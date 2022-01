ကိုဗစ္ကုသေရး ေဆးသစ္ ၂ မ်ိဳး WHO အတည္ျပဳ

(Zawgyi / Unicode)

------------------------

(Unicode)

ကိုဗစ်ကုသရေး ဆေးသစ် ၂ မျိုး WHO အတည်ပြု

ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံရတဲ့ လူနာတွေကို ကုသရာမှာ အသုံးပြုဖို့ ဆေးသစ် ၂ မျိုးကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး (WHO) က ထောက်ခံချက် ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကုဆေးသစ်တွေ တိုးလာနေတဲ့အထဲ နောက်ဆုံးပါဝင်လာတဲ့ ဆေးသစ် ၂ မျိုးအကြောင်း WHO ရုံးချုပ်ရှိရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့ကနေ ဗွီအိုအေသတင်းထောက် Lisa Schlein သတင်းပေးပို့ထားတာကို ကိုဇော်မိုးကျော် တင်ပြပေးထားပါတယ်။

Baricitinib ဆေးသစ်ကို ကိုဗစ်လူနာတွေအတွက် သောက်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုဖို့ WHO က ထောက်ခံချက် ပေးလိုက်တာပါ။ ဒီဆေးဟာ ကိုယ်ခံစွမ်းအား အလွန်အကျွံ ဖြစ်မလာအောင် ထိန်းချုပ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဆေးအမျိုးအစား ဖြစ်သလို ပြင်းထန်တဲ့ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းတဲ့ ရောဂါတွေကို ကုသရာမှာလည်း သုံးပါတယ်။

ဒီဆေးကို အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာ ရောင်ရမ်းနာကျင်မှုတွေအတွက် ပေးတဲ့ ဆေးတမျိုးဖြစ်တဲ့ Corticosteroids ဆိုတဲ့ဆေးနဲ့ တွဲဖက်ပေးသင့်တယ်လို့ WHO က ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Janet Diaz က ပြောဆိုပါတယ်။ ကိုဗစ်လူနာ ၂,၆၀၀ ကို ၃ ကြိမ်ခွဲ စမ်းသပ်ကြည့်ရာမှာ Baricitinib ဆေး သုံးစွဲသူတွေကြားမှာ သေဆုံးမှုနှုန်း လျော့နည်းတာ တွေ့ရတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။

သိပ်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာ မပြင်းထန်တဲ့ ကိုဗစ်လူနာတွေအတွက် Sotrovimab ခေါ် Monoclonal Antibody ပဋိဇီဝဆေးကို လိုအပ်ချက်အရ အသုံးပြုဖို့လည်း WHO က ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။

“ရောဂါပေါင်းစုံနဲ့ အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ လူနာတွေအတွက် လိုအပ်ချက်အရ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေ၊ ကာကွယ်ဆေး ထိုးမထားတဲ့သူတွေနဲ့ ရောဂါအခံရှိတဲ့သူတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ လူနာ ၁,၀၀၀ ကျော်ကို အောင်အောင်မြင်မြင် စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ပြီးမှ အခုလို ထောက်ခံချက် ပေးရတာပါ။ ဒီစမ်းသပ်မှုအရ ဆေးရုံတင်ကုသရတဲ့ အရေအတွက် လျော့သွားတာ တွေ့ရပါတယ်။”

ဒီပဋိဇီဝဆေးဟာ လက်ရှိပြန့်ပွားနေတဲ့ အိုမီခရွန် မျိုးကွဲသစ်အပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်သလဲ ဆိုတာကိုတော့ လေ့လာနေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Sotrovimab ဆေးဟာ ကနဦး စမ်းသပ်မှုတွေအရ ကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ် ကူးစက်ခံရသူတွေကို ကုသရာမှာ ထိရောက်မှုရှိပေမယ့် လုံးဝ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့ အထိတော့ မဟုတ်သေးဘူးလို့လည်း WHO က ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Diaz က ပြောပါတယ်။

“အခုအခါ ကိုဗစ်ရောဂါ ကုနိုင်တဲ့နည်းတွေ တော်တော်များများ ရှိနေပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း ပေါ်လာဦးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် တချို့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေဟာ မျိုးဗီဇပြောင်းလဲနေပြီး တချို့ဆေးတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိတတ်ပါတယ်။ SARS-Covid 2 အုပ်စုမှာလည်း အတူတူပါပဲ။ ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်လည်း ဖြစ်လာမယ့် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးအောင် လုပ်ဖို့ပဲ ကြိုးစားရမှာပါ။”

ကိုဗစ်ရောဂါအတွက် နောက်ထပ် ကုထုံးသစ်တွေ ပေါ်လာဖို့ ခန့်မှန်းထားတဲ့ WHO ကတော့ လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်း သက်သက်သာသာနဲ့ လုံလုံလောက်လောက် ရအောင်လုပ်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ WHO အနေနဲ့ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေပြီး ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နဲ့ ဝင်ငွေနည်း နိုင်ငံတွေမှာ လူတွေရဲ့ အသက်တွေကို ကယ်တင်နိုင်မယ့် ဆေးဝါးတွေကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ရောင်းချပေးဖို့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်လို့လည်း WHO ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ Janet Diaz က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။