Zawgyi

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး အကူညီေပးေရးဆိုင္ရာ ကန္ဥပေဒမူၾကမ္းျပင္ဆင္မႈအေပၚ အျမင္တခ်ိဳ႕



အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီကုိပုိမုိဖိအားေပး ႏုိင္ဖုိ့နဲ့ ဒီမုိကေရစီလွုပ္ရွားမွုနဲ့ ဒီမုိကေရစီအဖဲြ့အစည္းေတြကိုတရား၀င္ကူညီအား ေပးႏုိင္ဖုိ့ လႊတ္ေတာ္မွာလူကုိယ္တုိင္တုိက္ရုိက္တင္ျပခြင့္ေတြရရွိမယ့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ တရပ္ကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန့ကအထက္လႊတ္ေတာ္မွာ အျပည္ျပုလိုက္ပါတယ္။ဒီကိစၥနဲ့ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအေရးေဆာင္ရြက္ေနသူေတြရဲ့ အျမင္သုံးသပ္ခ်က္တခ်ိဳ့ကုိ ကုိေဇာ္မုိးေက်ာ္က စုစည္းတင္ျပေပးပါမယ္။

###

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးကုိ တရား၀င္ထိထိေရာက္ေရာက္ကူညီႏုိင္ဖုိ့ တုိးခ်ဲ့ျပင္ဆင္လုိက္တဲ့ မူၾကမ္းတရပ္ကုိ အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန့မွာ အတည္ျပု လိုက္ပါတယ္။ အေမရိကန္အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ Mitch McConnell ကဦးေဆာင္ၿပီး NDAA လုိ့အတုိေကာက္ေခၚတဲ့ အေမရိကန္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္ဥပေဒမွာ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းခ်က္တခ်ိဳ့ကုိ တင္သြင္းခဲ့တာပါ။ ဒီဥပေဒဟာ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပဌာန္းထားတဲ့ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ့ အသုံးစားရိတ္ဆုိင္တဲ့ဥေပဒျဖစ္ ပါတယ္။ဒီျပင္ဆင္မွုမူၾကမ္းကုိ သမတ Joe Biden ကလက္မွတ္ထုိးရင္ ဥပေဒျဖစ္လာ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီျပင္ဆင္ခ်က္အရ ျမန္မာစစ္ေကာင္စီကုိပုိမုိထိေရာက္တဲ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္မွုေတြလုပ္ဖုိ့နဲ့၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရကုိဆန့္က်င္ေနတဲ့ အဖဲြ့အစည္းေတြကိုတရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳကူညီႏုိင္ဖုိ့ အေမရိကန္အစိုးရထိပ္ပုိင္းအရာရွိေတြအေနနဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာတင္သြင္းခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ အတည္ျပုလုိက္တာနဲ့ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ့အေရးကုိတစုိက္မတ္မတ္ လုိက္ပါေဆာင္ေပးေနတဲ့ Campaign for a New Myanmar ျမန္မာျပည္သစ္အတြက္ လွုပ္ရွားမွုအဖဲြ့နဲ့ ျမန္မာျပည္အေရးပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအေမရိကန္အဖဲြ့မွ Mike Hack ကအခုလုိေျပာပါတယ္။

Act:

“ၿပီးခဲ့တဲ့ေန့က ျပင္ဆင္အတည္ျပုခဲ့တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းအရ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္မွုေတြ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ့ပတ္သက္လုိ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိလႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပခြင့္ရမွာပါ။ ဒီလုိတင္ျပတာေတြကုိ လႊတ္ေတာ္ ကစီစစ္ၿပီး၊ ျမန္မာျပည္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ လုပ္ေဆာင္ရမွာေတြကုိ ျပဌာန္းညႊန္ၾကားႏုိင္မွာျဖစ္ ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာစာနဲ့ေရးအစီရင္ခံတာမ်ိဳးတင္မကဘဲ။ လူကုိယ္တုိင္ပါ အေမးအေျဖလုပ္ထြက္ဆုိခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Mitch MaConnel လုိရစ္ပတ္ဘလစ္ကန္ ေခါင္းေဆာင္နဲ့အတူဒီမုိကရက္ပါတီနဲ့ပါပူးတဲြၿပီး လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ပုိမုိအားေကာင္းလာပါတယ္။”

ဒီျပင္ဆငျ္ပဌာန္းခ်က္အတည္ျပုလုိက္တာနဲ့ပတ္သက္ၿပီး ခ်င္းအမ်ိဳးသားအမ်ားစုပါ၀င္တဲ့ ေနာက္ထပ္ျမန္မာအေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အဖဲြ့တဖဲြ့ျဖစ္တဲ့ Peace and Justice Committee for Burma ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့တရားမွ်တေရးေကာ္မတီရဲ့အတြင္းေရးမွုးျဖစ္တဲ့ ကုိဆလုိင္း ဟင္နရီ ဘန္ေက်းလ်ံကုိေမးၾကည္ပါတယ္။

“ဆီနိတ္တာ Mitch McConnel ရဲ့ရုံးရဲသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကေတာ့ အေတာ္ေလးအားရစရာ ေကာင္းတယ္၊ က်ေနာ္တို့ေျပာရမွာျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ဒီအာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုကုိ Accountable ေပါ့ေနာ္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖုိ့နဲ့ ၿပီးေတာ့မွဒီ NUG အစုိးရေပါ့၊ NUG အစုိးရကုိလည္း အသိအမွတ္ျပုဖုိ့ ဆုိတဲ့အရာေတြလည္းပါတယ္။ အဲဒိေတာ့ဒီဟာေတြဟာျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ မွုအင္မတန္မွရွိမယ့္ အရာေတြျဖစ္မယ္လုိ့ယုံၾကည္ပါတယ္။”

ဒီလုိ ဥပေဒျပင္ဆင္ျပဌာန္းလုိက္တဲ့အတြက္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးအေပၚမွာဘယ္လုိ အကူ အညီအေထာက္အပံေတြျဖစ္လာႏုိင္ပါလဲ။

“အဓိကိကကေတာ့ ဒီလုိ့မ်ိဳး Bill (ဥပေဒမူၾကမ္း) တခုျဖစ္လာတယ္ဆုိရင္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အေရးမွာက်ေနာ္တုိ့ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုအေပၚမွာ ထိန္းခ်ဳပ္မယ့္အရာေတြဘဲျဖစ္ျဖစ္။ တားဆီးရမယ့္အရာေတြဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒါေတြကုိသူတုိ့ပုိၿပီးေတာ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုရွိရွိ လုပ္ႏုိင္မယ္လုိ့ယုံၾကည့္တယ္။ ဒါတင္မကေသးဘူး အဲလုိျဖစ္သြားတဲ့အခါမွာ တကယ္လုိ့ဒီ bill ကုိ သမတႀကီး Joe Biden ကလက္မွတ္ထုိးလုိက္ၿပီဆုိရင္ NUG အစိုးရအတြက္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အႀကီးႀကီး တခုေပၚလာမယ္လုိ့ယုံတယ္။ က်ေနာ္တုိ့ႏုိင္ငံအတြက္ ဒီမုိကေရစီ ရဖုိ့လမ္းမွာ အင္မတန္မွအင္အားႀကီးတရပ္ျဖစ္လာမယ္လုိ့ယုံၾကည္ပါတယ္”

ဒီဥပေဒျပင္ဆင္ျပဌာန္းခ်က္အတည္ျဖစ္လာရင္ အေမရိကန္အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြ အေနနဲ့ ျမန္မာ့အေရးနဲ့ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပၿပီး ျမန္မာ့အေရးကုိ တရား၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန၊ ဘဏၭာေရး၀န္ႀကီးဌာန စတဲ့၀န္ႀကီးဌာနေတြကေန ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ့ပတ္သက္လုိ့ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သင့္တာေတြကုိ လႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပႏုိင္မွာျဖစ္သလုိ၊ ျမန္မာ့အေရးေဆာင္ ရြက္ေနတဲ့ NUG အစုိးရပါအ၀င္၊ စစ္အာဏာရွင္ကုိဆန့္က်င္ေနတဲ့အဖဲြ့အစည္းေတြကုိ ကူညီ ေထာက္ပံရာမွာ တရား၀င္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လာႏုိင္ဖုိ့လႊတ္ ေတာ္မွာလူကုိယ္တုိင္သြင္းေလ်ာက္ ထားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

##

Unicode

မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး အကူညီပေးရေးဆိုင်ရာ ကန်ဥပဒေမူကြမ်းပြင်ဆင်မှုအပေါ် အမြင်တချို့



အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုပိုမိုဖိအားပေး နိုင်ဖို့နဲ့ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတရားဝင်ကူညီအား ပေးနိုင်ဖို့ လွှတ်တော်မှာလူကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်တင်ပြခွင့်တွေရရှိမယ့် ဥပဒေပြင်ဆင်ချက် တရပ်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ကအထက်လွှတ်တော်မှာ အပြည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေရဲ့ အမြင်သုံးသပ်ချက်တချို့ကို ကိုဇော်မိုးကျော်က စုစည်းတင်ပြပေးပါမယ်။

###

မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကို တရားဝင်ထိထိရောက်ရောက်ကူညီနိုင်ဖို့ တိုးချဲ့ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ မူကြမ်းတရပ်ကို အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်က ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့မှာ အတည်ပြု လိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်အထက် လွှတ်တော်အမတ် Mitch McConnell ကဦးဆောင်ပြီး NDAA လို့အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ အမေရိကန်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေမှာ ပြင်ဆင်ပြဌာန်းချက်တချို့ကို တင်သွင်းခဲ့တာပါ။ ဒီဥပဒေဟာ ၁၉၆၁ ခုနှစ်ကတည်းက ပြဌာန်းထားတဲ့ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အသုံးစားရိတ်ဆိုင်တဲ့ဥပေဒဖြစ် ပါတယ်။ဒီပြင်ဆင်မှုမူကြမ်းကို သမတ Joe Biden ကလက်မှတ်ထိုးရင် ဥပဒေဖြစ်လာ မှာဖြစ်ပါတယ်။

ဒီပြင်ဆင်ချက်အရ မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုပိုမိုထိရောက်တဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့နဲ့၊ မြန်မာစစ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုကူညီနိုင်ဖို့ အမေရိကန်အစိုးရထိပ်ပိုင်းအရာရှိတွေအနေနဲ့ လွှတ်တော်မှာတင်သွင်းခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဒီပြင်ဆင်ချက်ကို အတည်ပြုလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ့အရေးကိုတစိုက်မတ်မတ် လိုက်ပါဆောင်ပေးနေတဲ့ Campaign for a New Myanmar မြန်မာပြည်သစ်အတွက် လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့နဲ့ မြန်မာပြည်အရေးပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအမေရိကန်အဖွဲ့မှ Mike Hack ကအခုလိုပြောပါတယ်။

“ပြီးခဲ့တဲ့နေ့က ပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ဥပဒေမူကြမ်းအရ ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ လိုအပ်ချက်တွေကိုလွှတ်တော်မှာတင်ပြခွင့်ရမှာပါ။ ဒီလိုတင်ပြတာတွေကို လွှတ်တော် ကစီစစ်ပြီး၊ မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ လုပ်ဆောင်ရမှာတွေကို ပြဌာန်းညွှန်ကြားနိုင်မှာဖြစ် ပါတယ်။ နောက်တချက်ကတော့ လွှတ်တော်မှာစာနဲ့ရေးအစီရင်ခံတာမျိုးတင်မကဘဲ။ လူကိုယ်တိုင်ပါ အမေးအဖြေလုပ်ထွက်ဆိုခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Mitch MaConnel လိုရစ်ပတ်ဘလစ်ကန် ခေါင်းဆောင်နဲ့အတူဒီမိုကရက်ပါတီနဲ့ပါပူးတွဲပြီး လုပ်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့ အတွက် ပိုမိုအားကောင်းလာပါတယ်။”

ဒီပြင်ဆြင်ပဌာန်းချက်အတည်ပြုလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ချင်းအမျိုးသားအများစုပါဝင်တဲ့ နောက်ထပ်မြန်မာအရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့တဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Peace and Justice Committee for Burma ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတရေးကော်မတီရဲ့အတွင်းရေးမှုးဖြစ်တဲ့ ကိုဆလိုင်း ဟင်နရီ ဘန်ကျေးလျံကိုမေးကြည်ပါတယ်။

“ဆီနိတ်တာ Mitch McConnel ရဲ့ရုံးရဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကတော့ အတော်လေးအားရစရာ ကောင်းတယ်၊ ကျနော်တို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့်ဒီအာဏာသိမ်း စစ်အုပ်စုကို Accountable ပေါ့နော် ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့နဲ့ ပြီးတော့မှဒီ NUG အစိုးရပေါ့၊ NUG အစိုးရကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုဖို့ ဆိုတဲ့အရာတွေလည်းပါတယ်။ အဲဒိတော့ဒီဟာတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကျိုးသက်ရောက် မှုအင်မတန်မှရှိမယ့် အရာတွေဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။”

ဒီလို ဥပဒေပြင်ဆင်ပြဌာန်းလိုက်တဲ့အတွက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအပေါ်မှာဘယ်လို အကူ အညီအထောက်အပံတွေဖြစ်လာနိုင်ပါလဲ။

“အဓိကိကကတော့ ဒီလို့မျိုး Bill (ဥပဒေမူကြမ်း) တခုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အရေးမှာကျနော်တို့ အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုအပေါ်မှာ ထိန်းချုပ်မယ့်အရာတွေဘဲဖြစ်ဖြစ်။ တားဆီးရမယ့်အရာတွေဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါတွေကိုသူတို့ပိုပြီးတော့ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရှိ လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည့်တယ်။ ဒါတင်မကသေးဘူး အဲလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ တကယ်လို့ဒီ bill ကို သမတကြီး Joe Biden ကလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီဆိုရင် NUG အစိုးရအတွက်လည်း မျှော်လင့်ချက်အကြီးကြီး တခုပေါ်လာမယ်လို့ယုံတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွက် ဒီမိုကရေစီ ရဖို့လမ်းမှာ အင်မတန်မှအင်အားကြီးတရပ်ဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်”

ဒီဥပဒေပြင်ဆင်ပြဌာန်းချက်အတည်ဖြစ်လာရင် အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေ အနေနဲ့ မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်မှာတင်ပြပြီး မြန်မာ့အရေးကို တရားဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန၊ ဘဏ္ဌာရေးဝန်ကြီးဌာန စတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကနေ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သင့်တာတွေကို လွှတ်တော်မှာတင်ပြနိုင်မှာဖြစ်သလို၊ မြန်မာ့အရေးဆောင် ရွက်နေတဲ့ NUG အစိုးရပါအဝင်၊ စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကို ကူညီ ထောက်ပံရာမှာ တရားဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်လာနိုင်ဖို့လွှတ် တော်မှာလူကိုယ်တိုင်သွင်းလျောက် ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။