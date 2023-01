စစ္အာဏာသိမ္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ၃ ရက္ဆက္တိုက္ ဆုေတာင္းၾကဖို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးေတာင္းဆို

ခရစ္ယာန္ေတြနဲ႔ ဘုရားေက်ာင္းေတြကို စစ္ေကာင္စီရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈ မၾကာမီက ျမင့္တက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ၂ ႏွစ္ျပည့္ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၃ ရက္ ဆက္တိုက္ ဆုေတာင္းၾကဖို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

စစ်အာဏာသိမ်း ၂ နှစ်ပြည့် မြန်မာပြည်အတွက် ၃ ရက်ဆက်တိုက် ဆုတောင်းကြဖို့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးတောင်းဆို

ခရစ်ယာန်တွေနဲ့ ဘုရားကျောင်းတွေကို စစ်ကောင်စီရဲ့ တိုက်ခိုက်မှု မကြာမီက မြင့်တက်လာပြီးတဲ့နောက် စစ်အာဏာသိမ်းမှု ၂ နှစ်ပြည့် မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ၃ ရက် ဆက်တိုက် ဆုတောင်းကြဖို့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။

ဒီဆုတောင်းပွဲကို ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး တည်ထောင်ထားတဲ့ "လိုအပ်တဲ့ ဘုရားကျောင်းတွေကို ကူညီပေးရေး" Aid to the Church in Need (ACN) အဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြီး ခရစ်ယာန်များ သွေးစည်းညီညွတ်ရေး ဆုတောင်းပွဲတစ်ရပ်ကို ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့ သုံးရက် ဆုတောင်းပွဲကို ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီ လ ၃၀ ကနေ စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

“ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှာ နှစ်နှစ်ပြည့်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံက ကြေကွဲစရာ ဖြစ်ရပ်တွေကို ရပ်တန့်ပေးနိုင်တဲ့ နှလုံးသားတွေ နိုးထလာအောင် ဘုရားသခင်ကို ကျွန်တော်တို့ ဆုတောင်း တောင်းဆိုကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ACN အဖွဲ့ ရဲ့ အလုပ်အမှုဆောင် အရာရှိ Thomas Heine-Geldern က ပြောပါတယ်။

စစ်ကြောင့် ထွက်ပြေးနေကြရတဲ့ ကလေးတွေ၊ အမျိုးသမီးတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ မကျန်းမာကြတဲ့သူတွေ အပါအဝင် အိုးအိမ် စွန့်ခွါ ထွက်ပြေးသွားကြရတဲ့ သူတွေအားလုံး အတွက်လည်း ဆုတောင်းကြမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာThomas Heine-Geldern က ပြောထားပါတယ်။ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေတာတွေရပ်ပြီး၊ ဆွေးနွေးပွဲကို ပြန်သွားကြဖို့အတွက် ဆုတောင်းကြပါစို့ လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်က ချမ်းသာရွာမှာ လူနေအိမ်ခြေ ၅၀၀ နဲ့အတူ နှစ် ၁၀၀ သက်တမ်းရှိ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း ပြာကျသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက သူ့ အတွေးတွေဟာ နာကျင်စွာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေပါတယ်လို့ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့က ဆုတောင်းပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အာဏာသိမ်း ၂ နှစ် ပြည့် အာဏာရှင် ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ပွဲတစ်ရပ်ကို အီတလီနိုင်ငံ ပါးမားလ်မြို့မှာလည်း ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက် က ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီပွဲ ကို လွှတ်တော်အမတ် Albertina Soliani ၊ မြို့တော်ဝန် Michele Guerra နဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ အကြီးအကဲတွေ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေ၊ ပါးမားတက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခတွေ၊ အထက်တန်းကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာဥက္ကဋ္ဌနဲ့ အီတလီရောက်မြန်မာတွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။