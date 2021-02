WHO အတြက္ အေမရိကန္က ေဒၚလာသန္း၂၀၀ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့မည္

(Zawgyi/Unicode)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ ့ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ ့ၾကီး WHO ထံ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမယ္လို ့နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး Antony Blinken က ဗုဒၶဟူးေန ့မွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ေဒၚနယ္ထရမ့္ရဲ့ WHO က ရုပ္သိမ္းနွုတ္ထြက္ေရးအစီအစဥ္ျပီးေနာက္ လပိုင္းအတြင္းမွာပဲ အခုလို ေထာက္ပံ့ေပးအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အၾကီးဆံုးအလွဴရွင္အျဖစ္ ကမၻာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ ့အစည္းၾကီးဆီကို ကတိေပးထားတဲ့အတိုင္း ေထာက္ပံ့ေပးသြားမယ္လို ့ဆိုပါတယ္။

ဒါဟာ WHO အဖြဲ ့၀င္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ဘ႑ာေရးတာ၀န္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးတာလည္းျဖစ္ျပီးေတာ့ ့ ကပ္ေဘးကို တံု ့ျပန္ဖို ့တြက္ ကမၻာ့ အဖြဲ ့အစည္းၾကီးတရပ္ျဖစ္တဲ့ WHO ရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးတာလည္းျဖစ္ပါတယ္ လို ့ ကုလလံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ Blinken က ေျပာဆိုသြားတာပါ။

ကမၻာ့စိန္ေခၚမွုေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရာမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက မိတ္ဖက္အေနနဲ ့ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို ့ဆိုပါတယ္။

ဆက္လက္ျပီး Blinken က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ ့ အဆင္းရဲဆံုးနိုင္ငံေတြကို ကာကြယ္ေဆးျဖန္ ့ျဖဴးေပးမယ့္ နိုင္ငံတကာကာကြယ္ေဆးအဖြဲ ့ Covax ဆီၤကို အလွဴေငြ အမ်ားအျပားေထာက္ပ့ံေပးသြားဖို ့ရွိတယ္လို ့လည္း ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

................................................................





(Unicode)

WHO အတွက် အမေရိကန်က ဒေါ်လာသန်း၂၀၀ ကျော် ထောက်ပံ့မည်

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ထံ ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ကျော် ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Antony Blinken က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။

ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ WHO က ရုတ်သိမ်းနှုတ်ထွက်ရေးအစီအစဉ်ပြီးနောက် လပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အခုလို ထောက်ပံ့ပေးအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အကြီးဆုံးအလှူရှင်အဖြစ် ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းကြီးဆီကို ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်း ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။

ဒါဟာ WHO အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ရမယ့် ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးတာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ ကပ်ဘေးကို တုံ့ပြန်ဖို့တွက် ကမ္ဘာ့ အဖွဲ့အစည်းကြီးတရပ်ဖြစ်တဲ့ WHO ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ် လို့ ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ Blinken က ပြောဆိုသွားတာပါ။

ကမ္ဘာ့စိန်ခေါ်မှုတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရာမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက မိတ်ဖက်အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။

ဆက်လက်ပြီး Blinken က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတွေကို ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဖြူးပေးမယ့် နိုင်ငံတကာကာကွယ်ဆေးအဖွဲ့ Covax ဆီၤကို အလှူငွေ အများအပြားထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်း ပြောဆိုသွားပါတယ်။