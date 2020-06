ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြ အိမ္ျပန္ပါရေစလို႔ ဒုကၡသည္မ်ားေန႔မွာ ေတာင္းဆို

(Zawgyi / Unicode)

ကမာၻ႔ဒုကၡသည္မ်ားေန႔မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြက "အခမ္းအနားပြဲေတြ မက်င္းပလိုဘူး၊ အိမ္ကိုပဲျပန္ပါရေစ" ဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ေတာင္းဆိုတဲ့အေၾကာင္း မဆုမြန္က စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ဒီကေန႔ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ဟာ ကမာၻ႔ဒုကၡသည္မ်ားေန႔ World Refugee Day ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုကၡသည္မ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ဒုကၡသည္ေတြအေရး ေတာင္းဆိုတာေတြ၊ အခမ္းအနားက်င္းပတာ၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာ၊ သ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္ သတင္းထုတ္ျပန္တာေတြ ႏုိင္ငံတကာမွာ လုပ္ေဆာင္ၾကေပမယ့္လို႔ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး ဒုကၡသည္စခန္းလို႔ တင္စားေခၚေဝၚၾကတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္စခန္းေတြထဲက ဒုကၡသည္ေတြကေတာ့ "On World Refugee Day, We Do Not Want to Celebrated, We Want to Go Home” ကမာၻ႔ဒုကၡသည္မ်ားေန႔မွာ က်ေနာ္ က်မတို႔ ဘာအခမ္းအနားေတြမွ မက်င္းပလိုဘူး၊ ကိုယ့္အိမ္ကိုပဲ ျပန္ပါရေစဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ေတာင္းဆိုလိုက္ၾကပါတယ္။

သူတို႔လိုလားခ်က္ကိုေတာ့ ဒီေၾကညာခ်က္ကို ဦးေဆာင္ထုတ္ျပန္သူ ARSPH ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္က ႐ုိဟင္ဂ်ာအဖဲြ႔အစည္းရဲ႕ ဥကၠ႒ ဦး Mohib Ullah က ဗီြအိုေအကို ေျပာျပပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ဒီ Refugee Day Celebration ကို မလုပ္ခ်င္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ကိုယ့္ေဒသ ကိုယ့္ေျမကိုပဲ ျပန္ခ်င္ၾကတယ္လို႔ ေခါင္းစဥ္ထုိးထားတယ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာအစိုးရက ဂ်ီနီဗာကြန္ဗန္းရွင္းမွာ လက္မွတ္ထိုးထားတယ္။ Genocide ကို Protection လုပ္မယ္၊ Action လုပ္မယ္ဆိုၿပီး အဲ့ဒီ့မွာ လက္မွတ္ထိုးထားတယ္။ အဲ့သလို လက္မွတ္ထိုးထားသလို အခု က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ေပးပါဆိုၿပီး ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ အိမ္ကိုပဲ ျပန္ခ်င္ၾကတယ္။ အိမ္ကိုပဲ ျပန္ေခၚပါ။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးနဲ႔အညီ သြားလာခြင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ အဲ့ဒါေတြေပးပါ။ က်ေနာ္တို႔ကို အိမ္ျပန္ခြင့္ေပးပါ။

“ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို ေျပာတာက က်ေနာ္တို႔ Celebration မလုပ္ခ်င္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ အိမ္ကိုပဲ ျပန္ခ်င္ၾကတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ စုေပါင္းၿပီးေတာ့ အိမ္ကိုျပန္သြားႏုိင္ေအာင္ ျမန္မာအစိုးရကို ေျပာေပးပါဆိုၿပီး ေတာင္းဆိုထားတယ္။ ေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ Education က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ကေလးေတြ ဒီမွာ ပညာေရး အေျခခံအခြင့္အေရး Secondary ပညာေရး သင္ၾကားႏုိင္ခြင့္ လုပ္ေပးပါဆိုၿပီး ဒီေန႔ ဇြန္လ ၂၀ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ထားတာပါ။”

ရခိုင္ျပည္နယ္ တမန္းသားေက်းရြာအုပ္စု အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းဆရာလုပ္ခဲ့တဲ့ ကုတုပေလာင္ ဒုကၡသည္စခန္း အမွတ္ ၇ မွာ ေနထိုင္သူ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ ကိုကာေမလ္ကလည္း အခုလိုေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ အဓိက ကိုယ့္ႏုိင္ငံကိုပဲ ကိုယ္ျပန္ခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကိုပဲ ကိုယ္ျပန္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဆံုး႐ံႈးသြားခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ျပန္ရခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ကမာၻ႔လူသားေတြထဲက ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတာလည္း လူသားျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကို လူသားတမ်ိဳးလို႔ ထင္ျမင္ယူဆၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး စသည့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးေတြကို က်ေနာ္တို႔ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔လည္း ဘိုးဘြားဘီဘင္ကပင္ အစဥ္တစိုက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေနထိုင္လာတဲ့သူေတြပါ။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ တဖက္တလမ္းကေန က်ေနာ္တို႔လည္း ကူညီေပးခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံကိုလည္း အမ်ားႀကီး ဖြ႔ံၿဖိဳးေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးေတြကို ျပန္ၿပီး ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါလို႔ အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္ခ်င္ပါတယ္။ ဒုကၡေတြနဲ႔ ခံေနရလို႔ က်ေနာ္တို႔မွာ ဒုကၡသည္ဘဝ ျဖစ္ေနၾကရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ဒီဒုကၡသည္ဘဝမွာ မေနခ်င္ေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ အိမ္ကိုပဲ ျပန္ခ်င္ပါတယ္။”

႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အသံုးကို လက္ခံမထားတဲ့ ျမန္မာအစိုးရဘက္ကေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ တိမ္းေရွာင္သြားၾကတဲ့ ဒီ သိန္းခ်ီတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ရင္းျပန္လာႏုိင္ေရး ကုလသမဂၢ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရတို႔နဲ႔ သေဘာတူညီမႈေတြ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ျပန္လည္လက္ခံေရး ပူးေပါင္းလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ေျပာထားပါတယ္။

