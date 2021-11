ကန္သတင္းသမား Danny Fenster ကို အမႈစြဲဆိုမႈ လြဲမွားေနတယ္လို႔ ေရွ႕ေနေျပာဆို

(Zawgyi / Unicode)

ကန်သတင်းသမား Danny Fenster ကို အမှုစွဲဆိုမှု လွဲမှားနေတယ်လို့ ရှေ့နေပြောဆို

မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အမေရိကန် သတင်းစာဆရာ Danny Fenster ရဲ့အမှု တရားလိုဘက်က တင်သွင်းတဲ့ အချက်အလက်မှာ သူ တကယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ နေရာနဲ့ လွဲနေတယ်လို့ သူ့ရဲ့ရှေ့နေက အေပီသတင်းဌာနကို ပြောပါတယ်။ Danny Fenster ကို Myanmar Now သတင်းဌာနနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဖမ်းဆီး တရားစွဲဆိုထားတာပါ။

Myanmar Now သတင်းဌာနရဲ့ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း၊ Myanmar Now ရဲ့ အယ်ဒီတာစာရင်းမှာ Fenster နာမည် ပါရှိကြောင်း၊ လိုင်စင်သက်တမ်းဟာ ၂၀၁၅ ကနေ ၂၀၂၅ အထိဖြစ်ကြောင်း၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ စာမှာ ပါရှိတယ်လို့ ရဲအရာရှိတွေ အပါအဝင် တရားလိုပြ သက်သေတွေက သောကြာနေ့မှာ ထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့ အေပီသတင်းက ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သတင်းထောက် Danny Fenster ဖမ်းဆီးခံရချိန်မှာ သူဟာ အဲဒီ Myanmar Now သတင်းမှာ မလုပ်ကိုင်တော့ဘူးလို့ သူ့ရှေ့နေတွေဘက်က ပြန်လျှောက်ထားကြပါတယ်။

တကယ်တော့ Fenster ဖမ်းဆီးခံရချိန်မှာ Frontier Myanmar ကို စီမံခန့်ခွဲမှု အယ်ဒီတာအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ အလုပ်လုပ်ခဲ့တာ ၇ လထက်မနည်း ရှိခဲ့ပါပြီ။ Frontier Myanmar ဟာ အွန်လိုင်းသတင်းဌာန ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မှာ အခြေစိုက်ပါတယ်။

သူ့မိသားစုရှိရာ အမေရိကန်နိုင်ငံက ဒက်ထရိုက်မြို့ကို ပြန်ဖို့ ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေယာဉ်ကွင်းမှာ မေလ ၂၄ ရက်နေ့က အဖမ်းခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။

သတင်းမှားတွေနဲ့ ဆူပူမှုဖြစ်စေတဲ့ သတင်းတွေကို ဖြန့်ချိတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ သူ့ကို တရားစွဲဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ရင် ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် သင့်နိုင်ပါတယ်။ တရားမဝင် အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဆက်သွယ်တာကို တားမြစ်တဲ့ မတရားသင်း ဥပဒေနဲ့လည်း စွဲဆိုထားပြန်သေးတာမို့ ဒီအမှုနဲ့လည်း ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ကနေ ၃ နှစ်အထိ ချနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၆ လကနေ ၅ နှစ်အထိ အပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ ဗီဇာအမှုပါ ဒီအပတ်မှာ ထပ်စွဲဆိုထားပြန်ပါတယ်။