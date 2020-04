COVID-19 နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အခ်က္ေတြ ကန္ ကုိ ထိန္ခ်န္ထားခဲ့တာမရွိေၾကာင္း WHO ေျပာ

(Zawgyi/Unicode)

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အေရးကို အစကတည္းက သတိေပးခဲ႔ေၾကာင္းနဲ႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို ထိန္ခ်န္ထားခဲ႔တာ မရွိေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႔ႀကီး WHO က တနလာၤေန႔မွာ ခုခံ ေျပာဆိုပါတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ COVID-19 စတင္ ပ်ံ႔ႏွံ႔ ကူးစက္မႈကို WHO ဘက္က ေလွ်ာ့ေပါ့ ထိန္ခ်န္ခဲ႔တယ္လို႔ အေမရိကန္ အစိုးရက စြပ္စြဲထားတာပါ။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ လိ်ဳ႕၀ွက္ထားတာ မရွိဘူးလို႔ WHO အႀကီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus က ေျပာဆိုလုိက္ပါတယ္။

" WHO အဖြဲ႔ႀကီးရဲ႕ COVID-19 တံု႔ျပန္ကိုင္တြယ္ေရးမွာ အေမရိကန္ ေရာဂါ ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုဌာန CDC က ၀န္ထမ္း ၁၅ ဦးပါ၀င္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ CDC က ၀န္ထမ္းေတြ ရွိေနတာဟာ ဆိုရင္ အစကတည္းက အေမရိကန္ မသိေအာင္ ထိန္ခ်န္ထားတာ မရွိဘူးဆိုတာကို ျပသတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ CDC တခုတည္းတင္ မဟုတ္ဘဲ တျခား ဘယ္သူ႔ကိုမွ သတင္းအခ်က္ အလက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားတာ မရွိေၾကာင္း " WHO အဖြဲ႔ အႀကီးအကဲက ေျပာဆိုခဲ႔တာပါ။

အေမရိကန္က WHO အဖြဲ႔ႀကီး အတြက္ ရန္ပံုေငြ အမ်ားဆံုး ထည့္၀င္ေနတာပါ။ ဒါေပမယ့္ WHO ဟာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ပ်႔ံႏွံ႔မႈကို ဖံုးကြယ္ခဲ႔တယ္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မွားယြင္းခဲ႔တယ္လို႔ စြပ္စြဲၿပီး အေမရိကန္ သမၼတ Donald Trump က WHO ကို ထည့္၀င္မယ့္ ရန္ပံုေငြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ ၀ူဟန္က စခဲ႔တဲ႔ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္က ကမၻာတလႊား လူေပါင္း ၂ ဒသမ ၄ သန္းကို ကူးစက္ထားၿပီး လူေပါင္း ၁၆၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ႔ရၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုင္းရပ္ ကူးစက္မႈ အမ်ားဆံုး၊ ေသဆံုးမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနတဲ႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး ဒီကပ္ေရာဂါေဘးကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ Trump ေ၀ဖန္ခံေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေ ကန် ကို ထိန်ချန်ထားခဲ့တာမရှိကြောင်း WHO ပြော

