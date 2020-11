ေရႊႀတိဂံကလာတဲ့ မူးယစ္ကုန္ေလွာင္ရုံ ထုိင္းအာဏာပုိင္ေတြ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီး

(Zawgyi/Unicode)

(Unicode)

ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ နဲ့ ၆၂ ကီလိုသာဝေးတဲ့ ချချင်ဆောင်းခရိုင်မှာ ထိုင်း-မြန်မာ-လာအို သုံးနိုင်ငံဆုံရာ ရွေတြိဂံကနေ လာတဲ့ခေတမင်း မူးယစ်ဆေးကုန်လှောင်ရုံကို နိုဝင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့ က ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့သတင်းကိုပြောပြပါမယ်။ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းသတင်းထောက် မအေးအေးမာက ထိုင်း မြန်မာနယ်စပ်ကနေ သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။

ထိုင်းနိုင်ငံ တရားရေး ဝန်ကြီး Mr. Somsak Thepsutin ဦးဆောင်ပြီး မူးယစ်နိမ်နင်းရေး ထိပ်တန်းအရာရှိအဖွဲ့ဝင်တွေ ကုလ မူးယစ်ထိန်း ချုပ်ရေး ဌာနေကိုယ်စာလှယ် Mr. Jeremy Douglas (Representative of the United Nations Office for Narcotics and Crime Suppression) (UNODC) ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ချချိုဆောင်း ခရိုင် ဘန့်ပကုန် မြို့က ခေတမင်း Ketamine ၁၁တန်ခွဲ သိုလှောင်ထားရာ ကုန်လှောင်ရုံ ကို သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်သွာခဲ့တာပါ။ ထိုင်းတရားရေးဝန်ကြီးက ထိုင်းဘာသာနဲ့အခုလိုပြောသွားပါတယ်။

တစ်အိတ်ကို ၂၅ ကီလိုပါ ခေတမင် မူးယစ်ဆေး အဖြူရောင် အိတ်ပေါင်း ၄၅၇ အိတ်ကာလတန်ဖိုး ဘတ်ငွေသန်းပေါင်း ၃၈၀၀၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေဟာ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ချင်းရိုင်ခရိုင် ရွှေတြိဂံဒေသကနေ သယ်ဆောင်

လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံကနေတဆင့် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကို ရေကြောင်းကနေပို့ဆောင်ဖို့ အတွက် မူးယစ်ဂိုဏ်းတွေက လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။

ဒီအမူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လောလောဆည်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံသား မူးယစ်ဂိုဏ်းဝင်နှစ်ဦးကိုလည်း ဖမ်းမိထားပြီ ဖြစ်ပြီးအမှုနဲ့ ပတ်သက်နေသူအားလုံးကို ဖမ်းဆီးမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပါ သိမ်းဆည်း သွားမယ် ဆိုပြီး တရားရေးဝန်ကြီးက သတင်းထောက်တွေကို ရှင်လင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ဒါဟာ ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ Ketamine မူးယစ်ဆေးဖမ်းမိတာဟာ အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ခေတမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးဟာ လူငယ်တွေနဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကြားမှာ အများဆုံးသုံးစွဲနေတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်ပါတယ်။

ကပ်ရောဂါကာလမှာ အသွားအလာတွေ ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး မှောင်ခိုသူတွေကတော့ လမ်းကြောင်းသစ်တွေနဲ့ တင်သွင်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းလည်း ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာရုံး (UNODC) က ပြောဆိုထားပါတယ်။

ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အရှေ့နဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး မှောင်ခိုမှုပမာဏဟာ ဒေါ်လာ ၇၁ ဘီလီယံထက်မနည်း ရှိခဲ့ပြီး၊ ဒီအထဲမှာ Methamphetamine စိတ်ကြွဆေး မှောင်ခိုမှုက ၆၁ ဘီလီယံအထိ ရှိတယ် လို့လည်း UNODC က ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ရွှေတြိဂံဒေသမှာ မူးယစ်ဆေးတွေ အများအပြား ဖမ်းဆီးမိနေတာကိုကြည့်ရင် ကမ္ဘာတဝန်း ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး အာရုံစိုက်နေချိန် မူးယစ်ဆေး မှောင်ခိုဂိုဏ်းတွေက အခွင့်ကောင်းယူနေတဲ့ လက္ခဏာတရပ် ဖြစ်ကြောင်းလည်း UNODC က မကြာသေးခင်တုန်းကပဲ သတိပေးထားပါတယ်။