ကန္လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဆဲ ျမန္မာဥပေဒမူၾကမ္း အလားအလာ

အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကော်မတီက ပါတီနှစ်ရပ်လုံး သဘောတူလိုက်တဲ့ Burma Bill မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းကို အထက်လွှတ်တော်မှာ အမြန်ဆုံးတင်သွင်းဆုံးဖြတ်နိုင်ရေး အလွန်အရေးကြီးနေကြောင်း ဝါရှင်တန်ဒီစီအခြေစိုက် Campaign for a New Myanmar အဖွဲ့ အကြံပေး Mike Haack က VOA ကို ပြောပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အထက်လွှတ်တော်မှာ ဒီဥပဒေကြမ်းကို အဓိကတင်သွင်းမယ့် ပါတီနှစ်ရပ် ကိုယ်စားလှယ်အမတ်တွေကြား ဘယ်အချက်တွေကို သဘောတူညီမှုမရ ဖြစ်နေသလဲ။ တခါ မြန်မာနွယ်ဖွားတွေဘက်က ဒီဥပဒေကြမ်းပြင်ဆင်ရေး တောင်းဆိုချက်တွေအတွက် အလားအလာရော ဘယ်လောက်ထိ ရှိနေသလဲ။ Burma Bill ကို အမေရိကန်လွှတ်တော်က အတည်ပြုပြဌာန်းနိုင်ရေး ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ ဝါရှင်တန်ဒီစီအခြေစိုက် Campaign for a New Myanmar အဖွဲ့ အကြံပေး Mike Haack ကို မအင်ကြင်းနိုင်က Skype ကနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။

အင်ကြင်းနိုင် ။ ။ ပထမဆုံး မေးချင်တာကတော့ Burma Bill မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥပဒေမူကြမ်းရဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေ ဘယ်အဆင့်ကို ရောက်နေပါပြီလဲ။

Mike Hacck ။ ။ ဒီဥပဒေကြမ်းကို အောက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီက အတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။ တညီတညွတ်တည်း သဘောတူခဲ့တဲ့ အခြေအနေပါ။ ဘယ်သူမှ ကန့်ကွက်တာမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရီပါပလင်ကန် - Republican တွေရော၊ ဒီမိုကရက်တွေရော အားလုံးက ဒီဥပဒေကြမ်းကို ထောက်ခံတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ နောက်တဆင့်ကတော့ အောက်လွှတ်တော်တခုလုံးက ဆုံးဖြတ်ရမယ့် အဆင့်ရောက်နေပါပြီ။ နောက်ပြီး ဒီအချိန်မှာ ဥပဒေကြမ်းကို ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ကာလလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဥပဒေမူကြမ်းကို ပြင်သည်ဖြစ်စေ၊ မပြင်သည်ဖြစ်စေ အောက်လွှတ်တော်မှာ မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှာဆိုတော့ ဒီမိုကရက်ပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ Pelosi နေတဲ့ ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ် (California) ရဲ့ Steny Hoyer နေတဲ့ မေရီလန်းပြည်နယ် (Maryland) မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ မြန်မာနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ ဥပဒေကြမ်းပြင်ဆင်ရေးသေချာအောင် သူတို့ ဆန္ဒတွေ ထုတ်ဖေါ်ပြသသင့်ပါတယ်။

နောက်ပြီး ဒီဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်ပူပန်နေသူတွေအနေနဲ့ သူတို့ ပြင်ဆင်လိုတဲ့အချက်တွေကို အထက်လွှတ်တော်မှာ ကြိုးစားမိတ်ဆက်ဖို့ အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း အထက်လွှတ်တော်မှာတော့ အခြေအနေတွေ သိပ်အားရစရာ မကောင်းပါဘူး။ ရီပါပလင်ကန်တွေဘက်က လက်မှတ်ထိုးဖို့ ငြင်းဆိုနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အထက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီမှာပဲ ဥပဒေကြမ်းကတစ်နေပါတယ်။

သူတို့မကြိုက်တဲ့အချက်တွေကို ဒီဥပဒေကြမ်းထဲကနေ ဖယ်ထုတ်ဖို့ လိုလားနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အထက်လွှတ်တော်မှာ ဘယ်လိုတွေ ညှိုနှိုင်းကြမလဲဆိုတာ ကျနော်တို့ စောင့်နေဆဲပါ။ အထူးသဖြင့် အထက်လွှတ်တော်မှာ ဒီဥပဒေကြမ်း အတည်ပြုဖို့ အထက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒီမိုကရက်လွှတ်တော်အမတ် Bob Menendez က အရေးကြီးလာဖို့ ရှိပါတယ်။ တချို့ကတော့ သိပါလိမ့်မယ့်။ Burma Bill အစောပိုင်း ဗာရှင်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်က စတင်တင်သွင်းခဲ့ချိန်မှာ အောက်လွှတ်တော်မှာ ပြဿနာ မရှိခဲ့ပေမဲ့၊ အထက်လွှတ်တော်မှာ ပိတ်ဆို့ခံရပြီး၊ မဲခွဲဆုံးဖြတ်တဲ့ အဆင့်တောင် မရောက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအန္တရာယ်မျိုး ကျနော်တို့ ထပ်ပြီးရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ကျနော်အခု Texas ပြည်နယ်ကို ရောက်နေပြီး ရီပါပလင်ကန်တွေရဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ သက်ဆိုင်တဲ့လူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရှင်းပြနေပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဥပဒေကြမ်းကို ပြဌာန်းနိုင်ဖို့ ကျနော်တို့ ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။

အင်ကြင်းနိုင် ။ ။ အောက်လွှတ်တော်မှာ ပါတီနှစ်ရပ်လုံးက သဘောတူညီမှုရထားတဲ့ ဒီဥပဒေမူကြမ်းကို အထက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့ ရီပါပလင်ကန်တွေဘက်က အလွယ်တကူ သဘောမတူနိုင်ဖြစ်နေတာ ဘာကြောင့်လဲရှင့်။ အဓိက ဘာအချက်တွေလဲ။

Mike Hacck ။ ။ ရီပါပလင်ကန်တွေဘက်က အထူးသဖြင့် အင်ဒီယားနားပြည်နယ်က အထက်လွှတ်တော်အမတ် Todd Young ဘက်က အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတာပါ။ ကျန်တဲ့ ရီပါပလင်ကန် အမတ်အများစုကတော့ ဒီဥပဒေကြမ်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ သိပ်ပြီးပြဿနာ မရှိကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လဲ သူတို့က Todd Young နောက်ကို လိုက်ကြမှာဆိုတော့ Todd Young ရုံးက ဒီဥပဒေကြမ်းထဲမှာပါတဲ့ အချက်တချို့နဲ့ပတ်သက်လို့ သဘောမတူတာတွေရှိနေပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူညီတွေအတွက် အသုံးစရိတ်ကို လိုအပ်သလောက် သုံးစွဲဖို့ဆိုတဲ့ အချက်အပေါ်မှာ Todd Young တို့က အဲဒီလိုမျိုး မသတ်မှတ်ပဲ ဘတ်ဂျက်အတိအကျ ပြဌာန်းဖို့ဆိုပြီး ဒေါ်လာ သန်း (၂၂၀) သုံးစွဲဖို့ သတ်မှတ်အဆိုပြုထားပါတယ်။ ဒါကိုတောင် တချို့ ရီပါပလင်ကန်အမတ်တွေက အရမ်းများတယ်လို့ ပြောနေကြတုန်းပဲ။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ မြန်မာနယ်စပ်က ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် အကျပ်အတည်းမှာ ဒီနှစ်အတွက် ဒေါ်လာ သန်း (၁၈၀) ပြီးတော့ နောက်ထပ် ဒေါ်လာ သန်း (၅၀) ကို အမေရိကန်အစိုးရက သုံးစွဲထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲတော့ ဒေါ်လာ သန်း (၂၂၀) ကို မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သုံးစွဲဖို့ဆိုတာ များပြားတဲ့ ပမာဏမဟုတ်ပါဘူး။

ဒုတိယအချက် ရီပါပလင်ကန်တွေဘက်က စိုးရိမ်နေတာက ဥပဒေကြမ်းထဲမှာ မြန်မာ့ရေနံနဲ့သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်း နာမည်အတိအကျ ဖေါ်ပြထားတဲ့ကိစ္စပါ။ အထူးသဖြင့်Todd Young ရဲ့ ရုံးကထောက်ပြနေတာက ဒဏ်ခတ်အရေးယူမယ့် ကုမ္ပဏီတွေအတွက် သတ်မှတ်ချက်တွေကိုပဲ ပြဌာန်းသင့်ပြီး ကုမ္ပဏီနာမည် အတိအကျ မသတ်မှတ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ ကျနော်တို့ဘက်ကလည်း သူတို့ကို ပြန်ပြီးရှင်းပြနေတာက သမ္မတလုပ်ပိုင်ခွင့်အနေနဲ့ မြန်မာရေနံနဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေကို ပိတ်ဆို့အရေးယူနိုင်စွမ်း ရှိပေမယ့်၊ ဒါကို သူတို့က မလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အထက်လွှတ်တော်ရဲ့ တွန်းအားပေးမှု တကယ်လိုအပ်နေပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျနော်တို့ ထောက်ပြနေတာက ဒါက တကယ့်ကုမ္ပဏီအစစ်အမှန် မဟုတ်ဘဲ၊ မြန်မာစစ်တပ် ထိန်းချုပ်ထားတာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီနာမည်ကို ဥပဒေကြမ်းထဲမှာ ထည့်သွင်းဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ရှင်းပြထားပါတယ်။

တတိယအချက်ကတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်တဲ့ကိစ္စလို့ ပြောရမှာပါ။ ဒီမိုကရက် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Cardin က ဒီဥပဒကြမ်းကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် မိတ်ဆက်ခဲ့တာဟာ သူတို့ကို လျစ်လျူရှူတယ်လို့ ရီပါပလင်ကန်တွေဘက်က မြင်ကြပါတယ်။ သူတို့ကို အချိန်ပေးသင့်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအချက်သုံးချက်နဲ့ နောက် အင်ဒီယားနားပြည်နယ် အထက်လွှတ်တော်အမတ်က ဒီဥပဒေကြမ်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဓိကဖြစ်နေတော့ အခုချိန်ထိ အထက်လွှတ်တော်မှာ မဆွေးနွေးဖြစ်သေးပါဘူး။

အင်ကြင်းနိုင် ။ ။ ဒါဆို ရီပတ်ဘလီကန် လူနည်းစုခေါင်းဆောင် Mitch McConnell ကရော ဒီတခေါက် ဥပဒေကြမ်းပေါ်မှာ သူ့အမြင် ဘယ်လိုရှိလဲ။

Mike Hacck ။ ။ လူနည်းစုခေါင်းဆောင် Mitch McConnell ကတော့ ဒီဥပဒေကြမ်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် ယေဘုယျအားဖြင့်သူက အဓိက တင်သွင်းသူ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက် ပူးတွဲတင်သွင်းတဲ့ အထဲမှာလည်း မပါပါဘူး။ နောက် အထက်လွှတ်တော် ဒီမိုကရက် လူများစုခေါင်းဆောင် Chuck Schumer လည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။

Mitch McConnell အနေနဲ့ သမိုင်းကြောင်းအရ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးကို အလွန်ထောက်ခံခဲ့ပေမဲ့လည်း အခုဥပဒေကြမ်း ပြဌာန်းနိုင်ဖို့ နောက်ကွယ်ကနေ အများသိအောင် သူ့သြဇာကို အသုံးချ ထုတ်ပြောတာမျိုး မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သီးသန့်တွေ့ဆုံမှုတွေမှာတော့ ဒီဥပဒေကြမ်းကို ရှေ့ဆောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ အချက်ပြတယ်လို့ ကျနော်တို့ ကြားရပါတယ်။ ဒါကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဥပဒေကြမ်းကိစ္စမှာ အထက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီကပဲ ဆုံးဖြတ်ဖို့ သူက လွှဲထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အထက်လွှတ်တော်မှာ ဒီဥပဒေမူကြမ်းကို ဒီမိုကရက်နဲ့ ပူးတွဲတင်သွင်းမယ့် Todd Young ပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။

အင်ကြင်းနိုင် ။ ။ အခုဆိုရင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ မြန်မာနဲ့ တိုင်းရင်းသားနွယ်ဖွားတွေက ဒီဥပဒေကြမ်းကို ပြင်ဆင်ဖို့ တောင်းဆိုနေတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကို တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုဖို့၊ စစ်အုပ်စုရဲ့ ဝင်ငွေတွေကို ဖြတ်တောက်နိုင်ရေး ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေ ပြဌာန်းဖို့ စတဲ့အချက်တွေ ထည့်သွင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီဥပဒေကြမ်းကို ပြင်ဆင်နိုင်မယ့် အလားအလာ ရှိမလား။ ဒီလို ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုရင်ရော အချိန်ဘယ်လောက်ထိ ကြာနိုင်မလဲ။

Mike Hacck ။ ။ ဥပဒေကြမ်းကို ပြင်ဆင်ဖို့ အလားအလာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပဒေကြမ်းမှာပါတဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအချက်မှာ အရေးကြီးဆုံးက မြန်မာ့ရေနံနဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအပေါ် ချမှတ်မယ့် ကိစ္စကို ထိရောက်ပြင်းထန်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ သုံးလာဖို့ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဖေါ်ပြထားတာက အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာပဲ မူတည်နေတဲ့ အခြေအနေမျိုး ရေးထားတာပါ။ ဒီအချက်ကိုလည်း ရီပါပလင်ကန်တွေဘက်က အဓိက ဆန့်ကျင်နေတာဖြစ်တော့ အပြင်းအထန် တိုက်ရမယ့်အနေအထား ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကလည်း ထိုက်တန်တဲ့ တိုက်ပွဲတခုလို့ ကျနော် မြင်ပါတယ်။

အင်ကြင်းနိုင် ။ ။ ဒါဆိုရင် NUG ကို တရားဝင်အစိုးရအဖြစ် အမေရိကန်က အသိအမှတ်ပြုရေးကိစ္စမှာရော ဘယ်လို အခြေအနေ ရှိမလဲ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကိုယ်နှိုက် ဗင်နီဇွဲလားနဲ့ ပတ်သက်လို့ အတွေ့အကြုံ ရှိထားတဲ့အခါမှာ အခုမြန်မာကိစ္စမှာရော မျှော်လင့်ချက် ဘယ်လိုရှိနိုင်လဲ။

Mike Hacck ။ ။ NUG ကို အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရေး ရေရှည်အတွက်တော့ မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်။ အစည်းအဝေးတိုင်းမှာရော၊ ဝါရှင်တန်ပို့စ် (Washington Post) သတင်းစာမှာ ဆောင်းပါးအနေနဲ့ NUG ကို အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရေး ကျနော်ရေးသားခဲ့တာမျိုး အမြဲတမ်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်တွန်းတောင်းဆိုနေကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲသူတွေ၊ အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေ၊ ကိုယ်စားလှယ်တွေဘက်က ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ တွန့်ဆုတ်နေတာ ကျနော်တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင် နိုင်ငံခြားရေးဌာနကနေ သူတို့ ပြန်ကြားတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ဒီအပေါ်မှာ နိုင်ငံခြားရေးဌာနဘက်ကို NUG ကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့ လွှတ်တော်က ပြန်ပြီးဖိအားမပေးချင်တာလည်း ပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ပြင်သစ်လွှတ်တော်က NUG ကို အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလိုက်တဲ့ အချက်က အမေရိကန်လွှတ်တော်ကိုလည်း ဖိအားပေးတဲ့နေရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေမှာ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ့်လက်တွေ့မှာ အမေရိကန်လွှတ်တော်နဲ့ အစိုးရကို ဘယ်လောက်ထိ တွန်းအားပေးနိုင်မလဲဆိုတာ အတိအကျ မပြောနိုင်ပါဘူး။

ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နိုင်ငံခြားရေးဌာနက အကြောင်းအကျိုးဆက်တွေကို ရှင်းပြထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီတကြိမ် ဥပဒေကြမ်းကို အတည်ပြုရာမှာ အဲဒီအချက် မပါခဲ့ရင်တောင် NUG ကို အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရေး နောက်ထပ် ဥပဒေကြမ်းတခုသပ်သပ်အနေနဲ့ ရေးဆွဲပြဌာန်းဖို့ ကျနော်တို့ ဖိအားပေးသင့်ပါတယ်။

ဒါကြောင့် အခုဥပဒေမူကြမ်းထဲမှာ ထည့်သွင်းတာထက် ဒီအချက်ကို နောက်ထပ်ဥပဒေကြမ်းတခုအနေနဲ့ သတ်သတ်ရေးဆွဲပြဌာန်းဖို့ ကြိုးစားတာက နိုင်ငံရေးအရ ပိုပြီးလက်တွေ့ကျတယ်လို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ အောက်လွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥပဒေမူကြမ်းကို အဆုံးအရှုံးခံလို့ မရပါဘူး။ ဒီလိုရှုံးသွားရင် ရေရှည်မှာ NUG ကို အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုလည်း အထောက်အကူ ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ အထက်နဲ့ အောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေက ဒီဥပဒေကြမ်းကို အောင်အောင်မြင်မြင် ပြဌာန်းလိုကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီတကြိမ်အောင်မြင်မှုရရင် ရေရှည်အတွက် နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုတွေရဖို့ အထောက်အကူပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အင်ကြင်းနိုင် ။ ။ ဒါဆိုရင် Burma Bill ကို ပြဌာန်းအတည်ပြုဖို့ ဘယ်တော့လောက် ဖြစ်နိုင်မလဲ။

Mike Hacck ။ ။ ဒီဥပဒေကြမ်းကို အောက်လွှတ်တာ်မှာ မကြာခင်အတည်ပြုတော့မယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ အောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာလည်း လူတိုင်းက ဒီဥပဒေမူကြမ်းကို အမြန်ဆုံး ကိုင်တွယ်ဖို့ တောင်းဆိုနေကြတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ အခုလို ပြည်နယ်အလိုက် လွှတ်တော်အမတ်တွေကို တိုက်တွန်းတောင်းဆိုကြတဲ့ ရလဒ်က ဒီအချိန်မှာ တကယ့်ကို ကြီးမားပါတယ်။ အထက်လွှတ်တော်မှာတော့ ရီပါပလင်ကန်နဲ့ ဒီမိုကရက်တွေကြား အပြန်အလှန် ညှိုနှိုင်းနေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရီပါပလင်ကန်တွေဘက်က သူတို့လိုချင်တဲ့အချက် မရမချင်း ဆိုင်းထားဖို့ လိုလားနေပါတယ်။ ဒီမိုကရက်တွေဘက်က ရှေ့ဆက်သွားဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကို ဖုန်းနဲ့ခေါ်ဆို ဖိအားပေးတောင်းဆိုကြမယ်ဆိုရင် အရမ်းကို အကျိုးရှိမယ်လို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်။ ဘယ်တော့ မဲပေးဆုံးဖြတ်ကြမလဲဆိုတဲ့ အချိန်ကို မသိရပေမဲ့ အထက်လွှတ်တော်မှာ အပြန်အလှန် ညှိုနှိုင်းမှုတွေကနေ ရလဒ်ထွက်အောင် မဖြစ်မနေလုပ်ရမှာပါ။ အထူးသဖြင့် အထက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နယူးဂျာစီပြည်နယ် (New Jersey) ဒီမိုကရက်လွှတ်တော်အမတ် Bob Menendez က အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှာ ရှိနေတာပါ။ အထက်လွှတ်တော်မှာ ဒီဥပဒေကြမ်းကို အမြန်ဆုံးတင်သွင်းနိုင်ရေး အရေးကြီးနေပါတယ်။ တကယ်လို့ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဒီဥပဒေကြမ်းကို ပြဌာန်းနိုင်ရေး မသေချာတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေပါတယ်။

အင်ကြင်းနိုင်။ ။ နောက်ဆုံးမေးချင်တာကတော့ ဒီဥပဒေကြမ်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် အဓိက အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေက ဘာတွေလဲရှင်။

Mike Hacck။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ဒါတွေကတော့ နှစ်စဉ် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီအတွက် ဒေါ်လာ သန်း (၂၂၀) နောက် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ဒေါ်လာ သန်း (၅၀) ကို ငါးနှစ်စာ ပေးဖို့ သတ်မှတ်ထားတာ၊ မြန်မာ့ရေနံနဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်း ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ကိစ္စမှာ အနည်းဆုံး ဒဏ်ခတ်အရေးယူဖို့ တွန်းအားပေးထားတာ၊ အခြားအာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ ညှိုနှိုင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် မူဝါဒညှိုနှိုင်းရေးမှူးတယောက် ထားဖို့၊ ပြီးတော့ မြန်မာစစ်တပ်ဟာ Genocide လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်တယ်ဆိုတာ အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ သတ်မှတ်ဖို့၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေမှာ တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှု စတာတွေကို ပြဌာန်းဖို့ အချက်တွေဟာ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေလို ကျနော် မြင်ပါတယ်။