အေမရိကန္အေရွ႕ျခမ္းေဒသ မဲရံုအဖြင့္ သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ား

[Zawgyi/Unicode]

အခုက်ေနာ္တို႔ အေမရိကန္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းျပည္နယ္ေတြမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ မဲေပးမႈေတြ စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေရြးေကာက္ပဲြ မဲရံုေတြေရွ႕မွာ တိုက္ရိုက္သတင္းယူဖို႔ ေရာက္ေနတဲ့ က်ေနာ္တို႔ ဗီြအိုေအအဖဲြ႔သားေတြကို က်ေနာ္ ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ ေမးျမန္းပါ့မယ္။

ကိုသားညြန္႔ဦး။ ။ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက ဒီ Maryland ျပည္နယ္ Montgomery က မဲရံုတရံုေရွ႕ကို ေရာက္ေနၿပီဆိုေတာ့ မဲရံုအေျခအေနေလးေျပာျပပါအံုးခင္ဗ်။ အဲဒီက အေျခအေန။

ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ပါ။ မဲရံုကေတာ့ မနက္ ၇ နာရီမွာ စဖြင့္ပါတယ္။ အခုက်ေနာ္ျမင္ေနရတဲ့ ျမင္ကြင္းအရကေတာ့ မဲဆႏၵေပးဖို႔ တန္းစီေနတဲ့ လူက ၇၀၊ ၈၀ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ရွိပါတယ္။ ဒီ မဲရံုပတ္ပတ္လည္မွာဆိုရင္လည္းပဲ သက္ဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအတြက္ေပါ့ေနာ္။ မဲေပးၾကတာက သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တင္မဟုတ္ဘူး တျခား လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြအတြက္ ပါတယ္။ တျခားေဒသဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြအတြက္လည္း ပါတယ္ဆိုေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေပါ့ေလ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္သူေတြရဲ႕ စာရြက္စာတမ္းေလးေတြ လက္ကမ္းစာေစာင္ ပန္းဖလက္ေလးေတြ ေဝေနတာေတြလည္း ရွိတယ္။ မဲေပးၿပီး အျပင္ထြက္ၾကတဲ့သူေတြလည္း ရွိတယ္ဆိုေတာ့ ဒီမဲရံုအေျခအေနကို က်ေနာ္ၾကည့္တာကေတာ့ လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ထက္မနည္း မဲေပးေနတဲ့အေျခအေနမွာရွိေနပါတယ္။

ကိုသားညြန္႔ဦး။ ။ ၾကိဳတင္မဲေတြကလည္း တျခားျပည္နယ္ေတြမွာဆိုရင္ မဲေပးၿပီးၾကၿပီဆိုေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ ေမရီလန္းျပည္နယ္ရဲ႕ ထူးထူးျခားျခား မဲေပးမႈ အဲ့ဒီက မဲရံုရဲ႕ ထူးျခားမႈ ဘာမ်ားသတိထားမိလဲခင္ဗ်။

ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်။ ၾကိဳတင္မဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္ လိုက္ၿပီး အခ်က္အလက္ ရွာၾကည့္တဲ့အခါမွာ ေမရီလန္းမွာ မဲေပးဖို႔အတြက္ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေပါင္း ၃.၁ သန္းရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီ့အထဲမွာ က်ေနာ္တို႔ ေနာက္ဆံုးထြက္ထားတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြအရ မဲဆႏၵရွင္ ၂.၁ သန္းက ၾကိဳတင္မဲေတြ ေပးၿပီးသြားၾကပါၿပီ။ ဆိုေတာ့ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီကေန႔မွာ မဲရံုမွာ မဲလာေပးတဲ့သူေတြရဲ႕အေရအတြက္က ၁,၀၀၀,၀၀၀ နီးပါးေလာက္ပဲရွိမယ့္ပံုပါ။ ၾကိဳတင္မဲေပးထားတဲ့အေရအတြက္က ဒီႏွစ္မွာ စံခ်ိန္ခ်ိဳးၿပီးေတာ့ကုိ ေမရီလန္းက စံခ်ိန္ခ်ိဳးမဲေပးထားတဲ့အေျခအေနမွာ ရွိေနပါတယ္။

ကိုသားညြန္႔ဦး။ ။ မဲရလဒ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ဒီညမွာ စေရတြက္မွာေပါ့ေနာ္။ က်န္တဲ့ျပည္နယ္ေတြမွာေတာ့ အျငင္းပြားစရာေတြ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေမရီလန္းျပည္နယ္ရဲ႕ အေျခအေနကေရာ ဘယ္လိုရွိပါလဲ။

ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း။ ။ ေမရီလန္းျပည္နယ္ကေတာ့ သူတို႔အေခၚေျပာရရင္ "Blue State" ေပါ့ဗ်ာ ဒီမိုကရက္ကို အခုိင္အမာေထာက္ခံတဲ့ျပည္နယ္လို႔ေျပာရမွာပါ။ ဒီ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကတည္းက ေမရီလန္းျပည္နယ္မွာ ရီပတ္ပလင္ကန္ သမၼတ အႏိုင္ရခဲ့တာမရွိပါဘူး။ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ ၁၉၉၂ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကတည္းက ေမရီလန္းျပည္နယ္မွာ ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတေလာင္းေတြပဲ ေတာက္ေလွ်ာက္အႏုိင္ရခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေနာက္ဆံုးလုပ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္းပဲ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးေဟာင္း ဟီလာရီကလင္တန္က မဲအေရအတြက္ ၆၀.၅ ရာခိုင္နႈန္းရပါတယ္။ လက္ရွိသမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ၂၀၁၆မွာ အဲ့ဒီ့မွာ ၃၅.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔အခု မဲေပးေနၾကတဲ့ Montgomery County မွာဆိုရင္လည္းပဲ ဟီလာရီက ၇၅.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ၂၀.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရခဲ့တဲ့မွတ္တမ္းေတာ့ရွိထားပါခင္ဗ်။

ကိုသားညြန္႔ဦး။ ။ အဲ့ေတာ့ ဒီမဲေပးမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မဲအျငင္းပြားမႈေတြ ေနာက္တခုက မဲေပးတဲ့ရက္မွာ လံုျခံဳေရးေပါ့ေနာ္ စိုးရိမ္ေနၾကတာလည္းရွိပါတယ္ခင္ဗ်။ အဲ့ဒီေတာ့ အဲ့အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေမရီလန္းျပည္နယ္မွာေရာ ဘယ္လိုရွိပါလဲခင္ဗ်။ မဲရံုေတြရဲ႕လံုျခံဳေရး မဲေပးမႈအေနအထား။

ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း။ ။ ေမရီလန္းျပည္နယ္မွာေတာ့ လံုျခံဳေရးပိုင္း ေထြေထြထူးထူး စိုးရိမ္စရာအေျခအေနမွာ မေတြ႔ရပါဘူး။ က်ေနာ္ေရာက္ကတည္းက ယူနီေဖာင္းဝတ္ လက္နက္ကိုင္ရဲ စသည္အားျဖင့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြ ခ်ထားတာမရွိပါဘူး။ တာဝန္က် ဝန္ထမ္း တေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္က လိုအပ္တဲ့အကူအညီေတြေပးေနတာပဲ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ ေမရီလန္းမွာ လံုျခံဳေရးအားျဖင့္ သိပ္ၿပီးေတာ့ စိုးရိမ္စရာအေျခအေနမွာ မရွိပါဘူး။

ကိုသားညြန္႔ဦး။ ။ ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်။ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းေရ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်။

ဒါကေတာ့ ေမရီလန္းျပည္နယ္ Montgomery မဲရံုတရံုေရွ႕မွာ တိုက္ရိုက္ သတင္းယူေနတဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဗီြအိုေအ အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း က အခုက်င္းပေနတဲ့၂၀၂၀ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေနကို ေျပာျပေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္က်ေနာ္တို႔ အနီးအနားမွာ ရွိတဲ့ Virginia ျပည္နယ္ထဲမွာပဲ Arlington မဲရံုတရံုေရွ႕မွာ က်ေနာ္တို႔ ဗီြအိုေအအဖဲြ႔သား မခင္ျဖဴေထြးကလည္း သတင္းယူဖို႔ ေရာက္ေနပါတယ္ ခင္ဗ်။ အဲဒီေတာ့ မခင္ျဖဴေထြး အဲဒီက မဲရံုအေျခအေနလည္း ေျပာပါအံုးခင္ဗ်။

မခင္ျဖဴေထြး။ ။ Virginia မွာက်ေတာ့ မဲရံုေတြက မနက္ ၆ နာရီမွ စဖြင့္တယ္ဆိုေတာ့ က်မ ဒီမဲရံု မဖြင့္ခင္ တနာရီေလာက္အလုိကတည္းက ဒီပတ္ဝန္းက်င္ကို ေရာက္ၿပီးေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္တာေပါ့ေနာ္။ မဲရံုတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔လည္း စကားေျပာတယ္။ ေနာက္ လူေတြေရာ ဘယ္လိုရွိလဲဆိုတာၾကည့္ေတာ့ ဘာေတြ႔ရလဲဆိုေတာ့ လူကေတာ့ အရင္ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာလိုေတာ့ အမ်ားၾကီး မေတြ႔ရဘူးရွင့္။ အဓိကကလည္း ကိုဗစ္ျဖစ္ေနတဲ့ကာလ ျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ေလ.... ဒါေပမဲ့ မဲရံု မဖြင့္ခင္ ၁၀ မိနစ္၊ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ အလိုကတည္းက လူေတြက လာၿပီးေတာ့ တန္းစီေနၾကတယ္။ မဲေပးတာေတြက စၿပီးေတာ့ ၆ နာရီထိုးတာနဲ႔ တန္းၿပီးေတာ့ တံခါးဖြင့္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကေတာ့ အဓိကကေတာ့ Social Distancing ေပါ့ေနာ္... ဒီမွာက ကိုဗစ္ကာလ ျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္အကြာအေဝးျခားဖို႔အတြက္ မဲရံုဝန္ထမ္းေတြကလည္း လိုက္ေျပာေပးတယ္.... ေသခ်ာကို စနစ္တက်နဲ႔ပဲ။ မဲကေတာ့ စေပးေနၿပီ။ က်မအခု ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ မဲေပးတဲ့သူ အေယာက္ ၄၊ ၅၀ ေလာက္ရွိသြားၿပီရွင့္။ ခဏပဲ ရွိေသးတာေပါ့ေနာ္... မိနစ္ပိုင္းပဲ ရွိေသးတာေပါ့။

ကိုသားညြန္႔ဦး။ ။ အဲဒီေတာ့ မဲ ေပးရတာေတြက တန္းစီေနရလား။ တန္းရွည္လား။

မခင္ျဖဴေထြး။ ။ ေစာေစာက ေျပာသလိုေပါ့ေနာ္။ ကိုဗစ္ကာလ ျဖစ္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ အခုလူေတြကေတာ့ သူတို႔ ဒီအကြာအေဝးအတိုင္း ေနရမယ္ဆိုတာ အပါအဝင္ျဖစ္သလို ေနာက္တခုက ဘာလဲဆိုေတာ့ ၾကိဳတင္မဲေတြက ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း... ဒီေနရာ၊ အခု က်မေရာက္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕မွာေပါ့ေနာ္... ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးၿပီးၿပီလို႔ ေရြးေကာက္ပဲြ တာဝန္ရွိတဲ့ အၾကီးအကဲက က်မကိုေျပာတယ္။ လူမ်ားမ်ားလာမလား ေမွ်ာ္လင့္သလားဆိုေတာ့။ သူကေတာ့ လူေတြအမ်ားၾကီးလာဖို႔ သူ မေမွ်ာ္လင့္ပါဘူးတဲ့။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ၾကိဳတင္မဲ ေပးၿပီးသား ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ဒီေဒသမွာ ေပးၿပီးပါၿပီလို႔ က်မကို ေျပာတယ္ရွင့္။ ဆိုေတာ့ အဲဒါေၾကာင့္လည္း တေထာင့္တခ်က္ေပါ့ေနာ္... လူက မမ်ားဘူး။

ကိုသားညြန္႔ဦး။ ။ မခင္ျဖဴေထြးက ဒီေရြးေကာက္ပဲြ အခုမဲရံုေနရာမွာပဲ၊ မႏွစ္ကလည္း ေရြးေကာက္ပဲြသတင္းယူဖို႔ ေရာက္ခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ အခု ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ လာေပးၾကတဲ့ လူေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုမ်ား ထူးထူးျခားျခား သတိထားမိလည္း ခင္ဗ်။ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးေတြ ပိုလာေပးတာ ေတြ႔ရပါလဲ။

မခင္ျဖဴေထြး။ ။ အခုက်မ ဒီမနက္ေစာေစာ စဖြင့္ကတည္းကေတြ႔တာေတာ့ လူငယ္ေတြအမ်ားစုကို ေတြ႔ရတယ္။ ဒါဟာ တခု ထူးျခားခ်က္ေပါ့ေနာ္။ အရင္ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြတုန္းကဆိုရင္ က်မတို႔ ဒီေရြးေကာက္ပဲြမဖြင့္ခင္ကတည္းက တန္းစီေနတဲ့သူေတြက ရာနဲ႔ခ်ီရွိတယ္။ တနာရီေလာက္အတြင္းမွာဆိုရင္ ေထာင္နဲ႔ခ်ီ မဲေပးတာေတြ က်မတို႔ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါဟာသူတို႔ တကယ့္ေရြးေကာက္ပဲြေန႔မွာမွ ပံုမွန္ မဲေပးေနတဲ့အေလ့အထအတိုင္းသြားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြေတြဆိုေတာ့ေလ။ ဒီေန႔ကက်ေတာ့ သူက လူငယ္ပိုင္းေတြကိုပဲ အဓိက က်မေတြ႔တယ္။ က်မစကားေျပာျဖစ္သေလာက္ အခုေတြ႔တာကလည္း လူငယ္၊ လူလတ္ပိုင္းေတြ၊ လူငယ္ကိုမွ တကယ့္အငယ္ပိုင္းေတြ ၂၀ ေက်ာ္ေတြလို႔ ေျပာရမယ္ထင္တယ္။ အခုအေစာေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာေပါ့ေလ... အဲဒါေတာ့ အမ်ားစုေတြ႔ေနရတယ္။

ဒါကေတာ့ Virginia ျပည္နယ္ Arlington မဲရံုေရွ႕ကေနၿပီးေတာ့ သတင္းေပးပို႔ေနတဲ့ က်ေနာ္တို႔ ဗီြအိုေအအဖဲြ႔သား မခင္ျဖဴေထြးျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်။

က်ေနာ္တို႔ နယူးေယာက္ဘက္က အေျခအေနကိုလည္း ၾကည့္ရေအာင္ပါ။

က်ေနာ္ ဉာဏ္ဝင္းေအာင္ပါ။ က်ေနာ္ အခုေရာက္ေနတာကေတာ့ နယူးေယာက္ၿမဳိ႕ QUEENS ၿမဳိ႕နယ္က Marathon စာသင္ေက်ာင္း မဲ႐ုံ ျဖစ္ပါတယ္။

လူေတြ မနက္ ၆ နာရီ မတုိင္ခင္ထဲက ဒီမဲရုံေရွ႕ လာတန္းစီၿပီး ဒီကေန႔႔ ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္မွာ က်င္းပတဲ့ ၂၀၂၀ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ လက္ရိွ သမၼတ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ေဒၚနယ္ထရမ့္နဲ႔ ဒီမုိကရက္ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဒုသမၼတ ေဟာင္း ဂ်ဳိးဘိုင္ဒန္ ႏွစ္ ေယာက္ထဲက တေယာက္ကို လာေရာက္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ရာသီဥတု ဒီကေန႔အေျခအေနက ၃၉ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ေလာက္ပဲရွိၿပီးေတာ့ ရာသီဥတုက အရမ္းကို ေအးခဲဲၿပီးေတာ့ ေလေတြတိုက္ေနတဲ့ၾကားကပဲ မဲရုံ စဖြင့္တဲ့ မနက္ ၆ နာရီ မတုိင္ခင္ထဲက မနက္အေစာႀကီးမွာ လူေတြ တန္းစီၿပီး မဲေပးေနၾကတာပါ။

ကိုသားညြန္႔ဦး။ ။ အခုအေမရိကန္ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ ခ်င္းတိုင္းရင္သားေတြ အမ်ားဆံုးရွိေနတဲ့ Indiana ျပည္နယ္ဘက္က အေျခအေနကို တင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ Indiana ျပည္နယ္ ထဲမွာရွိတဲ့ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ ဒီေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဘယ္လိုမဲထည့္ၾကမလဲဆိုတဲ့ အလားအလာ အေျခအေနေတြန႔ဲ ပတ္သက္လို႔ Indiana ျပည္နယ္ Indianapolis မွာ ရွိတဲ့ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ေဒါက္တာ Rodin ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကပဲ ဗီြအိုေအ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈမွာ သူ႔ကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။ ေဒါက္တာ Rodin ရဲ႕ အျမင္ကို ၾကည့္ရေအာင္ပါ။

ေဒါက္တာ Rodin။ ။ က်ေနာ္တို႔ Indiana ျပည္နယ္မွာ ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့ Indianapolis မွာ ဗမာႏိုင္ငံသား ၂၅,၀၀၀ ေလာက္ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲက ၂၂,၀၀၀ ေလာက္ဟာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့ Fort Wayne မွာ ၁၀,၀၀၀ နီးပါး ဗမာျပည္သားေတြ ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္ သံုးသပ္သေလာက္ Indianapolis က ခ်င္းအမ်ိဳးသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၂၂,၀၀၀၊ ၂၃,၀၀၀ ပတ္ဝန္းက်င္ထဲမွာ မဲေပးႏိုင္တဲ့သူ ႏိုင္ငံသားျဖစ္တဲ့သူက ၃,၀၀၀ ကေန ၄,၀၀၀ ေလာက္ရွိမယ္လို႔ က်ေနာ္ ခန္႔မွန္းပါတယ္။ အတိအက် ခက္မွန္းဖို႔ကေတာ့ ခက္ခဲပါတယ္။ အဲဒီအထဲက က်ေနာ္ေတြ႔သေလာက္ကေတာ့ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကေတာ့ သမၼတ Trump ကို မဲေပးမယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ အဓိက အခ်က္ သံုး၊ ေလးခ်က္ေလာက္ ရွိမယ္လို႔ က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္။ နံပတ္ တစ္ ကေတာ့ Christian Values ေပါ့ေနာ္... က်ေနာ္တို႔ ခ်င္းအမ်ိဳးသား အမ်ားစု အားလံုးနီးပါးက Evangelical Christian လို႔ေခၚတဲ့ ဒီၾကမ္းစာကို ၾကမ္းစာအတိုင္းလက္ခံမယ္ဆိုတဲ့ ဒီ Evangelical ခရစ္ယာန္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီရဲ႕ Value အရ သေႏၶသားျဖတ္ခ်တာ၊ same sex marriage တို႔ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဒီဟာအတြက္ ဒီသမၼတ trump ဟာ ဆိုလို႔ရွိရင္ ခရစ္ယာန္ value ကို ေထာက္ခံေပးမယ့္၊ ရပ္တည္ေပးမယ့္သမၼတဆိုၿပီးေတာ့ ေထာက္ခံတဲ့ တခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယတခ်က္ကေတာ့ သမၼတ Trump ရဲ႕ ေၾကြးေၾကာ္သံအတိုင္း job၊ job၊ job ေပါ့ေနာ္ .... အလုပ္အကိုင္။ ဒါ က်ေနာ္တို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္က အင္မတန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ သမၼတ Trump ကို ေထာက္ခံက်တဲ့ အပိုင္းကို က်ေနာ္ေတြ႔ရပါတယ္။ ေနာက္အခ်က္ကေတာ့ ဒီအေရွ႕အလယ္ပိုင္းက မူဆလင္အစြန္းေရာက္၊ ေသာင္းက်န္းသူေတြေပါ့ေနာ္.... အဲဒါကို သမၼတ Trump ကေန ပိုၿပီးေတာ့ စြမ္းေဆာင္ၿပီးေတာ့ ႏွိမ္နင္းႏိုင္မယ္လို႔ ေထာက္ခံတဲ့အပိုင္း၊ ေနာက္တခုကေတာ့ ဒီ Jerusalem ၿမိဳ႕ကို extremelance ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ေၾကျငာတဲ့အပိုင္းကိုလည္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေထာက္ခံတဲ့အပိုင္းကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒါကေတာ့ Indiana ျပည္နယ္ Indianapolis မွာ ရွိတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ေဒါတာ Rodin ေျပာဆိုသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

[Unicode Version]

အမေရိကန်အရှေ့ခြမ်းဒေသ မဲရုံအဖွင့် သတင်းပေးပို့ချက်များ

အခုကျနော်တို့ အမေရိကန်အရှေ့ဘက်ခြမ်းပြည်နယ်တွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးမှုတွေ စတင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ရွေးကောက်ပွဲ မဲရုံတွေရှေ့မှာ တိုက်ရိုက်သတင်းယူဖို့ ရောက်နေတဲ့ ကျနော်တို့ ဗွီအိုအေအဖွဲ့သားတွေကို ကျနော် ဆက်သွယ်ပြီးတော့ မေးမြန်းပါ့မယ်။

ကိုသားညွန့်ဦး။ ။ ကိုကျော်ကျော်သိန်းက ဒီ Maryland ပြည်နယ် Montgomery က မဲရုံတရုံရှေ့ကို ရောက်နေပြီဆိုတော့ မဲရုံအခြေအနေလေးပြောပြပါအုံးခင်ဗျ။ အဲဒီက အခြေအနေ။

ကိုကျော်ကျော်သိန်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ မဲရုံကတော့ မနက် ၇ နာရီမှာ စဖွင့်ပါတယ်။ အခုကျနော်မြင်နေရတဲ့ မြင်ကွင်းအရကတော့ မဲဆန္ဒပေးဖို့ တန်းစီနေတဲ့ လူက ၇၀၊ ၈၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်။ ဒီ မဲရုံပတ်ပတ်လည်မှာဆိုရင်လည်းပဲ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်။ မဲပေးကြတာက သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက် တင်မဟုတ်ဘူး တခြား လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက် ပါတယ်။ တခြားဒေသဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်လည်း ပါတယ်ဆိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ့လေ ရွေးကောက်ပွဲဝင်သူတွေရဲ့ စာရွက်စာတမ်းလေးတွေ လက်ကမ်းစာစောင် ပန်းဖလက်လေးတွေ ဝေနေတာတွေလည်း ရှိတယ်။ မဲပေးပြီး အပြင်ထွက်ကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်ဆိုတော့ ဒီမဲရုံအခြေအနေကို ကျနော်ကြည့်တာကတော့ လူ ၁၀၀ ကျော်ထက်မနည်း မဲပေးနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။

ကိုသားညွန့်ဦး။ ။ ကြိုတင်မဲတွေကလည်း တခြားပြည်နယ်တွေမှာဆိုရင် မဲပေးပြီးကြပြီဆိုတော့ ဒီနှစ်မှာ မေရီလန်းပြည်နယ်ရဲ့ ထူးထူးခြားခြား မဲပေးမှု အဲ့ဒီက မဲရုံရဲ့ ထူးခြားမှု ဘာများသတိထားမိလဲခင်ဗျ။

ကိုကျော်ကျော်သိန်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ ကြိုတင်မဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော် လိုက်ပြီး အချက်အလက် ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာ မေရီလန်းမှာ မဲပေးဖို့အတွက် မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ မဲဆန္ဒရှင်ပေါင်း ၃.၁ သန်းရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အထဲမှာ ကျနော်တို့ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေအရ မဲဆန္ဒရှင် ၂.၁ သန်းက ကြိုတင်မဲတွေ ပေးပြီးသွားကြပါပြီ။ ဆိုတော့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကနေ့မှာ မဲရုံမှာ မဲလာပေးတဲ့သူတွေရဲ့အရေအတွက်က ၁,၀၀၀,၀၀၀ နီးပါးလောက်ပဲရှိမယ့်ပုံပါ။ ကြိုတင်မဲပေးထားတဲ့အရေအတွက်က ဒီနှစ်မှာ စံချိန်ချိုးပြီးတော့ကို မေရီလန်းက စံချိန်ချိုးမဲပေးထားတဲ့အခြေအနေမှာ ရှိနေပါတယ်။

ကိုသားညွန့်ဦး။ ။ မဲရလဒ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ဒီညမှာ စရေတွက်မှာပေါ့နော်။ ကျန်တဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတော့ အငြင်းပွားစရာတွေ တချို့နေရာတွေမှာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ မေရီလန်းပြည်နယ်ရဲ့ အခြေအနေကရော ဘယ်လိုရှိပါလဲ။

ကိုကျော်ကျော်သိန်း။ ။ မေရီလန်းပြည်နယ်ကတော့ သူတို့အခေါ်ပြောရရင် "Blue State" ပေါ့ဗျာ ဒီမိုကရက်ကို အခိုင်အမာထောက်ခံတဲ့ပြည်နယ်လို့ပြောရမှာပါ။ ဒီ ၁၉၉၂ ခုနှစ် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကတည်းက မေရီလန်းပြည်နယ်မှာ ရီပတ်ပလင်ကန် သမ္မတ အနိုင်ရခဲ့တာမရှိပါဘူး။ တနည်းအားဖြင့်တော့ ၁၉၉၂ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကတည်းက မေရီလန်းပြည်နယ်မှာ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတလောင်းတွေပဲ တောက်လျှောက်အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပဲ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဟီလာရီကလင်တန်က မဲအရေအတွက် ၆၀.၅ ရာခိုင်နှုန်းရပါတယ်။ လက်ရှိသမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ၂၀၁၆မှာ အဲ့ဒီ့မှာ ၃၅.၃ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့အခု မဲပေးနေကြတဲ့ Montgomery County မှာဆိုရင်လည်းပဲ ဟီလာရီက ၇၅.၉ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့နိုင်ပါတယ်။ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ၂၀.၃ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတော့ရှိထားပါခင်ဗျ။

ကိုသားညွန့်ဦး။ ။ အဲ့တော့ ဒီမဲပေးမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မဲအငြင်းပွားမှုတွေ နောက်တခုက မဲပေးတဲ့ရက်မှာ လုံခြုံရေးပေါ့နော် စိုးရိမ်နေကြတာလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ အဲ့ဒီတော့ အဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေရီလန်းပြည်နယ်မှာရော ဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျ။ မဲရုံတွေရဲ့လုံခြုံရေး မဲပေးမှုအနေအထား။

ကိုကျော်ကျော်သိန်း။ ။ မေရီလန်းပြည်နယ်မှာတော့ လုံခြုံရေးပိုင်း ထွေထွေထူးထူး စိုးရိမ်စရာအခြေအနေမှာ မတွေ့ရပါဘူး။ ကျနော်ရောက်ကတည်းက ယူနီဖောင်းဝတ် လက်နက်ကိုင်ရဲ စသည်အားဖြင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေ ချထားတာမရှိပါဘူး။ တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်း တယောက်၊ နှစ်ယောက်က လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးနေတာပဲ တွေ့ရပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ မေရီလန်းမှာ လုံခြုံရေးအားဖြင့် သိပ်ပြီးတော့ စိုးရိမ်စရာအခြေအနေမှာ မရှိပါဘူး။

ကိုသားညွန့်ဦး။ ။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ ကိုကျော်ကျော်သိန်းရေ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။

ဒါကတော့ မေရီလန်းပြည်နယ် Montgomery မဲရုံတရုံရှေ့မှာ တိုက်ရိုက် သတင်းယူနေတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ဗွီအိုအေ အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်သိန်း က အခုကျင်းပနေတဲ့၂၀၂၀ အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေကို ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့ အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ Virginia ပြည်နယ်ထဲမှာပဲ Arlington မဲရုံတရုံရှေ့မှာ ကျနော်တို့ ဗွီအိုအေအဖွဲ့သား မခင်ဖြူထွေးကလည်း သတင်းယူဖို့ ရောက်နေပါတယ် ခင်ဗျ။ အဲဒီတော့ မခင်ဖြူထွေး အဲဒီက မဲရုံအခြေအနေလည်း ပြောပါအုံးခင်ဗျ။

မခင်ဖြူထွေး။ ။ Virginia မှာကျတော့ မဲရုံတွေက မနက် ၆ နာရီမှ စဖွင့်တယ်ဆိုတော့ ကျမ ဒီမဲရုံ မဖွင့်ခင် တနာရီလောက်အလိုကတည်းက ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကို ရောက်ပြီးတော့ စောင့်ကြည့်တာပေါ့နော်။ မဲရုံတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်း စကားပြောတယ်။ နောက် လူတွေရော ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကြည့်တော့ ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ လူကတော့ အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုတော့ အများကြီး မတွေ့ရဘူးရှင့်။ အဓိကကလည်း ကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလ ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေ.... ဒါပေမဲ့ မဲရုံ မဖွင့်ခင် ၁၀ မိနစ်၊ ၁၅ မိနစ်လောက် အလိုကတည်းက လူတွေက လာပြီးတော့ တန်းစီနေကြတယ်။ မဲပေးတာတွေက စပြီးတော့ ၆ နာရီထိုးတာနဲ့ တန်းပြီးတော့ တံခါးဖွင့်ပြီးတော့ သူတို့ကတော့ အဓိကကတော့ Social Distancing ပေါ့နော်... ဒီမှာက ကိုဗစ်ကာလ ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ တယောက်နဲ့ တယောက်အကွာအဝေးခြားဖို့အတွက် မဲရုံဝန်ထမ်းတွေကလည်း လိုက်ပြောပေးတယ်.... သေချာကို စနစ်တကျနဲ့ပဲ။ မဲကတော့ စပေးနေပြီ။ ကျမအခု ရောက်တဲ့အချိန်မှာ မဲပေးတဲ့သူ အယောက် ၄၊ ၅၀ လောက်ရှိသွားပြီရှင့်။ ခဏပဲ ရှိသေးတာပေါ့နော်... မိနစ်ပိုင်းပဲ ရှိသေးတာပေါ့။

ကိုသားညွန့်ဦး။ ။ အဲဒီတော့ မဲ ပေးရတာတွေက တန်းစီနေရလား။ တန်းရှည်လား။

မခင်ဖြူထွေး။ ။ စောစောက ပြောသလိုပေါ့နော်။ ကိုဗစ်ကာလ ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ အခုလူတွေကတော့ သူတို့ ဒီအကွာအဝေးအတိုင်း နေရမယ်ဆိုတာ အပါအဝင်ဖြစ်သလို နောက်တခုက ဘာလဲဆိုတော့ ကြိုတင်မဲတွေက ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း... ဒီနေရာ၊ အခု ကျမရောက်နေတဲ့ မြို့မှာပေါ့နော်... ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ပေးပြီးပြီလို့ ရွေးကောက်ပွဲ တာဝန်ရှိတဲ့ အကြီးအကဲက ကျမကိုပြောတယ်။ လူများများလာမလား မျှော်လင့်သလားဆိုတော့။ သူကတော့ လူတွေအများကြီးလာဖို့ သူ မမျှော်လင့်ပါဘူးတဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကြိုတင်မဲ ပေးပြီးသား ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ဒီဒေသမှာ ပေးပြီးပါပြီလို့ ကျမကို ပြောတယ်ရှင့်။ ဆိုတော့ အဲဒါကြောင့်လည်း တထောင့်တချက်ပေါ့နော်... လူက မများဘူး။

ကိုသားညွန့်ဦး။ ။ မခင်ဖြူထွေးက ဒီရွေးကောက်ပွဲ အခုမဲရုံနေရာမှာပဲ၊ မနှစ်ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲသတင်းယူဖို့ ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ အခု ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လာပေးကြတဲ့ လူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ ဘယ်လိုများ ထူးထူးခြားခြား သတိထားမိလည်း ခင်ဗျ။ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ ပိုလာပေးတာ တွေ့ရပါလဲ။

မခင်ဖြူထွေး။ ။ အခုကျမ ဒီမနက်စောစော စဖွင့်ကတည်းကတွေ့တာတော့ လူငယ်တွေအများစုကို တွေ့ရတယ်။ ဒါဟာ တခု ထူးခြားချက်ပေါ့နော်။ အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဆိုရင် ကျမတို့ ဒီရွေးကောက်ပွဲမဖွင့်ခင်ကတည်းက တန်းစီနေတဲ့သူတွေက ရာနဲ့ချီရှိတယ်။ တနာရီလောက်အတွင်းမှာဆိုရင် ထောင်နဲ့ချီ မဲပေးတာတွေ ကျမတို့ တွေ့ရတယ်။ ဒါဟာသူတို့ တကယ့်ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာမှ ပုံမှန် မဲပေးနေတဲ့အလေ့အထအတိုင်းသွားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေဆိုတော့လေ။ ဒီနေ့ကကျတော့ သူက လူငယ်ပိုင်းတွေကိုပဲ အဓိက ကျမတွေ့တယ်။ ကျမစကားပြောဖြစ်သလောက် အခုတွေ့တာကလည်း လူငယ်၊ လူလတ်ပိုင်းတွေ၊ လူငယ်ကိုမှ တကယ့်အငယ်ပိုင်းတွေ ၂၀ ကျော်တွေလို့ ပြောရမယ်ထင်တယ်။ အခုအစောရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာပေါ့လေ... အဲဒါတော့ အများစုတွေ့နေရတယ်။

ဒါကတော့ Virginia ပြည်နယ် Arlington မဲရုံရှေ့ကနေပြီးတော့ သတင်းပေးပို့နေတဲ့ ကျနော်တို့ ဗွီအိုအေအဖွဲ့သား မခင်ဖြူထွေးဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။

ကျနော်တို့ နယူးယောက်ဘက်က အခြေအနေကိုလည်း ကြည့်ရအောင်ပါ။

ကျနော် ဉာဏ်ဝင်းအောင်ပါ။ ကျနော် အခုရောက်နေတာကတော့ နယူးယောက်မြို့ QUEENS မြို့နယ်က Marathon စာသင်ကျောင်း မဲရုံ ဖြစ်ပါတယ်။

လူတွေ မနက် ၆ နာရီ မတိုင်ခင်ထဲက ဒီမဲရုံရှေ့ လာတန်းစီပြီး ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်မှာ ကျင်းပတဲ့ ၂၀၂၀ အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လက်ရှိ သမ္မတ ရီပတ်ဘလစ်ကန်ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ ဒီမိုကရက်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဒုသမ္မတ ဟောင်း ဂျိုးဘိုင်ဒန် နှစ် ယောက်ထဲက တယောက်ကို လာရောက် မဲပေးရွေးချယ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

နယူးယောက်မြို့ ရာသီဥတု ဒီကနေ့အခြေအနေက ၃၉ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်လောက်ပဲရှိပြီးတော့ ရာသီဥတုက အရမ်းကို အေးခဲပြီးတော့ လေတွေတိုက်နေတဲ့ကြားကပဲ မဲရုံ စဖွင့်တဲ့ မနက် ၆ နာရီ မတိုင်ခင်ထဲက မနက်အစောကြီးမှာ လူတွေ တန်းစီပြီး မဲပေးနေကြတာပါ။

ကိုသားညွန့်ဦး။ ။ အခုအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ပဲ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ ချင်းတိုင်းရင်သားတွေ အများဆုံးရှိနေတဲ့ Indiana ပြည်နယ်ဘက်က အခြေအနေကို တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Indiana ပြည်နယ် ထဲမှာရှိတဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘယ်လိုမဲထည့်ကြမလဲဆိုတဲ့ အလားအလာ အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ Indiana ပြည်နယ် Indianapolis မှာ ရှိတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံရေးလေ့လာသူ ဒေါက်တာ Rodin ကို ပြီးခဲ့တဲ့ အချိန်ကပဲ ဗွီအိုအေ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုမှာ သူ့ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ ဒေါက်တာ Rodin ရဲ့ အမြင်ကို ကြည့်ရအောင်ပါ။

ဒေါက်တာ Rodin။ ။ ကျနော်တို့ Indiana ပြည်နယ်မှာ မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ Indianapolis မှာ ဗမာနိုင်ငံသား ၂၅,၀၀၀ လောက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲက ၂၂,၀၀၀ လောက်ဟာ ချင်းအမျိုးသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ Fort Wayne မှာ ၁၀,၀၀၀ နီးပါး ဗမာပြည်သားတွေ ရှိပါတယ်။ ကျနော် သုံးသပ်သလောက် Indianapolis က ချင်းအမျိုးသား တော်တော်များများ ၂၂,၀၀၀၊ ၂၃,၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာ မဲပေးနိုင်တဲ့သူ နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့သူက ၃,၀၀၀ ကနေ ၄,၀၀၀ လောက်ရှိမယ်လို့ ကျနော် ခန့်မှန်းပါတယ်။ အတိအကျ ခက်မှန်းဖို့ကတော့ ခက်ခဲပါတယ်။ အဲဒီအထဲက ကျနော်တွေ့သလောက်ကတော့ ချင်းအမျိုးသားတော်တော်များများ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ သမ္မတ Trump ကို မဲပေးမယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ အဓိက အချက် သုံး၊ လေးချက်လောက် ရှိမယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ နံပတ် တစ် ကတော့ Christian Values ပေါ့နော်... ကျနော်တို့ ချင်းအမျိုးသား အများစု အားလုံးနီးပါးက Evangelical Christian လို့ခေါ်တဲ့ ဒီကြမ်းစာကို ကြမ်းစာအတိုင်းလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ ဒီ Evangelical ခရစ်ယာန်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီရဲ့ Value အရ သန္ဓေသားဖြတ်ချတာ၊ same sex marriage တို့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ခရစ်ယာန်အသင်းတော်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တော်တော်များများ ဒီဟာအတွက် ဒီသမ္မတ trump ဟာ ဆိုလို့ရှိရင် ခရစ်ယာန် value ကို ထောက်ခံပေးမယ့်၊ ရပ်တည်ပေးမယ့်သမ္မတဆိုပြီးတော့ ထောက်ခံတဲ့ တချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယတချက်ကတော့ သမ္မတ Trump ရဲ့ ကြွေးကြော်သံအတိုင်း job၊ job၊ job ပေါ့နော် .... အလုပ်အကိုင်။ ဒါ ကျနော်တို့ ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ၊ ချင်းအမျိုးသားတွေအတွက် အလုပ်အကိုင်က အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ အလုပ်အကိုင် ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်တဲ့ သမ္မတ Trump ကို ထောက်ခံကျတဲ့ အပိုင်းကို ကျနော်တွေ့ရပါတယ်။ နောက်အချက်ကတော့ ဒီအရှေ့အလယ်ပိုင်းက မူဆလင်အစွန်းရောက်၊ သောင်းကျန်းသူတွေပေါ့နော်.... အဲဒါကို သမ္မတ Trump ကနေ ပိုပြီးတော့ စွမ်းဆောင်ပြီးတော့ နှိမ်နင်းနိုင်မယ်လို့ ထောက်ခံတဲ့အပိုင်း၊ နောက်တခုကတော့ ဒီ Jerusalem မြို့ကို extremelance မြို့တော်အဖြစ်ကြေငြာတဲ့အပိုင်းကိုလည်း ချင်းအမျိုးသားတော်တော်များများထောက်ခံတဲ့အပိုင်းကို တွေ့ရပါတယ်။

ဒါကတော့ Indiana ပြည်နယ် Indianapolis မှာ ရှိတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရေးလေ့လာသူ ဒေါတာ Rodin ပြောဆိုသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။