ဘဂၤလားေဒရွ႕္ေရာက္ဒုကၡသည္ ၁၀၀၀ ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ စစ္ေကာင္စီျပင္ဆင္ 

ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကို ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက မွတ်စလင် ၁၀၀၀ နီးပါးကို ပြန်လည်လက်ခံမယ်လို့ စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရက အတည်ပြုပါတယ်။ လှဖိုးခေါင်၊ တောင်ပြိုလက်ဝဲ၊ ကြိမ်းချောင်း စတဲ့ လက်ခံရေးစခန်းတွေကနေ ပြန်လည်လက်ခံဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ထားပြီလို့လည်း ပြောပါတယ်။ မြန်မာဘက်က ဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်လည်လက်ခံမယ်ဆိုတဲ့အပေါ် ဘင်္ဂလားဒေရှ့်မှာရောက်နေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကရော ဘယ်လို တုံ့ပြန်ပါသလဲ။ ရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကို အလိမ္မာ ဆက်ပြောပြပါမယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းက စစ်တပ်ရဲ့ နယ်မြေရှင်းလင်းမှုကြောင့် ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကနေ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံဘက်ကို ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ဒုက္ခသည် သိန်းနဲ့ချီထဲက ၁၀၀၀ နီးပါးကို လက်ခံဖို့ စတင်လုပ်နေပြီလို့ စစ်ကောင်စီက ပြောပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းတွေနဲ့ ပြည့်မှီသူတွေကို ဦးစားပေးလက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့ စစ်ကောင်စီ ပြောခွင့်ရ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ဗွီအိုအေကို အတည်ပြုပြောပါတယ်။ "ဘင်္ဂလားဒေရှ်ဘက်နဲ့လည်းကျနော်တို့ညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ကျနော်တို့ရဲ့ အရင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ ၂ ကြိမ် သဘောတူညီထားတာရှိတယ်။ အဲဒီ ၂ ကြိမ်ထဲကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိတယ် ပြည့်စုံတဲ့လူတွေကို ဦးစားပေးလက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်။ ပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကကျနော်တို့ ပိတ်ပင်ထားတာမရှိဘူး တားဆီးထားတာမရှိဘူး။ ရက်အတိအကျတော့မရှိသေးပါဘူးဗျာ။ ကျနော်တို့မကြာသေးမှီမှာဘဲ ကျနော်တို့စတင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။" ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ ၂၀၁၇ တုန်းက လုံခြုံရေးကင်းစခန်းတွေအပေါ် ARSA အဖွဲ့ရဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာ စစ်တပ်က နယ်မြေရှင်းလင်းချိန်အတွင်း အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်အခြမ်း ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ၇ သိန်းကျော် ရှိတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက ပြောကြားထားပါတယ်။ မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်နဲ့ ရသေ့တောင် မြို့နယ်တွေမှာ နေထိုင်ခဲ့ကြသူတွေဟာ လက်ရှိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံက ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ခိုလှုံနေကြရပါတယ်။ ပြန်လာသူတွေအနေနဲ့ ဒီဖက်မှာရှိနေတဲ့ ဆွေမျိုးမိသားစုတွေကို ပြောပြနိုင်လို့ရှိရင် စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီး မူလရွာတွေမှာ နေရာချပေးသွားဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရက အခုလိုပြောပါတယ်။ "အဲဘက်တွေမှာ နယ်မြေမအေးချမ်းတာမရှိပါဘူး။ လှဖိုးခေါင်တို့မှာသူတို့လုံခြုံရေးနေရာထိုင်ခင်းတွေ အတွက်လည်း စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ အဓိကဖွင့်လှစ်မယ့်စခန်းကတော့ ဒီလှဖိုးခေါင်စခန်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်တချို့လူတွေကတော့ သူတို့နေရာတွေရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်လာမယ့်သူတွေထဲမှာ သူတို့ရဲ့နယ်မြေဒေသတွေရှိတယ်။ အေးလည်းအေးချမ်းတယ်ဆို ပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းမှာပြန်စိစစ် ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့နယ်မြေတွေသူတို့ရဲ့နေရာတွေကို အမြန်ဆုံးပြန်လည်အခြေချနိုင်ရေး ကျနော်တို့စီစဉ် ထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ နေရပ်စွန့်ခွာသူများပြန်လည်လက်ခံရေးမူဝါဒအရ ဦးစားပေးစာရင်းထဲမှာ စခန်းတွေရှိမယ် သူတို့ရဲ့နေရပ်ဌာနတွေရှိမယ်။ ဒီအစီအစဉ်တိုင်းဘဲကျနော်တို့ဆက်လုပ်မယ်။" လှဖိုးခေါင်စခန်း အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြောက်ပိုင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာ နယ်စပ်က တောင်ပြိုလက်ဝဲ ပြန်လည် လက်ခံရေးစခန်း၊ ကြိမ်ချောင်းစခန်း၊ အမှတ် ၂ စခန်း စတဲ့နေရာတွေမှာလဲ ပြန်လည် လက်ခံသွားမှာလို့‌ သူကဆက်ပြောပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက်ထဲက မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက်မျိုးအပြင် နိုင်ငံတကာ လက်ခံနိုင်မယ့် အစီအစဉ်မျိုးနဲ့ မွတ်ဆလင်ဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်လက်ခံနိုင်ရေး စီမံကိန်းအရ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ စခန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ရောက်နေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်လည်လက်ခံရေးကို အမြဲတံခါးဖွင့်ထားတယ်လို့တော့ စစ်ကောင်စီ ဘက်ကဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လက စစ်ကောင်စီရဲ့ လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီး ဦးမြင့်ကြိုင်နဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကိုကိုလှိုင်တို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဒုက္ခသည် လက်ခံရေးကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာဘက်က မွတ်ဆလင်ဒုက္ခသည်တွေလို့ ပြောနေပေမဲ့ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ဖက်မှာ ခိုလှုံနေသူတွေကတော့ သူတို့ကိုသူတို့ ရိုဟင်ဂျာလို့သာ သုံးနှုန်းပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဘက်က ခုလိုဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်လည်လက်ခံရေး လုပ်နေပေမဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေဘက်ကတော့ သူတို့ရဲ့ လုံခြုံရေးအာမခံချက်နဲ့ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးတွေ အပြည့်အဝရမှာသာ ပြန်လာချင်ကြတယ်လို့ Cox’s Bazar မှာရောက်နေတဲ့ ဒုက္ခသည် ဦးမောင်မောင်က ပြောပါတယ်။ "ခုလောလောဆယ်က ဘာအကြောင်းမှသိထားရတာမရှိပါဘူး။ အဓိကကတော့ကျနော်တို့ပြန်လာမယ် ဆိုလို့ရှိရင် အဲမှာရှိတဲ့လူတွေ ဥပမာ ၂၀၁၂လောက်ကပဋိပက္ခ ဖြစ်လို့ စစ်တွေ ဒုက္ခသည်စခန်းရှိနေတဲ့ သူတွေကိုယ်တောင် သူတို့နေရာချမပေးနိုင်သေးဘူး ဆိုရင်ကျနော်တို့ကိုဘယ်လိုနေရာချပေးမလဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာတခုဖြစ်လာပါတယ်လေ။ နိုင်ငံတကာပရက်ရှာတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်အောင်ဟန်ပြအနေနဲ့ လုပ်တာလို့ပဲယူဆပါတယ်။" မူလနေရပ်တွေမှာ ပြန်လည်နေရာချပေးပြီး သူတို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ပြန်ပေးတာနဲ့ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခွင့်တွေ ပေးလို့ရှိရင်တော့ ပြန်လာကြမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ရိုဟင်ဂျာအသိုင်းအဝိုင်းကပြောပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်း ပဋိပက္ခတွေကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်အခြမ်း ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေပြန်လက်ခံရေးကို အရင် NLD အစိုးရလက်ထက်ထဲက ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန်းက ၂ နိုင်ငံဘက်က စိစစ်ပြီးသား ဒုက္ခသည် ၃၄၅၀ ကို ၂၀၁၉ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာ လက်ခံဖို့ မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အကြား သဘောတူထားခဲ့ကြပေမယ့် သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့မှာ ဒုက္ခသည် တစ်ဦးတစ် ယောက်မှ ပြန်မလာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ Read more

















