ကုိဗစ္ စတင္ျဖစ္ေပၚတဲ့အေၾကာင္းရင္း စုံစမ္းဖုိ႔ WHO ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တရုတ္ကုိသြား

(Zawgyi/Unicode)

ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါတခု ျဖစ္လာတဲ့ ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါစတင္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ စံုစမ္းေရးအတြက္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ဖို႔ အဖြဲ႔ဝင္ ၂ ဦးပါ ေရွ႕ေျပးအဖြဲ႔ဟာ ေသာၾကာေန႔မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ေနၿပီလို႔ WHO ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

အခု ေစလႊတ္လိုက္တဲ့ ပညာရွင္ ၂ ဦးဟာ တိရိစာၦန္က်န္းမာေရးနဲ႔ ေရာဂါေဗဒ ဆိုင္ရာ အထူးကၽြမ္းက်င္သူေတြ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ သူတို႔ဟာ ဘာေတြကို္၊ ဘယ္အတိုင္းအတာထိ စံုစမ္းမယ္ ဆိုတာဆံုးျဖတ္ဖို႔ တရုတ္သိပၸံပညာရွင္ေတြနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း WHO ေျပာခြင့္ရ Margaret Harris က ဂ်နီဗာ ဌာနခ်ဳပ္အြန္လုိင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။

ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ရာမွာ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႔မွာ ပါဝင္မယ့္ သူေတြနဲ႔ ဘာကၽြမ္းက်င္မႈေတြ လိုအပ္တယ္ ဆိုတာအပါအဝင္ ကိစၥရပ္ေတြကို ညွိႏႈိင္းမႈေတြလည္း လုပ္ေဆာင္ၾကမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဒီဗိုင္းရပ္စ္ပိုးဟာ မႏွစ္က ႏွစ္ကုန္ေလာက္မွာ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕ ေစ်းတခု ကေနစတင္ခဲ့မယ္လို႔ အမ်ားက ယံုၾကည္ၾကၿပီး တိရိစာၦန္ကေန လူေတြကို ကူးစက္ခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္း ဒီေစ်းကို ပိတ္ပစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဗိုင္းရပ္စ္ပိုးဟာ ဘယ္မ်ိဳးစိတ္ကေနစတင္ခဲ့တယ္ ဆိုတာနဲ႔ လူဆီကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ကူးစက္တယ္ ဆိုတာကို သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေဖၚထုတ္ခ်င္ေနၾကတယ္လို႔လည္း Harris ကေျပာပါတယ္။ ဒီဗိုင္းရပ္စ္ဟာ လင္းႏို႔ကေနစတင္တယ္လို႔ သတ္မွတ္လာၾကတာ ကာလအေတာ္ၾကာေနၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ လူဆီကို မေရာက္ခင္ ၾကားခံသတၱဝါ တမ်ိဳးမ်ိဳးဆီကေန လာတာ ဟုတ္မဟုတ္လည္း သိခ်င္ေနၾကတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရကလည္း WHO က အဖြဲ႔တရုတ္ႏိုင္ငံကို လာေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ဒါ့အျပင္ ကမာၻ႕ကပ္ေရာဂါဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုထိေရာက္ေစဖို႔နဲ႔ ကမာၻ႔လူထုက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ တဲ့အေနနဲ႔ လာေရာက္စံုစမ္းဖို႔ တရုတ္အစိုးရက ဖိတ္ၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။

WHO အဖြဲ႔ဟာ တရုတ္အႀကိဳက္လိုက္ေလ်ာေၾကာင္း ျပသခဲ့တဲ့အျပင္ ဒီေရာဂါျဖစ္ပြားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုင္တြယ္ပံုကလည္း မွားယြင္းေၾကာင္္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ေျပာဆိုၿပီး WHO ကေန တရားဝင္ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ အခုလို WHO က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး စတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

................

ကိုဗစ် စတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းရင်းစုံစမ်းဖို့ WHO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တရုတ်ကိုသွား

(Unicode)

ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါတခု ဖြစ်လာတဲ့ ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါစတင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ စုံစမ်းရေးအတွက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဖို့ အဖွဲ့ဝင် ၂ ဦးပါ ရှေ့ပြေးအဖွဲ့ဟာ သောကြာနေ့မှာ တရုတ်နိုင်ငံကို သွားရောက်နေပြီလို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက ပြောပါတယ်။

အခု စေလွှတ်လိုက်တဲ့ ပညာရှင် ၂ ဦးဟာ တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနဲ့ ရောဂါဗေဒ ဆိုင်ရာ အထူးကျွမ်းကျင်သူတွေ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ သူတို့ဟာ ဘာတွေကို၊ ဘယ်အတိုင်းအတာထိ စုံစမ်းမယ် ဆိုတာဆုံးဖြတ်ဖို့ တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း WHO ပြောခွင့်ရ Margaret Harris က ဂျနီဗာ ဌာနချုပ်အွန်လိုင်း သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။

ဒီလိုလုပ်ဆောင်ရာမှာ စုံစမ်းရေးအဖွဲ့မှာ ပါဝင်မယ့် သူတွေနဲ့ ဘာကျွမ်းကျင်မှုတွေ လိုအပ်တယ် ဆိုတာအပါအဝင် ကိစ္စရပ်တွေကို ညှိနှိုင်းမှုတွေလည်း လုပ်ဆောင်ကြမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။

ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ မနှစ်က နှစ်ကုန်လောက်မှာ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့ ဈေးတခု ကနေစတင်ခဲ့မယ်လို့ အများက ယုံကြည်ကြပြီး တိရိစ္ဆာန်ကနေ လူတွေကို ကူးစက်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း ဒီဈေးကို ပိတ်ပစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ ဘယ်မျိုးစိတ်ကနေစတင်ခဲ့တယ် ဆိုတာနဲ့ လူဆီကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ကူးစက်တယ် ဆိုတာကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဖေါ်ထုတ်ချင်နေကြတယ်လို့လည်း Harris ကပြောပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လင်းနို့ကနေစတင်တယ်လို့ သတ်မှတ်လာကြတာ ကာလအတော်ကြာနေပြီ ဖြစ်ပေမယ့် လူဆီကို မရောက်ခင် ကြားခံသတ္တဝါ တမျိုးမျိုးဆီကနေ လာတာ ဟုတ်မဟုတ်လည်း သိချင်နေကြတာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။

တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရကလည်း WHO က အဖွဲ့တရုတ်နိုင်ငံကို လာရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုထိရောက်စေဖို့နဲ့ ကမ္ဘာ့လူထုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် တဲ့အနေနဲ့ လာရောက်စုံစမ်းဖို့ တရုတ်အစိုးရက ဖိတ်ကြားခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။

WHO အဖွဲ့ဟာ တရုတ်အကြိုက်လိုက်လျောကြောင်း ပြသခဲ့တဲ့အပြင် ဒီရောဂါဖြစ်ပွားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုင်တွယ်ပုံကလည်း မှားယွင်းကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံက ပြောဆိုပြီး WHO ကနေ တရားဝင်နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အခုလို WHO က စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။