ကမ႓ာ့တ၀ွမ္းကိုဗစ္ကူးစက္မႈ သီတင္း(၇)ပတ္ဆက္တိုက္က်ဆင္း

(Zawgyi/Unicode)

ကို႐ိုနာဗုိင္းရပ္စ္ပိုုးကူးစက္မႈေတြ က်ဆင္းလာတာ သီတင္း ၇ ပတ္ဆက္တုိက္ရွိေနၿပီလို႔ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔WHO ကေျပာပါတယ္။

ဒါဟာ ကပ္ေရာဂါစတင္ကတည္းက ပိုးကူးစက္မႈက်ဆင္းတာ အခ်ိန္အၾကာဆုံးကာလျဖစ္တယ္ဆိုေပမယ့္ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ေသဆုံးသူေတြေတာ့ အျမန္အဆန္က်ဆင္းလာတာမရွိေသးဘူးလို႔ WHO အႀကီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus ကတနလၤာေန႔ ပုံမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာေျပာပါတယ္။

ကမၻာတ၀ွမ္း ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးေတြ တန္းတူညီမ ွ်မရၾကေသးတာကလည္း ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအနာဂတ္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚ ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈျဖစ္ေနတယ္လို႔လည္း သတိေပးပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးေပးျဖန္႔ျဖဴးမႈႏႈန္းထက္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႔မႈက ပိုၿပီးျမန္ဆန္ေနတယ္လို႔လည္း မစၥတာ Ghebreyesus ကေျပာပါတယ္။ စီးပါြးေရးအင္အားႀကီး ၇ ႏုိင္ငံ G7 ရဲ ႔ေနာက္ႏွစ္ညီလာခံအေရာက္မွာ ကမၻာ့လူဥၤီးေရ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ကာကြယ္ အၿပီးထိုးထားေပးဖို႔လည္း ႏုိင္ငံေရးပိုင္းက ေခါင္ေးဆာင္ေတြကို WHO အႀကီးအကဲ ကတုိက္တြန္းသြားပါတယ္။

WHO ရဲ ႔ COVAX ကာကြယ္ေဆးျဖန္႔ျဖဴးေရးအစီအစဥ္အတြက္ ကာကြယ္ေဆး သန္းေပါင္း ၈၇၀ ေပးအပ္ဖို႔ G7 ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကတိျပဳခဲ့တာကိုလည္း WHO ကႀကိဳဆိုခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္လူ ၁ေသာင္းေက်ာ္ေသဆုံးေနရသလို ကာကြယ္ေဆး ၁၁ ဘီလိီယံလိုအပ္ေနတာကိုလည္း ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့တုိင္းျပည္ေတြက ပိုးကူးစက္ႏုိင္ေျခမ်ားတဲ့လူေတြနဲ႔ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြကို အရင္ဆုံးေဆးထိုးေပးဖို႔လည္း အေလးေပးေျပာဆိုသြားပါတယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့တုိင္းျပည္ေတြက ဆယ္ေက်ာ္သက္နဲ႔ကေလးေတြကို ထိုးေပးေနတဲ့ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းကို ယာယီရပ္ထားၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဆဲတုိင္းျပည္ေတြကို ခ်က္ခ်င္းလႈႈဒါန္းဖို႔ WHO အႀကီးအကဲကက တိုက္တြန္းထားဖူးပါတယ္။

...............................................................................

ကမ္ဘာ့တဝှမ်းကိုဗစ်ကူးစက်မှု သီတင်း(၇)ပတ်ဆက်တိုက်ကျဆင်း

(Unicode)

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုတွေ ကျဆင်းလာတာ သီတင်း ၇ ပတ်ဆက်တိုက်ရှိနေပြီလို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့WHO ကပြောပါတယ်။

ဒါဟာ ကပ်ရောဂါစတင်ကတည်းက ပိုးကူးစက်မှုကျဆင်းတာ အချိန်အကြာဆုံးကာလဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် ကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူတွေတော့ အမြန်အဆန်ကျဆင်းလာတာမရှိသေးဘူးလို့ WHO အကြီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus ကတနင်္လာနေ့ ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။

ကမ္ဘာတဝှမ်း ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေ တန်းတူညီမ ျှမရကြသေးတာကလည်း ကပ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအနာဂတ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပေါ် ခြိမ်းချောက်မှုဖြစ်နေတယ်လို့လည်း သတိပေးပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးပေးဖြန့်ဖြူးမှုနှုန်းထက် ရောဂါပိုးကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုက ပိုပြီးမြန်ဆန်နေတယ်လို့လည်း မစ္စတာ Ghebreyesus ကပြောပါတယ်။ စီးပါွးရေးအင်အားကြီး ၇ နိုင်ငံ G7 ရဲ့နောက်နှစ်ညီလာခံအရောက်မှာ ကမ္ဘာ့လူဥၤီးရေ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ကာကွယ် အပြီးထိုးထားပေးဖို့လည်း နိုင်ငံရေးပိုင်းက ခေါင်ေးဆာင်တွေကို WHO အကြီးအကဲ ကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။

WHO ရဲ့ COVAX ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဖြူးရေးအစီအစဉ်အတွက် ကာကွယ်ဆေး သန်းပေါင်း ၈၇၀ ပေးအပ်ဖို့ G7 ခေါင်းဆောင်တွေ ကတိပြုခဲ့တာကိုလည်း WHO ကကြိုဆိုခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုဗစ်ကြောင့် နေ့စဉ်လူ ၁သောင်းကျော်သေဆုံးနေရသလို ကာကွယ်ဆေး ၁၁ ဘီလီယံလိုအပ်နေတာကိုလည်း ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့တိုင်းပြည်တွေက ပိုးကူးစက်နိုင်ခြေများတဲ့လူတွေနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို အရင်ဆုံးဆေးထိုးပေးဖို့လည်း အလေးပေးပြောဆိုသွားပါတယ်။ ချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်တွေက ဆယ်ကျော်သက်နဲ့ကလေးတွေကို ထိုးပေးနေတဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းကို ယာယီရပ်ထားပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆဲတိုင်းပြည်တွေကို ချက်ချင်းလှုှုဒါန်းဖို့ WHO အကြီးအကဲကက တိုက်တွန်းထားဖူးပါတယ်။