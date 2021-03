အၾကမ္းဖက္ခံရမႈၾကားက ရန္ကုန္သပိတ္မ်ား

[Zawgyi/Unicode]

အကြမ်းဖက်ခံရမှုကြားက ရန်ကုန်သပိတ်များ

စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းမှုကို ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြမှုတွေကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲနေတဲ့ကြားကပဲ၊ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း တိုင်းလုံးကျွတ်အသံတိတ်သပိတ်စတင်ဖို့ ဒီနေ့ စည်းရုံးဟောပြောကြသလို၊ အရုဏ်ဦးသပိတ်၊ ရွေ့လျားသပိတ်၊ လမ်းလျှောက်သပိတ် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြပါတယ်။ ရန်ကုန်ကရတဲ့ သတင်းကို မဆုမွန်ပြောပြပါမယ်။

အာဏာသိမ်း ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေကို စစ်ကောင်စီက ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်း နှိမ်နင်းမှုကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက်က မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ထိ နိုင်ငံတဝန်းမှာ လူပေါင်း ၂၆၀ ကျော်နေပြီလို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPPB က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။

စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်နေတဲ့ကြားကပဲ လူငယ်တွေကတစ်လမ်းဝင် တစ်လမ်းထွက် နေ့ရော၊ ညပါ လှည့်လည်ပြီး သပိတ်ကို ဆင်နွှဲနေကြပါတယ်။

မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ ပြုလုပ်မယ့် Silence Strike Campaign ကို ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ ဒီကနေ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အပါအဝင်တက်ကြွလှုပ်ရှာသူတွေက စည်ရုံးဆော်သြနေကြသလို အရုဏ်ဦးသပိတ်၊ လူမဲ့သပိတ်၊ ဝိညာဉ်သပိတ် စတဲ့သပိတ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်နေဆဲပါ။

အသံတိတ်ဆိတ်ခြင်းသပိတ်ကို ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပြုလုပ်ရတာပါလဲ... တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ တစ်ဦးက အခုလို ပြောပါတယ်။

“Silence Campaign ဆိုတာဗျာ… ကျနော်တို့ ဒီတစ်မြို့လုံး ဘယ်သူမှ အပြင်မထွက်တော့ဘူး၊ အပြင်ထွက်တဲ့ လူတွေက CDM မလုပ်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဒလံတွေနဲ့ ကျနော်တို့ ဒီကောင်တွေပဲ ကျန်တော့မှာပေါ့။ အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့ ကျနော်တို့ Campaign တစ်ခုလုပ်ဖို့ အဲ့ဒီမှာ စစချင်းကတော့ သူတို့က နည်းနည်းအဖွဲ့တွေ ကွဲနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့က အဲ့ဒီဟာကို ဒီ Slience Campaign ဆိုတာ ကျနော်တို့ နည်းနည်း Agree ဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့လောက်လည်း ကျနော်တို့ နားချိန်ရမယ်၊ ပြင်ဆင်ချိန်ရမယ်။ နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ သူတို့က သူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်နေပါပြီးဆိုတာကို သူတို့ပြချင်တာဗျ... ကမ္ဘာကို။ ကားတွေ ပုံမှန်သွားလာနေတယ်။ လူတွေ သူ့ဘာသူ လှုပ်ရှားသွားလာနေကြတာ စသဖြင့်ပေါ့နော်။ ဘဏ်တွေဘာတွေ ပြန်ဖွင့်နေကြပြီးဆိုတဲ့ဟာကို ပြချင်တာလေး သူတို့က အဲ့သလို မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကို မြို့ပျက်ကြီးပုံစံမျိုးကို ကျနော်တို့ ပြန်ပြချင်တာ တစ်ရက်ပဲ ကျန်တဲ့တာ ကိစ္စမရှိဘူး။”

လမ်းပေါ်မှာ ကားမရှိ၊ လူမရှိ၊ ဆိုင်မဖွင့် အားလုံးအပြင်မထွက်ဘဲ အိမ်ထဲနေပြီး တိတ်ဆိတ်ခြင်း သပိတ်ကို ဆင်နွှဲဖို့ ဆော်သြနေကြပါတယ်။ ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းများအတွက် ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်ပေးခြင်း၊ ကုန်ခမ်းသွားတဲ့ အင်အားများ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းခြင်း၊ စစ်သွေးကြွအကြမ်းဖက်အုပ်စုရဲ့ ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကို ဆန့်ကျင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။

နေ့ညမရွေး လက်နက်ကိုင်တွေဘက်က ပစ်ခတ် နှိမ်နင်းနေတဲ့ကြားကပဲ လူငယ်တွေကလည်း ရရာနည်းနဲ့ ပုံစံမျိုးစုံဆန့်ကျင်နေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ စစ်တပ်နဲ့ ရဲတွေရဲ့ နှိမ်နင်း ပစ်သတ်ဖြိုခွဲမှုကို ရှောင်ရှာနိုင်ဖို့ လူမဲ့သပိတ်တွေ ပြောက်ကျားစနစ်တွေ ပြုလုပ်ရတာလို့ သင်္ယန်းကျွန်းမြို့နယ် တက်ကြွလှုပ်ရှာသူ လူငယ်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။

“လက်ရှိမှာ ကျနော်တို့ ဒီလမ်းမကြီးတောက်လျှောက်ကို စတဲ့ နေရာတွေမှာ သူတို့က အတားအဆီးတွေ အကုန်လုံး ဖယ်လိုက်တယ်လေ။ အကယ်လို့များ အဲ့ဒီလိုမျိုး အတားအဆီးတွေ ဖယ်လိုက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ တင်းကြပ်မှုတွေ အဲ့ဒီလိုမျိုး အရမ်းများလာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့ အတတ်နိုင်ဆုံး face to face ဖြစ်လာတဲ့ ရဲတွေမှန်သမျှ ကျနော်တို့ ရှောင်တယ်ပေါ့နော်။ ရှောင်ပြီးတော့မှ ကျနော်တို့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ... သူတု့ိမျှော်မှန်းထားလို့မရတဲ့ နေရာမျိုး၊ လူသူရပ်ကွက်နည်းတဲ့ အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာ သွားပြီးတော့ ဒီလိုကမ်းပိန်မျိုးတွေ... ဒီလိုမျိုးကျနော်တို့က protest လုပ်တဲ့ဟာတွေ မှန်သမျှကို တတ်နိုင်သမျှ ရရာနည်းနဲ့ လိုက်ပြီးတော့ သူတို့ဆန့်ကျင်နေပါတယ်ဆိုတာပေ့ါ။ အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေ လိုက်တာဗျ အဲ့ဒီသဘောပါ၊ ဒီအချိန်မှာက ကျနော်တို့ လူတွေ၊ ကျနော်တို့ လူငယ်တွေ တတ်နိုင်သမျှ ဘယ်သူ့ကို မှထိခိုက်နာကျင်စရာ မဖြစ်စေချင်တော့ဘူး၊ မပါစေချင်တော့ဘူး။ ဒီအချိန်မှာ တစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင် သိနိုင်မယ်။ ပြန်လမ်းက မရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျနော်တို့ ဒီ risk နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် ကျနော်တို့ ကြိုးစားပြီးလုပ်နေတာပေါ့။”

စစ်တပ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ ရန်ကုန်မြို့ လမ်းမတွေနဲ့ ရပ်ကွက်တွေမှာ ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတားအဆီးတွေကို အင်အားသုံး ဖယ်ရှားတာ ရပ်ကွက်ကိုအတင်းအကြပ် ခြိမ်းခြောက်ဖိအားပေး ဖယ်ရှားခိုင်းတာတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှုားမှုတွေကို စစ်တပ်က အင်အားသုံး နှိပ်ကွပ်ခဲ့လို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ဆန္ဒပြမှုတွေ လျော့ပါးလာသလို ဆန္ဒပြသူအင်အားလည်း နည်းလာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကားတွေနဲ့လှည့် ကားသပိတ်ဆိုပြီး မနေ့က ရန်ကုန်မြို့လယ်မှာ ဆန္ဒပြတာမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ မိုးပျံပူဖောင်းလွှတ်တင်ကြတာမျိုး၊ လူမဲ့သပိတ်မျိုး ပုံစံသစ်နဲ့ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတာမျိုးတွေ ပေါ်လာပါတယ်။