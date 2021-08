စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ေတြၾကား ကိုဗစ္ကူးစက္သူေတြ တိုးလာေန

(Zawgyi/Unicode)

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြရွိေနဆဲျဖစ္တဲ့ ကခ်င္၊ ရွမ္းနဲ႔ ကယားျပည္နယ္ထဲက အိုးအိမ္စြန႔္ထြက္ေျပးရသူေတြ ခိုလႈံေနၾကတဲ့ စစ္ေရွာင္စခန္းေတြမွာ COVID-19 ေရာဂါကူးစက္ခံရသူေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီလူေတြအတြက္ ေအာက္ဆီဂ်င္နဲ႔ တျခားအကူအညီေတြ အေရးေပၚလိုအပ္ေနတယ္လို႔ စစ္ေရွာင္ေတြကို အကူအညီေပးေနသူေတြကေျပာပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း ရန္ကုန္ကလာတဲ့ သတင္းအျပည့္အစုံကို နန္းေလာင္ဝ္က ေျပာျပပါမယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရာဘတ္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ မိဘမဲ့ေဂဟာေက်ာင္းက ဝန္ထမ္း စုစုေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ထဲမွာ ၅၀ ဝန္းက်င္ ကိုဗစ္ပိုးေတြ႕ရွိလို႔ အဲ့ဒီလူေတြကို သီးသန႔္ခြဲထားၿပီး မိဘမဲ့ေဂဟာေက်ာင္းကို Lock down ခ်ထားတာပါ။

အဲဒီေက်ာင္းမွာ ေနာက္ထပ္ကူးစက္သူေတြ ရွိသလားဆိုတာေတာ့ ထပ္မစစ္တဲ့အတြက္ မသိရဘူးလို႔ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္၊ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ လူမႈဖြံၿဖိဳးေရးဌာန တာဝန္ခံ ဦးထိန္မန္ေနာ္ကေျပာပါတယ္။



“ျဖစ္မျဖစ္ေတာ့ မသိေတာ့ဘူး၊ မစစ္ျဖစ္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ က်န္တဲ့လူေတြလည္း သက္သက္အျပင္မထြက္ခိုင္းဘူးေပ့ါ Lock down လိုမ်ိဳး အဲ့မွာပဲ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ ဆရာမေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ အဲ့မွာပဲ အတူတကြျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ အျပင္လည္းမထြက္ခိုင္း Lock down ပုံစံ သက္သက္ဆီထားထားတယ္”

ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္က ကူညီေနတဲ့ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္း ၁၂ ခုရွိၿပီး စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ဦးေရ ၃,၀၀၀ ရွိတဲ့ ေရာဘတ္စခန္းမွာ ကိုဗစ္ေရာဂါေဝဒနာခံေနရသူ ၃ဦးရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့ စစ္ေရွာင္စခန္းေတြကေတာ့ ကိုဗစ္ရွိမရွိ မစစ္ေဆးရေသးဘူးလို႔ တာဝန္ခံ ဦးထိန္မန္ေနာ္က ေျပာပါတယ္။

“အခုဟာ အရင္ကလြန္ခဲ့တဲ့ ရက္ေပါင္း ၂၀ ေလာက္ျဖစ္တာ သုံးေယာက္ေလာက္ျဖစ္တယ္၊ အဲ့ဒါက်ေတာ့ သူတို႔ စင္တာမွာပဲ Lock down တာ က်ေနာ္တို႔ အဲ့လိုပဲျပဳစုၿပီး အဲ့လူေတြက ျပန္ေကာင္းလာၿပီး အခုျဖစ္ေနတာေတာ့ ၃ ေယာက္ေတာ့ရွိတာေပါ့၊ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ က်ေနာ္တို႔ ၾကည့္ေနတာ (စစ္ေရွာင္စခန္း) ၁၂ ခုရွိတယ္၊ ကိုဗစ္ျဖစ္တာက ေရာဘတ္ပဲေပါ့ က်န္တာေတာ့ မစစ္ရေသးဘူးေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ ဒီဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္မွာေတာ့ ေအာက္ဆီဂ်င္စက္႐ုံမရွိတဲ့ အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဖားကန႔္တို႔ မႏၲေလးတို႔ကေနၿပီးေတာ့ သယ္ယူရတဲ့ အခါက်ေတာ့ တခ႐ိုင္လုံးအေနနဲ႔ ၾကည့္လိုက္လို႔ရွိရင္ ဒီေအာက္ဆီဂ်င္ ျပတ္လပ္မႈေတာ့ ႀကဳံေနရတာေပါ့။”

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕က ဒုကၡသည္ ၇၀၀ ဝန္းက်င္ရွိတဲ့ ယာယီစစ္ေဘးေရွာင္စခန္း သုံးခုထဲမွာလည္း မက်န္းမမာျဖစ္သူေတြရွိေနၿပီး ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႔ ကုသေနရၿပီးေတာ့ အကူအညီလိုအပ္ေနတယ္လို႔ ကိုယ္တိုင္က စစ္ေရွာင္တဦးျဖစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေဟာင္းတဦးက ဗြီအိုေအကိုေျပာပါတယ္။

“စခန္းထဲမွာေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ေနမေကာင္းတဲ့လူကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သက္သက္တေနရာေလာက္က်ေနာ္တို႔ ဖယ္ထားတာရွိတယ္။ ဘာျဖစ္လည္းဆိုေတာ့ ေနမေကာင္းတဲ့ဟာေတြ ေနာက္ နည္းနည္းေခ်ာင္းဆိုးတယ္ ေနာက္ၿပီး မ်က္လုံး ဝါတာ နီတဲ့ဟာေတြ က်ေနာ္တို႔ သီးသန႔္ တေနရာ ႏွစ္ေနရာေလာက္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လ်ာထားတာရွိတယ္။ ႐ိုး႐ိုး တုပ္ေကြးလကၡဏာမ်ိဳးေတာ့ သူတို႔ျပတယ္၊ ဒါေပမယ့္ စမ္းသပ္တဲ့ဟာမရွိေတာ့ ကိုဗစ္လကၡဏာတို႔ ဘာေတြ က်ေနာ္တို႔ေတာ့ မေျပာႏိုင္ဘူးေပါ့ေနာ္။ မိ႐ိုးဖလာ အသီးအ႐ြက္ေတြေကြၽးတယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အစာေတြ မ်ားမ်ားစားခိုင္းတယ္ ေနာက္ သစ္႐ြက္သစ္ျမစ္ေတြ က်ိဳခ်က္ၿပီးမွ ဒီတိုင္းပဲ တိုက္ေနရတယ္ေပါ့ေနာ္။”

ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွာရွိတဲ့ ဆင္စခန္း၊ စစ္ေရွာင္စခန္းမွာလည္း ကိုဗစ္ကူးစက္ခံရသူေတြရွိတယ္လို႔ ေ႐ႊလြိဳင္ေကာ္ (ကယား) ပရဟိတအသင္းက ဦးသန္းစိုးက ေျပာပါတယ္။

“ဒီတိုက္ပြဲေတြရဲ႕ ဒီထဲမွာပဲ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ အဲ့ေနရာထိေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေရာက္ေအာင္သြားလို႔မလြယ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ၊ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ ၾကားေနေတာ့ စခန္းမွာ အဲ့သူတို႔ တခ်ိဳ႕ဆရာဝန္ေတြ ဘာေတြလည္း

သူ႔နည္းသူဟန္နဲ႔ လာၿပီးေတာ့မွ ျပဳစုေရွာင့္ေစာင့္တာေတြ ရွိပါတယ္၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေတြေပါ့ေလး၊ အဲ့ဒီမွာ သူတို႔ Test Kit နဲ႔ စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔ ဒီ COVID-19 ကို ေတြ႕ၾကတယ္ဗ်”

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္တဝိုက္မွာ အနည္းဆုံး စစ္ေရွာင္စခန္း ၅ ခုရွိၿပီး အဲ့ဒီေဒသေတြမွာ စစ္ေကာင္စီနဲ႔ ေဒသခံကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕တို႔ၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ သြားလာေရးခက္ခဲလို႔ ဒုကၡသည္ေတြ ကိုဗစ္ျဖစ္တဲ့ အေရအတြက္ အတိအက် မေျပာႏိုင္ေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကူးစက္ခံထားရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ကိုဗစ္တတိယလႈိင္းအတြင္း ေရာဂါပိုး ကူးစက္သူနဲ႔ ေသဆုံးသူေတြ တိုးလာေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ထိ စာရင္းအရ ေရာဂါပိုးကူးစက္သူ စုစုေပါင္း ၃၄၄,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ေသဆုံးသူ စုစုေပါင္းက ၁၂,၆၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီလို႔ က်န္းမာေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အမွန္တကယ္ ကူးစက္ ေသဆုံးသူအေရအတြက္က တရားဝင္ထုတ္ျပန္တာထက္ ပိုမ်ားႏိုင္တယ္လို႔ ခန႔္မွန္းၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံတဝန္းမွာ အျပင္မထြက္ရအမိန႔္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း အနည္းဆုံး ၁၁၀ ရွိသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းေတြ၊ ႐ုံးေတြကိုလည္း သီတင္းတပတ္ထပ္တိုးၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ ဆက္ပိတ္ထားပါတယ္။

