ႏိုင္ငံေရးအရအသံုးခ်ခံရတဲ့ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ အေျခအေနပိုဆိုးလာ

Zawgyi/Unicode

[Unicode]

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးမှာ ဗိုင်းရပ်စ် ထက် ပိုပြီး ကြီးမားလာတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုက ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်မှု လစ်ဟင်းလာတာ ဖြစ်ပြီး ကပ်ဘေး အရေးက နိုင်ငံရေးအသွင်ဆောင်လာနေတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီး WHO အကြီးအကဲက တနလာၤနေ့မှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။

အမျိုးသား ညီညွတ်မှုနဲ့ ကမ္ဘာတလွှား စည်းရုံးမှု အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါတယ်။ ကပ်ဘေးရောဂါကို နိုင်ငံရေး ဇာတ်သွင်းတာကြောင့် ပိုပြီး ကြီးထွားလာနေတယ်လို့ WHO အကြီးအကဲ ဒေါက်တာ Tedros Adhanom Ghebreyesus က တနလာၤနေ့က ရုပ်သံကနေ တဆင့် ဒူဘိုင်းအခြေစိုက် World Government Summit မှာ ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ အကြီးမားဆုံး ခြိမ်းခြောက်မှုက ဗိုင်းရပ်စ် မဟုတ်တော့ဘဲ ကမ္ဘာမှာ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု မရှိတာ ဖြစ်တယ်လို့ WHO အကြီးအကဲ ဒေါက်တာ Tedros Adhanom Ghebreyesus က ထပ်လောင်း ပြောပါတယ်။

ကပ်ရောဂါဘေး အရေးကို နိုင်ငံရေး ဇာတ်သွင်းနေတယ်လို့ သူထင်မြင် ယူဆထားသူ ဘယ်သူ ဆိုတာကိုတော့ WHO အကြီးအကဲက ပြောဆိုမသွားပါဘူး။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့ကူးစက်မှုကို WHO က တုံ့ပြန် ကိုင်တွယ်မှု သိပ်ပြီး နှေးကွေးလွန်းတယ်၊ နောက် တရုတ်ကို သိပ်ပြီး အမွှန်းတင်တယ်လို့ အမေရိကန် သမ္မတ Donald Trump က ဝေဖန်ထားတာပါ။ ဒါ့အပြင် WHO ကို ပေးနေတဲ့ အမေရိကန် ရံပုံငွေ အားလုံးကို ဖြတ်ဖို့လည်း ခြိမ်းခြောက်ထားတာပါ။

ကမ္ဘာတလွှား COVID 19 ကူးစက်မှုကတော့ တနလာၤနေ့မှာ ၉ သန်းကျော်ထိ ရောက်ရှိသွားပါပြီ။ ကမ္ဘာတလွှား COVID-19 ကူးစက်သူ လူနာသစ်က တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ၁၈၃,၀၀၀ ထိ တိုးမြင့် ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီး WHO က ပြောဆိုလိုက်ပြီး ဒါဟာဆိုရင် ကပ်ရောဂါဘေး ကာလအတွင်း တရက်တည်းနဲ့ အများဆုံး စံချိန်တင် ကူုးစက်ခံရမှု ဖြစ်ပါတယ်။

အမေရိကတိုက် နိုင်ငံတွေမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့ကူးစက်မှု အဓိက ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ WHO တာဝန်ရှိသူတွေက သီတင်းပတ် အတော်ကြာ ကတည်းက ပြောဆိုနေတာ ဖြစ်ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့ တရက်တည်းမှာတင် ဒေသတွင်း ကူးစက်မှု ၁၁၆,၀၀၀ ကျော် ရှိခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဘရာဇီလ်းနိုင်ငံက ကူးစက်ခံ လူနာသစ် ၅၅,၀၀၀ နီးပါးနဲ့ အများဆုံး ဖြစ်ပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ကူးစက်ခံ လူနာသစ် ၃၆,၀၀၀ ကျော်နဲ့ ဒုတိယ၊ နောက် အိန္ဒိယက ကူးစက်ခံ လူနာသစ် ၁၅,၀၀၀ လောက်ရှိပြီး တတိယ အများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။

COVID ကူးစက်ခံ မရှိေတော့ဘူးလို့ ကြေညာခဲ့တဲ့ နယူးဇီလန် နိုင်ငံမှာ တနလာၤနေ့က ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ လူနာသစ် ၂ ဦး အပါအဝင် ကူးစက်ခံရသူ ၉ ဦး ရှိလာပြီးနောက်မှာတော့ နိုင်ငံတွင်း ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့ ကူးစက်မှု တားဆီးရေး ကန့်သတ်ဆောင်ရွက်မှု တချို့ကို တနလာၤနေ့မှာ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံမှာ တနလာၤနေ့က ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သူ ၁၇ ဦး ထပ်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။