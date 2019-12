အတိုင္ပင္ခံ ICJ ခရီး လူထုေထာက္ခံပဲြမ်ား ေ၀ဖန္ခံရ

(Zawgyi / Unicode)

လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ စြပ္စြဲခ်က္ကို ေျဖရွင္းဖို႔ ႏုိင္ငံတကာတရား႐ံုး (ICJ) မွာ သြားေရာက္ရင္ဆိုင္မယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီး လူထုေထာက္ခံပြဲေတြ က်င္းပတာဟာ လက္ေတြ႔ဆန္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ မဟုတ္ဘဲ လူထုအေပၚ အရင္စစ္အစိုးရလို ဝါဒမိႈင္းတုိက္မႈသာ ျဖစ္တယ္လို႔ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ လူငယ္ေတြက ေျပာဆိုလုိက္ပါတယ္။ အခု အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ေတြအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ တရားစြဲဆိုမႈဟာ တိုင္းရင္းေဒသေတြက စစ္တပ္ရဲ႕ ဆိုးရြားလြန္းလွတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြထဲက ျဖစ္စဥ္တခုသာ ျဖစ္ေသးတယ္လို႔လည္း တုိင္းရင္းသားလူငယ္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒီကေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူ ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ လူထုေထာက္ခံပြဲအေပၚ အျမင္သေဘာထားေတြကို မဆုမြန္က စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာတရား႐ံုး (ICJ) မွာ ဂမ္ဘီယာႏုိင္ငံက တိုင္ၾကားထားတာကို ၾကားနာစစ္ေဆးမယ့္ကိစၥ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္ မၾကာခင္ရက္ပိုင္းမွာပဲ သြားေရာက္ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ရန္အတြက္ဆိုၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတေယာက္ အေနနဲ႔ ဦးေဆာင္မယ့္အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္း ျပည္နယ္ တုိင္း အသီးသီးမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကိုယ္တုိင္ ဦးစီးၿပီး We stand with Daw Aung San Suu Kyi, We stand with Mother Suu ဆိုၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေထာက္ခံပြဲေတြ က်င္းပေနပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံပြဲကိုေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုအခက္အခဲပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္လုိအက်ပ္အတည္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ ေက်ာ္လႊားႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ သတၱိရွိဖို႔လိုတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အေမစု ကမၻာမွာ သတိၱအရွိဆုံးသူတေယာက္ပါ။ သူ႔ရဲ႕လက္နက္က ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ။ သူသြားေနၿပီ၊ ရွင္းေနၿပီ၊ က်ေနာ္တုိ႔ ခ်စ္တဲ့သူေတြကလည္း သူနဲ႔ထပ္တူ တသားတည္း က်တယ္ဆုိတာကို ျပဖုိ႔အတြက္ ႏွလုံးသားထဲကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

အခုေျပာၾကားခဲ့တာကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အတူရွိတယ္ဆိုတဲ့ ေထာက္ခံပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို လူထုေထာက္ခံပြဲေတြ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့တယ္၊ ဘာသာမတူ လူမ်ိဳးကြဲတဲ့ လူနည္းစုေတြအေပၚ စစ္ရာဇဝတ္ျပစ္မႈေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ပါ့မလား။

အရင္စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ လူထုကို ဖိအားေပး ဝါဒမိႈင္းတိုက္တဲ့ လုပ္ရပ္နဲ႔ ဆင္တူေနတယ္လို႔ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူတဦးျဖစ္တဲ့ ေမာင္ေဆာင္းခက သူ႔အျမင္ အခုလို ေျပာပါတယ္။

“အရင္အစုိးရ လုပ္ခဲ့တဲ့ပုံစံအတုိင္း ေထာက္ခံပြဲေတြကို ဒီဘက္အစုိးရမွာ ဆက္လုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာတာကို က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ရတယ္။ အရင္တုန္းကလည္း ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေထာက္ခံပြဲ ဆုိတာမ်ဳိးေတြ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီလုိပဲ ဒီဘက္မွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေထာက္ခံပြဲ ဆုိတာမ်ဳိးနဲ႔ပဲ မုိးႀကိဳးကို ထန္းလ်က္နဲ႔ကာဖုိ႔ ႀကိဳးစားတာေပါ့။ ဆုိေတာ့ က်ေနာ္ထင္တယ္ ေထာက္ခံပြဲေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚမွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရိွမရွိလုိ႔ စဥ္းစားရင္ ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ အႏၱရာယ္ မ်ားႏုိင္တယ္ဗ်။

“ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိရင္ ဒါက Genocide ဆုိတဲ့ကိစၥကို သြားေရာက္ေျဖရွင္းတဲ့ ကိစၥမွာ Genocide ရဲ႕ အသြင္သဏၭာန္က လူထုရဲ႕ ပါဝင္ပတ္သက္မႈလည္း ပါတယ္ေပါ့။ လူထုကို ဝါဒမႈိင္းေတြ တုိက္ၿပီးေတာ့ လူထုကုိယ္တုိင္ ဒီလုိမ်ဳိး လႈံ႔ေဆာ္တဲ့ဟာမ်ဳိးေတြ ေတြ႔ရတာရွိတယ္ေပါ့။ အဲေတာ့ အဲလို ေထာက္ခံပြဲေတြမွာ ဘာေျပာမလဲ ဆုိတဲ့ကိစၥက အေရးႀကီးမယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ ေထာက္ခံပြဲေတြက တခါတေလမွာ ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ အႏၱရာယ္မ်ားေစတယ္။ ေနာက္တခုက ဟိုမွာသြားရင္ဆုိင္မယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ အခက္ေတြ႔ေစႏုိင္တယ္လို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ျမင္တယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ အႀကီးအကဲတေယာက္ အေနနဲ႔ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ အျပည့္နဲ႔ သြားေရာက္ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့အေပၚမွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္မႈေတြ အေပၚမွာလည္း မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္မေနဘဲ တာဝန္ယူေျဖရွင္းဖို႔ သင့္တယ္လို႔ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားသူ ဆိုင္းႏုပန္က ဆိုပါတယ္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သူ႔အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ တာဝန္ယူတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူက တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ရွိၿပီးမွ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကို တရားစြဲတဲ့အေပၚမွာ သူ႔အေနနဲ႔ သြားေျဖရွင္းတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တခုက တုိင္းရင္းသားေတြ စစ္ပြဲေတြ အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္တုန္းကဆုိရင္ လူထုေခါင္းေဆာင္တေယာက္ အေနနဲ႔ လူထုေတြ ဒီေလာက္ ခက္ခဲေနတဲ့ဟာကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့တယ္။ ဘာမွ တုံ႔ျပန္မႈ ေဆာင္ရြက္မႈ ဘာမွမရွိခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္ဘက္ကုိ သူ႔အေနနဲ႔ အရမ္း Cover လုပ္တယ္ဆုိတာေတာ့ ျမင္တယ္။

“ေနာက္တခုက ဒီလုိမ်ဳိး We Stand With Daw Suu ေပါ့ေနာ္၊ အမ်ားႀကီးလုပ္ေနတဲ့အပုိင္းေတြ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါက ျပည္သူလူထုကို နည္းနည္း လက္တလုံးျခား လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ က်မတုိ႔က ျမင္တယ္။ အဓိက ေျပာခ်င္တာက ျပည္သူလူထုက အရင္တုန္းက စစ္ေရး ႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဒီတေခါက္ကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ လူထုကို အသုံးမခ်ၾကဖို႔ က်မ ေျပာခ်င္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ဒီလုပ္ေဆာင္မႈေတြ အားလုံးအေပၚမွာ သမုိင္းတရားခံ တခုအေနနဲ႔ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ဒီအေပၚမွာ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိရွိနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ေတာ့ က်မေမွ်ာ္လင့္တယ္။”

တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု စစ္ေဘးဒုကၡဒဏ္ ခံေနရစဥ္က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ လႈပ္ရွားမႈေတြကို တရားစြဲဆို အေရးယူမႈေတြ ရွိခဲ့ၿပီး အခုလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ေထာက္ခံပြဲေတြကိုေတာ့ အင္တုိက္အားတုိက္ အာဏာပိုင္ေတြကိုယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ စစ္မီးၿငိမ္းေရး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လႈပ္ရွားမႈအေပၚ တရားစြဲဆို ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရသူတဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ဆိုင္းႏုပန္က အခုလို သံုးသပ္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ အပါအဝင္ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အသီးသီးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေထာက္ခံပြဲေတြအျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူ ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးေတြကိုလည္း လူျမင္ကြင္း ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ခ်ိတ္ဆြဲၿပီး ႏုိင္ငံတကာတရား႐ံုးမွာ သြားေရာက္ေျဖရွင္းမယ့္အေပၚ ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔မွာေတာ့ အဲဒီအမႈကို နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ The Hague က ႏုိင္ငံတကာတရား႐ံုးမွာ ဂမ္ဘီယာႏုိင္ငံကေန ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းက ႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ေတြကို ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းၿပီး လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ တိုင္ၾကားထားတဲ့ အမႈကို စတင္ၾကားနာစစ္ေဆးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရက ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အသံုးကို လက္ခံမထားတဲ့့ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီး ျပန္လည္ေလွ်ာက္လဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

----------------------------------

(Unicode)

အတိုင်ပင်ခံ ICJ ခရီး လူထုထောက်ခံပွဲများ ဝေဖန်ခံရ

လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု စွပ်စွဲချက်ကို ဖြေရှင်းဖို့ နိုင်ငံတကာတရားရုံး (ICJ) မှာ သွားရောက်ရင်ဆိုင်မယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး လူထုထောက်ခံပွဲတွေ ကျင်းပတာဟာ လက်တွေ့ဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ မဟုတ်ဘဲ လူထုအပေါ် အရင်စစ်အစိုးရလို ဝါဒမှိုင်းတိုက်မှုသာ ဖြစ်တယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ လူငယ်တွေက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ အခု အစိုးရနဲ့ စစ်တပ် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်တွေအပေါ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ တရားစွဲဆိုမှုဟာ တိုင်းရင်းဒေသတွေက စစ်တပ်ရဲ့ ဆိုးရွားလွန်းလှတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေထဲက ဖြစ်စဉ်တခုသာ ဖြစ်သေးတယ်လို့လည်း တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေက ပြောပါတယ်။ ဒီကနေ့ ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ လူထုထောက်ခံပွဲအပေါ် အမြင်သဘောထားတွေကို မဆုမွန်က စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာ စွပ်စွဲချက်နဲ့ နိုင်ငံတကာတရားရုံး (ICJ) မှာ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက တိုင်ကြားထားတာကို ကြားနာစစ်ဆေးမယ့်ကိစ္စ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင် မကြာခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ သွားရောက်ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အခုလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်ရန်အတွက်ဆိုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတယောက် အနေနဲ့ ဦးဆောင်မယ့်အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်း ပြည်နယ် တိုင်း အသီးသီးမှာ ဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုယ်တိုင် ဦးစီးပြီး We stand with Daw Aung San Suu Kyi, We stand with Mother Suu ဆိုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံပွဲတွေ ကျင်းပနေပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံပွဲကိုတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။

“ကျနော်တို့ ဘယ်လိုအခက်အခဲပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လိုအကျပ်အတည်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျနော်တို့ ကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ သတ္တိရှိဖို့လိုတယ်။ ကျနော်တို့ အမေစု ကမ္ဘာမှာ သတ္တိအရှိဆုံးသူတယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့လက်နက်က ချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ သူသွားနေပြီ၊ ရှင်းနေပြီ၊ ကျနော်တို့ ချစ်တဲ့သူတွေကလည်း သူနဲ့ထပ်တူ တသားတည်း ကျတယ်ဆိုတာကို ပြဖို့အတွက် နှလုံးသားထဲကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာထည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”

အခုပြောကြားခဲ့တာကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အတူရှိတယ်ဆိုတဲ့ ထောက်ခံပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီလို လူထုထောက်ခံပွဲတွေ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်၊ ဘာသာမတူ လူမျိုးကွဲတဲ့ လူနည်းစုတွေအပေါ် စစ်ရာဇဝတ်ပြစ်မှုတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါ့မလား။

အရင်စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက် လူထုကို ဖိအားပေး ဝါဒမှိုင်းတိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ ဆင်တူနေတယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်တဲ့ မောင်ဆောင်းခက သူ့အမြင် အခုလို ပြောပါတယ်။

“အရင်အစိုးရ လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်း ထောက်ခံပွဲတွေကို ဒီဘက်အစိုးရမှာ ဆက်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားလာတာကို ကျနော်တို့ တွေ့ရတယ်။ အရင်တုန်းကလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ထောက်ခံပွဲ ဆိုတာမျိုးတွေ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ဒီဘက်မှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံပွဲ ဆိုတာမျိုးနဲ့ပဲ မိုးကြိုးကို ထန်းလျက်နဲ့ကာဖို့ ကြိုးစားတာပေါ့။ ဆိုတော့ ကျနော်ထင်တယ် ထောက်ခံပွဲတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိမရှိလို့ စဉ်းစားရင် ပိုပြီးတော့တောင် အန္တရာယ် များနိုင်တယ်ဗျ။

“ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ဒါက Genocide ဆိုတဲ့ကိစ္စကို သွားရောက်ဖြေရှင်းတဲ့ ကိစ္စမှာ Genocide ရဲ့ အသွင်သဏ္ဌာန်က လူထုရဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်မှုလည်း ပါတယ်ပေါ့။ လူထုကို ဝါဒမှိုင်းတွေ တိုက်ပြီးတော့ လူထုကိုယ်တိုင် ဒီလိုမျိုး လှုံ့ဆော်တဲ့ဟာမျိုးတွေ တွေ့ရတာရှိတယ်ပေါ့။ အဲတော့ အဲလို ထောက်ခံပွဲတွေမှာ ဘာပြောမလဲ ဆိုတဲ့ကိစ္စက အရေးကြီးမယ်လို့ ထင်တယ်။ ထောက်ခံပွဲတွေက တခါတလေမှာ ပိုပြီးတော့တောင် အန္တရာယ်များစေတယ်။ နောက်တခုက ဟိုမှာသွားရင်ဆိုင်မယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် ပိုပြီးတော့တောင် အခက်တွေ့စေနိုင်တယ်လို့ ကျနော်ကတော့မြင်တယ်။”

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် အကြီးအကဲတယောက် အနေနဲ့ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု အပြည့်နဲ့ သွားရောက်ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားတဲ့အပေါ်မှာတော့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ စစ်တပ်ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ စစ်ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်မှုတွေ အပေါ်မှာလည်း မျက်နှာလွှဲခဲပစ်မနေဘဲ တာဝန်ယူဖြေရှင်းဖို့ သင့်တယ်လို့ ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားသူ ဆိုင်းနုပန်က ဆိုပါတယ်။

“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သူ့အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်ကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ တာဝန်ယူတဲ့အတွက်ကြောင့် သူက တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု ရှိပြီးမှ ကိုယ့်နိုင်ငံကို တရားစွဲတဲ့အပေါ်မှာ သူ့အနေနဲ့ သွားဖြေရှင်းတယ်လို့ မြင်တယ်။ ဒါပေမယ့် တခုက တိုင်းရင်းသားတွေ စစ်ပွဲတွေ အကြီးအကျယ် ဖြစ်တုန်းကဆိုရင် လူထုခေါင်းဆောင်တယောက် အနေနဲ့ လူထုတွေ ဒီလောက် ခက်ခဲနေတဲ့ဟာကို လျစ်လျူရှုခဲ့တယ်။ ဘာမှ တုံ့ပြန်မှု ဆောင်ရွက်မှု ဘာမှမရှိခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် စစ်တပ်ဘက်ကို သူ့အနေနဲ့ အရမ်း Cover လုပ်တယ်ဆိုတာတော့ မြင်တယ်။

“နောက်တခုက ဒီလိုမျိုး We Stand With Daw Suu ပေါ့နော်၊ အများကြီးလုပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေ တွေ့ရတယ်။ ဒါက ပြည်သူလူထုကို နည်းနည်း လက်တလုံးခြား လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ကျမတို့က မြင်တယ်။ အဓိက ပြောချင်တာက ပြည်သူလူထုက အရင်တုန်းက စစ်ရေး နိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခ ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီတခေါက်ကတော့ နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တွေ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေ အနေနဲ့ လူထုကို အသုံးမချကြဖို့ ကျမ ပြောချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီလုပ်ဆောင်မှုတွေ အားလုံးအပေါ်မှာ သမိုင်းတရားခံ တခုအနေနဲ့ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ဒီအပေါ်မှာ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုရှိရှိနဲ့ လုပ်ဆောင်သွားဖို့တော့ ကျမမျှော်လင့်တယ်။”

တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထု စစ်ဘေးဒုက္ခဒဏ် ခံနေရစဉ်က ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော် လှုပ်ရှားမှုတွေကို တရားစွဲဆို အရေးယူမှုတွေ ရှိခဲ့ပြီး အခုလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ထောက်ခံပွဲတွေကိုတော့ အင်တိုက်အားတိုက် အာဏာပိုင်တွေကိုယ်တိုင် ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ စစ်မီးငြိမ်းရေး ငြိမ်းချမ်းစွာ လှုပ်ရှားမှုအပေါ် တရားစွဲဆို ထောင်ချခံခဲ့ရသူတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ ဆိုင်းနုပန်က အခုလို သုံးသပ်ပါတယ်။

နေပြည်တော် အပါအဝင် တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် အသီးသီးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံပွဲတွေအပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေကိုလည်း လူမြင်ကွင်း နေရာတော်တော်များများမှာ ချိတ်ဆွဲပြီး နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာ သွားရောက်ဖြေရှင်းမယ့်အပေါ် ထောက်ခံကြောင်း ပြသနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

လာမယ့် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့မှာတော့ အဲဒီအမှုကို နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague က နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းက ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်တွေကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းပြီး လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ တိုင်ကြားထားတဲ့ အမှုကို စတင်ကြားနာစစ်ဆေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရက ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အသုံးကို လက်ခံမထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး ပြန်လည်လျှောက်လဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။