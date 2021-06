ျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ားစုရွိတဲ့ မဲေဆာက္စက္ရံုေတြ ကိုဗစ္ပိုးအတည္ျပဳ ၄၀၀ေက်ာ္

(Zawgyi/Unicode)

..................................................................................

မြန်မာအလုပ်သမားအများစုရှိတဲ့ မဲဆောက်စက်ရုံတွေ ကိုဗစ်ပိုးအတည်ပြု ၄၀၀ကျော်

(Uincode)

မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ပြည်နယ် မဲဆောက်မြို့နယ် မဲတောင်ရပ်ကွက်က မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ အထည်ချုပ်စက်ရုံ ၃ ရုံနဲ့ နေထိုင်တဲ့ တန်းလျားတွေမှာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ရှိ မရှိ စစ်ဆေးခဲ့တာ အတည်ပြုလူနာ ၄၀၀ ကျော် တေ့ွရှိခဲ့ပါတယ်။ အများစုက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ခုလို ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ များနေတဲ့အတွက် အဲဒီနေရာတဝိုက် တားဆီး ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ထိုင်းအခြေစိုက်သတင်းထောက် မအေးအေးမာ တင်ပြပါမယ်။

ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် တာ့ခ်ပြည်နယ် မဲဆောက်မြို့နယ်ထဲက အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေက မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ၇၀ ကျော်မှာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ကူးစက်နေတာ စစ်ဆေးတွေ့ခဲ့ပြီးနောက် အလုပ်သမားတွေကို ဆက်လက် ဆေးစစ်ခဲ့တာမှာ တနင်္ဂနွေနေ့အထိ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ ၄၀၀ကျော်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း တာ့ခ်ပြည်နယ် အာဏာပိုင်တွေက အတည်ပြုထုတ်ပြန်ပါတယ်။ မြန်မာအလုပ်သမားတွေ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ စက်ရုံတွေက အခြေအနေကို ရောင်ခြည်ဦး အလုပ်သမားအဖွဲ့က ဥပဒေရေးရာတာဝန်ခံ မသူဇာကြိုင်က ပြောပြပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း မြန်မာတွေအများစုရှိရာ စက်ရုံနားမှာ နေထိုင်နေတာမို့ ကိုဗစ်ရောဂါ ရှိ မရှိ စစ်ဆေးခံထားရပါတယ်။

"ခရိုင်ကထုတ်ပြန်တာက ထွက်လာပြီ ၄၅၃ ယောက် တာ့ခ်ခရိုင်မှာ လောလောဆည်မှာတော့ ၄၀၀ ကျော်ပဲ။ ဒီနေ့မှာတော့ ညီမတို့ TK ကြီးစက်ရုံရှေ့မှာ မနေ့ကစစ်တဲ့အထဲက အိမ်ရုံထဲကနေ ၈ ယောက်တွေ့တယ် အခု PPE ဝတ်စုံတွေနဲ့ရောက်လာပြီး ခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်။ လောလောဆည် ၈ ယောက်လို့ပဲ ပြောတယ်။ ဒီ ၈ယောက်ကတော့မပါသေးဘူး။ အခုမှဆေးရုံသွားမှာလေ အကုန်လုံးးတော့စစ်မပြီးတော့ ထပ်တိုးအုန်းမလားမသိဘူး။"

၄၀၀ ကျော်ထဲမှာ အဓိက ဆင်၂ကောင်စက်ရုံရယ် CC&Cဆ ိုတဲ့စက်ရုံရယ် အိမ်ရုံ တခု နံမည်တော့မရှိဘူး အဲဒါကိုမစိုးတန်းလျားလို့လဲခေါ်တယ် အဲဒီဝန်းကျင်အဲဒါက ၄၀၀ကျော် ဒီနေ့တက်လာတာကတော့ TK ကြီးစက်ရုံနားက အိမ်ရုံ PS စက်ရုံက တွေ့တာ ၈ယောက်ပါ။

ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကြောင့် ဒေသအာဏာပိုင်တွေက စက်ရုံ ၂ ခုလကို အဝင်အထွက် တားမြစ် lockdown ချထားပါတယ်။ အဲဒီ စက်ရုံ ၂ ခုကတော့ Northern Star Co., Ltd. နှင့် CC & C Co., Ltd. တို့ဖြစ်ကြပြီး မြန်မာအလုပ်သမားများက ဆင်နှစ်ကောင်ရုံနဲ့ အမှိုက်ပုံရုံလို့ပဲ အများစုက ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။

ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းဖြစ်နေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ရာနဲ့ချီ အများအပြား ကူးစက်တာ တာ့ခ်ပြည်နယ်ထဲမှာဒါဟာ ပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်။

မဲဆောက်မြို့မှာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှု နေစဉ်တိုးလာနေတဲ့အတွက် ထိုင်းအာဏာပိုင်များက မဲဆောက်မြို့က ထိုင်းအထက်တန်းကျောင်းတွေ အပါအဝင် ကျောင်းတွေကိုပိတ်ခိုင်းထားပါတယ်။ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူ များတဲ့အတွက် ရောဂါပြင်းထန်တဲ့ လူနာတွေကိုသာ မဲဆောက်ဆေးရုံကြီးကို ပို့ဆောင် ကုသပေးနေပြီး ရောဂါအခြေအနေမဆိုးတဲ့ ကိုဗစ်လူနာတွေကိုတော့ အဲဒီကူးစက်မူဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲ ယာယီဆေးရုံလုပ်ပြီး ကုသမူတွေပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။

အခုဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တနိုင်ငံလုံး ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ ၂ သိန်း ၄ သောင်း ၅ ထောင်နီးပါးအထိရှိပါတယ်။ သေဆုံးသူကတော့ ၁၉ ၀၀ ကျော်ပါပြီ။ ဒီနေ့ ဇွန်လ ၂၈ ရက် တနင်္လာနေ့ မှာတင် အတည်ပြုလူနာ ၅ ထောင့် ၄ ရာကျော်တယ်လို့ ထိုင်းကျန်းမာရေးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။