ကိုဗစ္ လူေနမႈပုံစံသစ္နဲ႔ အြန္လိုင္းပညာေရး

(Zawgyi/Unicode)

ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကူးစက္မႈေတြေၾကာင့္ ကမၻ့ာေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေန႔စဥ္ လူေတြရဲ႕ သြားလာလႈပ္ရွားမႈေတြ၊ လူေနမႈဘ၀ ပံုစံေတြေျပာင္းသြားခဲ့တာမွာ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ေက်ာင္းပညာေရး သင္ၾကားမႈ ပံုစံေတြလည္း သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါတယ္။ အေျခအေနသစ္ေအာက္မွာ ပညာသင္ၾကားမႈ ပံုစံသစ္နဲ႔ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ဖုိ႔၊ အဆင္ေျပေျပ ပညာသင္ယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေက်ာင္းသားကေလးငယ္ေတြေရာ၊ ကေလးမိဘေတြေရာ ၾကိဳးစားၾကရပါတယ္။ New Normal လို႔ တြင္တြင္ေျပာလာေနၾကတဲ့၊ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ လူေနမႈ ပံုစံသစ္နဲ႔အတူ အြန္လိုင္း သင္ၾကားမႈပံုစံသစ္မွာ သူတို႔ေတြ အသားက်လာေနၾကပါျပီလား။ ဘယ္လို အခက္အခဲေတြ ရွိေနဆဲပါလဲ။ အြန္လိုင္းသင္ၾကားမႈ ပံုစံသစ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ကေလးမိခင္ေတြရဲ႕ အျမင္သေဘာထား ဘာေတြရွိေနသလဲ ဆုိတာေတြကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာမိခင္တခ်ိဳ႕ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျပီး ဒီသီတင္းပတ္ အမ်ိဳးသမီးက႑မွာ မခင္ျဖဴေထြးက စုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။

ကမၻာေပၚမွာ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက္မႈနဲ႔ ေသဆံုးမႈ အမ်ားစုရွိေနတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ၾသဂုတ္လကုန္နဲ႔ စက္တင္ဘာလအစပိုင္းဟာ ေက်ာင္းေတြ ျပန္ဖြင့္တဲ့ရာသီပါ။ ဒီလိုေက်ာင္းဖြင့္ရာသီမွာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈေတြကလည္း က်ဆင္းမသြားတာေၾကာင့္ ၂၀၂၀-၂၁ စာသင္ႏွစ္အစ ပထမ သံုးလပတ္ကို ျပီးခဲ့တဲ့ စာသင္ႏွစ္ကုန္ ပိုင္းတုန္းကလိုပဲ ေနအိမ္မွာ အြန္လိုင္းကေန သင္ၾကားဖို႔ ျပည္နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ ကေလးမိခင္တခ်ိဳ႕ကေတာ့ စိတ္မသက္သာ ျဖစ္ေနၾကတာပါ။ ဒီအထဲမွာ သားတစ္ေယာက္ မိခင္ျဖစ္တဲ့ က်မတို႔ ဗြီအိုေအျမန္မာပိုင္းက မေအးသႏၱာေက်ာ္လည္း ပါ ပါတယ္။

“အခုေက်ာင္း တက္ရမယ့္ကိစၥကို ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္ပူတယ္။ ပူတယ္ဆိုတာက အိမ္ကေန မမတို႔အလုပ္ကလည္း မနက္မိုးလင္းရင္ အသံလႊင့္ဖို႔ အသံသြင္းတာတို႔၊ အခ်ိန္မီ တီဗြီ႐ိႈးေတြအတြက္ ကမန္းကတန္းလုပ္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ အိမ္က ကေလးကလည္း မနက္ ၈ နာရီခြဲဆိုရင္ ေက်ာင္းတက္ရျပီေလ။ ေက်ာင္းတက္ရျပီဆိုေတာ့ မႏွစ္ကတုန္းကျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေတြ႔အၾကံဳကို ျပန္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းစစဖြင့္ခ်င္း ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာပဲ။ တစ္လေလာက္ကိုၾကာတယ္။ သူတို႔နည္းပညာနဲ႔ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္ေနတာ။ ကေလးေတြကလည္း အြန္လိုင္းစာသင္ခန္းထဲကို log in ၀င္လို႔မရ။ ဆရာမေတြကလည္း ဟိုဘက္ကေနျပီးေတာ့ ကေလးေတြကို အြန္လိုင္းစာသင္ခန္းလုပ္တာ အဆင္မေျပ။ အဲ့ဒီလိုမ်ိဳးေတြလည္း ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကေလးေတြက စာသင္ခန္းထဲမွာ မရွိေတာ့ ဘာကိုစိုးရိမ္လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္က ေဘးနားမွာ ငုတ္တုတ္ထိုင္ မေစာင့္ေနႏိုင္ဘူးေလ။ ကိုယ္လည္း ကိုယ့္အလုပ္ခန္းထဲမွာ အလုပ္ လုပ္ေနတယ္။ သူ႔ကိုလည္း ေဘးခန္းထဲမွာေတာ့ ထားျပီးေတာ့ နားစြင့္ေနတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဆရာမက အေပၚကသင္တယ္။ သူက ေအာက္ကေန ေျခေထာက္နဲ႔ အ႐ုပ္ကိုထိုးေနပါေလေရာ။ ကေလးက ငယ္လည္း ငယ္ေသးေတာ့။ ငယ္ေသးတယ္ဆိုတာက ၉ ႏွစ္ ၁၀ ႏွစ္ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ အသက္ၾကီးတဲ့ကေလးေတြလို အြန္လိုင္းကေန အာ႐ံုစူးစိုက္မႈကလည္း အမ်ားၾကီး မလုပ္ႏိုင္တဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔က လစ္ရင္လစ္သလို ေဆာ့ေနခ်င္တာေလ။ ဆရာမကလည္း အဲ့ဒါေတြကို ထိန္းဖို႔ေတာ့ လွမ္း လွမ္းျပီးေတာ့ နာမည္ေတြေခၚျပီးေတာ့ အျမဲတမ္းေတာ့ေမးေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ အတန္းထဲမွာ စာသင္သလိုမ်ိဳး ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ရႏုိင္ပါ့မလား စိုးရိမ္တယ္။ တကယ့္ေက်ာင္းစာသင္ခန္းထဲမွာ သင္သလို သူ႔ေခါင္းထဲကို ေရာက္ရဲ႕လား။ သူ႔ဆီကို တကယ္တမ္း ထိေရာက္မႈ သက္ေရာက္မႈ ရွိရဲ႕လားဆိုတာကို အရမ္းစိတ္ပူတယ္။"

ကေလးေတြရဲ႕ ဘက္စံုဖြံ႔ျဖိဳးမႈအပိုင္းမွာ ရြယ္တူေက်ာင္းေနဘက္ အေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔ စုေပါင္း လႈပ္ရွား ကစားတာ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရတာ အေရးၾကီးသလို အုပ္စုလို္က္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ ေလ့လာစမ္းသပ္မႈေတြ လုပ္ရတာမ်ိဳးေတြမွာလည္း အြန္လိုင္းကေန သင္ၾကားမႈက အဟန္႔အတားေတြ ရွိေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ မိဘေတြကေတာ့ အရင္လို အေျခအေန ျပန္ျဖစ္ဖို႔ ေမ ွ်ာ္လင့္ေနၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ လတ္တေလာ ဒီေရာဂါ အေျခအေနက ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲဆိုတာ ေရေရရာရာ မသိရတဲ့အခါ စာသင္ေက်ာင္းေတြလည္း အရင္လို ပံုမွန္ ျပန္လည္ လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတခု ၾကာႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၾကံဳလာရတဲ့ ပံုစံသစ္မွာပဲ ေနသားက်ေအာင္ ၾကိဳးစားေနရျပီး အခုေတာင္ အေတာ္ေနသားက်လာျပီလို႔ ေျပာသူက ေမရီလန္းျပည္နယ္က ကေလး ၃ ေယာက္ မိခင္ မ၀င္းေမေက်ာ္ ပါ။

“ကိုယ္ေတြကလည္း မနက္ဆိုရင္ အလုပ္က ၉ နာရီကေန ညေန ၅ နာရီအထိက Stand by အလုပ္ေတြကလုပ္ရတယ္။ အစည္းအေ၀းေတြ ေခၚတယ္။ ရွိတယ္။ တခုေတာ့ေကာင္းတာက အမ်ိဳးသားေရာ က်မေရာက ႏွစ္ေယာက္စလံုးက အိမ္မွာ အလုပ္ လုပ္ရတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ က်မအလုပ္ကလည္း နည္းနည္း flexible ျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒီလိုဆိုေတာ့ တေယာက္မအားရင္ တေယာက္ လွည့္လုိ႔ရတာေပါ့။ အဲ့ဒါမ်ိဳးေလးဆိုေတာ့ ေတာ္ေသးတာေပါ့။ အိမ္မွာ လူၾကီးေတြေတာ့ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူၾကီးေတြက်ေတာ့လည္း ဒီအြန္လိုင္းစာသင္တဲ့ နည္းပညာ Zoom တို႔ ဘာတို႔က်ေတာ့ မလုပ္တတ္ဘူးေလ။ ကိုယ္ေတြေတာင္မွ အစပိုင္းက ေတာ္ေတာ္ေလးကို အခက္အခဲရွိတာေပါ့။ အခုေနာက္ပိုင္းကေတာ့ နည္းနည္း ကိုယ္ေတြလည္း အကၽြမ္းတ၀င္ျဖစ္လာေတာ့ ကေလးေတြလည္း အဲ့ဒီလိုပဲ လႊတ္ထားလို႔ရသြားျပီေပါ့ အၾကီးမဆိုရင္။ အရင္တုန္းကဆိုရင္ သူ႔ကိုလည္း ကိုယ္က ဖြင့္တာပိတ္တာ။ အသံ စပီကာ mute တာက unmute တာကအစ လုပ္ေပးရတာေပါ့ေနာ္။ သူ႔ကိုလည္း မွားမွာေၾကာက္တယ္။ ကေလးေတြက ဒီ screen ၾကီးနဲ႔ စကားေျပာရတာ မေျပာတတ္ဘူးေလ။ အခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ သူတို႔လည္း ကေလးေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ ကၽြမ္းက်င္လာျပီ။ ကိုယ္ေတြလည္း အဲ့ဒီလိုမ်ိဳးေပါ့ ဒီ Zoom Meeting ေတြကို ေတာ္ေတာ္ ကၽြမ္းက်င္လာျပီေပါ့။ အရင္တုန္းကဆိုရင္ ကိုယ္က meeting လုပ္ဖို႔ကိုပဲ ေနာက္ခံ background ေတြ ဘာေတြက အရမ္းပြေနတယ္ဆုိရင္ ဟာ ဒုကၡပဲ။ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲေပါ့ေနာ္။ ကေလးေတြကိုလည္း ဟိုကေလးတေယာက္ကို ဟိုဘက္ကိုပို႔၊ ဒီကေလးတေယာက္ကို လုပ္ေပးေနတုန္း ေနာက္ကေလး တေယာက္က ငိုရင္ အသံေတြက၀င္မယ္။ ေနာက္ကေလးတေယာက္က လမ္းျဖတ္ေလ ွ်ာက္သြားတာ ဘာညာဆိုရင္ မေကာင္းဘူးေပါ့ေနာ္။ တျခားဘက္ကျမင္ရင္။ အခုေတာ့ ကိုယ္လည္း Zoom က background ေတြဘာေတြ လုပ္ေပးေတာ့ Background အ႐ုပ္ကေလးေတြ ဘာေတြနဲ႔ဆိုရင္ ေနာက္ကလူလည္း မျမင္ရေတာ့ဘူး။ ကိုယ္လည္း သိပ္ျပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ရတဲ့အခ်ိန္ သက္သာသြားတာေပါ့။"

လတ္တေလာ အေနအထားမွာကေတာ့ ကေလးေတြကို အခ်ိန္ျပည့္ ေက်ာင္းျပန္ပို႔ဖို႔အတြက္ စိတ္ခ်ရတဲ့အေနအထား မဟုတ္ေသးတာေၾကာင့္ အြန္လိုင္းကေန ဆက္ျပီး သင္ၾကားလို႔ရေအာင္ စီစဥ္ေပးထားႏုိင္တာကိုကပဲ မိဘေတြက ေက်နပ္ေနၾကရတာပါ။ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ လူေနမႈပံုစံသစ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မယ့္ ပညာသင္ၾကားမႈေတြကို ဆရာ ဆရာမေတြ၊ ပညာေရး ၀န္ထမ္းေတြကလည္း ပိုျပီး ဖန္တီးလာၾကပါတယ္။ အခုဆိုရင္ မူၾကိဳနဲ႔ မူလတန္းအရြယ္ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ အြန္လိုင္းကေန စာလည္းသင္၊ အျပင္းလည္းေျပေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးတဲ့ သင္တန္းေတြလည္း အမ်ားအျပား ေပၚလာပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္ခ်ိန္နဲ႔အဆင္ေျပတဲ့ အြန္လိုင္းကေလးထိန္းသင္တန္းေက်ာင္းကို အလြယ္တကူ ရွာႏိုင္ျပီး ေစ်းကလည္း သက္သက္သာသာနဲ႔ ရႏိုင္တာေၾကာင့္ ရင္ခြင္ပိုက္အရြယ္ ကေလးငယ္ ရွိတဲ့သူေတြ၊ ကေလးတေယာက္မက ရွိတဲ့ မိခင္ေတြ အတြက္ေတာ့ အမ်ားၾကီး အဆင္ေျပတယ္လို႔ မ၀င္းေမေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။

“အငယ္ေလး ဒုတိယတေယာက္ကက်ေတာ့ သူက ပံုမွန္ဆိုရင္ preschool (မူၾကိဳ) ကို full time တက္ရမယ့္အရြယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ သူက အခု သူ႔ေက်ာင္းကေတာ့ ဖြင့္တယ္။ အြန္လိုင္းလည္း လုပ္မယ္။ အြန္ဆိုက္ (on-site) လည္း လုပ္မယ္ေပါ့။ အဲ့ဒီ private preschool ေလးက။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ေတြက မလႊတ္ရဲဘူး။ မလႊတ္ရဲဘူးဆိုေတာ့ သြားရလာရ၊ ၾကိဳရ ပို႔ရတာနဲ႔ မလြယ္ဘူး။ အခ်ိန္ကလည္း flexible မျဖစ္ဘူးဆိုရင္ ကိုယ္က အိမ္မွာ အၾကီးမကို အြန္လိုင္းမွာတက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အငယ္ကို ဘယ္လိုမွ အၾကိဳအပို႔ မလုပ္ေပးႏုိင္ဘူးေလ။ အဲ့ဒီအခါက်ေတာ့ အင္တာနက္မွာရွာလို႔ရတဲ့ online class ေလးေတြကို after hours ေပါ့ေနာ္။ ၆ နာရီေနာက္ပိုင္း class ေတြရွိတယ္။ weekend class ေတြ ရွိတယ္။ အဲ့ဒါမ်ိဳးေလးေတြကို သူ႔ကို register လုပ္ထားလိုက္တာေပါ့။ ဥပမာ dance class တို႔ music တို႔ art တို႔ အဲ့ဒါမ်ိဳးေတြဆိုရင္ flexible hour ရွိတဲ့ class ေတြရွိတယ္။ ေနာက္တခါ အၾကိဳ အပုိ႔ မလုပ္ရဘူးဆိုေတာ့ online class ေတြကို ကိုယ္ေတာင္မွ ပိုျပီး သေဘာက်လာတယ္ေပါ့ေနာ္။ ကိုယ္ကလည္း အိမ္မွာလုပ္ရေတာ့ ကိုယ္လည္း ကေလးေတြနဲ႔ ပိုျပီး ထိေတြ႔ျပီးေတာ့ ပိုျပီး ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ လုပ္ႏိုင္ေတာ့ သေဘာေတာင္ က်လာတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒါေတာ့ရွိတာေပါ့။”

အိမ္ကေန အလုပ္ လုပ္ဖို႔အဆင္ေျပသူေတြ၊ ကိုယ့္အလုပ္ကလည္း မိသားစု လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး အခ်ိန္ေျပာင္းလဲ လုပ္လို႔ရသူေတြအတြက္ကေတာ့ ခုလိုအေျခအေနက အဆင္ေျပႏုိင္ေပမဲ့၊ ဒါက မိဘတိုင္း အဆင္ေျပေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ မေအးသႏၱာေက်ာ္ကေတာ့ လက္ရွိကိုဗစ္ကာလ ပညာသင္ၾကားမႈ ပံုစံသစ္မွာ သူ႔အတြက္ အသားက်ဖို႔ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

“အသားက်တယ္လုိ႔ မ မထင္ဘူး အခုပံုစံသစ္မွာ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ မမတို႔က ဆရာမလည္း မဟုတ္ဘူးေလ။ ဆရာမေတြ သင္သလိုမ်ိဳးကို မသင္ႏုိင္ဘူး။ အတန္းၾကီးလာရင္ ပိုဆိုးဦးမယ္။ သူ အခု ဒီႏွစ္ ၄ တန္း။ ၄ တန္းဆိုေတာ့ သူေမးတဲ့တခ်ိဳ႕ဟာေတြကလည္း ကုိယ္က ဒီမွာ ေက်ာင္းတက္လာတာလည္း မဟုတ္။ အဲ့ဒါေတြကို ေျဖဖို႔ကို မမ က မနည္း လိုက္ၾကိဳးစားေနရတယ္ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့၊ အိမ္မွာကေတာ့ ေက်ာင္းမွာလို အသားမက်တာ ေသခ်ာတယ္။ ေက်ာင္းမွာက်ေတာ့ သိပ္ျပီးေတာ့ စိတ္ပူစရာ မလိုဘူးေလ။ မနက္ ၈ နာရီ ေက်ာင္းကားေပၚ တင္ေပးလိုက္ျပီးတာနဲ႔ ကိုယ္လည္း ကိုယ့္အလုပ္ကို ကိုယ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြား။ သြားျပီးေတာ့မွ ညေန ၃ နာရီမွ သူ႔ကိစၥကို ျပန္ျပီးေတာ့ ေခါင္းထဲကိုထည့္။ ေက်ာင္းကိစၥက ေက်ာင္းက ဆရာမေတြတာ၀န္ယူမယ္ဟဲ့၊ ပညာေရး ဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္ေတာ့။ အခုက်ေတာ့ ကိုယ္က ဆရာမတပိုင္း ျဖစ္ျပီးေတာ့ ကိုယ္ကလည္း ဆရာမျဖစ္ဖို႔ ဘယ္လိုမွ အရည္အခ်င္းကလည္း မျပည့္မီဘူး။ အဲ့ဒီမွာတင္ ျပႆနာက တက္တာပဲ။”

မိဘေတြ အေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕အလုပ္ခ်ိန္၊ ကေလးရဲ႕ေက်ာင္းခ်ိန္၊ အလုပ္ သေဘာသဘာ၀ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚမူတည္ျပီး အခက္အခဲေတြကေတာ့ မတူၾကပါဘူး။ ခုလိုအခ်ိန္မွာ မျဖစ္မေန အိမ္အျပင္ထြက္ အလုပ္လုပ္ရတဲ့ မိဘေတြအတြက္ကေတာ့ သူတို႔အတြက္ေရာ၊ သားသမီးေတြ ပညာေရးအတြက္ပါ အခက္ခဲဆံုးအေျခအေန ျဖစ္ေနတာပါ။

“အဲ့ဒီ new normal မွာ အဂၤလိပ္စာေတာင္ မဖတ္တတ္တဲ့ မိဘေတြရွိမယ္။ ကြန္ပ်ဴတာေတာင္ မသံုးတတ္တဲ့ မိဘေတြ ရွိမယ္။ အဲ့ဒီလိုမိဘက ကေလးေတြဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ ဆိုးမယ္ေပါ့ေနာ္။ ေတာ္ေတာ္ သနားဖို႔ေကာင္းမယ္ေပါ့ေနာ္။ လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ကေလးေတြ က်ေတာ့ ပို ပိုျပီးေတာ့ တုိးတက္ျပီးေတာ့ ဂ႐ုပို စိုက္ႏုိင္ေတာ့ ပိုတိုးတက္ သိတယ္မဟုတ္လား။ မလုပ္ေပးႏုိင္တဲ့မိဘတို႔ ဂ႐ုမစိုက္ႏုိင္တဲ့ မိဘတို႔ဆုိရင္ ကေလးေတြက ပိုပိုျပီးေတာ့ ေနာက္က် က်န္တာေတြ ျဖစ္ျပီးေတာ့ အဲ့ဒီမွာ ကြာဟမႈက အရမ္းၾကီးသြားမယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒီလိုမ်ိဳး စိတ္မေကာင္းဘူးေပါ့ အဲ့ဒါကိုေတာ့ေလ။ ကိုယ္ေတြလည္း အခုဟာက အိမ္က လုပ္လို႔ရေနေသးလို႔ေလ။ ကိုယ္ေတြလည္း ကံေကာင္းေနေသးလို႔ လို႔ ေျပာရမွာေပါ့ေနာ္။ ကိုယ္လုပ္တဲ့ အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစားကလည္း အဲ့ဒီလိုမ်ိဳး လုိင္းျဖစ္သြားလို႔ေလ။ ဆရာ၀န္ေတြ ဆိုရင္ ဒါ ပညာမတတ္လို႔လည္း မဟုတ္ဘူး။ ဆရာ၀န္အလုပ္ကိုက on-site သြားလုပ္ရမွာမ်ိဳးေလ။ အဲ့ဒါမ်ိဳးဆိုေတာ့ သူက ကိုယ့္သားသမီးကို ပစ္ျပီး သူ သြားလုပ္ရမွာေလ။ အဲ့ဒီလိုမ်ိဳးေတြျဖစ္သြားတယ္။ ဒီ new normal အတြက္ကို ကိုယ့္အလုပ္အကိုင္က new normal နဲ႔ ကိုက္တဲ့အလုပ္အကိုင္မ်ိဳး ျဖစ္သြားတာေပါ့ေနာ္။ တခ်ိဳ႕ ဆိုရင္က်ေတာ့ new normal က မလြယ္ဘူးေပါ့။ ဆရာ၀န္ေတြ အလုပ္တို႔ စားေသာက္ဆုိင္ အလုပ္တို႔ ဘာတို႔ဆိုတာ new normal လုပ္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္။ စိတ္မေကာင္းဖို႔ေကာင္းတာေပါ့ အဲ့ဒီလိုကေလးေတြ အတြက္ဆိုရင္ေပါ့ေနာ္။”

လက္ရွိအေျခအေနမွာကေတာ့ ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္မႈေတြကလည္း က်ဆင္းမသြားတဲ့အျပင္ ဒုတိယအေက်ာ့ ျပန္ဆိုးလာမွာကိုပါ စိုးရိမ္ရတဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေနတာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း ျပီးခဲ့တဲ့ရက္ေတြအတြင္း ကူးစက္မႈေတြ တိုးလာတာေၾကာင့္ အေျခခံပညာသင္ေက်ာင္းေတြကို ယာယီ ျပန္ပိတ္ထားရပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုလို နည္းပညာတိုးတက္တဲ့ႏုိင္ငံမွာ စာသင္ေက်ာင္းေတြက ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ အပါအ၀င္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ေပမဲ့၊ ျမန္မာအပါအ၀င္ ႏြမ္းပါးတဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ ဒီလို ထိေရာက္တဲ့ အြန္လိုင္းပညာေရး ျဖစ္လာဖို႔က မလြယ္လွပါဘူး။ နည္းပညာတုိးတက္ျပီး ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာေတာင္ အခက္အခဲေတြက ရွိေနေသးတာမို႔ ႏြမ္းပါးတဲ့ႏုိင္ငံေတြက ကေလးငယ္ေတြ အတြက္ကေတာ့ ပညာေရးပိုေနာက္က်ဖို႔ အေျခအေနျဖစ္လာေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေရာဂါကူးစက္မႈေတြကို အျမန္ဆံုးထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါမွ၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြကို ျပန္ဖြင့္ျပီး ကေလးငယ္ေတြလည္း စိုးရိမ္မႈကင္းကင္းနဲ႔ ပညာသင္ၾကားႏုိင္မွာျဖစ္တယ္ဆိုတာ တင္ျပရင္းနဲ႔ပဲ ဒီသီတင္းပတ္ အမ်ိဳးသမီးက႑ကို ဒီမွာပဲ ရပ္နားခြင့္ျပဳပါရွင္။ က်မ ခင္ျဖဴေထြးပါ။

