ကိုဗစ္တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ အသက္ေပးသြားတဲ႔ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း တသိန္းေက်ာ္ WHO ဂုဏ္ျပဳ

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီး WHO ရဲ့ နှစ်ပတ်လည် ညီလာခံကို တနလာၤနေ့က ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ WHO အကြီးအကဲက ကမ္ဘာတလွှား Covid-19 ကပ်ဘေးကြီး အတွင်း အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ကျန်းမာရေး လုပ်သား ၁၁၅,၀၀၀ ကို အောက်မေ့ ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာတလွှားက ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက် ပြုစုပေးတဲ့ လုပ်သားတွေဟာ ၁၈ လ နီးပါးကြာ အသက်အန္တရာယ်ကြားမှာ ကြံ့ကြံ့ခံ ရပ်တည် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ WHO အကြီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus က WHO ညီလာခံမှာ ပြောပါတယ်။ ကျန်းမာရေး လုပ်သားတွေဟာ အသက်ပေါင်းများစွာ ကယ်တင်ခဲ့ကြသလို၊ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားပေမယ့်လည်း လက်လွှတ်လိုက်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အတွက်လည်း ရုန်းကန်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်း သူက ဆက်ပြောပါတယ်။

လတ်တလော သီတင်းပတ်တွေ အတွင်းမှာ ကူးစက်မှုအသစ်နဲ့ သေဆုံးမှုနှုန်း ကျဆင်းလာတဲ့ အပေါ်မှာ ကျေနပ်အားရ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ကမ္ဘာဟာ သိပ်ပြီး အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေဆဲ ဆိုတာကိုလည်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။

ကပ်ဘေးရောဂါကြီးက မပြီးဆုံးသေးကြောင်း၊ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ကူးစက်မှုနှုန်းကို မထိန်ချုပ်နိုင်ဘဲနဲ့ ကပ်ဘေးကြီး ပြီးဆုံးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။ Covid-19 ကာကွယ်ဆေး ဖြန့်ဝေမှုမှာ မတရားသဖြင့် မညီမျှမှုဟာ ကပ်ဘေးရောဂါကြီး သက်ဆိုးရှည်စေမယ်လို့ WHO အကြီးအကဲက သုံးနှုန်းပြီး ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံတွေကို ထပ်ပြီး ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးအားလုံးရဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို နိုင်ငံ ၁၀ ခုလောက်မှာ ထိုးနှံခဲ့ကြောင်းလည်း သူက ထောက်ပြပါတယ်။ WHO အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေ အားလုံး လာမယ့် စက်တင်ဘာလ အရောက်မှာ အနည်းဆုံး နိုင်ငံ လူဦးရေရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးနိုင်ရေးနဲ့ လာမယ့် ဒီဇင်ဘာ အရောက်မှာ အနည်းဆုံး နိုင်ငံ လူဦးရေရဲ့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေး ဆောင်ရွက်ကြဖို့လည်း WHO အကြီးအကဲက တိုက်တွန်းပါတယ်။

အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီ အတွင်း Covid-19 နဲ့ သေဆုံးသူ ၄,၀၀၀ ကျော် ရှိကြောင်း ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာခဲ့တာကြောင့် တနလာၤနေ့မှာဘဲ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာမှာ Covid-19 နဲ့ ဆက်စပ် သေဆုံးရသူ ၃၀၀,၀၀၀ ကျော်တဲ့ တတိယမြောက် နိုင်ငံ ဖြစ်သွားပါတယ်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက သေဆုံးသူ ၅၉၀,၀၀၀ နီးပါးနဲ့ အများဆုံး ဖြစ်ပြီး ဘရာဇီလ်း နိုင်ငံကတော့ သေဆုံးသူ ၄၅၀,၀၀၀ နီးပါးနဲ့ ဒုတိယ အများဆုံး ဖြစ်ကြောင်း Johns Hopkins ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အချက်အလက်ဆိုင်ရာ ဌာနက ဖော်ပြထားပါတယ်။