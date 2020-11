ကန္ ေရြးေကာက္ပြဲ မရုိးသားမႈ မေတြ႔ရေၾကာင္း ဥေရာပေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ေျပာ

(Zawgyi/Unicode)

ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္ အေမရိကန္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကို ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြါးေနခ်ိန္မွာ က်င္းပရတာနဲ႔ တရားစြဲဆိုမႈေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိုးႏွက္ေဝဖန္မႈေတြ ျပင္းထန္တာကလြဲလို႔အဓိက ၿပိဳင္ဘက္ ပါတီႀကီးေတြဘက္က မမွန္မကန္လုပ္တာ ဒါမွမဟုတ္ စနစ္တက် မဲမသမာမႈ လုပ္တာမ်ိဳး မေတြ႔ရဘူးလို႔ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥေရာပ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႔ OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe) က ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေနာက္တေန႔ဝါရွင္တန္ဒီစီမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။

ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာဖို႔ အေမရိကန္အစိုးရက OSCE အဖြဲ႔ကို ဖိတ္ၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး အခုလို သူတို႔ အဖြဲ႔ကို ဖိတ္ၾကားခဲ့တဲ့ အေမရိကန္အစိုးရကို OSCE ရဲ့ ဥေရာပ ပါလီမန္ အမတ္မ်ားအဖြဲ႔က ကာလတို ေစာင့္ၾကည့္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ Michael Georg Link က ခ်ီးက်ဴးခဲ့ ပါတယ္။စစ္ေအးေခတ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ဒီအဖြဲ႔ဟာ ဥေရာပလို႔ နာမည္တပ္ထားေပမယ့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ အေမရိကန္ ကေနဒါနဲ႔ အာရွအလယ္ပိုင္းေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ တခ်ိဳ႕ပါ ဝင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ ထဲမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဟာ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အခုလုိ ဖိတ္ၾကားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအဖြဲ႔က Ursula Gacek ဦးေဆာင္တဲ့ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကာလတာရွည္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာတဲ့ အဖြဲ႔ကေတာ့ စက္တင္ဘာလေႏွာင္းပိုင္းကတည္းက အေမရိကန္ ႏုိင္ငံကို ေရာက္ေနတာျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ အဖြ႔ဲကေတာ့ ေနာက္ ၁၀ ရက္ ဒါမွမဟုတ္အခု မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့မဲေရတြက္ဖို႔ၾကာျမင့္ႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္ေပၚမူတည္ၿပီး ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေနာက္တေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ မွာထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ဥေရာပေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔ရဲ့ အစီရင္ခံစာထဲမွာေတာ့ ႀကိဳတင္မဲကို မဲရံုေတြမွာ ေပးတာနဲ႔ စာတုိက္က ေပးပို႔တာေတြအတြက္ အခ်ိန္ပိုေပးတာဟာ COVID 19 ကပ္ေရာဂါ ကာလအတြင္း မဲေပးသူေတြအတြက္ ေရာဂါမကူးစက္ဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ထဲက ျပည္နယ္ ၄၄ ခုမွာ ေတာ့ တရားစြဲဆိုမႈေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနတာပါ။





...........

ကန် ရွေးကောက်ပွဲ မရိုးသားမှု မတွေ့ရကြောင်း ဥရောပစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ပြော

(Unicode)

နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် အမေရိကန် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကို ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွါးနေချိန်မှာ ကျင်းပရတာနဲ့ တရားစွဲဆိုမှုတွေ၊ နိုင်ငံရေးအရ ထိုးနှက်ဝေဖန်မှုတွေ ပြင်းထန်တာကလွဲလို့အဓိက ပြိုင်ဘက် ပါတီကြီးတွေဘက်က မမှန်မကန်လုပ်တာ ဒါမှမဟုတ် စနစ်တကျ မဲမသမာမှု လုပ်တာမျိုး မတွေ့ရဘူးလို့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥရောပ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe) က ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နောက်တနေ့ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။

ဒီရွေးကောက်ပွဲကို စောင့်ကြည့်လေ့လာဖို့ အမေရိကန်အစိုးရက OSCE အဖွဲ့ကို ဖိတ်ကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အခုလို သူတို့ အဖွဲ့ကို ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ အမေရိကန်အစိုးရကို OSCE ရဲ့ ဥရောပ ပါလီမန် အမတ်များအဖွဲ့က ကာလတို စောင့်ကြည့်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Michael Georg Link က ချီးကျူးခဲ့ ပါတယ်။စစ်အေးခေတ်က ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ဒီအဖွဲ့ဟာ ဥရောပလို့ နာမည်တပ်ထားပေမယ့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာ အမေရိကန် ကနေဒါနဲ့ အာရှအလယ်ပိုင်းဒေသတွင်း နိုင်ငံ တချို့ပါ ဝင်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ ထဲမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့် အခုလို ဖိတ်ကြားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီအဖွဲ့က Ursula Gacekဦးဆောင်တဲ့ အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကာလတာရှည် စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့ အဖွဲ့ကတော့ စက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းကတည်းက အမေရိကန် နိုင်ငံကို ရောက်နေတာဖြစ်ပြီး သူတို့ အဖွ့ဲကတော့ နောက် ၁၀ ရက် ဒါမှမဟုတ်အခု မပြီးပြတ်သေးတဲ့မဲရေတွက်ဖို့ကြာမြင့်နိုင်တဲ့ အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ဆက်လက် စောင့်ကြည့် လေ့လာသွား မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နောက်တနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ဥရောပစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာထဲမှာတော့ ကြိုတင်မဲကို မဲရုံတွေမှာ ပေးတာနဲ့ စာတိုက်က ပေးပို့တာတွေအတွက် အချိန်ပိုပေးတာဟာCOVID 19 ကပ်ရောဂါ ကာလအတွင်း မဲပေးသူတွေအတွက် ရောဂါမကူးစက်ဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ထဲက ပြည်နယ် ၄၄ ခုမှာ တော့ တရားစွဲဆိုမှုပေါင်း ၄၀၀ ကျော် ရှိနေတာပါ။