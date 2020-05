ရံပုံေငြျဖတ္မယ့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပင္ေပးဖုိ႔ ကန္ အစုိးရကုိ WHO ထပ္မံေတာင္းဆုိ

Zawgyi/Unicode

WHO ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီးအတြက္ အေမရိကန္က ရံပံုေငြေထာက္ပံ့မႈ ရပ္ဆိုင္းထားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ WHO အဖြဲ႔ႀကီးအတြက္ သိပ္ထိခိုက္ေစတာေၾကာင့္ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္ရုတ္သိမ္းေပးဖို႔ စဥ္းစားသင့္တယ္လို႔ WHO အႀကီးအကဲရဲ့ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ Senait Fisseha က ပန္ၾကားလိုက္ပါတယ္။

အခုလို ရံပံုေငြဆိုင္းငံ့ထားလိုက္တာဟာ WHO အဖြဲ႔ႀကီးရဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစတယ္လို႔ မီခ်ီဂန္ ေဆးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡတဦးလည္းျဖစ္ ေရွ႕ေနတဦးလည္း ျဖစ္တဲ့ Senait ကေျပာပါတယ္။

အခုလို ရံပံုေငြ ထည့္ဝင္ဖို႔ ဆိုင္းငံ့ထားတာဟာ ကာကြယ္ေဆးေတြ ထိုးတာလို အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကယ္တင္ႏုိင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အတားအဆီး ျဖစ္ေစတယ္လို႔ လည္းေျပာပါတယ္။

မႏွစ္က WHO ရဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ေဒၚလာ ၆ ဘီလ်ံထဲမွာ အေမရိကန္က ထည့္ဝင္ေငြက ေဒၚလာ သန္း ၄၅၀ ရွိပါတယ္။

WHO အႀကီးအကဲရဲ့ ေၾကညာခ်က္ေတြဟာ ဒီကပ္ေရာဂါအတြက္ တရုတ္ကို အျပစ္မတင္ပဲ တရုတ္ရဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ခ်ီးၾကဴးေနတာေတြ႔ရတဲ့ အတြက္ စိတ္ပ်က္ ေၾကာင္း အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ေျပာခဲ့သလို ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔မွာေတာ့ WHO ကို ထည့္ဝင္ေနတဲ့ ရံပံုေငြေတြ ရပ္ဆိုင္းထားဖုိ႔ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါဆိုင္ရာ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး WHO အႀကီးအကဲ Tedros Adhanom အေပၚ ေဝဖန္မႈေတြ ထြက္ေပၚေနေပမယ့္ Senait ကေတာ့ သူဟာ WHO ကို ဦးေဆာင္ဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးသူ တေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ အခု သူ႔အေပၚ ေဝဖန္မႈေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး အရ ျဖစ္ေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

[Unicode]

WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးအတွက် အမေရိကန်က ရံပုံငွေထောက်ပံ့မှု ရပ်ဆိုင်းထားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ WHO အဖွဲ့ကြီးအတွက် သိပ်ထိခိုက်စေတာကြောင့် ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ WHO အကြီးအကဲရဲ့ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Senait Fisseha က ပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။

အခုလို ရံပုံငွေဆိုင်းငံ့ထားလိုက်တာဟာ WHO အဖွဲ့ကြီးရဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေတယ်လို့ မီချီဂန် ဆေးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခတဦးလည်းဖြစ် ရှေ့နေတဦးလည်း ဖြစ်တဲ့ Senait ကပြောပါတယ်။

အခုလို ရံပုံငွေ ထည့်ဝင်ဖို့ ဆိုင်းငံ့ထားတာဟာ ကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးတာလို အသက်ပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်နိုင်မယ့် လုပ်ငန်းတွေအတွက် အတားအဆီး ဖြစ်စေတယ်လို့ လည်းပြောပါတယ်။

မနှစ်က WHO ရဲ့ ဘတ်ဂျက်ငွေ ဒေါ်လာ ၆ ဘီလျံထဲမှာ အမေရိကန်က ထည့်ဝင်ငွေက ဒေါ်လာ သန်း ၄၅၀ ရှိပါတယ်။

WHO အကြီးအကဲရဲ့ ကြေညာချက်တွေဟာ ဒီကပ်ရောဂါအတွက် တရုတ်ကို အပြစ်မတင်ပဲ တရုတ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ချီးကြူးနေတာတွေ့ရတဲ့ အတွက် စိတ်ပျက် ကြောင်း အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ပြောခဲ့သလို ဧပြီလ ၁၄ ရက်နေ့မှာတော့ WHO ကို ထည့်ဝင်နေတဲ့ ရံပုံငွေတွေ ရပ်ဆိုင်းထားဖို့ အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှု တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး WHO အကြီးအကဲ Tedros Adhanom အပေါ် ဝေဖန်မှုတွေ ထွက်ပေါ်နေပေမယ့် Senait ကတော့ သူဟာ WHO ကို ဦးဆောင်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးသူ တယောက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အခု သူ့အပေါ် ဝေဖန်မှုတွေဟာ နိုင်ငံရေး အရ ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။