ အက်ဥ္းေထာင္ ၂ ခု တည္ေဆာက္ထားတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းေတြ ရထားပါတယ္။"



ေဒသခံ အရာရွိေတြကေတာ့ ေဒသတြင္း အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ပေပ်ာက္သြားေအာင္ အီရတ္ နဲ႔ ကာ့ဒ္တို႔ ပိုမိုပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကေၾကာင္းပါ။

(Unicode)

Baghdadi သေဆုံးပြီးနောက် IS တွေ အီရတ်မြောက်ပိုင်းမှာ သောင်းကျန်း



IS ခေါင်းဆောင် Baghadadi သေဆုံး ပြီးတဲ့နောက် အီရတ်မြောက်ပိုင်းမှာ IS တို့ရဲ့အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်တွေ ပိုများလာနေပါတယ်။ ပြန်ပေးဆွဲတာ အရပ်သားတွေကို ခြိမ်းခြောက်တာတွေ ရှိနေတာကြောင့် လူအများအပြား အိုးအိမ်စွန့် ထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ Dilshad Anwar ပေးပို့ထားတာကို ဦးကျော်ဇံသာ ပြောပြထားပါတယ်။



Jawad ဟာ Iraq မြောက်ပိုင်းမှာ တသက်လုံး နေလာခဲ့တဲ့ ရွာသားတဦးဖြစ်ပြီး IS တို့ကိုခုခံဖို့ ဒေသခံရွာသားတချို့နဲ့ အပျော်ထမ်း တပ်စိပ်လေးတခု ဖွဲ့စည်းထားသူဖြစ်ပါတယ်။



ပြီးခဲ့တဲ့ သီးတင်း၂ ပတ်ကျော်က အစ္စလာမ္မစ် အစွန်းရောက် IS ခေါင်းဆောင်တဦး သူတို့ရွာနားမှာ အသတ်ခံသွားရပြီး ကတည်းက IS တို့ဟာ သူနဲ့ သူတို့ရွာသားတွေကို ခြိမ်းခြောက်ပြီး လက်စားချေဖို့ တကဲကဲ လုပ်လာကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။



" မကြာသေးခင်က ကျနော့်ဆီကို လူတယောက်ဖုန်းဆက်ပြီး IS စစ်သားတယောက်ကို မင်းတို့ သတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ ငါတို့ ဘယ်လောက် သွေးစည်းညီညွတ်တယ်ဆိုတာ မင်းတို့သိမယ် လို့ ပြောတော့ ကျနော့်မိသားစုအတွက် စိုးရိမ်မိပါတယ်။ သူတို့ကို တိုက်နေတဲ့ Peshmerga တပ်ဖွဲ့တွေလဲ ဒေသတွင်းမှာ ရှိကြတော့တာမဟုတ်ပါဘူး။"



အဲဒီဒေသဟာ တရားဝင်အားဖြင့် အီရတ်နဲ့ ဒေသခံ ကာ့ဒ် တပ်ဖွဲ့ Peshmerga တွေရဲ့ ထိန်းချုပ်မှု အောက်မှာရှိနေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ညဘက်တွေမှာ အုပ်ချုပ်မှု လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေကို IS တွေ ဝင်တိုက်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရွာသားတွေ အများအပြား ထွတ်ပြေးကြရပါတယ်။



ပြီးခဲ့တဲ့လက IS ခေါင်းဆောင် Abu Bakr al- Baghadadi အမေရိကန် စစ်ဆင်ရေးကြောင့် သေဆုံးသွားပြီးကတည်းက IS တို့ရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ပိုများလာတယ်လို့ အီရတ် ဒေသခံ အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။ ဗိုလ်မှူး Simko Ali ဟာ ကာ့ဒ် လုံခြုံရေးအရာရှိတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။



" IS တို့ဟာ Baghdadi မသေခင်ကရော သေပြီးတဲ့ နောက်မှာပါ ဒီဒေသအတွင်း ရှိနေကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အရေအတွက် သိပ်မများပါဘူး။ အခုတော့ သူတို့အရေအတွက် အဆမတန် များလာပါတယ်။"



IS တို့ဟာ အဲဒီမှာ မြေမြှုပ်မိုင်းတွေ ဗုံးတွေထောင်တဲ့အပြင် ခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်းတာ ပြန်ပေးဆွဲပြီး ငွေနဲ့လာရွေးခိုင်းတာတွေကို လဲ လုပ်လာကြပါတယ်။



သူတို့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ငြင်းဆန်တဲ့ သူတွေကို ဖမ်းဆီးတယ်လို့လည်း ဒေသခံအရာရှိ Mohamed Omar ကဆိုပါတယ်။



" Tozkhormato နဲ့ Hamreen တောင်တန်းအနားမှာ IS တို့ အကျဉ်းထောင် ၂ ခု တည်ဆောက်ထားတယ်လို့ ကျနော်တို့ ထောက်လှမ်းရေးသတင်းတွေ ရထားပါတယ်။"



ဒေသခံ အရာရှိတွေကတော့ ဒေသတွင်း အကြမ်းဖက် ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ပပျောက်သွားအောင် အီရတ် နဲ့ ကာ့ဒ်တို့ ပိုမိုပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရေး အတွက် ကြိုးပမ်းနေကြကြောင်းပါ။